Как правильно написать объяснительную в колледж: образцы и советы
Для кого эта статья:
- Студенты колледжей, особенно первокурсники
- Преподаватели и администраторы учебных заведений
Родители студентов, желающие помочь детям в учебном процессе
Каждый студент рано или поздно сталкивается с необходимостью объяснить причину пропуска занятий или нарушения правил учебного заведения. Часто это становится стрессовой ситуацией, особенно для первокурсников, которые еще не знакомы с правилами оформления официальных документов. Грамотно составленная объяснительная записка может существенно смягчить последствия пропуска или опоздания. В этой статье мы разберем, как правильно написать объяснительную в колледж, чтобы она была принята администрацией, и предоставим реальные образцы для различных ситуаций. 📝
Что такое объяснительная записка и когда она требуется
Объяснительная записка — это официальный документ, в котором учащийся объясняет причины своего отсутствия на занятиях, опоздания или нарушения внутренних правил колледжа. Она адресуется руководству учебного заведения и является обязательным элементом учебной дисциплины.
Вам потребуется написать объяснительную записку в следующих случаях:
- Пропуск занятий (по болезни, семейным обстоятельствам, другим уважительным причинам)
- Систематические опоздания на пары
- Академическая задолженность и непрохождение аттестации
- Нарушение правил внутреннего распорядка колледжа
- Неявка на экзамен или зачет
- Порча имущества колледжа
Своевременное предоставление объяснительной записки — не просто формальность. Этот документ является частью вашего личного дела и может влиять на решения администрации о мерах дисциплинарного воздействия или предоставлении академических льгот.
Елена Павловна, заместитель директора колледжа по воспитательной работе:
Студентка первого курса Марина пропустила неделю занятий без предупреждения. Когда она вернулась, куратор потребовал объяснительную записку. Марина не знала, как правильно ее составить и просто написала "Я отсутствовала по семейным обстоятельствам" без детализации и подтверждающих документов. Такая формулировка была признана неудовлетворительной, студентке объявили выговор.
Когда позже в семестре возникла похожая ситуация, Марина уже знала правила. Она подготовила объяснительную с указанием конкретных причин отсутствия (тяжелое заболевание близкого родственника), приложила справку из больницы, где навещала родственника, и заранее обсудила ситуацию с куратором. В этот раз объяснительная была принята без замечаний, а Марине предоставили возможность сдать пропущенные работы в индивидуальном порядке.
|Тип пропуска
|Необходимость объяснительной
|Дополнительные документы
|По болезни
|Да
|Медицинская справка
|Семейные обстоятельства
|Да
|Подтверждающие документы (при наличии)
|Участие в мероприятиях
|Условно (может заменяться заявлением)
|Приказ о направлении, приглашение
|Без уважительной причины
|Обязательно
|Не требуются
Структура и обязательные элементы объяснительной записки
Объяснительная записка в колледж имеет строгую структуру. Правильное оформление повышает шансы на положительное рассмотрение вашего случая администрацией учебного заведения. 📋
Стандартная объяснительная записка должна содержать следующие элементы:
- Шапка документа — в правом верхнем углу указывается адресат (директор/декан/заведующий отделением), его ФИО, ваша группа, ФИО полностью.
- Название документа — "Объяснительная записка" (по центру листа, с заглавной буквы).
- Основная часть — изложение причин пропуска или нарушения. Начинается с фразы "Я, ФИО, отсутствовал(а) на занятиях в период с... по... в связи с..." или подобной.
- Перечисление прилагаемых документов — если есть подтверждающие документы (медицинские справки, справки из военкомата и т.д.).
- Дата составления документа — указывается в левом нижнем углу.
- Личная подпись — ставится в правом нижнем углу после текста объяснительной.
При составлении объяснительной важно соблюдать деловой стиль и избегать эмоциональных выражений. Текст должен быть лаконичным, но при этом содержать всю необходимую информацию для оценки уважительности причины отсутствия.
