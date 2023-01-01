Онлайн-курсы для мам в декрете: 10 направлений для удаленного заработка
Декрет — не приговор карьере, а уникальная возможность для профессиональной трансформации 🌱. Пока малыш спит, вы можете осваивать новые навыки, готовиться к возвращению на работу или даже полностью сменить профессию. Онлайн-образование открывает двери в мир гибкого обучения, где вы сами решаете, когда учиться — рано утром, во время дневного сна ребенка или поздно вечером. Я проанализировала сотни образовательных платформ и отобрала 10 лучших курсов с гибким графиком, которые помогут вам не только развиваться, но и зарабатывать, не выходя из дома.
Почему онлайн-курсы идеальны для мам в декрете
Период декрета — это не только время, посвященное малышу, но и уникальная возможность для саморазвития и профессионального роста. Онлайн-формат обучения становится настоящим спасением для молодых мам по нескольким причинам:
- Гибкий график обучения — возможность заниматься в любое удобное время, когда ребенок спит или под присмотром родственников
- Доступ к материалам курса 24/7 — не нужно беспокоиться о пропущенных занятиях
- Обучение из дома — экономия времени на дорогу и возможность всегда быть рядом с ребенком
- Возможность изучать материалы в своем темпе — можно распределять нагрузку исходя из своих возможностей
- Экономия средств — многие онлайн-курсы стоят дешевле офлайн-аналогов и позволяют избежать дополнительных расходов на дорогу и няню
Важным преимуществом онлайн-обучения для мам в декрете является и то, что многие курсы специально адаптированы под людей с ограниченным временем: уроки разбиты на небольшие блоки, которые можно изучать по 15-30 минут в день, не жертвуя качеством освоения материала. 🕒
Кроме того, онлайн-образование дает возможность получать актуальные знания в востребованных сферах, где есть возможность удаленной работы. Это значительно повышает шансы на успешное трудоустройство после декрета или даже позволяет начать зарабатывать еще во время отпуска по уходу за ребенком.
|Формат обучения
|Преимущества для мам в декрете
|Потенциальные сложности
|Записанные видеоуроки
|Максимальная гибкость, возможность смотреть в любое время
|Отсутствие живого общения с преподавателем
|Вебинары в записи
|Эффект присутствия + возможность просмотра в удобное время
|Нет возможности задать вопрос в режиме реального времени
|Онлайн-курсы с куратором
|Персональная поддержка, обратная связь по заданиям
|Часто требуют соблюдения дедлайнов
|Микрообучение
|Короткие уроки (5-15 минут), удобно изучать в перерывах
|Может не давать глубоких знаний по сложным темам
ТОП-10 курсов с гибким графиком для заработка в декрете
После анализа сотен предложений на рынке онлайн-образования, я отобрала 10 курсов, которые не только предлагают максимально гибкий график обучения, но и дают реальные возможности для заработка уже во время декретного отпуска:
SMM-специалист — курс для тех, кто хочет научиться продвигать бренды в социальных сетях. Большинство SMM-специалистов работают удаленно, что идеально для мам. Средний заработок начинающего специалиста — от 20 000 рублей (на фрилансе).
Копирайтинг с нуля — обучает созданию продающих и информационных текстов. Начать можно с написания простых статей на биржах контента, постепенно повышая квалификацию и ставки. Первые деньги можно получить уже через 2-3 недели после начала обучения.
Таргетированная реклама — востребованный навык, позволяющий работать с клиентами на удаленке. После прохождения курса вы сможете настраивать рекламу в социальных сетях и зарабатывать от 30 000 рублей в месяц, уделяя работе 2-3 часа в день.
Онлайн-бухгалтер — курс для тех, кто хочет освоить удаленную работу с финансовыми документами. Особенно подходит мамам с экономическим образованием. Средний заработок начинающего удаленного бухгалтера — от 25 000 рублей.
Графический дизайн для начинающих — научит создавать визуальные материалы для соцсетей, сайтов и полиграфии. Первые заказы можно получать уже через 1-2 месяца обучения. Доход начинающего дизайнера — от 15 000 рублей за проекты в свободное время.
Администратор онлайн-школы — профессия, где можно работать полностью удаленно по 2-4 часа в день. Курс учит организации процессов, коммуникации с клиентами и преподавателями. Заработок от 20 000 рублей при частичной занятости.
Менеджер маркетплейсов — востребованная специальность, которая позволяет работать с онлайн-площадками вроде Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Возможность зарабатывать от 30 000 рублей, занимаясь продвижением чужих товаров.
Создание сайтов на конструкторах — не требует знания программирования, но позволяет делать сайты для малого бизнеса. Курс с гибким графиком и поэтапным освоением навыков. Стоимость создания одного сайта — от 15 000 рублей.
