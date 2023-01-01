Обязан ли работодатель давать характеристику: правовой аспект ТК РФ

Для кого эта статья:

Работники, желающие узнать о своих правах на получение характеристики от работодателя

Специалисты в области HR и трудового права

Юристы и консультанты, работающие с трудовым законодательством и кадровыми вопросами Получение характеристики от работодателя — это не просто формальность, а важный правовой аспект трудовых отношений, который может серьезно повлиять на дальнейшую карьеру. Многие сотрудники при увольнении сталкиваются с отказом в выдаче этого документа или получают неполную информацию. Между тем, Трудовой кодекс РФ содержит четкие положения о правах работников на получение характеристики. Разберемся детально, когда и как работодатель обязан предоставлять характеристику, и что делать, если вы столкнулись с отказом. ???

Правовые основы выдачи характеристики по ТК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации является основополагающим документом, регулирующим отношения между работодателем и сотрудником. Вопрос о выдаче характеристики регламентируется несколькими статьями ТК РФ, которые определяют права работников и обязанности работодателей в этой сфере. ??

Основным нормативным положением является статья 62 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан выдать работнику документы, связанные с работой, по письменному заявлению. Хотя характеристика прямо не упоминается в этой статье, судебная практика и юридические толкования относят её к категории документов, "связанных с работой".

Кроме того, статья 65 ТК РФ косвенно подтверждает важность характеристики, поскольку при трудоустройстве работодатель вправе запросить рекомендации с предыдущих мест работы.

Александр Петров, руководитель юридического отдела В моей практике был показательный случай, когда сотрудник IT-отдела, уволившись из крупной компании, не смог получить характеристику, необходимую для трудоустройства за рубежом. Бывший работодатель ссылался на отсутствие прямого указания в ТК РФ. Мы подготовили официальный запрос со ссылкой на статью 62 ТК РФ и разъяснения Верховного Суда. В результате компания не только предоставила характеристику, но и принесла извинения за задержку. Это показывает, насколько важно знать правовые основы и уметь на них ссылаться при защите своих прав.

Существуют также отраслевые нормативные акты, которые могут устанавливать дополнительные требования к характеристикам для определенных категорий работников. Например, для государственных служащих, работников образования или здравоохранения могут существовать специальные формы и требования к содержанию характеристик.

Нормативный акт Положение о характеристиках Применение Статья 62 ТК РФ Обязанность выдачи документов, связанных с работой Основное положение, на которое можно ссылаться при запросе характеристики Статья 65 ТК РФ Возможность запроса рекомендаций при трудоустройстве Косвенное подтверждение значимости характеристики ФЗ "О государственной гражданской службе" Специальные требования к характеристикам госслужащих Для государственных служащих Отраслевые соглашения Могут содержать дополнительные нормы о характеристиках Зависит от отрасли и профессии

Важно понимать, что хотя прямого указания на обязательность выдачи именно "характеристики" в ТК РФ нет, сложившаяся судебная практика трактует это как обязанность работодателя, если работник запрашивает такой документ. Отказ может быть обжалован в трудовой инспекции или суде.

Когда работодатель обязан выдать характеристику сотруднику

Законодательство России не устанавливает конкретный перечень ситуаций, когда работодатель обязан выдавать характеристику. Однако практика показывает, что существуют определенные обстоятельства, при которых отказ в выдаче характеристики может быть расценен как нарушение трудового законодательства. ??

Основными случаями, когда работодатель обязан предоставить характеристику, являются:

По письменному заявлению работника — в соответствии со статьей 62 ТК РФ работодатель обязан выдать документы, связанные с работой, по письменному заявлению в течение трех рабочих дней.

— в соответствии со статьей 62 ТК РФ работодатель обязан выдать документы, связанные с работой, по письменному заявлению в течение трех рабочих дней. При увольнении сотрудника — многие работодатели по умолчанию готовят характеристику вместе с другими документами при расторжении трудового договора.

— многие работодатели по умолчанию готовят характеристику вместе с другими документами при расторжении трудового договора. По запросу государственных органов — например, для судебного разбирательства, по требованию правоохранительных органов или для получения государственных наград.

— например, для судебного разбирательства, по требованию правоохранительных органов или для получения государственных наград. При переводе в другое подразделение или филиал — особенно в крупных организациях с разветвленной структурой.

— особенно в крупных организациях с разветвленной структурой. Для представления в образовательные учреждения — когда сотрудник поступает на обучение, связанное с профессиональной деятельностью.

