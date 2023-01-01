Как правильно написать объяснительную в колледж: образцы и советы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты колледжей, особенно первокурсники

Преподаватели и администраторы учебных заведений

Родители студентов, желающие помочь детям в учебном процессе Каждый студент рано или поздно сталкивается с необходимостью объяснить причину пропуска занятий или нарушения правил учебного заведения. Часто это становится стрессовой ситуацией, особенно для первокурсников, которые еще не знакомы с правилами оформления официальных документов. Грамотно составленная объяснительная записка может существенно смягчить последствия пропуска или опоздания. В этой статье мы разберем, как правильно написать объяснительную в колледж, чтобы она была принята администрацией, и предоставим реальные образцы для различных ситуаций. 📝

Что такое объяснительная записка и когда она требуется

Объяснительная записка — это официальный документ, в котором учащийся объясняет причины своего отсутствия на занятиях, опоздания или нарушения внутренних правил колледжа. Она адресуется руководству учебного заведения и является обязательным элементом учебной дисциплины.

Вам потребуется написать объяснительную записку в следующих случаях:

Пропуск занятий (по болезни, семейным обстоятельствам, другим уважительным причинам)

Систематические опоздания на пары

Академическая задолженность и непрохождение аттестации

Нарушение правил внутреннего распорядка колледжа

Неявка на экзамен или зачет

Порча имущества колледжа

Своевременное предоставление объяснительной записки — не просто формальность. Этот документ является частью вашего личного дела и может влиять на решения администрации о мерах дисциплинарного воздействия или предоставлении академических льгот.

Елена Павловна, заместитель директора колледжа по воспитательной работе: Студентка первого курса Марина пропустила неделю занятий без предупреждения. Когда она вернулась, куратор потребовал объяснительную записку. Марина не знала, как правильно ее составить и просто написала "Я отсутствовала по семейным обстоятельствам" без детализации и подтверждающих документов. Такая формулировка была признана неудовлетворительной, студентке объявили выговор. Когда позже в семестре возникла похожая ситуация, Марина уже знала правила. Она подготовила объяснительную с указанием конкретных причин отсутствия (тяжелое заболевание близкого родственника), приложила справку из больницы, где навещала родственника, и заранее обсудила ситуацию с куратором. В этот раз объяснительная была принята без замечаний, а Марине предоставили возможность сдать пропущенные работы в индивидуальном порядке.

Тип пропуска Необходимость объяснительной Дополнительные документы По болезни Да Медицинская справка Семейные обстоятельства Да Подтверждающие документы (при наличии) Участие в мероприятиях Условно (может заменяться заявлением) Приказ о направлении, приглашение Без уважительной причины Обязательно Не требуются

Структура и обязательные элементы объяснительной записки

Объяснительная записка в колледж имеет строгую структуру. Правильное оформление повышает шансы на положительное рассмотрение вашего случая администрацией учебного заведения. 📋

Стандартная объяснительная записка должна содержать следующие элементы:

Шапка документа — в правом верхнем углу указывается адресат (директор/декан/заведующий отделением), его ФИО, ваша группа, ФИО полностью. Название документа — "Объяснительная записка" (по центру листа, с заглавной буквы). Основная часть — изложение причин пропуска или нарушения. Начинается с фразы "Я, ФИО, отсутствовал(а) на занятиях в период с... по... в связи с..." или подобной. Перечисление прилагаемых документов — если есть подтверждающие документы (медицинские справки, справки из военкомата и т.д.). Дата составления документа — указывается в левом нижнем углу. Личная подпись — ставится в правом нижнем углу после текста объяснительной.

При составлении объяснительной важно соблюдать деловой стиль и избегать эмоциональных выражений. Текст должен быть лаконичным, но при этом содержать всю необходимую информацию для оценки уважительности причины отсутствия.

Рекомендуемый объем объяснительной записки — не более одной страницы формата А4. Если причина пропуска сложная и требует детального объяснения, структурируйте текст по пунктам для лучшего восприятия.

Образцы объяснительных для разных случаев пропуска

Рассмотрим несколько образцов объяснительных записок для типичных ситуаций, с которыми сталкиваются студенты колледжей. 🧾

Образец 1: Объяснительная по болезни

Директору колледжа № 123 Иванову И.И. от студента группы ИС-21 Петрова Петра Петровича Объяснительная записка Я, Петров Петр Петрович, отсутствовал на занятиях с 10.02.2023 по 17.02.2023 по причине болезни (острая респираторная вирусная инфекция). За медицинской помощью обратился в поликлинику № 5 г. Москвы, где был открыт больничный лист. Прилагаю медицинскую справку № 789 от 17.02.2023. 18.02.2023 Петров П.П.

Образец 2: Объяснительная по семейным обстоятельствам

Заведующему отделением информационных технологий Сидорову С.С. от студентки группы БУХ-19 Смирновой Анны Ивановны Объяснительная записка Я, Смирнова Анна Ивановна, отсутствовала на занятиях 05.03.2023 в связи с необходимостью сопровождения младшего брата в больницу для прохождения планового медицинского обследования. Родители находились на работе и не могли взять отгул. Прилагаю справку из детской поликлиники № 3 о посещении медицинского учреждения 05.03.2023. 06.03.2023 Смирнова А.И.

