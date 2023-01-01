Обучение продавцов: эффективные программы для измеримых результатов

Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры отделов продаж

HR-специалисты, занимающиеся обучением и развитием персонала

Владельцы и управляющие компаниями, заинтересованные в повышении эффективности продаж Недавние исследования показывают, что компании, систематически вкладывающие в обучение продавцов, фиксируют рост продаж на 17-24% быстрее конкурентов. Однако большинство руководителей признают, что испытывают трудности с выбором действительно работающих программ обучения. Как не выбросить бюджет на модные, но бесполезные тренинги? Какие навыки реально влияют на конверсию? И главное — как измерить эффективность проведенного обучения? Эти вопросы мучают каждого, кто отвечает за развитие торгового персонала. Предлагаю разобраться в эффективных методиках и программах обучения продавцов, которые приводят к измеримым результатам. ??

Современные подходы к обучению продавцов: что работает

Когда речь заходит об обучении продавцов, важно понимать, что методы десятилетней давности уже не дают ожидаемого эффекта. Рынок изменился, изменился и покупатель. Современные программы обучения продавцов строятся вокруг трех ключевых принципов: персонализация, микрообучение и геймификация. ??

Персонализация подразумевает адаптацию обучающих программ под конкретного сотрудника с учетом его опыта, знаний и пробелов в компетенциях. Микрообучение — это формат подачи информации небольшими порциями, что улучшает усвоение материала и не отрывает продавца надолго от рабочего процесса. Геймификация добавляет элементы игры и соревнования, повышая вовлеченность участников.

Александр Орлов, директор по развитию персонала

Когда я пришел в розничную сеть со 150 магазинами, текучка продавцов составляла 63% в год, а результаты обучения, мягко говоря, разочаровывали. Мы тратили огромные деньги на классические тренинги, после которых продавцы бодро кивали головами, а на следующий день продолжали работать по-старому.

Первым делом я полностью переформатировал подход к обучению. Мы внедрили систему микрообучения: вместо двухдневных интенсивов раз в квартал перешли на 15-минутные ежедневные сессии перед началом смены. Каждая мини-сессия отрабатывала только один навык или сценарий. Через три месяца конверсия выросла на 12%, а текучка снизилась до 41% — продавцы почувствовали, что развиваются, а не просто "отбывают повинность" на тренингах.

Эффективность различных подходов к обучению продавцов можно оценить по следующим критериям:

Подход к обучению Уровень вовлеченности Удержание информации Применение на практике ROI Традиционные лекции Низкий 20-30% 10-15% Низкий Ролевые игры Высокий 50-60% 30-40% Средний Микрообучение Средний-высокий 70-80% 40-60% Высокий Геймификация Очень высокий 60-70% 35-50% Средний-высокий Наставничество Высокий 80-90% 60-70% Очень высокий

Отдельно стоит отметить методику обучения продавцов в X5 Retail Group, которая комбинирует все вышеперечисленные подходы с особым акцентом на тренинги без отрыва от рабочего места. Компания активно использует симуляторы продаж и VR-технологии для отработки сложных ситуаций с покупателями.

Обучение продавцов не должно быть оторвано от бизнес-процессов компании. Эффективные программы всегда адаптированы под конкретные цели организации: повышение среднего чека, увеличение конверсии или снижение оттока клиентов. ??

Ключевые навыки продаж и программы их развития

Успешный продавец сегодня — это не просто человек, умеющий красиво говорить. Это специалист, владеющий комплексом навыков, которые условно можно разделить на четыре группы: коммуникационные, технические, психологические и аналитические.

Коммуникационные навыки : активное слушание, задавание открытых вопросов, работа с возражениями, невербальная коммуникация

: активное слушание, задавание открытых вопросов, работа с возражениями, невербальная коммуникация Технические навыки : знание продукта, владение CRM-системами, способность работать с документацией

: знание продукта, владение CRM-системами, способность работать с документацией Психологические навыки : эмпатия, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, умение читать клиента

: эмпатия, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, умение читать клиента Аналитические навыки: анализ потребностей клиента, сегментация, работа с возражениями на основе анализа

Для развития каждой группы навыков существуют специализированные программы обучения. Например, обучение продавцов в X5 Retail Group построено по модульному принципу, где каждый модуль направлен на развитие конкретного навыка.

Группа навыков Программы обучения Ориентировочная стоимость Длительность Коммуникационные • "Мастер переговоров" <br> • "Работа с возражениями" <br> • "Эффективная презентация" От 15 000 до 45 000 ? 8-24 часа Технические • "Продуктовый эксперт" <br> • "CRM для продавцов" <br> • "Цифровые инструменты продаж" От 10 000 до 35 000 ? 6-20 часов Психологические • "Эмоциональный интеллект в продажах" <br> • "Психологические триггеры покупки" <br> • "Стрессоустойчивость" От 18 000 до 60 000 ? 8-32 часа Аналитические • "Анализ потребностей клиента" <br> • "Аналитика продаж" <br> • "Прогнозирование покупательского поведения" От 20 000 до 70 000 ? 12-40 часов

Выбирая программы обучения, важно учитывать специфику вашего бизнеса и текущий уровень команды. Для линейных продавцов акцент делается на коммуникационных и технических навыках, для старших продавцов и руководителей — на психологических и аналитических. ??