Особо стоит отметить случаи, когда характеристика требуется для предоставления в государственные органы. В таких ситуациях отказ работодателя может повлечь не только административную ответственность за нарушение трудового законодательства, но и создать препятствия для реализации гражданином своих прав.

Елена Смирнова, HR-директор Однажды в нашу компанию обратился бывший сотрудник, которому требовалась характеристика для получения высокой государственной награды. Он уволился три года назад, и первоначальная реакция руководства была негативной: "Зачем нам тратить время на бывшего работника?" Я объяснила, что это не только наша обязанность по закону, но и репутационный момент. В итоге мы подготовили детальную характеристику, отразив все достижения сотрудника. Через полгода этот человек получил свою награду и публично поблагодарил компанию за поддержку, что привело к нам нескольких ценных кандидатов, впечатленных нашим отношением к бывшим сотрудникам.

Важно также помнить, что работодатель обязан выдать характеристику не только действующим, но и бывшим сотрудникам. Срок давности для такого запроса законодательством не установлен, хотя на практике получение характеристики спустя длительное время после увольнения может быть затруднено из-за смены руководства или реорганизации компании.

Содержание и форма рабочей характеристики

Трудовой кодекс РФ не устанавливает строгих требований к содержанию и форме характеристики, что дает работодателям определенную свободу при составлении этого документа. Однако существуют общепринятые стандарты и практики, которые целесообразно соблюдать для обеспечения юридической значимости и информативности характеристики. ??

Типичная структура рабочей характеристики включает следующие элементы:

Заголовок — обычно "Характеристика" с указанием, на кого она составляется.

— обычно "Характеристика" с указанием, на кого она составляется. Общие сведения о сотруднике — ФИО, должность, период работы в организации.

— ФИО, должность, период работы в организации. Описание трудовых обязанностей — основные функции и зона ответственности работника.

— основные функции и зона ответственности работника. Оценка профессиональных качеств — квалификация, компетенции, достижения.

— квалификация, компетенции, достижения. Оценка личностных качеств — взаимодействие в коллективе, дисциплина, инициативность.

— взаимодействие в коллективе, дисциплина, инициативность. Сведения о поощрениях и взысканиях — если таковые имелись.

— если таковые имелись. Заключение — общий вывод о работнике и рекомендации (при необходимости).

— общий вывод о работнике и рекомендации (при необходимости). Подпись — должность, подпись и расшифровка подписи руководителя.

— должность, подпись и расшифровка подписи руководителя. Дата составления и печать организации (при наличии).

Характеристика должна быть объективной и содержать достоверную информацию. Включение заведомо ложных сведений, особенно негативного характера, может послужить основанием для судебного иска со стороны работника о защите деловой репутации.

Элемент характеристики Обязательность Особенности оформления Общие сведения о сотруднике Обязательно Точность данных должна соответствовать трудовой книжке Описание трудовых обязанностей Обязательно Соответствие должностной инструкции Оценка профессиональных качеств Обязательно Желательно с конкретными примерами достижений Оценка личностных качеств Желательно Без субъективных и оценочных суждений Сведения о взысканиях По ситуации Только если они не сняты Рекомендации Опционально По запросу работника или по инициативе работодателя

Стоит отметить, что характеристика может быть составлена как в положительном, так и в отрицательном ключе, однако любые негативные оценки должны быть подтверждены фактами и документами (например, приказами о дисциплинарных взысканиях). В противном случае работник может оспорить содержание характеристики.

Что касается формы, характеристика обычно оформляется на фирменном бланке организации и подписывается руководителем или уполномоченным лицом. Для придания юридической силы рекомендуется заверить документ печатью организации (при ее наличии). Важно также указать дату составления характеристики и присвоить ей исходящий номер для регистрации в журнале исходящей документации. ??

Сроки предоставления характеристики и ответственность

Законодательство РФ устанавливает четкие сроки для предоставления работнику документов, связанных с работой, включая характеристику. Согласно статье 62 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан выдать запрашиваемые документы в течение трех рабочих дней с момента получения письменного заявления от работника. ??

Этот срок является обязательным для всех работодателей, независимо от формы собственности, численности персонала или отраслевой принадлежности. Нарушение данного срока может повлечь административную ответственность для работодателя.

Существуют определенные нюансы, связанные со сроками предоставления характеристики:

Отсчет срока — начинается со следующего рабочего дня после получения письменного заявления работника.

