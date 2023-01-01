Онлайн-курсы для мам в декрете: 10 направлений для удаленного заработка

Аудитория, заинтересованная в онлайн-образовании и гибком графике обучения Декрет — не приговор карьере, а уникальная возможность для профессиональной трансформации 🌱. Пока малыш спит, вы можете осваивать новые навыки, готовиться к возвращению на работу или даже полностью сменить профессию. Онлайн-образование открывает двери в мир гибкого обучения, где вы сами решаете, когда учиться — рано утром, во время дневного сна ребенка или поздно вечером. Я проанализировала сотни образовательных платформ и отобрала 10 лучших курсов с гибким графиком, которые помогут вам не только развиваться, но и зарабатывать, не выходя из дома.

Почему онлайн-курсы идеальны для мам в декрете

Период декрета — это не только время, посвященное малышу, но и уникальная возможность для саморазвития и профессионального роста. Онлайн-формат обучения становится настоящим спасением для молодых мам по нескольким причинам:

Гибкий график обучения — возможность заниматься в любое удобное время, когда ребенок спит или под присмотром родственников

Доступ к материалам курса 24/7 — не нужно беспокоиться о пропущенных занятиях

Обучение из дома — экономия времени на дорогу и возможность всегда быть рядом с ребенком

Возможность изучать материалы в своем темпе — можно распределять нагрузку исходя из своих возможностей

Экономия средств — многие онлайн-курсы стоят дешевле офлайн-аналогов и позволяют избежать дополнительных расходов на дорогу и няню

Важным преимуществом онлайн-обучения для мам в декрете является и то, что многие курсы специально адаптированы под людей с ограниченным временем: уроки разбиты на небольшие блоки, которые можно изучать по 15-30 минут в день, не жертвуя качеством освоения материала. 🕒

Кроме того, онлайн-образование дает возможность получать актуальные знания в востребованных сферах, где есть возможность удаленной работы. Это значительно повышает шансы на успешное трудоустройство после декрета или даже позволяет начать зарабатывать еще во время отпуска по уходу за ребенком.

Формат обучения Преимущества для мам в декрете Потенциальные сложности Записанные видеоуроки Максимальная гибкость, возможность смотреть в любое время Отсутствие живого общения с преподавателем Вебинары в записи Эффект присутствия + возможность просмотра в удобное время Нет возможности задать вопрос в режиме реального времени Онлайн-курсы с куратором Персональная поддержка, обратная связь по заданиям Часто требуют соблюдения дедлайнов Микрообучение Короткие уроки (5-15 минут), удобно изучать в перерывах Может не давать глубоких знаний по сложным темам

ТОП-10 курсов с гибким графиком для заработка в декрете

После анализа сотен предложений на рынке онлайн-образования, я отобрала 10 курсов, которые не только предлагают максимально гибкий график обучения, но и дают реальные возможности для заработка уже во время декретного отпуска:

SMM-специалист — курс для тех, кто хочет научиться продвигать бренды в социальных сетях. Большинство SMM-специалистов работают удаленно, что идеально для мам. Средний заработок начинающего специалиста — от 20 000 рублей (на фрилансе). Копирайтинг с нуля — обучает созданию продающих и информационных текстов. Начать можно с написания простых статей на биржах контента, постепенно повышая квалификацию и ставки. Первые деньги можно получить уже через 2-3 недели после начала обучения. Таргетированная реклама — востребованный навык, позволяющий работать с клиентами на удаленке. После прохождения курса вы сможете настраивать рекламу в социальных сетях и зарабатывать от 30 000 рублей в месяц, уделяя работе 2-3 часа в день. Онлайн-бухгалтер — курс для тех, кто хочет освоить удаленную работу с финансовыми документами. Особенно подходит мамам с экономическим образованием. Средний заработок начинающего удаленного бухгалтера — от 25 000 рублей. Графический дизайн для начинающих — научит создавать визуальные материалы для соцсетей, сайтов и полиграфии. Первые заказы можно получать уже через 1-2 месяца обучения. Доход начинающего дизайнера — от 15 000 рублей за проекты в свободное время. Администратор онлайн-школы — профессия, где можно работать полностью удаленно по 2-4 часа в день. Курс учит организации процессов, коммуникации с клиентами и преподавателями. Заработок от 20 000 рублей при частичной занятости. Менеджер маркетплейсов — востребованная специальность, которая позволяет работать с онлайн-площадками вроде Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Возможность зарабатывать от 30 000 рублей, занимаясь продвижением чужих товаров. Создание сайтов на конструкторах — не требует знания программирования, но позволяет делать сайты для малого бизнеса. Курс с гибким графиком и поэтапным освоением навыков. Стоимость создания одного сайта — от 15 000 рублей. Ретушер фотографий — специалист по обработке фотографий может работать в любое удобное время, когда есть свободный час-два. Курс учит обработке в специальных программах. Ставка за одно фото — от 200 рублей. Организатор онлайн-мероприятий — курс для тех, кто хочет научиться проводить вебинары, онлайн-конференции и марафоны. Работа проектная, с возможностью выбирать интересные задачи. Доход за организацию одного мероприятия — от 10 000 рублей.

Все представленные курсы объединяет главное: они дают возможность применять полученные знания для удаленной работы, что критически важно для мам в декрете. При выборе курса стоит обратить внимание на соотношение стоимости обучения и потенциального заработка — оптимально, если курс окупается за 2-3 месяца работы по новой специальности. 💰

Екатерина Соловьева, карьерный консультант Недавно я работала с Анной, мамой 8-месячного малыша. Она была в растерянности — до декрета работала офис-менеджером, но понимала, что эта должность не даст ей ни удаленки, ни достойного дохода. После двух консультаций мы определили, что Анне близка визуальная работа и коммуникация. Она прошла курс по графическому дизайну с гибким графиком, занимаясь по 1-2 часа в день, пока ребенок спал. Уже через 3 месяца Анна сделала первые работы для портфолио и нашла первых клиентов среди знакомых. А через полгода после начала обучения она зарабатывала около 35 000 рублей в месяц, работая не более 3-4 часов в день. Главное, что ей удалось найти баланс: она проводила большую часть времени с ребенком, но при этом развивалась профессионально и чувствовала финансовую независимость.

Как выбрать курс, совместимый с материнством

Выбор правильного курса для обучения в декрете — задача не из легких. Необходимо учитывать множество факторов, чтобы не потратить впустую драгоценное время и деньги. Вот ключевые критерии, на которые стоит обратить внимание:

Формат доступа к материалам — оптимальный вариант для мам, когда все уроки сразу доступны в записи и можно учиться в любое время

— оптимальный вариант для мам, когда все уроки сразу доступны в записи и можно учиться в любое время Срок доступа к курсу — чем дольше, тем лучше (идеально — пожизненный доступ или минимум на год)

— чем дольше, тем лучше (идеально — пожизненный доступ или минимум на год) Длительность уроков — короткие уроки по 15-30 минут легче вписать в распорядок дня с ребенком

— короткие уроки по 15-30 минут легче вписать в распорядок дня с ребенком Гибкость дедлайнов — возможность сдавать домашние задания в свободном режиме без штрафов за опоздание

— возможность сдавать домашние задания в свободном режиме без штрафов за опоздание Формат поддержки — наличие чата с преподавателем/куратором, где можно получить ответ в течение дня

— наличие чата с преподавателем/куратором, где можно получить ответ в течение дня Сложность практических заданий — они должны быть выполнимы в домашних условиях с учетом ограничений по времени

Важно также оценить перспективы применения полученных знаний. Идеальный курс для мамы в декрете должен давать навыки, которые можно монетизировать удаленно и с гибким графиком работы. 🏠

Критерий На что обратить внимание Что должно насторожить Стоимость курса Наличие рассрочки, скидок для мам в декрете Завышенная цена без возможности возврата Интенсивность обучения Возможность учиться в своем темпе Жесткий график с ежедневными заданиями Отзывы выпускников Истории успеха от мам в декрете Отсутствие реальных отзывов с результатами Востребованность навыков Конкретные примеры трудоустройства выпускников Расплывчатые обещания о "высоких заработках" Техническая поддержка Быстрые ответы на вопросы в любое время Поддержка только в рабочие часы по будням

Перед покупкой курса стоит внимательно изучить программу и убедиться, что она подходит именно вам. Не стесняйтесь задавать вопросы менеджерам образовательных платформ о возможностях обучения для мам с маленькими детьми — многие школы предлагают специальные условия и форматы для этой категории студентов.

Обратите внимание на наличие пробного периода или бесплатного вводного урока. Это позволит оценить подачу материала и понять, насколько комфортно вам будет учиться в предлагаемом формате.

Истории успеха: мамы, изменившие карьеру через онлайн-обучение

Реальные истории женщин, которые смогли изменить свою профессиональную траекторию во время декрета, служат вдохновением и доказательством того, что совмещение материнства и обучения возможно. Вот несколько примеров успешных трансформаций:

Мария Ковалева, карьерный консультант Помню, как Ольга пришла ко мне на консультацию, когда её дочери было всего 4 месяца. До декрета она работала менеджером по продажам в офисе и понимала, что вернуться к прежнему графику с маленьким ребенком будет невозможно. Мы проанализировали её навыки и выяснили, что ей нравится писать и она хорошо чувствует стиль. Ольга решила пройти курс копирайтинга. Занималась она только ночью, после того как укладывала дочь, и рано утром до её пробуждения. Иногда на сон оставалось всего 4-5 часов, но желание изменить свою жизнь было сильнее усталости. Через три месяца она уже писала тексты для небольших компаний, а к концу декрета у неё было стабильно 5-6 клиентов и доход выше, чем на прежней работе. Сейчас её дочери 2,5 года, и Ольга продолжает работать удаленно, уже как контент-маркетолог, с полностью гибким графиком.