Тренинги по развитию навыков должны содержать не менее 70% практики. Теоретическая часть необходима, но именно в отработке реальных сценариев продавцы получают максимальную пользу. Семинары и мастер-классы должны включать:

Ролевые игры с имитацией реальных ситуаций продаж

Видеоанализ тренировочных переговоров

Работу с чек-листами и скриптами продаж

Кейс-стади из практики вашей компании

Отработку техник на реальных клиентах под наблюдением тренера

Навыки, полученные на тренингах, требуют регулярного закрепления. Эффективные программы обучения всегда включают систему последующей поддержки, которая может быть реализована через наставничество, регулярные воркшопы или онлайн-курсы для самостоятельного изучения. ??

Онлайн vs офлайн: эффективные форматы обучения персонала

Дискуссия о преимуществах онлайн и офлайн форматов обучения не утихает уже несколько лет. Правда в том, что оба формата имеют свои сильные и слабые стороны, и выбор должен определяться конкретными задачами и условиями. ?? vs ??

Онлайн-форматы обучения продавцов включают вебинары, интерактивные курсы, мобильные приложения и виртуальные тренажеры. Их главные преимущества — масштабируемость, доступность и возможность обучаться в удобном темпе. Офлайн-форматы — это тренинги, воркшопы, деловые игры и наставничество, которые обеспечивают более глубокое погружение и живое взаимодействие.

Сравнение эффективности онлайн и офлайн форматов обучения продавцов:

Критерий Онлайн-обучение Офлайн-обучение Стоимость на одного сотрудника От 5 000 до 20 000 ? От 15 000 до 50 000 ? Масштабируемость Высокая Низкая Вовлеченность участников Средняя (зависит от платформы) Высокая Отработка практических навыков Ограниченная Полноценная Гибкость графика Высокая Низкая Контроль усвоения материала Автоматизированный Персональный

Елена Соколова, руководитель учебного центра

Два года назад мы столкнулись с задачей обучить 450 продавцов в 27 городах за три месяца. Бюджет был ограничен, а офлайн-тренинги в каждом городе — непозволительная роскошь. Мы разработали гибридную модель: стартовали с онлайн-курса, который содержал теоретический материал и видеоуроки. После этого в каждом регионе провели однодневные интенсивы для отработки навыков с тренером.

Результаты превзошли ожидания. Экономия на командировочных расходах составила 64%, а эффективность обучения, измеренная по конверсии и среднему чеку, оказалась на 7% выше, чем у контрольной группы, которая проходила только офлайн-обучение. Ключевым фактором успеха стала качественная подготовка продавцов онлайн перед практическими занятиями — они приходили на интенсив уже подготовленными.

В корпоративном обучении продавцов наиболее эффективны следующие форматы:

Смешанное обучение (blended learning) — комбинация онлайн-курсов для теоретической подготовки и офлайн-тренингов для отработки навыков

— комбинация онлайн-курсов для теоретической подготовки и офлайн-тренингов для отработки навыков Микрообучение — короткие обучающие модули по 5-15 минут, доступные на мобильных устройствах

— короткие обучающие модули по 5-15 минут, доступные на мобильных устройствах Виртуальные симуляторы — имитация реальных ситуаций продаж в виртуальной среде

— имитация реальных ситуаций продаж в виртуальной среде Обучение на рабочем месте (on-the-job training) — наставничество и обратная связь в процессе работы

— наставничество и обратная связь в процессе работы Геймифицированные платформы — обучение через игровые механики с элементами соревнования

При выборе формата обучения учитывайте географическую распределенность команды, уровень цифровой грамотности продавцов и специфику продукта. Технически сложные продукты лучше изучать в офлайн-формате, тогда как стандартные навыки продаж хорошо осваиваются онлайн. ??

Корпоративные тренинги: от теории к практическим результатам

Корпоративные тренинги для продавцов — это инвестиция, которая должна окупаться через рост продаж. Однако согласно исследованиям, только 17% знаний, полученных на традиционных тренингах, применяются на практике. Как сделать корпоративное обучение действительно эффективным? ??

Успешные корпоративные программы обучения продавцов строятся на трех китах:

Практическая ориентированность — минимум теории, максимум отработки навыков в реальных условиях

— минимум теории, максимум отработки навыков в реальных условиях Системность — тренинги должны быть частью системы непрерывного обучения, а не разовыми мероприятиями

— тренинги должны быть частью системы непрерывного обучения, а не разовыми мероприятиями Связь с бизнес-показателями — четкое понимание, какие KPI должны улучшиться после обучения

Структура эффективного корпоративного тренинга включает подготовительный этап, основной тренинг и пост-тренинговое сопровождение. На подготовительном этапе проводится диагностика текущего уровня навыков и определяются конкретные цели обучения. Основной тренинг должен состоять на 70% из практических упражнений. Пост-тренинговое сопровождение обеспечивает закрепление навыков и их интеграцию в рабочую практику.