— начинается со следующего рабочего дня после получения письменного заявления работника. Форма запроса — заявление должно быть именно письменным, устный запрос юридической силы не имеет.

— заявление должно быть именно письменным, устный запрос юридической силы не имеет. Регистрация заявления — рекомендуется регистрировать заявление о выдаче характеристики в журнале входящей корреспонденции для фиксации даты начала отсчета срока.

— рекомендуется регистрировать заявление о выдаче характеристики в журнале входящей корреспонденции для фиксации даты начала отсчета срока. Способ предоставления — закон не регламентирует способ передачи документа, но рекомендуется фиксировать факт получения характеристики работником.

При нарушении сроков предоставления характеристики или отказе в ее выдаче работодатель может быть привлечен к ответственности. Виды ответственности и санкции представлены ниже:

Административная ответственность — согласно статье 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства влечет предупреждение или наложение административного штрафа: На должностных лиц — от 1 000 до 5 000 рублей

На юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей Дисциплинарная ответственность — руководитель организации может быть привлечен к дисциплинарной ответственности собственником имущества организации за нарушение трудового законодательства. Гражданско-правовая ответственность — если отказ в выдаче характеристики или включение в нее недостоверных сведений привели к материальному ущербу для работника (например, упущенной возможности трудоустройства), работодатель может быть обязан возместить этот ущерб по решению суда.

Важно отметить, что в 2025 году продолжает действовать практика, согласно которой повторное нарушение трудового законодательства тем же лицом влечет более строгую ответственность, вплоть до дисквалификации должностных лиц на срок от одного года до трех лет.

Контроль за соблюдением сроков выдачи характеристик и других документов, связанных с работой, осуществляет Государственная инспекция труда. Работник, столкнувшийся с нарушением своих прав, может обратиться с жалобой в данный контролирующий орган. ??

Что делать, если работодатель отказывает в характеристике

Столкнувшись с отказом работодателя предоставить характеристику, работник имеет несколько правовых инструментов для защиты своих интересов. Грамотные и последовательные действия в большинстве случаев позволяют решить проблему без длительных судебных разбирательств. ???

Алгоритм действий при отказе в выдаче характеристики:

Подача письменного заявления — первым шагом должно быть составление официального письменного заявления на имя руководителя организации с просьбой о выдаче характеристики. Заявление следует подать в двух экземплярах, чтобы на втором получить отметку о принятии. Фиксация отказа — если работодатель отказывается принять заявление или выдать характеристику после его подачи, важно зафиксировать этот факт. Можно направить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении. Обращение к вышестоящему руководству — если отказ исходит от непосредственного руководителя, имеет смысл обратиться к вышестоящему руководству или в HR-отдел компании. Обращение в профсоюз — при наличии профсоюзной организации можно обратиться туда за поддержкой в разрешении конфликта. Подача жалобы в Государственную инспекцию труда — этот орган уполномочен проводить проверки по фактам нарушения трудового законодательства и выдавать предписания работодателям. Обращение в прокуратуру — прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательства и может принять меры прокурорского реагирования. Подача искового заявления в суд — крайняя мера, если все предыдущие способы не дали результата.

При обращении в контролирующие органы или суд необходимо подготовить следующие документы:

Копию трудового договора или трудовой книжки (для подтверждения факта работы).

Копию заявления о выдаче характеристики с отметкой о получении или почтовым уведомлением.

Письменный отказ работодателя (если таковой был получен).

Свидетельские показания коллег (при необходимости).

Иные документы, подтверждающие нарушение прав работника.

На практике большинство споров разрешается после вмешательства Государственной инспекции труда, которая выдает работодателю обязательное для исполнения предписание. Срок рассмотрения жалобы в инспекции труда составляет 30 дней, однако в случае необходимости проведения проверки этот срок может быть продлен.

Если дело доходит до суда, то судебная практика по таким спорам в большинстве случаев складывается в пользу работников. Суд может обязать работодателя выдать характеристику и даже взыскать компенсацию морального вреда, если отказ в выдаче документа причинил работнику нравственные страдания или создал препятствия для трудоустройства.

Важно помнить, что срок исковой давности по трудовым спорам составляет три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Однако для требования о выдаче документов, связанных с работой, такое ограничение на практике часто не применяется, поскольку право на получение документов не имеет временных ограничений. ??