Рекомендуемый объем объяснительной записки — не более одной страницы формата А4. Если причина пропуска сложная и требует детального объяснения, структурируйте текст по пунктам для лучшего восприятия.
Образцы объяснительных для разных случаев пропуска
Рассмотрим несколько образцов объяснительных записок для типичных ситуаций, с которыми сталкиваются студенты колледжей. 🧾
Образец 1: Объяснительная по болезни
Директору колледжа № 123
Иванову И.И.
от студента группы ИС-21
Петрова Петра Петровича
Объяснительная записка
Я, Петров Петр Петрович, отсутствовал на занятиях с 10.02.2023 по 17.02.2023 по причине болезни (острая респираторная вирусная инфекция). За медицинской помощью обратился в поликлинику № 5 г. Москвы, где был открыт больничный лист.
Прилагаю медицинскую справку № 789 от 17.02.2023.
18.02.2023 Петров П.П.
Образец 2: Объяснительная по семейным обстоятельствам
Заведующему отделением
информационных технологий
Сидорову С.С.
от студентки группы БУХ-19
Смирновой Анны Ивановны
Объяснительная записка
Я, Смирнова Анна Ивановна, отсутствовала на занятиях 05.03.2023 в связи с необходимостью сопровождения младшего брата в больницу для прохождения планового медицинского обследования. Родители находились на работе и не могли взять отгул.
Прилагаю справку из детской поликлиники № 3 о посещении медицинского учреждения 05.03.2023.
06.03.2023 Смирнова А.И.
Образец 3: Объяснительная об опоздании
Куратору группы ЮР-20
Николаевой Н.Н.
от студента группы ЮР-20
Кузнецова Ивана Алексеевича
Объяснительная записка
Я, Кузнецов Иван Алексеевич, опоздал на первую пару (дисциплина "Основы права") 12.04.2023 на 25 минут по причине сбоя в расписании движения общественного транспорта. Автобус № 34, на котором я обычно добираюсь до колледжа, задержался из-за аварии на маршруте.
Обязуюсь впредь выходить из дома с большим запасом времени, чтобы избежать подобных ситуаций.
12.04.2023 Кузнецов И.А.
Образец 4: Объяснительная о непрохождении аттестации
Декану факультета экономики
Васильеву В.В.
от студента группы ЭК-18
Морозова Дмитрия Сергеевича
Объяснительная записка
Я, Морозов Дмитрий Сергеевич, не смог пройти промежуточную аттестацию по дисциплине "Статистика" в установленные сроки (с 15.05.2023 по 20.05.2023) в связи с экстренной госпитализацией 14.05.2023 с диагнозом "острый аппендицит". Операция была проведена 15.05.2023, выписка из больницы состоялась 20.05.2023.
Прошу разрешить пройти аттестацию в индивидуальном порядке после полного восстановления здоровья.
Прилагаю выписку из истории болезни № 456 от 20.05.2023.
21.05.2023 Морозов Д.С.
Александр Викторович, куратор группы технического колледжа:
На третьем курсе в моей группе учился Сергей, талантливый парень, но с некоторыми проблемами дисциплины. Однажды он пропустил целую неделю занятий перед важной контрольной работой. Когда я потребовал объяснительную, Сергей принес документ, написанный на вырванном из тетради листе с формулировкой: "Отсутствовал по личным причинам. Контрольную напишу."
Естественно, такая объяснительная была отклонена. Мы провели серьезный разговор о важности соблюдения деловых стандартов. Я показал Сергею примеры правильного оформления документов и объяснил, что его будущая карьера во многом будет зависеть от умения правильно составлять деловые бумаги.
К моему удивлению, этот случай стал поворотным в отношении Сергея к учебе. На следующий день он принес идеально оформленную объяснительную с указанием конкретных причин отсутствия, использовал официальный язык и даже добавил информацию о мерах, которые он предпринимает для наверстывания пропущенного материала. Администрация оценила его серьезный подход, и Сергею разрешили написать контрольную в индивидуальном порядке.
