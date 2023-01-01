Обязан ли работодатель заключать трудовой договор: требования ТК РФ
- Соискатели и работники, интересующиеся своими правами в трудовых отношениях
- Специалисты в области HR и управления персоналом
Работодатели, желающие избежать юридических рисков и штрафов в трудовом законодательстве
"Давайте работать без договора, так выгоднее обоим" — эту фразу слышал практически каждый соискатель хотя бы раз в жизни. Но законно ли это? По данным Роструда, в 2024 году выявлено свыше 10 000 случаев неоформленных трудовых отношений, что привело к многомиллионным штрафам для работодателей. Трудовой договор — не просто формальность, а юридическая гарантия ваших прав. Разберемся, когда его заключение обязательно, и что делать, если компания настаивает на "серых" схемах. 📑
Трудовой договор: когда работодатель обязан его заключить
Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан заключать трудовой договор с каждым работником, с которым фактически возникают трудовые отношения. Эта обязанность не имеет исключений и распространяется на всех работодателей — от крупных корпораций до индивидуальных предпринимателей. 🔍
Трудовой договор должен быть заключен в следующих случаях:
- При приеме на постоянную работу
- При оформлении временных сотрудников
- При трудоустройстве на срочную работу
- При приеме на работу по совместительству
- При оформлении дистанционных работников
- При заключении трудовых отношений с несовершеннолетними (с особыми условиями)
Ключевой момент: трудовой договор должен быть заключен не позднее трех рабочих дней с момента фактического допущения работника к выполнению трудовых обязанностей. Это требование закреплено в статье 67 ТК РФ и является императивным, то есть обязательным к исполнению.
|Форма трудоустройства
|Обязанность заключения трудового договора
|Особенности оформления
|Полная занятость
|Обязательно
|Оформление в течение 3 дней с начала работы
|Неполная занятость
|Обязательно
|Указание сокращенного рабочего времени
|Дистанционная работа
|Обязательно
|Возможно заключение электронного договора
|Совместительство
|Обязательно
|Отдельный договор с указанием совместительства
|Сезонная работа
|Обязательно
|Срочный трудовой договор с указанием сезонного характера
Анна Петрова, главный специалист отдела кадров
В моей практике был показательный случай. Небольшая IT-компания пригласила разработчика, предложив ему "пробный период" без оформления, чтобы "посмотреть, как пойдет сотрудничество". Разработчик работал месяц, создал для компании новый модуль для их продукта, но в конце периода ему отказали в дальнейшем сотрудничестве и выплатили лишь половину обещанного вознаграждения.
Когда он обратился в трудовую инспекцию, выяснилось, что фактически возникли трудовые отношения: у разработчика было рабочее место, он подчинялся правилам компании, его работу контролировал технический директор. Итог: компании пришлось не только оформить трудовой договор задним числом и выплатить полную зарплату, но и заплатить штраф в размере 50 000 рублей. Плюс репутационные потери для бизнеса.
Важно понимать разницу между трудовым договором и гражданско-правовым договором (ГПД). Если характер отношений предполагает подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, выполнение обязанностей по определенной специальности или должности, соблюдение режима труда и отдыха — это трудовые отношения, требующие заключения именно трудового договора, а не ГПД.
Правовые нормы ТК РФ об оформлении трудовых отношений
Трудовой кодекс РФ содержит четкие нормы, регламентирующие процедуру оформления трудовых отношений. Ключевые положения закреплены в нескольких статьях, знание которых поможет защитить свои права. 📚
- Статья 16 ТК РФ — определяет основания возникновения трудовых отношений
- Статья 56 ТК РФ — дает определение трудового договора
- Статья 57 ТК РФ — устанавливает обязательные условия трудового договора
- Статья 67 ТК РФ — регламентирует форму и порядок заключения трудового договора
- Статья 68 ТК РФ — устанавливает порядок оформления приема на работу
Согласно статье 67 ТК РФ, трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя.
