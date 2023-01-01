Объяснительная за курение на рабочем месте: образец и последствия

Для кого эта статья:

Сотрудники организаций, курящие на рабочем месте и столкнувшиеся с необходимостью составления объяснительной записки

HR-специалисты и руководители, заинтересованные в управлении дисциплиной и понимании трудового законодательства

Люди, желающие улучшить свои знания о трудовых отношениях и дисциплинарных процедурах в организациях Попались с сигаретой в неположенном месте? 🚬 Не паникуйте! Курение на рабочем месте — одно из самых распространенных нарушений дисциплины, с которым сталкиваются организации. Грамотно составленная объяснительная может существенно смягчить последствия вашего проступка или даже полностью нивелировать санкции. В этой статье разберем, как юридически корректно объяснить ситуацию руководству, предоставим готовый шаблон документа и детально опишем возможные последствия такого нарушения согласно актуальному трудовому законодательству 2025 года.

Что такое объяснительная за курение на рабочем месте

Объяснительная записка за курение на рабочем месте — официальный документ, который сотрудник составляет по требованию работодателя для разъяснения обстоятельств нарушения запрета на курение в помещениях организации. Этот документ служит важной частью документооборота при рассмотрении дисциплинарного нарушения и принятии решения о потенциальном взыскании.

Юридически объяснительная записка — это ваше право изложить свою версию происшедшего, предусмотренное статьей 193 Трудового кодекса РФ. Работодатель обязан запросить письменное объяснение до применения дисциплинарного взыскания, и у вас есть 2 рабочих дня на его предоставление.

Важно отметить ключевые особенности этого документа:

Объяснительная не является признанием вины, а лишь изложением обстоятельств

Отказ от написания объяснительной не защищает от взыскания

Документ должен быть составлен в деловом стиле без эмоциональных высказываний

В объяснительной можно указать смягчающие обстоятельства

Предоставление ложной информации может усугубить положение

Нередко сотрудники путают объяснительную записку с докладной или служебной запиской. Чтобы избежать недоразумений, рассмотрим разницу между ними:

Тип документа Кто составляет Кому адресуется Назначение Объяснительная записка Сотрудник, допустивший нарушение Руководителю организации Объяснение обстоятельств нарушения Докладная записка Непосредственный руководитель нарушителя Вышестоящему руководству Информирование о факте нарушения Служебная записка Любой сотрудник Руководителю или коллеге Коммуникация по рабочим вопросам

Елена Корнеева, HR-директор Однажды к нам в компанию пришёл новый сотрудник Максим — талантливый программист с большим опытом. В первую же неделю он был замечен курящим в туалете бизнес-центра. Служба безопасности составила акт, и руководитель запросил объяснительную. Максим отнёсся к ситуации серьёзно: в своей объяснительной он не только признал факт нарушения, но и подробно описал, что не знал о расположении специально отведённых для курения мест и не был ознакомлен с соответствующим разделом правил внутреннего трудового распорядка при оформлении (что действительно было упущением HR-отдела). Благодаря грамотно составленной объяснительной и конструктивному подходу, вместо выговора Максиму было вынесено лишь устное предупреждение. Более того, по его инициативе в программу адаптации новых сотрудников был включён пункт об ознакомлении с правилами и местами для курения. Этот случай стал для меня показательным примером того, как грамотно составленная объяснительная может не только минимизировать последствия нарушения, но и улучшить рабочие процессы.

Правовые основания запрета курения в офисе

Запрет на курение в офисных помещениях и на рабочих местах имеет серьезную законодательную базу. Нарушение этих норм влечет за собой не только дисциплинарную, но и административную ответственность. 🔍

Основными нормативными актами, регламентирующими запрет курения, являются:

Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

Трудовой кодекс РФ (ст. 21 — обязанность соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка)

Правила противопожарного режима в РФ (ППР №1479 от 16.09.2020)

Локальные нормативные акты организации (правила внутреннего трудового распорядка, политика в отношении курения)

Согласно ФЗ №15, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование электронных систем нагревания табака:

На рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях

В помещениях общего пользования многоквартирных домов

На территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных, медицинских, гостиничных услуг

В помещениях, занимаемых органами государственной власти и местного самоуправления

На детских площадках

В помещениях общего пользования

За курение в неположенных местах предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ:

Статья КоАП Нарушение Размер штрафа ст. 6.24 ч. 1 Курение в запрещенных местах от 500 до 1500 рублей ст. 6.24 ч. 2 Курение на детских площадках от 2000 до 3000 рублей ст. 6.25 ч. 1 Несоблюдение требований к знаку о запрете курения от 10000 до 20000 рублей (для должностных лиц) ст. 6.25 ч. 3 Неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением запрета от 30000 до 40000 рублей (для должностных лиц)

Обратите внимание, что с 2024 года под запрет попадают не только традиционные табачные изделия, но и электронные системы нагревания табака (IQOS, glo), а также все виды вейпов и электронных сигарет. Это важно учитывать, поскольку многие сотрудники ошибочно полагают, что данные устройства не подпадают под запрет.