Типичные ошибки при организации корпоративных тренингов для продавцов:

Отсутствие предварительной диагностики уровня навыков Универсальные программы вместо адаптированных под специфику бизнеса Избыток теоретического материала Отсутствие системы внедрения полученных навыков в практику Недостаточный контроль применения навыков после тренинга

Корпоративное обучение продавцов особенно эффективно, когда руководители и менеджеры активно вовлечены в процесс. Руководитель должен поддерживать внедрение новых навыков, давать обратную связь и создавать условия для их применения. ?????

Программы внутреннего наставничества позволяют сократить расходы на внешние тренинги и адаптировать обучение под конкретные задачи компании. Для этого необходимо:

Выявить лучших продавцов и подготовить их как внутренних тренеров

Разработать систему мотивации наставников

Создать методические материалы и инструменты для наставничества

Внедрить регулярные мастер-классы от успешных продавцов

Организовать систему обмена опытом между подразделениями

Масштабные корпоративные университеты, такие как в X5 Retail Group, объединяют различные форматы обучения и обеспечивают непрерывное развитие персонала. Однако даже небольшие компании могут создать эффективную систему корпоративного обучения, фокусируясь на ключевых навыках и используя смешанные форматы. ??

Оценка эффективности обучения продавцов и ROI программ

Измерение эффективности обучения продавцов — одна из самых сложных задач для HR-специалистов и руководителей. Однако именно оценка ROI (Return on Investment) образовательных программ позволяет понять, насколько оправданы инвестиции в развитие персонала. ??

Для оценки эффективности обучения продавцов используются следующие методы:

Модель Киркпатрика — четырехуровневая система оценки: реакция участников, усвоение знаний, изменение поведения, бизнес-результаты

— четырехуровневая система оценки: реакция участников, усвоение знаний, изменение поведения, бизнес-результаты ROI-методология Филлипса — добавляет к модели Киркпатрика пятый уровень: расчет финансовой отдачи от обучения

— добавляет к модели Киркпатрика пятый уровень: расчет финансовой отдачи от обучения KPI-ориентированная оценка — сравнение ключевых показателей до и после обучения

— сравнение ключевых показателей до и после обучения 360-градусная оценка — сбор обратной связи от коллег, руководителей и клиентов

— сбор обратной связи от коллег, руководителей и клиентов Тайный покупатель — проверка применения навыков в реальных ситуациях продаж

Важно выбрать релевантные метрики для оценки эффективности обучения. Для продавцов такими метриками могут быть:

Метрика Что измеряет Как собирать данные Конверсия посетителей в покупателей Эффективность работы с клиентами CRM-система, счетчики посетителей Средний чек Умение продавать дополнительные товары Кассовая система Количество дополнительных продаж Навыки допродаж и кросс-продаж Кассовая система, CRM NPS (индекс лояльности клиентов) Качество обслуживания Опросы клиентов Скорость обслуживания Эффективность работы CRM, хронометраж Количество жалоб Проблемные зоны в обслуживании Система учета обращений

Расчет ROI обучения продавцов производится по формуле:

ROI = (Дополнительная прибыль от обучения – Затраты на обучение) / Затраты на обучение ? 100%

Для точного расчета ROI необходимо определить:

Полную стоимость обучения (включая отрыв от работы) Прирост выручки/прибыли, связанный с обучением Период, за который оценивается эффект

Практика показывает, что хорошо организованные программы обучения продавцов могут давать ROI от 150% до 500%. Однако для достижения таких показателей необходимо тщательное планирование и контроль внедрения полученных навыков. ??

Распространенные ошибки при оценке эффективности обучения:

Игнорирование исходных показателей (отсутствие замеров "до")

Неучет внешних факторов, влияющих на результат

Слишком короткий период оценки

Фокус только на субъективных оценках участников

Отсутствие контрольной группы для сравнения

Для повышения ROI обучающих программ рекомендуется:

Проводить тщательный анализ потребностей в обучении перед запуском программы

Устанавливать четкие, измеримые цели обучения

Внедрять систему поддержки применения навыков после обучения

Регулярно собирать обратную связь и корректировать программы

Создавать культуру непрерывного обучения и развития

Системный подход к оценке эффективности обучения продавцов позволяет не только измерить возврат инвестиций, но и постоянно совершенствовать образовательные программы, делая их более точными и результативными. ??

Системное обучение продавцов — не роскошь, а необходимое условие выживания бизнеса в конкурентной среде. Компании, которые рассматривают развитие персонала как стратегическую инвестицию, а не статью расходов, получают значительное преимущество. Ключ к успеху — баланс между различными форматами обучения, фокус на практическом применении навыков и регулярная оценка эффективности. Помните: лучшие программы обучения всегда заточены под конкретные бизнес-задачи и учитывают специфику вашей аудитории, продукта и конкурентной среды.

Читайте также