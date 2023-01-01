Оформление на работу по ТК РФ: что это значит и как происходит

Для кого эта статья:

Студенты и выпускники, начинающие свою карьеру.

Специалисты в области HR и управления персоналом.

Работники, интересующиеся трудовым законодательством и правами в трудовых отношениях. Первый рабочий день, первый официальный договор, первая запись в трудовой книжке — эти события ожидают каждого, кто вступает на путь профессиональной карьеры. Но что скрывается за формулировкой "оформление по ТК РФ" и почему это так важно? Многие соискатели, особенно начинающие, сталкиваются с соблазном принять предложение о неофициальной работе, не понимая, какими правами и гарантиями они рискуют пренебречь. Разберемся детально, как происходит легальное трудоустройство и почему знание этого процесса — ваш козырь на рынке труда. ??

Оформление на работу по ТК РФ: базовые понятия

Официальное трудоустройство — это юридически закрепленные отношения между работодателем и сотрудником, регулируемые Трудовым кодексом Российской Федерации. В основе этих отношений лежит трудовой договор — документ, определяющий права, обязанности и ответственность обеих сторон. ??

Трудовой кодекс РФ — это своеобразная "конституция" трудовых отношений, которая защищает интересы как работников, так и работодателей. Он определяет, что официальное трудоустройство включает:

Заключение письменного трудового договора

Издание приказа о приеме на работу

Ведение трудовой книжки или ее электронного аналога

Оформление личного дела сотрудника

Внесение данных в кадровый учет организации

Важно понимать разницу между трудовым договором и гражданско-правовым договором (ГПД). Первый регулируется ТК РФ и предоставляет полный набор социальных гарантий, второй — Гражданским кодексом и предполагает выполнение конкретных работ без включения исполнителя в штат компании.

Характеристика Трудовой договор Гражданско-правовой договор Регулирующий документ Трудовой кодекс РФ Гражданский кодекс РФ Социальные гарантии В полном объеме (отпуск, больничный) Отсутствуют Пенсионные отчисления Обязательны Ограничены Подчинение правилам компании Обязательно Не требуется Запись в трудовой книжке Есть Нет

Елена Карпова, HR-директор В моей практике был показательный случай с молодым специалистом Максимом. Он получил предложение о работе с "серой" зарплатой и был готов согласиться, потому что сумма "на руки" казалась привлекательной. Я провела с ним подробную консультацию о рисках такого решения. Через полгода Максим позвонил с благодарностью: он нашел работу с официальным оформлением и уже успел воспользоваться оплачиваемым больничным, когда серьезно заболел. "Если бы я согласился на ту первую работу, мне пришлось бы выбирать между здоровьем и зарплатой", — признался он. Этот случай наглядно показывает, почему знание своих прав и настаивание на их соблюдении — не формальность, а необходимость.

Этапы официального трудоустройства: от заявления до записи

Процесс официального трудоустройства — это четкая последовательность шагов, определенная законодательством. Рассмотрим каждый этап подробно, чтобы вы понимали, что должно происходить при вашем приеме на работу. ??

Подача заявления о приеме на работу — документ, выражающий ваше желание работать в организации. Хотя ТК РФ напрямую не требует заявления, многие работодатели придерживаются этой традиции. Заключение трудового договора — ключевой момент трудоустройства. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами. Один остается у работодателя, второй передается работнику. Издание приказа о приеме на работу — на основании трудового договора работодатель издает приказ по форме Т-1 или в свободной форме. С приказом работника знакомят под подпись в течение трех дней. Оформление личной карточки — работодатель заполняет личную карточку по форме Т-2, куда вносятся основные сведения о работнике. Внесение записи в трудовую книжку — если вы устраиваетесь впервые, работодатель заведет трудовую книжку. Если книжка уже есть, в нее вносится соответствующая запись о приеме на работу. Регистрация в системах обязательного страхования — работодатель обязан зарегистрировать нового сотрудника в системах пенсионного, медицинского и социального страхования.

Важно знать, что с 2020 года работодатели могут вести трудовые книжки в электронном виде. Вы имеете право выбрать между бумажной и электронной формой или сохранить обе.

Согласно статистике Роструда, в 2023 году около 30% работающих россиян перешли исключительно на электронные трудовые книжки, что упрощает процесс трудоустройства и позволяет оперативно получать сведения о трудовом стаже через портал Госуслуг.

Необходимые документы при оформлении по ТК РФ

Корректное документальное оформление трудовых отношений — это не просто формальность, а юридическая основа защиты ваших прав. Согласно статье 65 ТК РФ, при трудоустройстве необходимо предоставить определенный пакет документов. ??

Обязательные документы, которые вы должны предъявить работодателю:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)

Трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства)

Документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву)

Документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или подготовки)

В определенных случаях могут потребоваться дополнительные документы:

Медицинская книжка (для работников пищевой промышленности, медицины, образования и др.)

Справка об отсутствии судимости (для педагогов, госслужащих, работников в сфере безопасности)

Справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств (для определенных видов деятельности)

Важно знать, что работодатель не имеет права требовать документы, не предусмотренные законодательством. Например, запрос характеристики с предыдущего места работы, справки о семейном положении или беременности является незаконным.

Этап трудоустройства Необходимые документы Кто оформляет До заключения договора Паспорт, СНИЛС, документы об образовании, трудовая книжка Предоставляет соискатель Заключение трудового договора Трудовой договор (2 экземпляра) Составляет работодатель, подписывают обе стороны После заключения договора Приказ о приеме на работу, личная карточка Т-2 Оформляет работодатель Постановка на учет в фондах Отчетность в ПФР, ФСС, ФФОМС Оформляет работодатель

Права и гарантии при официальном трудоустройстве

Официальное трудоустройство — это не просто строка в резюме, а целый комплекс прав и гарантий, которые защищают ваши интересы и обеспечивают стабильность. Рассмотрим ключевые преимущества, которые вы получаете при работе по ТК РФ в 2025 году. ???

Основные гарантии при официальном трудоустройстве:

Гарантированная и своевременная оплата труда — работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году составляет 19 242 рубля.

Оплачиваемый отпуск — не менее 28 календарных дней ежегодно. Для некоторых категорий работников предусмотрены дополнительные отпуска.

— не менее 28 календарных дней ежегодно. Для некоторых категорий работников предусмотрены дополнительные отпуска. Оплата больничных листов — в случае временной нетрудоспособности вы получаете пособие, размер которого зависит от стажа и среднего заработка.

Пенсионное и социальное страхование — работодатель делает отчисления в соответствующие фонды, что обеспечивает вашу будущую пенсию и социальные выплаты.

— работодатель делает отчисления в соответствующие фонды, что обеспечивает вашу будущую пенсию и социальные выплаты. Защита от незаконного увольнения — работодатель может расторгнуть трудовой договор только по основаниям, предусмотренным ТК РФ.

Компенсации при сокращении — при ликвидации организации или сокращении штата вы имеете право на выходное пособие и сохранение среднего заработка на период трудоустройства.

— при ликвидации организации или сокращении штата вы имеете право на выходное пособие и сохранение среднего заработка на период трудоустройства. Безопасные условия труда — работодатель обязан обеспечить условия работы, соответствующие требованиям охраны труда.

Особенно ценными эти гарантии становятся в периоды жизненных перемен и кризисов. Например, при выходе в декретный отпуск официально трудоустроенная женщина получает пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Антон Соколов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился Иван, который работал неофициально в строительной компании. После серьезной травмы на объекте он остался без средств к существованию — работодатель отказался оплачивать лечение и реабилитацию, сославшись на отсутствие трудового договора. Мы подали иск в суд, и хотя нам удалось доказать факт трудовых отношений через свидетельские показания, процесс занял больше года. За это время Иван потерял квалификацию и накопил долги. Этот случай демонстрирует реальную цену "экономии на налогах" — когда беда приходит внезапно, официальное трудоустройство становится не просто преимуществом, а жизненной необходимостью.

Отличия официальной работы от неформальной занятости

Выбор между официальным трудоустройством и работой "по-серому" часто становится дилеммой для соискателей, особенно в начале карьерного пути. Давайте сравним эти варианты, чтобы понять реальную цену выбора. ??

Краткосрочные преимущества неофициального трудоустройства могут казаться привлекательными:

Отсутствие налоговых вычетов (получение всей суммы "на руки")

Возможность быстрого трудоустройства без формальностей

Гибкость в отношении графика и условий работы

Однако долгосрочные риски неформальной занятости значительно перевешивают эти временные выгоды:

Отсутствие гарантий выплаты заработной платы

Невозможность получить компенсацию при производственной травме

Отсутствие оплачиваемых отпусков и больничных

Отсутствие стажа для начисления пенсии

Проблемы при получении кредитов и ипотеки из-за невозможности подтвердить доход

Сложности с получением визы в другие страны

Риск внезапного увольнения без компенсаций

По данным Росстата, в 2024 году около 15 миллионов россиян работают в теневом секторе экономики. При этом неофициально трудоустроенные граждане в среднем теряют до 30% от потенциального пенсионного капитала за каждый год такой работы.

Статистика также показывает, что при обращении в суд по трудовым спорам шансы на положительное решение у официально трудоустроенных работников составляют 78%, в то время как у неформально занятых — лишь 23%.

Ключевое отличие официального трудоустройства от неформальной занятости — это предсказуемость и защищенность вашего будущего. Официальная работа — это не только настоящее, но и инвестиция в ваши пенсионные накопления, медицинское обслуживание и социальные гарантии.

Важно понимать: соглашаясь на неофициальное трудоустройство, вы не только рискуете своей финансовой безопасностью, но и фактически становитесь соучастником нарушения закона, поскольку работодатель уклоняется от уплаты налогов и страховых взносов.