Ретушер фотографий — специалист по обработке фотографий может работать в любое удобное время, когда есть свободный час-два. Курс учит обработке в специальных программах. Ставка за одно фото — от 200 рублей.
Организатор онлайн-мероприятий — курс для тех, кто хочет научиться проводить вебинары, онлайн-конференции и марафоны. Работа проектная, с возможностью выбирать интересные задачи. Доход за организацию одного мероприятия — от 10 000 рублей.
Все представленные курсы объединяет главное: они дают возможность применять полученные знания для удаленной работы, что критически важно для мам в декрете. При выборе курса стоит обратить внимание на соотношение стоимости обучения и потенциального заработка — оптимально, если курс окупается за 2-3 месяца работы по новой специальности. 💰
Екатерина Соловьева, карьерный консультант
Недавно я работала с Анной, мамой 8-месячного малыша. Она была в растерянности — до декрета работала офис-менеджером, но понимала, что эта должность не даст ей ни удаленки, ни достойного дохода. После двух консультаций мы определили, что Анне близка визуальная работа и коммуникация. Она прошла курс по графическому дизайну с гибким графиком, занимаясь по 1-2 часа в день, пока ребенок спал.
Уже через 3 месяца Анна сделала первые работы для портфолио и нашла первых клиентов среди знакомых. А через полгода после начала обучения она зарабатывала около 35 000 рублей в месяц, работая не более 3-4 часов в день. Главное, что ей удалось найти баланс: она проводила большую часть времени с ребенком, но при этом развивалась профессионально и чувствовала финансовую независимость.
Как выбрать курс, совместимый с материнством
Выбор правильного курса для обучения в декрете — задача не из легких. Необходимо учитывать множество факторов, чтобы не потратить впустую драгоценное время и деньги. Вот ключевые критерии, на которые стоит обратить внимание:
- Формат доступа к материалам — оптимальный вариант для мам, когда все уроки сразу доступны в записи и можно учиться в любое время
- Срок доступа к курсу — чем дольше, тем лучше (идеально — пожизненный доступ или минимум на год)
- Длительность уроков — короткие уроки по 15-30 минут легче вписать в распорядок дня с ребенком
- Гибкость дедлайнов — возможность сдавать домашние задания в свободном режиме без штрафов за опоздание
- Формат поддержки — наличие чата с преподавателем/куратором, где можно получить ответ в течение дня
- Сложность практических заданий — они должны быть выполнимы в домашних условиях с учетом ограничений по времени
Важно также оценить перспективы применения полученных знаний. Идеальный курс для мамы в декрете должен давать навыки, которые можно монетизировать удаленно и с гибким графиком работы. 🏠
|Критерий
|На что обратить внимание
|Что должно насторожить
|Стоимость курса
|Наличие рассрочки, скидок для мам в декрете
|Завышенная цена без возможности возврата
|Интенсивность обучения
|Возможность учиться в своем темпе
|Жесткий график с ежедневными заданиями
|Отзывы выпускников
|Истории успеха от мам в декрете
|Отсутствие реальных отзывов с результатами
|Востребованность навыков
|Конкретные примеры трудоустройства выпускников
|Расплывчатые обещания о "высоких заработках"
|Техническая поддержка
|Быстрые ответы на вопросы в любое время
|Поддержка только в рабочие часы по будням
Перед покупкой курса стоит внимательно изучить программу и убедиться, что она подходит именно вам. Не стесняйтесь задавать вопросы менеджерам образовательных платформ о возможностях обучения для мам с маленькими детьми — многие школы предлагают специальные условия и форматы для этой категории студентов.
Обратите внимание на наличие пробного периода или бесплатного вводного урока. Это позволит оценить подачу материала и понять, насколько комфортно вам будет учиться в предлагаемом формате.
Истории успеха: мамы, изменившие карьеру через онлайн-обучение
Реальные истории женщин, которые смогли изменить свою профессиональную траекторию во время декрета, служат вдохновением и доказательством того, что совмещение материнства и обучения возможно. Вот несколько примеров успешных трансформаций:
Мария Ковалева, карьерный консультант
Помню, как Ольга пришла ко мне на консультацию, когда её дочери было всего 4 месяца. До декрета она работала менеджером по продажам в офисе и понимала, что вернуться к прежнему графику с маленьким ребенком будет невозможно. Мы проанализировали её навыки и выяснили, что ей нравится писать и она хорошо чувствует стиль.
Ольга решила пройти курс копирайтинга. Занималась она только ночью, после того как укладывала дочь, и рано утром до её пробуждения. Иногда на сон оставалось всего 4-5 часов, но желание изменить свою жизнь было сильнее усталости. Через три месяца она уже писала тексты для небольших компаний, а к концу декрета у неё было стабильно 5-6 клиентов и доход выше, чем на прежней работе. Сейчас её дочери 2,5 года, и Ольга продолжает работать удаленно, уже как контент-маркетолог, с полностью гибким графиком.
История Елены, бывшего бухгалтера, также впечатляет. В декрете с двумя детьми она прошла курс по таргетированной рекламе, занимаясь по 1-2 часа в день. Через полгода Елена начала вести рекламные кампании для интернет-магазинов, а сейчас, спустя три года, у неё собственное агентство с командой из пяти человек и доход в 3 раза выше, чем на прежней работе.
Наталья пришла в графический дизайн из медицины. Будучи педиатром, она поняла, что не хочет возвращаться к напряженному графику в поликлинике. За время декрета Наталья освоила Adobe Photoshop и Illustrator, начав с создания дизайна для детских праздников. Постепенно она перешла к оформлению коммерческих аккаунтов в соцсетях и сейчас зарабатывает больше, чем на прежней работе, уделяя работе 3-4 часа в день.
Анастасия, бывший офис-менеджер, во время декрета прошла курс по созданию сайтов на конструкторах. Начав с простых лендингов для знакомых, она постепенно наработала портфолио и сейчас ведет разработку и поддержку сайтов для малого бизнеса, полностью удаленно и с доходом, который позволил ей не возвращаться в офис после декрета.
Что объединяет все эти истории? Женщины не боялись начать с нуля, были готовы учиться в нестандартном режиме и последовательно двигались к цели, несмотря на сложности. Они выбирали направления, которые можно освоить за 3-6 месяцев и которые дают возможность работать удаленно с гибким графиком. 🌟
Практические советы по обучению с малышом на руках
Совмещать уход за ребенком и онлайн-обучение — задача непростая, но выполнимая при правильной организации процесса. Вот практические рекомендации, которые помогут вам эффективно учиться, не жертвуя временем с малышом:
Используйте любые "окна" — даже 15-20 минут можно провести с пользой: прочитать часть урока, просмотреть короткое видео или сделать заметки по пройденному материалу
Синхронизируйтесь с режимом ребенка — определите, когда малыш наиболее спокоен или спит дольше обычного, и планируйте на это время выполнение заданий, требующих концентрации
Создайте "мобильное рабочее место" — ноутбук, планшет и даже смартфон могут стать инструментами обучения, которые можно использовать в любой комнате, пока ребенок играет рядом
Оптимизируйте формат обучения — аудиолекции можно слушать во время прогулки с коляской, а текстовые материалы читать в приложении на телефоне, когда укачиваете малыша
Привлекайте помощников — договоритесь с партнером, родственниками или друзьями о регулярной помощи хотя бы на 2-3 часа в неделю для концентрированной учебы
Используйте технические помощники — приложения для заметок с синхронизацией между устройствами, диктофон для голосовых заметок, программы для создания ментальных карт помогут структурировать знания
Не забывайте о физическом комфорте — удобное место для учебы, хорошее освещение и правильная посадка особенно важны, когда приходится заниматься урывками
Чрезвычайно важно научиться эффективно использовать короткие периоды времени. Разбивайте большие задания на маленькие подзадачи, которые можно выполнить за 15-30 минут. Так, даже во время короткого сна ребенка вы сможете продвинуться в обучении. 🧩
Будьте готовы к тому, что не всегда все пойдет по плану — дети болеют, капризничают, меняют режим. В такие периоды важно не бросать обучение полностью, а просто снизить темп, уделяя учебе хотя бы минимальное время, чтобы не потерять навык.
Многие мамы отмечают, что эффективное обучение в декрете требует пересмотра приоритетов и отказа от некоторых привычных дел. Возможно, придется меньше времени проводить в соцсетях, отложить просмотр сериалов или делегировать часть домашних обязанностей. Но инвестиции в собственное образование окупаются сторицей — новые навыки остаются с вами навсегда и могут кардинально изменить вашу карьерную траекторию.
Декретный отпуск — это не пауза в карьере, а уникальная возможность для профессиональной трансформации. Выбирая онлайн-курс с гибким графиком, вы инвестируете не только в свое будущее, но и в благополучие своей семьи. Новые навыки дают свободу выбора: вернуться к прежней работе с повышенной квалификацией, найти удаленную позицию или начать собственный бизнес. Главное — сделать первый шаг и поверить в себя. Тысячи мам уже доказали, что материнство и профессиональный рост могут идти рука об руку. Присоединяйтесь к их числу — ваш ребенок вырастет, а карьера, построенная в декрете, останется с вами надолго.
Читайте также
Инна Брагина
консультант по самозанятости