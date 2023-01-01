Обязан ли работодатель заключать трудовой договор: требования ТК РФ

Работодатели, желающие избежать юридических рисков и штрафов в трудовом законодательстве "Давайте работать без договора, так выгоднее обоим" — эту фразу слышал практически каждый соискатель хотя бы раз в жизни. Но законно ли это? По данным Роструда, в 2024 году выявлено свыше 10 000 случаев неоформленных трудовых отношений, что привело к многомиллионным штрафам для работодателей. Трудовой договор — не просто формальность, а юридическая гарантия ваших прав. Разберемся, когда его заключение обязательно, и что делать, если компания настаивает на "серых" схемах. 📑

Трудовой договор: когда работодатель обязан его заключить

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан заключать трудовой договор с каждым работником, с которым фактически возникают трудовые отношения. Эта обязанность не имеет исключений и распространяется на всех работодателей — от крупных корпораций до индивидуальных предпринимателей. 🔍

Трудовой договор должен быть заключен в следующих случаях:

При приеме на постоянную работу

При оформлении временных сотрудников

При трудоустройстве на срочную работу

При приеме на работу по совместительству

При оформлении дистанционных работников

При заключении трудовых отношений с несовершеннолетними (с особыми условиями)

Ключевой момент: трудовой договор должен быть заключен не позднее трех рабочих дней с момента фактического допущения работника к выполнению трудовых обязанностей. Это требование закреплено в статье 67 ТК РФ и является императивным, то есть обязательным к исполнению.

Форма трудоустройства Обязанность заключения трудового договора Особенности оформления Полная занятость Обязательно Оформление в течение 3 дней с начала работы Неполная занятость Обязательно Указание сокращенного рабочего времени Дистанционная работа Обязательно Возможно заключение электронного договора Совместительство Обязательно Отдельный договор с указанием совместительства Сезонная работа Обязательно Срочный трудовой договор с указанием сезонного характера

Анна Петрова, главный специалист отдела кадров В моей практике был показательный случай. Небольшая IT-компания пригласила разработчика, предложив ему "пробный период" без оформления, чтобы "посмотреть, как пойдет сотрудничество". Разработчик работал месяц, создал для компании новый модуль для их продукта, но в конце периода ему отказали в дальнейшем сотрудничестве и выплатили лишь половину обещанного вознаграждения. Когда он обратился в трудовую инспекцию, выяснилось, что фактически возникли трудовые отношения: у разработчика было рабочее место, он подчинялся правилам компании, его работу контролировал технический директор. Итог: компании пришлось не только оформить трудовой договор задним числом и выплатить полную зарплату, но и заплатить штраф в размере 50 000 рублей. Плюс репутационные потери для бизнеса.

Важно понимать разницу между трудовым договором и гражданско-правовым договором (ГПД). Если характер отношений предполагает подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, выполнение обязанностей по определенной специальности или должности, соблюдение режима труда и отдыха — это трудовые отношения, требующие заключения именно трудового договора, а не ГПД.

Правовые нормы ТК РФ об оформлении трудовых отношений

Трудовой кодекс РФ содержит четкие нормы, регламентирующие процедуру оформления трудовых отношений. Ключевые положения закреплены в нескольких статьях, знание которых поможет защитить свои права. 📚

Статья 16 ТК РФ — определяет основания возникновения трудовых отношений

— определяет основания возникновения трудовых отношений Статья 56 ТК РФ — дает определение трудового договора

— дает определение трудового договора Статья 57 ТК РФ — устанавливает обязательные условия трудового договора

— устанавливает обязательные условия трудового договора Статья 67 ТК РФ — регламентирует форму и порядок заключения трудового договора

— регламентирует форму и порядок заключения трудового договора Статья 68 ТК РФ — устанавливает порядок оформления приема на работу

Согласно статье 67 ТК РФ, трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя.

Особо стоит отметить, что с 1 января 2023 года вступили в силу изменения, позволяющие оформлять трудовые договоры в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Это касается в первую очередь дистанционных работников.

Нормативный акт Содержание требования Практическое значение ТК РФ ст. 67 Трудовой договор заключается в письменной форме Устные договоренности не имеют юридической силы ТК РФ ст. 67.1 Допускается заключение электронного трудового договора Актуально для дистанционных работников ТК РФ ст. 68 Обязательно издание приказа о приеме на работу Приказ должен соответствовать условиям договора ТК РФ ст. 84.1 Порядок оформления увольнения и расчетов Защищает права работника при прекращении трудовых отношений

Обратите внимание, что с октября 2023 года работодатели, согласно положениям Федерального закона от 16.04.2022 № 86-ФЗ, также обязаны размещать информацию о трудовых отношениях в единой цифровой платформе "Работа в России" или передавать соответствующие сведения в информационную систему Социального фонда России. Это еще один аргумент в пользу необходимости официального оформления трудовых отношений. ⚠️

Ответственность за уклонение от заключения договора

Законодательство предполагает серьезную ответственность для работодателей, уклоняющихся от заключения трудового договора. Санкции имеют как административный, так и налоговый характер, а в некоторых случаях могут привести к уголовной ответственности. 💼

Основные виды ответственности работодателя:

Административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ) — штрафы для должностных лиц и организаций за нарушение трудового законодательства

(ст. 5.27 КоАП РФ) — штрафы для должностных лиц и организаций за нарушение трудового законодательства Налоговая ответственность — доначисление налогов и страховых взносов, пеней и штрафов

— доначисление налогов и страховых взносов, пеней и штрафов Материальная ответственность — возмещение работнику не полученной заработной платы, отпускных, больничных и других выплат

— возмещение работнику не полученной заработной платы, отпускных, больничных и других выплат Уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ) — в случаях грубых нарушений, связанных с невыплатой заработной платы