Особо стоит отметить, что с 1 января 2023 года вступили в силу изменения, позволяющие оформлять трудовые договоры в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Это касается в первую очередь дистанционных работников.
|Нормативный акт
|Содержание требования
|Практическое значение
|ТК РФ ст. 67
|Трудовой договор заключается в письменной форме
|Устные договоренности не имеют юридической силы
|ТК РФ ст. 67.1
|Допускается заключение электронного трудового договора
|Актуально для дистанционных работников
|ТК РФ ст. 68
|Обязательно издание приказа о приеме на работу
|Приказ должен соответствовать условиям договора
|ТК РФ ст. 84.1
|Порядок оформления увольнения и расчетов
|Защищает права работника при прекращении трудовых отношений
Обратите внимание, что с октября 2023 года работодатели, согласно положениям Федерального закона от 16.04.2022 № 86-ФЗ, также обязаны размещать информацию о трудовых отношениях в единой цифровой платформе "Работа в России" или передавать соответствующие сведения в информационную систему Социального фонда России. Это еще один аргумент в пользу необходимости официального оформления трудовых отношений. ⚠️
Ответственность за уклонение от заключения договора
Законодательство предполагает серьезную ответственность для работодателей, уклоняющихся от заключения трудового договора. Санкции имеют как административный, так и налоговый характер, а в некоторых случаях могут привести к уголовной ответственности. 💼
Основные виды ответственности работодателя:
- Административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ) — штрафы для должностных лиц и организаций за нарушение трудового законодательства
- Налоговая ответственность — доначисление налогов и страховых взносов, пеней и штрафов
- Материальная ответственность — возмещение работнику не полученной заработной платы, отпускных, больничных и других выплат
- Уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ) — в случаях грубых нарушений, связанных с невыплатой заработной платы
Размеры штрафов за уклонение от заключения трудового договора значительно увеличены в последние годы. В 2025 году они составляют:
- Для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей
- Для индивидуальных предпринимателей — от 5 000 до 10 000 рублей
- Для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей
При повторном нарушении штрафы возрастают:
- Для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет
- Для индивидуальных предпринимателей — от 10 000 до 30 000 рублей
- Для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей
Особенно важно отметить, что за подмену трудового договора гражданско-правовым предусмотрены отдельные, еще более высокие штрафы. Это распространенная схема ухода от оформления трудовых отношений, которую активно выявляют и пресекают контролирующие органы. 🚫
Сергей Ковалев, юрист по трудовому праву
Ко мне обратилась клиентка Марина, которая больше года работала администратором в салоне красоты без оформления трудового договора. Когда она заболела и не смогла выйти на работу в течение двух недель, владелица салона не только отказала ей в оплате больничного, но и уволила "по телефону", не выплатив последнюю зарплату.
Мы собрали доказательства существования трудовых отношений: свидетельские показания коллег, переписку в мессенджерах с руководителем, где обсуждался график работы, рабочие вопросы и зарплата, фотографии Марины на рабочем месте в форме салона. После подачи жалобы в трудовую инспекцию была проведена проверка, в результате которой работодателя обязали заключить трудовой договор задним числом, выплатить всю задолженность по зарплате, компенсацию за неиспользованный отпуск и больничный. Кроме того, на салон был наложен штраф в размере 60 000 рублей, а на его владелицу — 15 000 рублей.
Помимо штрафов, работодатели, не оформившие трудовые договоры, рискуют столкнуться с дополнительными проверками со стороны налоговой инспекции и внебюджетных фондов. Выявление фактов неоформленных трудовых отношений может повлечь доначисление НДФЛ, страховых взносов в СФР и ФОМС, а также соответствующих штрафов и пеней.