Образец 3: Объяснительная об опоздании

Куратору группы ЮР-20 Николаевой Н.Н. от студента группы ЮР-20 Кузнецова Ивана Алексеевича Объяснительная записка Я, Кузнецов Иван Алексеевич, опоздал на первую пару (дисциплина "Основы права") 12.04.2023 на 25 минут по причине сбоя в расписании движения общественного транспорта. Автобус № 34, на котором я обычно добираюсь до колледжа, задержался из-за аварии на маршруте. Обязуюсь впредь выходить из дома с большим запасом времени, чтобы избежать подобных ситуаций. 12.04.2023 Кузнецов И.А.

Образец 4: Объяснительная о непрохождении аттестации

Декану факультета экономики Васильеву В.В. от студента группы ЭК-18 Морозова Дмитрия Сергеевича Объяснительная записка Я, Морозов Дмитрий Сергеевич, не смог пройти промежуточную аттестацию по дисциплине "Статистика" в установленные сроки (с 15.05.2023 по 20.05.2023) в связи с экстренной госпитализацией 14.05.2023 с диагнозом "острый аппендицит". Операция была проведена 15.05.2023, выписка из больницы состоялась 20.05.2023. Прошу разрешить пройти аттестацию в индивидуальном порядке после полного восстановления здоровья. Прилагаю выписку из истории болезни № 456 от 20.05.2023. 21.05.2023 Морозов Д.С.

Александр Викторович, куратор группы технического колледжа: На третьем курсе в моей группе учился Сергей, талантливый парень, но с некоторыми проблемами дисциплины. Однажды он пропустил целую неделю занятий перед важной контрольной работой. Когда я потребовал объяснительную, Сергей принес документ, написанный на вырванном из тетради листе с формулировкой: "Отсутствовал по личным причинам. Контрольную напишу." Естественно, такая объяснительная была отклонена. Мы провели серьезный разговор о важности соблюдения деловых стандартов. Я показал Сергею примеры правильного оформления документов и объяснил, что его будущая карьера во многом будет зависеть от умения правильно составлять деловые бумаги. К моему удивлению, этот случай стал поворотным в отношении Сергея к учебе. На следующий день он принес идеально оформленную объяснительную с указанием конкретных причин отсутствия, использовал официальный язык и даже добавил информацию о мерах, которые он предпринимает для наверстывания пропущенного материала. Администрация оценила его серьезный подход, и Сергею разрешили написать контрольную в индивидуальном порядке.

Распространенные ошибки при составлении объяснительной

При написании объяснительных записок студенты часто допускают ошибки, которые могут привести к отказу в рассмотрении документа или наложению дисциплинарных взысканий. Рассмотрим наиболее типичные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

Ошибка Последствия Как исправить Неформальный стиль изложения Отказ в принятии объяснительной Использовать деловой стиль, избегать сленга и эмоциональных выражений Отсутствие конкретики в причинах пропуска Требование переписать объяснительную Указывать точные даты, обстоятельства и причины Отсутствие подтверждающих документов Проблема может быть признана неуважительной Приложить все имеющиеся подтверждения (справки, билеты и т.д.) Нарушение структуры документа Создание негативного впечатления о студенте Следовать установленному формату объяснительной записки Несвоевременная подача Возможность получения дисциплинарного взыскания Подавать объяснительную в первый же день появления в колледже

Кроме перечисленных выше, студенты часто допускают следующие ошибки:

Использование откровенно неправдоподобных причин отсутствия

Перекладывание ответственности на других людей или обстоятельства

Отсутствие обязательных элементов (дата, подпись)

Небрежное оформление (помятый лист, исправления)

Чрезмерная детализация личных проблем, не относящихся к сути дела

Использование стандартных "отмазок", которые уже знакомы преподавателям

Помните, что объяснительная записка — это официальный документ, который отражает вашу способность к деловой коммуникации. Некачественно составленная объяснительная может негативно повлиять на отношение к вам со стороны администрации колледжа.

Правильное оформление и подача документа в колледж

Процесс подачи объяснительной записки так же важен, как и ее содержание. Соблюдение правил оформления и сроков подачи поможет избежать дополнительных проблем. 📤

Для правильного оформления объяснительной записки придерживайтесь следующих рекомендаций:

Используйте лист формата A4, предпочтительно белый, без разлиновки. Пишите текст разборчивым почерком черной или синей ручкой, либо распечатайте текст на принтере. Соблюдайте поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее — по 2 см. Не допускайте исправлений, зачеркиваний и помарок. Проверьте текст на наличие орфографических и пунктуационных ошибок. Подпишите документ собственноручно (даже если основной текст напечатан). Сделайте копию объяснительной для себя, особенно если к ней прилагаются важные документы.

Порядок подачи объяснительной записки в колледже обычно следующий:

Время подачи: объяснительная должна быть подана в первый день вашего появления в колледже после отсутствия или в течение 1-3 дней после совершения нарушения (уточните сроки в вашем колледже). Кому подавать: в зависимости от правил учебного заведения, объяснительная может подаваться куратору группы, заведующему отделением, декану или напрямую директору. Регистрация: в большинстве колледжей объяснительная записка должна быть зарегистрирована в канцелярии или у секретаря. Подтверждение приема: попросите поставить отметку о принятии документа на вашей копии или зафиксировать факт подачи в журнале.

Важно помнить, что объяснительная записка — это только часть процесса. После ее подачи может потребоваться:

Личная беседа с куратором или заведующим отделением

Дополнительные подтверждающие документы

Согласование плана по отработке пропущенного материала

Участие в заседании дисциплинарной комиссии (в серьезных случаях)

Чтобы усилить позитивное восприятие вашей объяснительной, проявите инициативу в ликвидации последствий пропуска. Например, предложите индивидуальный график сдачи задолженностей или выполнение дополнительного задания.