Размеры штрафов за уклонение от заключения трудового договора значительно увеличены в последние годы. В 2025 году они составляют:

Для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей

Для индивидуальных предпринимателей — от 5 000 до 10 000 рублей

Для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей

При повторном нарушении штрафы возрастают:

Для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Для индивидуальных предпринимателей — от 10 000 до 30 000 рублей

Для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей

Особенно важно отметить, что за подмену трудового договора гражданско-правовым предусмотрены отдельные, еще более высокие штрафы. Это распространенная схема ухода от оформления трудовых отношений, которую активно выявляют и пресекают контролирующие органы. 🚫

Сергей Ковалев, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась клиентка Марина, которая больше года работала администратором в салоне красоты без оформления трудового договора. Когда она заболела и не смогла выйти на работу в течение двух недель, владелица салона не только отказала ей в оплате больничного, но и уволила "по телефону", не выплатив последнюю зарплату. Мы собрали доказательства существования трудовых отношений: свидетельские показания коллег, переписку в мессенджерах с руководителем, где обсуждался график работы, рабочие вопросы и зарплата, фотографии Марины на рабочем месте в форме салона. После подачи жалобы в трудовую инспекцию была проведена проверка, в результате которой работодателя обязали заключить трудовой договор задним числом, выплатить всю задолженность по зарплате, компенсацию за неиспользованный отпуск и больничный. Кроме того, на салон был наложен штраф в размере 60 000 рублей, а на его владелицу — 15 000 рублей.

Помимо штрафов, работодатели, не оформившие трудовые договоры, рискуют столкнуться с дополнительными проверками со стороны налоговой инспекции и внебюджетных фондов. Выявление фактов неоформленных трудовых отношений может повлечь доначисление НДФЛ, страховых взносов в СФР и ФОМС, а также соответствующих штрафов и пеней.

Как работнику защитить свои права при отказе в договоре

Если работодатель отказывается заключать трудовой договор, у работника есть целый арсенал правовых и практических инструментов защиты своих интересов. Действовать нужно последовательно и грамотно, собирая доказательства трудовых отношений. 📋

Алгоритм действий для работника:

Сбор доказательств существования трудовых отношений Обращение к работодателю с письменным заявлением о заключении трудового договора Подача жалобы в государственную инспекцию труда Обращение в прокуратуру при наличии системных нарушений Подача искового заявления в суд об установлении факта трудовых отношений

В качестве доказательств трудовых отношений могут выступать:

Пропуск на территорию работодателя

Свидетельские показания коллег

Переписка с руководителем или HR-отделом

Электронные письма с рабочих адресов

Результаты выполненной работы

Расчетные листки, квитанции о получении зарплаты

Фотографии рабочего места

Записи систем видеонаблюдения, если они доступны

При обращении в трудовую инспекцию важно подробно изложить обстоятельства возникновения трудовых отношений: когда и как произошло трудоустройство, каковы были должностные обязанности, режим работы, размер оплаты труда. Чем больше деталей вы предоставите, тем вероятнее успешный исход дела. ✅

Важно понимать, что срок давности по трудовым спорам составляет один год со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права (статья 392 ТК РФ). Поэтому действовать нужно оперативно.

Если все предыдущие шаги не дали результата, следует обращаться в суд. По трудовым спорам работники освобождаются от уплаты судебных расходов, что делает судебную защиту доступной. Подавать иск нужно в районный суд по месту нахождения работодателя или по месту жительства работника.

Фактическое допущение к работе и его последствия

Трудовой кодекс РФ предусматривает особый механизм защиты прав работников в случае, когда они фактически приступили к работе с ведома или по поручению работодателя без оформления трудового договора. Этот механизм закреплен в статье 67 ТК РФ и имеет важные юридические последствия. 🕒

Согласно закону, если работник фактически допущен к работе, трудовой договор считается заключенным, даже если не оформлен письменно. Работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

Признаки фактического допущения к работе:

Выполнение трудовой функции по определенной специальности, квалификации или должности

Подчинение правилам внутреннего трудового распорядка

Выполнение указаний и распоряжений работодателя

Получение вознаграждения за труд

Интеграция в производственный процесс

Использование оборудования, материалов и инструментов работодателя

Важно понимать, что допустить работника к работе может только лицо, имеющее на это право. С 2017 года в Трудовой кодекс внесены изменения, согласно которым работник, фактически допущенный к работе лицом, не уполномоченным на это, не считается принятым на работу. Однако работодатель обязан оплатить ему фактически выполненную работу.

Ситуация Последствия для работодателя Последствия для работника Фактический допуск к работе уполномоченным лицом без оформления договора Обязанность оформить договор в течение 3 дней + возможные штрафы Возникновение трудовых отношений со всеми гарантиями Фактический допуск к работе неуполномоченным лицом Обязанность оплатить фактически выполненную работу Отсутствие трудовых отношений, только право на оплату Отказ от оформления договора после фактического допуска Штрафы + обязанность заключить договор по решению суда или инспекции труда Право требовать официального оформления и всех положенных выплат

Юридически значимым является то, что при фактическом допущении к работе работник имеет право на все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством: оплачиваемый отпуск, больничный, страховые отчисления и т.д. Более того, если работодатель пытается представить отношения как гражданско-правовые, но фактически они имеют признаки трудовых, суд может признать их трудовыми независимо от того, как они оформлены документально.

С 2023 года усилена защита работников в подобных ситуациях. Если выявлено, что гражданско-правовой договор фактически регулирует трудовые отношения, работодателю предписывается не только заключить трудовой договор, но и произвести перерасчет всех выплат с учетом требований трудового законодательства, включая страховые взносы за весь период работы. 📈