Распространенные ошибки при составлении объяснительной
При написании объяснительных записок студенты часто допускают ошибки, которые могут привести к отказу в рассмотрении документа или наложению дисциплинарных взысканий. Рассмотрим наиболее типичные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️
|Ошибка
|Последствия
|Как исправить
|Неформальный стиль изложения
|Отказ в принятии объяснительной
|Использовать деловой стиль, избегать сленга и эмоциональных выражений
|Отсутствие конкретики в причинах пропуска
|Требование переписать объяснительную
|Указывать точные даты, обстоятельства и причины
|Отсутствие подтверждающих документов
|Проблема может быть признана неуважительной
|Приложить все имеющиеся подтверждения (справки, билеты и т.д.)
|Нарушение структуры документа
|Создание негативного впечатления о студенте
|Следовать установленному формату объяснительной записки
|Несвоевременная подача
|Возможность получения дисциплинарного взыскания
|Подавать объяснительную в первый же день появления в колледже
Кроме перечисленных выше, студенты часто допускают следующие ошибки:
- Использование откровенно неправдоподобных причин отсутствия
- Перекладывание ответственности на других людей или обстоятельства
- Отсутствие обязательных элементов (дата, подпись)
- Небрежное оформление (помятый лист, исправления)
- Чрезмерная детализация личных проблем, не относящихся к сути дела
- Использование стандартных "отмазок", которые уже знакомы преподавателям
Помните, что объяснительная записка — это официальный документ, который отражает вашу способность к деловой коммуникации. Некачественно составленная объяснительная может негативно повлиять на отношение к вам со стороны администрации колледжа.
Правильное оформление и подача документа в колледж
Процесс подачи объяснительной записки так же важен, как и ее содержание. Соблюдение правил оформления и сроков подачи поможет избежать дополнительных проблем. 📤
Для правильного оформления объяснительной записки придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Используйте лист формата A4, предпочтительно белый, без разлиновки.
- Пишите текст разборчивым почерком черной или синей ручкой, либо распечатайте текст на принтере.
- Соблюдайте поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее — по 2 см.
- Не допускайте исправлений, зачеркиваний и помарок.
- Проверьте текст на наличие орфографических и пунктуационных ошибок.
- Подпишите документ собственноручно (даже если основной текст напечатан).
- Сделайте копию объяснительной для себя, особенно если к ней прилагаются важные документы.
Порядок подачи объяснительной записки в колледже обычно следующий:
- Время подачи: объяснительная должна быть подана в первый день вашего появления в колледже после отсутствия или в течение 1-3 дней после совершения нарушения (уточните сроки в вашем колледже).
- Кому подавать: в зависимости от правил учебного заведения, объяснительная может подаваться куратору группы, заведующему отделением, декану или напрямую директору.
- Регистрация: в большинстве колледжей объяснительная записка должна быть зарегистрирована в канцелярии или у секретаря.
- Подтверждение приема: попросите поставить отметку о принятии документа на вашей копии или зафиксировать факт подачи в журнале.
Важно помнить, что объяснительная записка — это только часть процесса. После ее подачи может потребоваться:
- Личная беседа с куратором или заведующим отделением
- Дополнительные подтверждающие документы
- Согласование плана по отработке пропущенного материала
- Участие в заседании дисциплинарной комиссии (в серьезных случаях)
Чтобы усилить позитивное восприятие вашей объяснительной, проявите инициативу в ликвидации последствий пропуска. Например, предложите индивидуальный график сдачи задолженностей или выполнение дополнительного задания.
Написание объяснительной записки — это навык, который пригодится не только в учебном заведении, но и в будущей профессиональной деятельности. Правильно составленная объяснительная демонстрирует вашу ответственность, умение признавать ошибки и стремление исправить ситуацию. Относитесь к этому документу серьезно, соблюдайте все формальные требования и помните, что честное объяснение ситуации всегда лучше, чем попытки обмануть или уклониться от ответственности. Администрация колледжа ценит студентов, готовых открыто обсуждать возникающие проблемы и искать пути их решения.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы