Образец заявления на увольнение после отпуска: правила оформления

Работники, планирующие увольнение после отпуска

HR-специалисты и кадровики, занимающиеся оформлением увольнений

Юристы и консультанты по трудовому праву Правильно оформленное заявление на увольнение после отпуска – документ, требующий предельной точности и юридической грамотности. Ошибки в его составлении могут привести к конфликтам с работодателем, задержкам выплат и даже судебным разбирательствам. По статистике, более 40% работников допускают нарушения при оформлении подобных документов, что часто становится причиной задержки расчета при увольнении. Разберемся, как грамотно составить заявление, учесть все нюансы законодательства и получить положенные выплаты без лишних проблем. ??

Правила оформления заявления на увольнение после отпуска

Заявление на увольнение после отпуска – документ, объединяющий два юридических действия: предоставление отпуска и последующее прекращение трудовых отношений. Законодательство позволяет такое совмещение, но требует соблюдения определенных правил оформления.

Основные требования к составлению заявления:

Документ оформляется на имя руководителя организации с указанием его должности и ФИО

Обязательно указываются ваши личные данные – ФИО полностью и должность

Текст должен содержать четкую просьбу о предоставлении отпуска с конкретными датами начала и окончания

После информации об отпуске указывается просьба об увольнении по собственному желанию

Документ должен содержать дату составления и личную подпись

Особое внимание уделите формулировке о последующем увольнении. Рекомендуемый вариант: "С [дата, следующая за последним днем отпуска] прошу уволить меня по собственному желанию в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса РФ".

Элемент заявления Требование Пример Адресат Должность и ФИО руководителя Генеральному директору ООО "Компания" Петрову П.П. Отправитель Должность и ФИО сотрудника от менеджера по продажам Иванова Ивана Ивановича Просьба об отпуске Даты начала и окончания Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск с 01.06.2025 по 28.06.2025 Просьба об увольнении Дата увольнения и основание С 29.06.2025 прошу уволить меня по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ)

Елена Воронцова, HR-директор с 15-летним стажем: Недавно ко мне обратилась Марина, руководитель отдела маркетинга, с просьбой помочь корректно оформить заявление на отпуск с последующим увольнением. Она планировала после отдыха переехать в другой город для развития своей карьеры. Ключевая проблема заключалась в том, что Марина руководила важным проектом, и резкое увольнение могло негативно сказаться на бизнес-процессах. Мы составили заявление так, чтобы компания имела достаточно времени для подготовки к её уходу: Марина подала документ за месяц до предполагаемого отпуска, который длился 14 календарных дней. В заявлении мы чётко прописали как даты отпуска, так и конкретную дату увольнения. Благодаря правильному оформлению компания успела найти замену, а Марина получила все положенные выплаты в последний рабочий день перед отпуском, что позволило ей спокойно планировать переезд.

Образец заявления с последующим увольнением после отпуска

Вот универсальный образец заявления на увольнение после отпуска, который соответствует всем требованиям трудового законодательства 2025 года:

Генеральному директору ООО "Компания" Петрову П.П. от бухгалтера Ивановой Марии Сергеевны

Заявление

Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск с 15 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. (14 календарных дней). С 29 мая 2025 г. прошу уволить меня по собственному желанию в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса РФ. Прошу выплатить мне все причитающиеся суммы в день, предшествующий отпуску.

10.04.2025 г. ___ (подпись) / Иванова М.С.

При необходимости в заявление можно включить дополнительные пункты:

Просьбу о выдаче трудовой книжки в последний рабочий день перед отпуском

Указание причины увольнения (если это важно для вас)

Просьбу о компенсации неиспользованных дней отпуска (если таковые имеются)

Просьбу о предоставлении рекомендательного письма

Помните, что заявление составляется в двух экземплярах. Один передается работодателю, второй с отметкой о принятии (входящим номером, датой и подписью принявшего лица) остается у вас. Это обеспечит доказательство того, что вы своевременно уведомили работодателя о своем намерении. ??

Сроки подачи и юридические нюансы документа

Правильно выбранные сроки подачи заявления – залог беспроблемного оформления увольнения после отпуска. Трудовой кодекс устанавливает минимальный срок предупреждения работодателя об увольнении – 2 недели, однако при комбинации отпуска и увольнения есть определенные особенности.

Ситуация Минимальный срок подачи заявления Правовое обоснование Стандартное увольнение по собственному желанию За 2 недели до даты увольнения Ст. 80 ТК РФ Увольнение после отпуска (отпуск менее 14 дней) За 2 недели до начала отпуска Ст. 80, 127 ТК РФ Увольнение после отпуска (отпуск 14 дней и более) Можно подать непосредственно перед отпуском Ст. 80, 127 ТК РФ Увольнение без отработки по уважительной причине В удобный для работника срок Ст. 80 ч. 3 ТК РФ

Юридические нюансы, которые следует учитывать:

Отзыв заявления: Вы имеете право отозвать свое заявление до начала отпуска. Как только отпуск начался, отозвать заявление уже нельзя

Расчет при увольнении: Все выплаты (зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск, премии) должны быть произведены в последний рабочий день перед отпуском

Все выплаты (зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск, премии) должны быть произведены в последний рабочий день перед отпуском Выдача трудовой книжки: Вы имеете право получить трудовую книжку в последний рабочий день перед отпуском, либо работодатель направляет вам уведомление о необходимости явиться за ней

Отказ в отпуске с последующим увольнением: Работодатель не имеет права отказать в оформлении такого заявления, если оно подано в соответствии с требованиями закона

Важно! Если дата увольнения приходится на выходной или праздничный день, днем увольнения считается ближайший следующий за ним рабочий день. Это обстоятельство необходимо учитывать при определении даты увольнения в заявлении.

Алексей Степанов, юрист по трудовому праву: В моей практике был показательный случай с клиентом Дмитрием, который работал IT-специалистом в крупной компании. Дмитрий подал заявление на отпуск с последующим увольнением всего за неделю до предполагаемого отпуска, не учитывая норму о двухнедельном сроке предупреждения. Работодатель отказался принимать заявление, мотивируя это нарушением сроков. Когда Дмитрий обратился ко мне, мы составили правильное заявление, где указали дату начала отпуска через две недели после подачи документа. Однако клиент настаивал на более раннем отпуске. Мы нашли компромиссное решение: в заявлении мы указали уважительную причину для сокращения срока предупреждения (Дмитрий действительно переезжал в другой город по семейным обстоятельствам) и приложили подтверждающие документы. В итоге работодатель согласился с нашими аргументами и одобрил заявление, а Дмитрий получил все положенные выплаты в срок.

Расчет отпускных выплат при увольнении после отпуска

При увольнении после отпуска вы имеете право на получение нескольких видов выплат. Правильное понимание их расчета поможет вам проверить корректность начисленных сумм и избежать недоплат. ??

Основные выплаты, которые должны быть произведены:

Заработная плата за фактически отработанное время до начала отпуска

Отпускные за предоставленный перед увольнением отпуск

за предоставленный перед увольнением отпуск Компенсация за неиспользованные дни отпуска (если таковые остались)

Премии и иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или локальными нормативными актами

Порядок расчета отпускных выплат:

Определяется расчетный период – 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск Рассчитывается общая сумма выплат за расчетный период (включаются все выплаты, на которые начисляются страховые взносы) Определяется средний дневной заработок: общая сумма выплат делится на 12 и на 29,3 (среднее число календарных дней в месяце) Отпускные рассчитываются как произведение среднего дневного заработка на количество дней отпуска

Для расчета компенсации за неиспользованный отпуск применяется формула:

Компенсация = Средний дневной заработок ? Количество неиспользованных дней отпуска

Количество неиспользованных дней отпуска рассчитывается пропорционально отработанному времени в текущем рабочем году:

Неиспользованные дни = (Отработанные месяцы ? Годовая норма отпуска / 12) – Использованные дни отпуска

При этом если отработано более 15 дней в месяце, месяц считается полным. Если менее 15 дней – месяц не учитывается.

Важно! