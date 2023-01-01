Официальное трудоустройство на 2 работы: законно ли совмещение

Люди, которые хотят узнать о налогах и пенсионных отчислениях при работе по совместительству. Работа на двух официальных должностях одновременно — реальность, которая привлекает всё больше специалистов, ищущих дополнительный доход. По данным исследований, около 17% россиян уже сейчас совмещают несколько трудовых договоров, и эта цифра растёт. Но главный вопрос остаётся: насколько законно такое совмещение, какие подводные камни скрываются за возможностью увеличить свой доход, и как не оказаться за гранью трудового законодательства? Разберёмся в юридических тонкостях и практических аспектах двойного трудоустройства. 🧐

Официальное трудоустройство на 2 работы: правовые основы

Трудовой кодекс РФ прямо разрешает гражданам работать по совместительству. Статья 60.1 ТК РФ определяет, что работник имеет право заключать трудовые договоры с неограниченным числом работодателей, если это не противоречит федеральным законам. Но важно различать два ключевых понятия: совместительство и совмещение.

Совместительство — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Совмещение — выполнение дополнительной работы у того же работодателя в течение установленной продолжительности рабочего дня.

При трудоустройстве на вторую работу важно понимать разницу между внешним и внутренним совместительством:

Внутреннее совместительство Внешнее совместительство Работа у того же работодателя, но по другой должности Работа у другого работодателя параллельно с основной Оформляется отдельным трудовым договором Оформляется отдельным трудовым договором Не более 4 часов в день, если это не выходной на основной работе Не более 4 часов в день, если это не выходной на основной работе Один комплект кадровых документов Отдельные трудовые книжки или электронные записи

Согласно статье 282 ТК РФ, продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день. Но есть исключение – в дни, когда сотрудник не занят на основной работе, он может работать по совместительству полный день. Важно, что в месяц совместитель не может отработать больше половины месячной нормы рабочего времени.

С юридической точки зрения, необходимо учитывать следующие моменты при оформлении второй работы:

Обе работы должны быть официально оформлены через трудовой договор

На обеих работах должны соблюдаться нормы рабочего времени

Работодатель не имеет права запретить сотруднику работать по совместительству (исключения предусмотрены законом для некоторых категорий)

В 2025 году порядок официального оформления на две работы сохраняет основные принципы, но стал более цифровизированным. Электронные трудовые книжки значительно упростили процедуру, устранив необходимость физического присутствия документа.

Михаил Соколов, трудовой юрист Ко мне обратился программист Алексей, который хотел узнать, насколько законно устроиться в две IT-компании одновременно. Он беспокоился, что его первый работодатель может об этом узнать и уволить его. Я объяснил, что трудовое законодательство полностью защищает его право на совместительство. Но предупредил о важном нюансе — с обоими работодателями следовало обсудить отсутствие конфликта интересов. Алексей последовал моему совету, заключил второй трудовой договор и прописал в нём отсутствие работы с прямыми конкурентами первой компании. Уже год он успешно совмещает обе должности, увеличив свой доход на 60%, при этом полностью соблюдая юридические требования.

Как правильно оформить работу по совместительству

Процесс оформления на вторую работу имеет свои особенности. Чтобы избежать проблем с законом, нужно следовать определённому алгоритму. 📝

Первый шаг — уведомление потенциального второго работодателя о том, что вы планируете работать у него по совместительству. Это не просто формальность, а важное юридическое действие, поскольку от статуса вашего трудоустройства (основное или совместительство) зависят условия договора.

Предоставьте необходимые документы: Паспорт

СНИЛС

Документ об образовании

Справку о характере условий труда (для вредных или опасных условий) Обратите внимание: при трудоустройстве по совместительству не требуется предоставлять: Трудовую книжку (физическую или выписку из электронной)

Справку с основного места работы

В трудовом договоре обязательно должно быть указано, что работа выполняется на условиях совместительства. Это критически важный пункт, отсутствие которого может привести к юридическим проблемам в будущем.

Особенности трудового договора по совместительству:

Элемент договора Особенность Пометка о совместительстве Обязательно указывается в наименовании и тексте договора Режим работы Не более 4 часов в день (исключение — выходные на основной работе) Оплата труда Пропорционально отработанному времени или по выработке Отпуск Предоставляется одновременно с отпуском по основной работе Испытательный срок Может не устанавливаться (на усмотрение работодателя)

При оформлении приказа о приёме на работу используется стандартная форма № Т-1, но с обязательной отметкой о совместительстве. В случае с электронной трудовой книжкой, работодатель должен внести соответствующую запись в систему ПФР в течение одного рабочего дня.

При наличии физической трудовой книжки у вас есть два варианта:

Оставить трудовую книжку на основном месте работы (в этом случае запись о совместительстве вносится после увольнения при предоставлении справки)

Попросить работодателя по совместительству сделать запись в трудовой книжке (для этого нужно принести ему трудовую книжку и справку с основного места работы)

Важно отметить, что с 2025 года в большинстве организаций процесс оформления документов полностью цифровизирован: договоры подписываются электронной подписью, а все кадровые документы хранятся в электронном виде.

Ограничения при устройстве на вторую работу

Трудовой кодекс устанавливает ряд ограничений для отдельных категорий работников при трудоустройстве на вторую работу. Эти запреты продиктованы заботой о безопасности, здоровье работников или особой ответственности определённых профессий. 🚫

Статья 282 ТК РФ устанавливает, кому запрещено работать по совместительству:

Несовершеннолетние (до 18 лет) — их организм ещё формируется, и двойная нагрузка может негативно сказаться на здоровье и образовании.

(до 18 лет) — их организм ещё формируется, и двойная нагрузка может негативно сказаться на здоровье и образовании. Работники вредных и опасных производств — при условии, что основная работа относится к такой категории, и для неё установлена сокращённая продолжительность рабочего времени.

— при условии, что основная работа относится к такой категории, и для неё установлена сокращённая продолжительность рабочего времени. Водители — ограничения касаются только управления транспортными средствами, для других должностей запрета нет.

Помимо общих запретов, существуют специальные ограничения для некоторых профессий:

Профессия/должность Ограничение Правовое основание Государственные и муниципальные служащие Запрещено совмещение с предпринимательством и другой оплачиваемой деятельностью (кроме научной, творческой и преподавательской) ФЗ "О государственной гражданской службе" Руководители госучреждений Совместительство возможно только с разрешения работодателя Статья 276 ТК РФ Судьи Полный запрет (кроме научной, преподавательской и творческой деятельности) Закон "О статусе судей в РФ" Сотрудники полиции Запрещено совмещение (с исключениями для педагогической, научной и творческой деятельности) ФЗ "О полиции" Прокуроры Запрещено совмещение (кроме научной и педагогической деятельности) ФЗ "О прокуратуре РФ"

Важно отметить, что для медицинских работников и педагогов нет прямого запрета на совместительство, но есть особые правила. Например, педагогам разрешается работать по совместительству не более 16 часов в неделю.

Помимо профессиональных ограничений, необходимо учитывать и договорные нюансы:

В трудовых договорах некоторых компаний могут содержаться положения о запрете работать у конкурентов или требование согласовывать дополнительное трудоустройство.

Соглашения о конфиденциальности и неконкуренции могут создавать юридические препятствия для работы в схожих отраслях.

При нарушении законодательных ограничений работник может быть привлечён к дисциплинарной или даже административной ответственности. В некоторых случаях санкцией может стать увольнение с обеих работ. Поэтому перед трудоустройством следует тщательно изучить все возможные ограничения, связанные с вашей профессией. 📋

Налоги и пенсионные отчисления при двух трудовых договорах

Финансовая сторона — один из ключевых вопросов, волнующих тех, кто решил официально трудоустроиться на вторую работу. Как будут рассчитываться налоги? Повлияет ли это на пенсионные накопления? Давайте разберём подробно. 💰

Основной принцип налогообложения при работе по совместительству тот же, что и при одном трудоустройстве — 13% НДФЛ (или 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год). Однако есть важные нюансы:

Налог удерживается отдельно каждым работодателем от выплачиваемой им зарплаты.

Налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные) вы можете получить только у одного работодателя по вашему выбору.

При превышении суммарного дохода 5 млн рублей налог по повышенной ставке будет уплачен по результатам налоговой декларации.

С точки зрения пенсионных и страховых отчислений ситуация следующая:

Вид отчислений Особенности при двух работах Пенсионные накопления (ПФР) Отчисления производятся обоими работодателями в размере 22% от заработной платы до достижения лимита (в 2025 году — 1,9 млн руб.), свыше лимита — 10%. Медицинское страхование (ФОМС) Отчисления в размере 5,1% производятся с обеих зарплат без ограничений по сумме. Социальное страхование (ФСС) Отчисления в размере 2,9% производятся обоими работодателями до достижения лимита (в 2025 году — 1,54 млн руб.). Страхование от несчастных случаев Ставка зависит от класса профессионального риска (от 0,2% до 8,5%), отчисления производятся с обеих зарплат.

Важно понимать, что двойное трудоустройство положительно влияет на вашу будущую пенсию, поскольку страховые взносы начисляются с обеих зарплат и суммируются на вашем лицевом счёте. Это увеличивает количество пенсионных баллов, которые вы получаете за год.

При оформлении больничного листа действуют следующие правила:

Если вы работаете по совместительству более 2 лет, больничный оплачивается обоими работодателями. Если стаж совмещения менее 2 лет, но у вас есть справка о среднем заработке с предыдущей работы, больничный также оплачивается обоими работодателями. В остальных случаях вы вправе выбрать, где получить пособие по временной нетрудоспособности.

Что касается отпускных, то отпуск должен предоставляться на обеих работах одновременно, если совместительство продолжается более одного года. Расчёт отпускных производится отдельно каждым работодателем исходя из среднего заработка у него.

Елена Васильева, налоговый консультант В моей практике был случай с клиенткой Мариной, работавшей бухгалтером в двух компаниях. Она не указала своему второму работодателю о наличии основного места работы, и оба работодателя предоставляли ей стандартный налоговый вычет на ребенка. В результате налоговой проверки был выявлен недобор НДФЛ, и Марине пришлось не только доплатить налог, но и заплатить пени. После этого случая я рекомендую всем клиентам оформить заявление на вычет только у одного работодателя и чётко разделять основное место работы и совместительство в документах. Это простая мера, которая помогает избежать неприятных налоговых последствий при двойном трудоустройстве.

Совмещение должностей: документы и нюансы оформления

Совмещение должностей — это альтернативный вариант повышения дохода с меньшими бюрократическими сложностями, чем совместительство. Эта форма подразумевает выполнение дополнительной работы в рамках одного трудового договора с одним работодателем. 📄

В отличие от совместительства, при совмещении:

Дополнительная работа выполняется в основное рабочее время

Не заключается отдельный трудовой договор

Отсутствуют ограничения по продолжительности выполнения дополнительных обязанностей

Устанавливается доплата к основному окладу

Для правильного оформления совмещения необходимы следующие документы:

Заявление сотрудника с просьбой о совмещении должностей или согласие на совмещение (если инициатива исходила от работодателя). Дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором указываются: Наименование совмещаемой должности

Объём дополнительной работы

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу

Размер доплаты за совмещение Приказ о совмещении должностей, который издаётся на основании дополнительного соглашения.

Согласно ст. 151 ТК РФ, работнику, выполняющему дополнительную работу, производится доплата. Размер этой доплаты устанавливается по соглашению сторон с учётом содержания и объёма дополнительной работы. Закон не устанавливает минимальный или максимальный размер такой доплаты.

Работодатель имеет право досрочно отменить поручение о выполнении дополнительной работы, предупредив об этом работника в письменной форме не позднее чем за 3 рабочих дня. Аналогично, работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, предупредив работодателя в те же сроки.

При совмещении должностей важно учитывать следующие особенности:

Нельзя совмещать должности с работами, требующими специального разрешения, если у вас его нет.

Необходимо соблюдать квалификационные требования совмещаемой должности.

Работнику не выдаётся вторая трудовая книжка и не делается запись о совмещении в трудовой книжке.

Отпуск предоставляется один по основной должности с учётом доплаты за совмещение при расчёте отпускных.

Налогообложение при совмещении должностей производится как при одном трудоустройстве, поскольку юридически вы остаётесь работником одной организации. Все налоги и страховые взносы рассчитываются исходя из суммарного дохода (основной оклад плюс доплата за совмещение).

Совмещение должностей — отличный вариант для тех, кто хочет увеличить доход, не меняя работодателя и не усложняя свой график. Однако этот вариант подходит не всем, поскольку требует эффективного тайм-менеджмента и способности успешно справляться с повышенной нагрузкой в рамках стандартного рабочего дня. 🕒