Работодатель обязан:

Разместить знаки о запрете курения

Ознакомить сотрудников с политикой в отношении курения

При необходимости оборудовать специальные места для курения

Контролировать соблюдение запрета на территории организации

Как составить объяснительную за курение: пошаговый план

Составление объяснительной записки — ответственный процесс, от которого может зависеть исход дисциплинарного разбирательства. Предлагаю пошаговый алгоритм, который поможет вам составить грамотный документ. 📝

Соблюдайте формальные требования к оформлению: Используйте официально-деловой стиль

Пишите на стандартном листе А4

Указывайте все необходимые реквизиты

Избегайте сленга и эмоциональных высказываний Структурируйте документ правильно: Шапка (кому адресовано, от кого)

Название документа ("Объяснительная записка")

Основной текст с изложением обстоятельств

Дата и подпись В содержательной части: Точно укажите дату, время и место происшествия

Объективно опишите обстоятельства нарушения

Укажите смягчающие факторы (если есть)

Выразите понимание неправомерности поступка

Опишите, какие меры примете, чтобы избежать повторения нарушения

При составлении объяснительной записки важно помнить несколько стратегических моментов:

Не отрицайте очевидное — если факт курения зафиксирован (например, видеокамерой), признайте его

— если факт курения зафиксирован (например, видеокамерой), признайте его Не перекладывайте ответственность на коллег или обстоятельства

на коллег или обстоятельства Избегайте множественных оправданий — они могут выглядеть неубедительно

— они могут выглядеть неубедительно Укажите только релевантные смягчающие обстоятельства (например, отсутствие информации о запрете)

(например, отсутствие информации о запрете) Продемонстрируйте готовность исправить ситуацию конкретными действиями

Александр Петров, специалист по трудовому праву В моей практике был случай с инженером Дмитрием из крупной строительной компании. Он курил электронную сигарету в техническом помещении, полагая, что запрет распространяется только на обычные сигареты. Охрана зафиксировала нарушение, и руководитель запросил объяснительную. Дмитрий мог пойти по пути отрицания ("это не курение") или агрессивной защиты ("мне никто не говорил про вейпы"), но вместо этого он честно описал произошедшее, признав, что неверно интерпретировал правила. В объяснительной он указал, что ознакомился с актуальной редакцией закона, понимает свою ошибку и обязуется использовать только специально отведенные места. Результат превзошел ожидания: вместо выговора руководитель предложил Дмитрию разработать информационные материалы о вреде и правовых аспектах использования электронных сигарет для всех сотрудников. Эта инициатива даже включила Дмитрия в программу кадрового резерва компании. История наглядно демонстрирует, что честное признание ошибки и конструктивный подход могут превратить проблему в возможность профессионального роста.

Образец объяснительной с готовыми формулировками

Ниже представлен универсальный шаблон объяснительной записки, который вы можете адаптировать под конкретные обстоятельства. Предлагаю несколько вариантов формулировок для различных ситуаций, связанных с курением на рабочем месте. ⚖️

Базовый шаблон объяснительной записки:

Генеральному директору ООО "Название компании" Фамилия И.О. от должность Фамилия Имя Отчество

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Я, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ в часов минут нарушил(а) установленный в организации запрет на курение, осуществляя курение [указать место: например, в туалетной комнате на 3 этаже офиса/на лестничной площадке/в личном кабинете и т.д.].

[Здесь объяснение причин и обстоятельств]

Осознаю, что мои действия являются нарушением [указать нормативный акт: Правил внутреннего трудового распорядка/Политики в отношении курения/ФЗ №15]. Приношу свои извинения за данное нарушение. Обязуюсь строго соблюдать установленные правила и в дальнейшем осуществлять курение только в специально отведенных для этого местах.

Дата: ДД.ММ.ГГГГ Подпись: ___ / Расшифровка /

Варианты формулировок для различных обстоятельств:

Для ситуации незнания правил: "Данное нарушение произошло ввиду моей неосведомленности о полном запрете курения на территории организации/о расположении специально отведенных мест для курения. С Правилами внутреннего трудового распорядка в части запрета курения я ознакомился(ась) и обязуюсь их строго соблюдать в дальнейшем."

"Данное нарушение произошло ввиду моей неосведомленности о полном запрете курения на территории организации/о расположении специально отведенных мест для курения. С Правилами внутреннего трудового распорядка в части запрета курения я ознакомился(ась) и обязуюсь их строго соблюдать в дальнейшем." Для случая первичного нарушения: "Данное нарушение является единичным случаем и произошло в связи с [указать обстоятельство, например: необходимостью срочно завершить рабочий проект, из-за чего я не смог покинуть территорию офиса для курения в отведенном месте]. Ранее дисциплинарных взысканий не имел(а), правила компании соблюдаю."

"Данное нарушение является единичным случаем и произошло в связи с [указать обстоятельство, например: необходимостью срочно завершить рабочий проект, из-за чего я не смог покинуть территорию офиса для курения в отведенном месте]. Ранее дисциплинарных взысканий не имел(а), правила компании соблюдаю." Для ситуации с электронной сигаретой/вейпом: "Я ошибочно полагал(а), что запрет касается только традиционных сигарет, и не распространяется на электронные устройства. После разъяснения руководителя я полностью осознал(а) свою ошибку и понимаю, что использование любых курительных/парительных устройств внутри помещений недопустимо."

"Я ошибочно полагал(а), что запрет касается только традиционных сигарет, и не распространяется на электронные устройства. После разъяснения руководителя я полностью осознал(а) свою ошибку и понимаю, что использование любых курительных/парительных устройств внутри помещений недопустимо." Для случая стрессовой ситуации: "Нарушение произошло в момент сильного эмоционального напряжения, вызванного [указать причину: например, конфликтом с клиентом/необходимостью срочного выполнения сложной задачи]. Понимаю, что это не оправдывает нарушение правил. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем буду использовать более конструктивные методы снятия стресса."

Дополнительные рекомендации для усиления эффекта от объяснительной записки:

Сохраните копию объяснительной с отметкой о принятии Если объяснительная отправляется по электронной почте, запросите подтверждение получения При наличии свидетелей, которые могут подтвердить смягчающие обстоятельства, укажите их Если нарушение вызвано объективными причинами (например, отсутствием обозначенных мест для курения), корректно укажите на этот факт Предложите конструктивное решение проблемы, если это уместно

Возможные последствия и меры дисциплинарного взыскания

Курение на рабочем месте может повлечь за собой различные дисциплинарные последствия в зависимости от тяжести нарушения, его повторяемости и политики компании. Рассмотрим возможные сценарии и дадим рекомендации по минимизации негативных последствий. ⚠️

Согласно ст. 192 Трудового кодекса РФ, за совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить следующие взыскания:

Замечание

Выговор

Увольнение по соответствующим основаниям

Сравним различные степени дисциплинарного воздействия и их последствия:

Мера взыскания Условия применения Юридические последствия Практические последствия Устное предупреждение Первичное нарушение, незначительная тяжесть Не является официальным дисциплинарным взысканием Не влечет правовых последствий, но фиксируется в памяти руководства Замечание Первое или нечастое нарушение Формальное взыскание, фиксируется в личном деле Может влиять на премирование, действует 1 год Выговор Повторное нарушение или серьезное пренебрежение Строгое взыскание, влияет на репутацию сотрудника Может влиять на карьерные перспективы, лишение премий, действует 1 год Увольнение Неоднократные нарушения при наличии непогашенных взысканий Прекращение трудовых отношений по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ Потеря работы, возможные сложности при трудоустройстве

Важно отметить, что для законного применения дисциплинарного взыскания работодатель должен соблюсти процедуру:

Выявление факта нарушения Запрос письменного объяснения Ожидание объяснения в течение 2 рабочих дней Издание приказа о применении взыскания не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка Ознакомление работника с приказом под роспись в течение 3 рабочих дней

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ст. 193 ТК РФ).

Рекомендации по минимизации последствий:

Сразу признайте факт нарушения — попытки скрыть очевидное могут усугубить ситуацию

— попытки скрыть очевидное могут усугубить ситуацию Предоставьте объяснительную в срок — это показывает вашу дисциплинированность

— это показывает вашу дисциплинированность Укажите на смягчающие обстоятельства — если они действительно имели место

— если они действительно имели место Подчеркните свои достижения и безупречную репутацию — это может повлиять на решение руководства

— это может повлиять на решение руководства Предложите конструктивное решение — например, помощь в информировании коллег о правилах курения

— например, помощь в информировании коллег о правилах курения Следите за сроками — дисциплинарное взыскание имеет срок действия 1 год, после чего считается снятым

— дисциплинарное взыскание имеет срок действия 1 год, после чего считается снятым Ходатайствуйте о досрочном снятии взыскания — при безупречной работе и положительных результатах

Статистика показывает, что более 65% первичных нарушений правил курения заканчиваются устным предупреждением или замечанием. Однако повторные нарушения в 78% случаев приводят к выговору, а при системном характере — в 12% случаев к увольнению. Поэтому важно относиться к первому инциденту как к серьезному предупреждению и не допускать повторения нарушения.