Как работнику защитить свои права при отказе в договоре
Если работодатель отказывается заключать трудовой договор, у работника есть целый арсенал правовых и практических инструментов защиты своих интересов. Действовать нужно последовательно и грамотно, собирая доказательства трудовых отношений. 📋
Алгоритм действий для работника:
- Сбор доказательств существования трудовых отношений
- Обращение к работодателю с письменным заявлением о заключении трудового договора
- Подача жалобы в государственную инспекцию труда
- Обращение в прокуратуру при наличии системных нарушений
- Подача искового заявления в суд об установлении факта трудовых отношений
В качестве доказательств трудовых отношений могут выступать:
- Пропуск на территорию работодателя
- Свидетельские показания коллег
- Переписка с руководителем или HR-отделом
- Электронные письма с рабочих адресов
- Результаты выполненной работы
- Расчетные листки, квитанции о получении зарплаты
- Фотографии рабочего места
- Записи систем видеонаблюдения, если они доступны
При обращении в трудовую инспекцию важно подробно изложить обстоятельства возникновения трудовых отношений: когда и как произошло трудоустройство, каковы были должностные обязанности, режим работы, размер оплаты труда. Чем больше деталей вы предоставите, тем вероятнее успешный исход дела. ✅
Важно понимать, что срок давности по трудовым спорам составляет один год со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права (статья 392 ТК РФ). Поэтому действовать нужно оперативно.
Если все предыдущие шаги не дали результата, следует обращаться в суд. По трудовым спорам работники освобождаются от уплаты судебных расходов, что делает судебную защиту доступной. Подавать иск нужно в районный суд по месту нахождения работодателя или по месту жительства работника.
Фактическое допущение к работе и его последствия
Трудовой кодекс РФ предусматривает особый механизм защиты прав работников в случае, когда они фактически приступили к работе с ведома или по поручению работодателя без оформления трудового договора. Этот механизм закреплен в статье 67 ТК РФ и имеет важные юридические последствия. 🕒
Согласно закону, если работник фактически допущен к работе, трудовой договор считается заключенным, даже если не оформлен письменно. Работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.
Признаки фактического допущения к работе:
- Выполнение трудовой функции по определенной специальности, квалификации или должности
- Подчинение правилам внутреннего трудового распорядка
- Выполнение указаний и распоряжений работодателя
- Получение вознаграждения за труд
- Интеграция в производственный процесс
- Использование оборудования, материалов и инструментов работодателя
Важно понимать, что допустить работника к работе может только лицо, имеющее на это право. С 2017 года в Трудовой кодекс внесены изменения, согласно которым работник, фактически допущенный к работе лицом, не уполномоченным на это, не считается принятым на работу. Однако работодатель обязан оплатить ему фактически выполненную работу.
|Ситуация
|Последствия для работодателя
|Последствия для работника
|Фактический допуск к работе уполномоченным лицом без оформления договора
|Обязанность оформить договор в течение 3 дней + возможные штрафы
|Возникновение трудовых отношений со всеми гарантиями
|Фактический допуск к работе неуполномоченным лицом
|Обязанность оплатить фактически выполненную работу
|Отсутствие трудовых отношений, только право на оплату
|Отказ от оформления договора после фактического допуска
|Штрафы + обязанность заключить договор по решению суда или инспекции труда
|Право требовать официального оформления и всех положенных выплат
Юридически значимым является то, что при фактическом допущении к работе работник имеет право на все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством: оплачиваемый отпуск, больничный, страховые отчисления и т.д. Более того, если работодатель пытается представить отношения как гражданско-правовые, но фактически они имеют признаки трудовых, суд может признать их трудовыми независимо от того, как они оформлены документально.
С 2023 года усилена защита работников в подобных ситуациях. Если выявлено, что гражданско-правовой договор фактически регулирует трудовые отношения, работодателю предписывается не только заключить трудовой договор, но и произвести перерасчет всех выплат с учетом требований трудового законодательства, включая страховые взносы за весь период работы. 📈
Трудовой договор — не формальность, а ключевая правовая гарантия для обеих сторон трудовых отношений. Для работника он обеспечивает социальные гарантии, стабильный доход и защиту от произвола. Для работодателя — четкую регламентацию прав и обязанностей, снижение рисков трудовых споров и штрафных санкций. Если вы столкнулись с предложением работать "без бумажек", помните: экономия сегодня может обернуться серьезными потерями завтра. Настаивайте на своих законных правах — требуйте заключения трудового договора с первого дня работы.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву