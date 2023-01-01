Обязательно ли выплачивать зарплату 2 раза в месяц: требования ТК РФ

Для кого эта статья:

Работодатели и HR-менеджеры

Специалисты по бухгалтерии и налоговому учету

Юристы и консультанты в области трудового права Представьте: конец месяца, сотрудники нервно проверяют банковские приложения, а вы, как работодатель, уверены, что можете перечислить всю зарплату одним платежом. Почему бы не сэкономить на бухгалтерских операциях? Увы, такое решение может обойтись в сотни тысяч рублей штрафа и даже уголовную ответственность. В 2025 году требования к выплате заработной платы остаются одними из самых строго контролируемых в трудовом законодательстве. Разберемся, почему двухразовая выплата — не прихоть работников, а четкое требование закона. 💼

Обязательность двух выплат зарплаты по ТК РФ

Вопрос о двухразовой выплате зарплаты — не дискуссионный с точки зрения трудового законодательства. Это однозначное требование, закрепленное в Трудовом кодексе РФ. 📊

Согласно части 6 статьи 136 ТК РФ, заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Это означает, что независимо от системы оплаты труда, размера организации или формы собственности, работодатель обязан осуществлять выплаты дважды в месяц.

Анна Петрова, ведущий юрист по трудовому праву

Ко мне обратился директор небольшой IT-компании с вопросом: "Мои программисты сами просят выплачивать им зарплату раз в месяц — им так удобнее планировать крупные покупки. Могу я пойти им навстречу?" Мой ответ его удивил. Даже письменное согласие сотрудников не освобождает работодателя от обязанности соблюдать двухразовую выплату. После инспекции труда, которую кто-то из уволенных сотрудников вызвал в другую компанию моего клиента, он понял: экономия на бухгалтерии обернулась штрафом в 50 000 рублей. С тех пор вопрос "обязательно ли выплачивать зарплату дважды в месяц" у него больше не возникал.

Требование о двухразовой выплате имеет несколько важных обоснований:

Социальная защита работников: регулярные выплаты обеспечивают стабильное финансовое положение сотрудников

Равномерное распределение финансовой нагрузки как для работника, так и для работодателя

Стимулирование внутреннего потребления и экономической активности

Снижение закредитованности населения

Важно понимать: это требование распространяется на все формы трудовых отношений при условии заключения трудового договора, включая:

Форма трудоустройства Применение требования о двух выплатах Полная занятость Да, обязательно Частичная занятость Да, обязательно Удаленная работа Да, обязательно Сезонная работа Да, при условии действия трудового договора Совместительство Да, обязательно Гражданско-правовой договор Нет, не применяется

Заметьте, что ни устная договоренность, ни письменное согласие работника, ни даже коллективный договор не могут отменить данное требование — оно императивно. Любые попытки обойти эту норму будут признаны неправомерными при проверке трудовой инспекции. 🔍

Требования ст. 136 ТК РФ к периодичности выплат

Статья 136 ТК РФ — ключевая норма, регулирующая порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Но что конкретно она устанавливает относительно периодичности выплат? Давайте детализируем требования закона. 📝

Выплата заработной платы производится не реже чем каждые полмесяца

Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором

Дата выплаты должна быть фиксированной — использование формулировок "не позднее" противоречит требованиям закона

При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, оплата производится накануне этого дня

Что касается интервала между выплатами, трудовое законодательство не устанавливает строгий промежуток в 15 или 16 дней. Работодатель может установить любой интервал, соблюдая правило "не реже чем каждые полмесяца". ⏱️

Роструд в своем Письме от 10.08.2010 № 2642-6-1 указал, что работодатель вправе установить даты выплат, например, 20-го числа текущего месяца — за первую половину месяца и 5-го числа следующего месяца — за вторую половину. Главное, чтобы интервал между выплатами не превышал 15 календарных дней.

Сергей Волков, руководитель отдела кадров

В нашей производственной компании с трехсменным графиком работы была хаотичная система выплат — зарплата выдавалась по окончании расчетного периода, а аванс — по запросу. Инспекционная проверка выявила нарушение и наложила штраф. Перестройка системы далась нелегко, но мы разработали четкую схему: аванс 20-го числа, основная выплата 5-го. Первые два месяца ушли на адаптацию бухгалтерии, но затем мы увидели неожиданный эффект: снизилось количество заявлений на материальную помощь и повысилась удовлетворенность персонала. Регулярность выплат оказалась важнее даже для высокооплачиваемых специалистов.

В контексте соблюдения ст. 136 ТК РФ возникают типичные вопросы о том, что считать первой и второй выплатой. Законодательство не использует термины "аванс" и "зарплата", а оперирует понятиями выплат за первую и вторую половину месяца. 💡

Характеристика Выплата за первую половину месяца Выплата за вторую половину месяца Правовой статус Часть заработной платы, а не аванс в юридическом смысле Окончательный расчет за месяц Расчет суммы Пропорционально отработанному времени Остаток с учетом всех начислений и удержаний НДФЛ Может удерживаться (рекомендация Минфина) Удерживается обязательно Минимальный размер Не установлен законом, определяется работодателем До полного расчета за месяц

Минфин России в своем Письме от 05.02.2019 № 03-04-06/6687 рекомендовал удерживать НДФЛ при каждой выплате заработной платы, включая выплаты за первую половину месяца. Это обеспечивает равномерность налоговой нагрузки на работника и упрощает расчеты. 🧮

Важно учесть, что правильное соблюдение требований по периодичности выплат — не просто юридическая формальность, а важный элемент финансовой стабильности работников и доверия в трудовых отношениях.

Последствия нарушения графика выплаты зарплаты

Нарушение установленной периодичности выплаты заработной платы влечет серьезные правовые последствия для работодателя. С каждым годом надзорные органы усиливают контроль за соблюдением трудового законодательства, и особое внимание уделяется своевременности расчетов с работниками. 🚨

Основные виды ответственности, которые могут наступить за нарушение двухразовой выплаты заработной платы:

Административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ):

(ст. 5.27 КоАП РФ): Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для ИП — от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении штрафы увеличиваются, а должностным лицам грозит дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Материальная ответственность (ст. 236 ТК РФ):

(ст. 236 ТК РФ): Обязанность выплатить работнику компенсацию за задержку в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Банка России за каждый день задержки

Компенсация выплачивается независимо от вины работодателя

Уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ):

(ст. 145.1 УК РФ): При частичной невыплате (менее половины суммы) свыше трех месяцев

При полной невыплате свыше двух месяцев

Санкции: штраф до 500 000 рублей, лишение свободы до 5 лет, лишение права занимать определенные должности

Помимо официальных санкций, нарушение графика выплат несет репутационные и операционные риски для бизнеса: 💥

Снижение лояльности сотрудников и рост текучести кадров

Трудовые конфликты и обращения работников в надзорные органы

Включение в план проверок государственной инспекции труда на будущие периоды

Ухудшение трудовой дисциплины и производительности

Сложности при найме новых сотрудников из-за негативных отзывов

Статистика показывает, что проблема нарушений периодичности выплат остается актуальной. По данным Роструда за 2024 год, около 16% проверок выявляют нарушения порядка выплаты заработной платы, в том числе нарушение двухразовой выплаты. Общая сумма штрафов за подобные нарушения ежегодно составляет сотни миллионов рублей.

Важно понимать, что работники имеют несколько способов защиты своих прав при нарушении графика выплат: 🛡️

Обращение в государственную инспекцию труда Подача жалобы в прокуратуру Обращение в комиссию по трудовым спорам Подача искового заявления в суд Приостановление работы в порядке ст. 142 ТК РФ до выплаты задержанной суммы

Последний пункт заслуживает особого внимания: согласно ст. 142 ТК РФ, работник вправе приостановить работу, письменно уведомив работодателя, если задержка выплаты превышает 15 дней. При этом за сотрудником сохраняется средний заработок за весь период приостановления. ⚠️

Исключения из правила о выплате зарплаты дважды в месяц

Хотя требование о двухразовой выплате заработной платы является общим правилом, законодательство предусматривает определенные исключения и особые случаи. Знание этих нюансов помогает работодателям корректно выстраивать систему оплаты труда без риска нарушений. 📋

Рассмотрим законные исключения из общего правила:

Гражданско-правовые договоры (ГПД) — не подпадают под действие трудового законодательства, периодичность выплат устанавливается сторонами свободно Работа по совместительству у того же работодателя — допускается выплата заработной платы одновременно с выплатой зарплаты за основную работу Выплаты стимулирующего характера (квартальные, годовые премии и бонусы) — могут выплачиваться с иной периодичностью в соответствии с установленными системами оплаты труда Выплаты при прекращении трудового договора — производятся в день увольнения или не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете Выплаты сезонным работникам — при работе менее двух недель возможна выплата при завершении работ

За пределами этих исключений любые попытки установить единоразовую выплату зарплаты в месяц будут нарушением трудового законодательства. ❌

Важно отметить, что часто встречающиеся в практике ситуации НЕ являются исключениями:

Ситуация Правовая оценка Письменное заявление работника о получении зарплаты раз в месяц Не освобождает работодателя от обязанности двухразовой выплаты Пункт в коллективном договоре об одноразовой выплате Недействителен, противоречит императивной норме ТК РФ Малый размер заработной платы Не является основанием для изменения периодичности выплат Временные финансовые трудности организации Не являются основанием для нарушения периодичности Дистанционный характер работы Не меняет требования о двухразовой выплате

Есть также ряд ситуаций, вызывающих вопросы у работодателей:

Сдельная оплата труда — несмотря на зависимость заработка от объема выполненной работы, сохраняется требование двухразовой выплаты. При первой выплате может рассчитываться выполненный объем за первую половину месяца

— несмотря на зависимость заработка от объема выполненной работы, сохраняется требование двухразовой выплаты. При первой выплате может рассчитываться выполненный объем за первую половину месяца Работа по графику "вахтовым методом" — сохраняется требование выплат дважды в месяц, даже если вахта превышает 15 дней

— сохраняется требование выплат дважды в месяц, даже если вахта превышает 15 дней Выплаты работникам-иностранцам — подчиняются общим правилам ТК РФ, различий в периодичности выплат нет

— подчиняются общим правилам ТК РФ, различий в периодичности выплат нет Работа с переменной нагрузкой (преподаватели, медики с дежурствами) — несмотря на сложности учета отработанного времени, сохраняется требование двухразовой выплаты

Верховный Суд РФ в своих решениях неоднократно подтверждал, что положение о выплате заработной платы не реже чем каждые полмесяца является императивным, то есть не допускающим возможности изменения даже по соглашению сторон (Определение ВС РФ от 21.09.2018 № 303-КГ18-12207). 👨‍⚖️

Как грамотно оформить сроки выплаты зарплаты

Корректное оформление сроков выплаты заработной платы — основа соблюдения трудового законодательства и предотвращения потенциальных конфликтов с работниками и контролирующими органами. Рассмотрим пошаговый алгоритм внедрения и документального закрепления двухразовых выплат. 📄

Определение конкретных дат выплат Установите фиксированные календарные даты (например, 20-е и 5-е числа)

Убедитесь, что интервал между выплатами не превышает 15 календарных дней

Учтите специфику производственного цикла и график работы бухгалтерии Закрепление дат в локальных нормативных актах Внесите положение о конкретных датах в правила внутреннего трудового распорядка

Отразите даты выплат в положении об оплате труда

При наличии, включите соответствующий пункт в коллективный договор Отражение в трудовых договорах Укажите конкретные даты выплат в разделе об оплате труда каждого трудового договора

Для действующих трудовых договоров оформите дополнительные соглашения Разработка процедуры расчета выплат за первую половину месяца Определите методику расчета (фиксированная сумма или процент, пропорционально отработанному времени)

Утвердите порядок учета отработанного времени для расчета

Закрепите процедуру в положении об оплате труда

Важно не допускать типичных ошибок при оформлении сроков выплат: 🚫

Использование формулировки "не позднее" вместо указания конкретной даты

Установление единой даты для всех выплат в месяц

Отсутствие документального закрепления дат выплат

Разные даты выплат в различных документах организации

Нарушение сроков выплат при совпадении с выходными днями

Практические рекомендации для бесперебойной работы системы выплат: 💡

Автоматизируйте процесс начисления и выплаты заработной платы

Составьте годовой график выплат с учетом выходных и праздничных дней

Проводите периодический аудит соблюдения установленных сроков

Организуйте информирование сотрудников о предстоящих выплатах

Своевременно корректируйте даты выплат при их совпадении с нерабочими днями

Образец формулировки для включения в правила внутреннего трудового распорядка:

"Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца. Установить следующие даты выплаты заработной платы: 20-го числа текущего месяца — за первую половину месяца и 5-го числа следующего месяца — окончательный расчет за отработанный месяц. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных средств на банковские карты работников."

Для крупных организаций с филиальной структурой или разными категориями работников допустимо установление различных дат выплат, но для каждого конкретного работника должно соблюдаться правило двухразовой выплаты с интервалом не более 15 дней.

Помните, что грамотное оформление сроков выплаты зарплаты — это не просто соблюдение формальностей, но и проявление уважения к правам работников, что способствует формированию здоровой корпоративной культуры и предотвращает потенциальные конфликты. 🤝