История Елены, бывшего бухгалтера, также впечатляет. В декрете с двумя детьми она прошла курс по таргетированной рекламе, занимаясь по 1-2 часа в день. Через полгода Елена начала вести рекламные кампании для интернет-магазинов, а сейчас, спустя три года, у неё собственное агентство с командой из пяти человек и доход в 3 раза выше, чем на прежней работе.

Наталья пришла в графический дизайн из медицины. Будучи педиатром, она поняла, что не хочет возвращаться к напряженному графику в поликлинике. За время декрета Наталья освоила Adobe Photoshop и Illustrator, начав с создания дизайна для детских праздников. Постепенно она перешла к оформлению коммерческих аккаунтов в соцсетях и сейчас зарабатывает больше, чем на прежней работе, уделяя работе 3-4 часа в день.

Анастасия, бывший офис-менеджер, во время декрета прошла курс по созданию сайтов на конструкторах. Начав с простых лендингов для знакомых, она постепенно наработала портфолио и сейчас ведет разработку и поддержку сайтов для малого бизнеса, полностью удаленно и с доходом, который позволил ей не возвращаться в офис после декрета.

Что объединяет все эти истории? Женщины не боялись начать с нуля, были готовы учиться в нестандартном режиме и последовательно двигались к цели, несмотря на сложности. Они выбирали направления, которые можно освоить за 3-6 месяцев и которые дают возможность работать удаленно с гибким графиком. 🌟

Практические советы по обучению с малышом на руках

Совмещать уход за ребенком и онлайн-обучение — задача непростая, но выполнимая при правильной организации процесса. Вот практические рекомендации, которые помогут вам эффективно учиться, не жертвуя временем с малышом:

Используйте любые "окна" — даже 15-20 минут можно провести с пользой: прочитать часть урока, просмотреть короткое видео или сделать заметки по пройденному материалу Синхронизируйтесь с режимом ребенка — определите, когда малыш наиболее спокоен или спит дольше обычного, и планируйте на это время выполнение заданий, требующих концентрации Создайте "мобильное рабочее место" — ноутбук, планшет и даже смартфон могут стать инструментами обучения, которые можно использовать в любой комнате, пока ребенок играет рядом Оптимизируйте формат обучения — аудиолекции можно слушать во время прогулки с коляской, а текстовые материалы читать в приложении на телефоне, когда укачиваете малыша Привлекайте помощников — договоритесь с партнером, родственниками или друзьями о регулярной помощи хотя бы на 2-3 часа в неделю для концентрированной учебы Используйте технические помощники — приложения для заметок с синхронизацией между устройствами, диктофон для голосовых заметок, программы для создания ментальных карт помогут структурировать знания Не забывайте о физическом комфорте — удобное место для учебы, хорошее освещение и правильная посадка особенно важны, когда приходится заниматься урывками

Чрезвычайно важно научиться эффективно использовать короткие периоды времени. Разбивайте большие задания на маленькие подзадачи, которые можно выполнить за 15-30 минут. Так, даже во время короткого сна ребенка вы сможете продвинуться в обучении. 🧩

Будьте готовы к тому, что не всегда все пойдет по плану — дети болеют, капризничают, меняют режим. В такие периоды важно не бросать обучение полностью, а просто снизить темп, уделяя учебе хотя бы минимальное время, чтобы не потерять навык.

Многие мамы отмечают, что эффективное обучение в декрете требует пересмотра приоритетов и отказа от некоторых привычных дел. Возможно, придется меньше времени проводить в соцсетях, отложить просмотр сериалов или делегировать часть домашних обязанностей. Но инвестиции в собственное образование окупаются сторицей — новые навыки остаются с вами навсегда и могут кардинально изменить вашу карьерную траекторию.

Декретный отпуск — это не пауза в карьере, а уникальная возможность для профессиональной трансформации. Выбирая онлайн-курс с гибким графиком, вы инвестируете не только в свое будущее, но и в благополучие своей семьи. Новые навыки дают свободу выбора: вернуться к прежней работе с повышенной квалификацией, найти удаленную позицию или начать собственный бизнес. Главное — сделать первый шаг и поверить в себя. Тысячи мам уже доказали, что материнство и профессиональный рост могут идти рука об руку. Присоединяйтесь к их числу — ваш ребенок вырастет, а карьера, построенная в декрете, останется с вами надолго.

