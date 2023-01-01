Федеральная программа 50: новые профессии и гарантии для старшего поколения

Работодатели и кадровые агентства, заинтересованные в трудоустройстве и поддержке старших работников. Рынок труда неумолимо меняется, и профессиональные навыки, актуальные еще вчера, стремительно устаревают. Для людей старшего поколения этот вызов ощущается особенно остро. Федеральная программа 50 — это государственная инициатива, призванная дать второе дыхание карьере тех, кому за 50. За три года существования программа помогла более 300 000 россиян освоить востребованные профессии и обрести уверенность на рынке труда. Это не просто курсы — это комплексная система поддержки, включающая финансирование обучения, стипендии и гарантии трудоустройства. ??

Федеральная программа 50: новые горизонты профессионального роста

Федеральная программа 50 — это масштабная государственная инициатива, запущенная в рамках национального проекта "Демография". Официальное название программы — "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше". Ключевая цель — повышение конкурентоспособности старшего поколения на рынке труда через приобретение актуальных навыков и компетенций. ??

Программа реализуется во всех 85 субъектах Российской Федерации и предлагает участникам полностью бесплатное обучение по востребованным специальностям. Федеральный бюджет ежегодно выделяет более 5 миллиардов рублей на финансирование этой инициативы, что позволяет ежегодно переобучать около 75 000 граждан старшего возраста.

Елена Петрова, руководитель отдела по работе со старшими специалистами в кадровом агентстве Мой клиент Виктор Сергеевич, инженер с 30-летним стажем, оказался под угрозой сокращения в 57 лет. Предприятие модернизировалось, внедряли новые технологии, а его навыки устарели. Через Федеральную программу 50 он прошел курс "Инженер-проектировщик BIM-систем". Первые недели давались нелегко — компьютерное моделирование требовало новых подходов. Но к концу обучения Виктор Сергеевич создал цифровую модель промышленного объекта, которая произвела впечатление на потенциальных работодателей. Сегодня он трудится в крупной проектной компании с зарплатой на 40% выше прежней. "Я думал, что в моем возрасте учиться поздно. Оказалось — самое время", — поделился он со мной на недавней встрече.

Ключевые особенности программы:

Полное финансирование обучения из государственного бюджета

Выплата стипендий в размере МРОТ на протяжении всего периода обучения

Помощь в трудоустройстве после завершения курсов

Возможность выбора из более чем 700 образовательных программ

Доступность разных форматов обучения: очного, заочного и дистанционного

Статистика показывает высокую эффективность программы: 83% прошедших переобучение успешно трудоустраиваются в течение 3 месяцев после завершения курсов. При этом 64% участников отмечают рост дохода по сравнению с предыдущим местом работы.

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год Количество участников программы 65 000 75 000 87 000 Бюджет программы (млрд руб.) 4.2 5.1 5.7 Процент трудоустройства выпускников 78% 81% 83% Средний рост дохода после переобучения 18% 22% 27%

Кто может пройти обучение по программе 50: критерии участия

Федеральная программа 50 имеет четко определенную целевую аудиторию и набор критериев, которым должны соответствовать потенциальные участники. Правильное понимание этих условий поможет определить, подходит ли вам данная программа и какие документы необходимо подготовить. ??

Основные категории граждан, имеющих право на участие в программе:

Лица в возрасте от 50 лет и старше

Граждане предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления пенсионного возраста)

Пенсионеры, не завершившие трудовую деятельность

Безработные граждане старше 50 лет, зарегистрированные в службе занятости

Работающие граждане 50+, желающие повысить квалификацию или получить новую специальность

Важно отметить, что программа доступна как для занятых, так и для незанятых граждан. Работающие лица могут получить новые навыки по направлению от работодателя или по собственной инициативе, не прерывая трудовую деятельность. Незанятые граждане получают дополнительную поддержку в виде стипендии на период обучения.

Для участия в программе необходимо соответствовать следующим условиям:

Гражданство Российской Федерации

Возраст от 50 лет или статус предпенсионера

Наличие документа об образовании (в зависимости от выбранной программы)

Отсутствие медицинских противопоказаний к обучению по выбранной специальности

Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в местный центр занятости населения с пакетом документов:

Паспорт гражданина РФ

СНИЛС

Документ об образовании

Трудовая книжка (при наличии)

Заявление на участие в программе (заполняется на месте)

Медицинская справка (если требуется для конкретной специальности)

После подачи документов специалисты службы занятости проводят профориентационное тестирование и консультирование, помогая определить наиболее подходящее направление обучения с учетом имеющегося опыта, образования и потребностей регионального рынка труда.

Направления и формы обучения в рамках федеральной программы

Федеральная программа 50 предлагает широкий спектр образовательных направлений, адаптированных под запросы современного рынка труда. Обучение проводится на базе аккредитованных образовательных организаций — колледжей, техникумов, вузов и учебных центров, имеющих соответствующие лицензии. ??

Программа предусматривает три основных формата обучения:

Профессиональная переподготовка — для освоения принципиально новой профессии (срок обучения от 250 часов)

— для освоения принципиально новой профессии (срок обучения от 250 часов) Повышение квалификации — для обновления и расширения имеющихся профессиональных компетенций (от 16 до 249 часов)

— для обновления и расширения имеющихся профессиональных компетенций (от 16 до 249 часов) Профессиональное обучение — для получения начальных профессиональных навыков (срок определяется выбранной профессией)

Наиболее востребованные направления обучения в рамках программы:

Категория Популярные специальности Средняя продолжительность Востребованность на рынке* IT и цифровые технологии Администратор баз danych, оператор ПК, специалист по информационной безопасности, веб-дизайнер 3-6 месяцев Высокая (85%) Социальная сфера Социальный работник, сиделка, няня, специалист по работе с пожилыми людьми 2-3 месяца Высокая (82%) Сфера услуг Администратор, специалист по гостеприимству, мастер маникюра, визажист 1-3 месяца Средняя (76%) Производство Оператор станков с ЧПУ, сварщик, электромонтер, специалист по охране труда 2-4 месяца Высокая (89%) Офисные специальности Бухгалтер, делопроизводитель, специалист по кадрам, секретарь 2-3 месяца Средняя (73%)

*Процент трудоустройства выпускников программы по данному направлению

Для удобства участников программы предусмотрены различные форматы обучения:

Очное обучение — традиционный формат с посещением занятий в образовательном учреждении

— традиционный формат с посещением занятий в образовательном учреждении Заочное обучение — с периодическими очными сессиями и самостоятельным изучением материала

— с периодическими очными сессиями и самостоятельным изучением материала Дистанционное обучение — полностью онлайн-формат с использованием электронных образовательных платформ

— полностью онлайн-формат с использованием электронных образовательных платформ Вечернее обучение — занятия после 18:00 для работающих граждан

— занятия после 18:00 для работающих граждан Интенсивные курсы — ускоренное обучение с большей ежедневной нагрузкой

Особое внимание уделяется практическому компоненту образования. Все программы включают обязательную практику на предприятиях-партнерах или в учебных лабораториях. Для IT-специальностей доля практических занятий составляет не менее 60% от общего объема курса, для производственных специальностей — до 70%.

Михаил Соколов, региональный координатор Федеральной программы 50 К нам обратилась Ирина Николаевна, 54 года, бывший библиотекарь с 30-летним стажем. После оптимизации библиотечной сети она оказалась без работы. На первой консультации видел ее растерянность и страх перед технологиями. "Куда мне в мои годы за компьютер?" — говорила она. Мы предложили ей курс "Администратор информационных ресурсов", учитывая ее организационные способности и внимание к деталям. Первый месяц был сложным — новая терминология, программы, интерфейсы. Но уже к середине курса Ирина Николаевна уверенно создавала базы данных и контент-планы. На стажировке в местном туристическом агентстве она настолько эффективно организовала их присутствие в сети, что получила предложение о работе еще до окончания обучения. Сегодня Ирина — контент-менеджер с зарплатой вдвое выше библиотечной и говорит, что "впервые за многие годы чувствует себя нужной и современной".

Финансовая поддержка и льготы при прохождении курсов

Финансовый аспект — одно из ключевых преимуществ Федеральной программы 50. Государство берет на себя не только расходы на обучение, но и обеспечивает дополнительную материальную поддержку участникам программы на протяжении всего образовательного процесса. ??

Основные финансовые преимущества для участников:

Полностью бесплатное обучение (стоимость курсов покрывается из федерального и регионального бюджетов)

Стипендиальное обеспечение в размере регионального МРОТ (для незанятых граждан)

Компенсация расходов на проезд к месту обучения (если образовательное учреждение находится в другом населенном пункте)

Оплата проживания в общежитии для иногородних участников (при наличии мест)

Обеспечение учебными материалами и доступом к образовательным ресурсам

Сумма финансирования на одного участника программы зависит от выбранного направления обучения, продолжительности курса и региона. В среднем государство выделяет от 50 000 до 95 000 рублей на обучение одного человека, не считая дополнительных выплат и компенсаций.

Порядок получения финансовой поддержки:

Зачисление на программу через центр занятости населения Подписание трехстороннего договора (участник, служба занятости, образовательное учреждение) Открытие специального счета для получения стипендиальных выплат (для незанятых граждан) Ежемесячное получение стипендии при условии добросовестного обучения и посещения занятий Подача документов на компенсацию проезда и проживания (при необходимости)

Важно отметить, что стипендиальные выплаты могут быть приостановлены в случае систематических пропусков занятий без уважительной причины или неудовлетворительной успеваемости. Для сохранения финансовой поддержки необходимо посещать не менее 85% занятий и успешно проходить промежуточные аттестации.

Дополнительные льготы для участников программы:

Сохранение пенсионных выплат и социальных пособий на весь период обучения

Возможность получения образовательного налогового вычета (для работающих граждан, оплачивающих обучение самостоятельно и получающих компенсацию)

Льготное медицинское обслуживание в учебном заведении на период обучения

Бесплатное прохождение медицинского осмотра перед обучением (для специальностей, требующих медицинского допуска)

Скидки на культурно-досуговые мероприятия по студенческому билету

Трудоустройство после обучения: гарантии и перспективы

Важнейшим показателем эффективности Федеральной программы 50 является уровень трудоустройства выпускников. Государство не просто обеспечивает граждан старшего возраста новыми знаниями, но и создает комплексную систему их интеграции в рынок труда. ??

Механизмы содействия трудоустройству в рамках программы:

Заключение трехсторонних соглашений между службой занятости, образовательным учреждением и потенциальным работодателем

Гарантированное трудоустройство по целевым направлениям от предприятий

Организация стажировок на предприятиях с возможностью последующего трудоустройства

Проведение специализированных ярмарок вакансий для выпускников программы

Индивидуальное карьерное консультирование и сопровождение

Помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям

Статистика показывает высокую результативность программы в вопросах трудоустройства: 83% участников находят работу в течение трех месяцев после завершения обучения. При этом 67% трудоустраиваются именно по полученной специальности.

Предприятия-работодатели также получают существенные преимущества при приеме на работу выпускников программы:

Субсидирование части заработной платы нового сотрудника (до 50% в первые 3 месяца)

Налоговые льготы при трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста

Компенсация расходов на адаптацию и наставничество для новых сотрудников

Возможность предварительного отбора кандидатов еще на этапе обучения

Карьерные перспективы выпускников программы определяются не только приобретенными знаниями, но и существующим спросом на рынке труда. Наиболее высокие показатели трудоустройства и роста дохода демонстрируют следующие направления:

Направление Средняя зарплата выпускников (руб.) Уровень трудоустройства Средний срок поиска работы IT-специалисты 65 000 – 90 000 87% 1,5 месяца Специалисты по охране труда 45 000 – 60 000 92% 1 месяц Операторы станков с ЧПУ 50 000 – 70 000 95% 2 недели Бухгалтеры со знанием 1С 40 000 – 55 000 80% 2 месяца Специалисты по социальной работе 35 000 – 45 000 89% 1 месяц

Особое внимание в программе уделяется развитию навыков самопрезентации и поиска работы. Для этого проводятся дополнительные тренинги и мастер-классы:

"Эффективное резюме после 50: как подчеркнуть преимущества возраста"

"Навыки успешного собеседования для опытных специалистов"

"Адаптация в новом коллективе: преодоление возрастных барьеров"

"Цифровое портфолио: создание профессионального онлайн-присутствия"

"Нетворкинг для специалистов старшего возраста"

Программа также предусматривает возможность самозанятости и предпринимательской деятельности для выпускников. Участники могут получить дополнительную поддержку на открытие собственного дела, включая грантовое финансирование до 250 000 рублей и бесплатное бизнес-консультирование в течение первого года работы.

Опыт тысяч выпускников Федеральной программы 50 доказывает: возраст — это действительно преимущество, а не ограничение. Программа открывает двери к новым возможностям профессиональной реализации, обеспечивая не только финансовую стабильность, но и личностный рост. Главное — сделать первый шаг и поверить в свои силы. Как показывает практика, вложения государства в переобучение старшего поколения окупаются сторицей: выпускники программы создают добавленную стоимость в экономике, платят налоги и, что не менее важно, делятся бесценным жизненным опытом с молодыми коллегами, обогащая корпоративную культуру компаний.

Читайте также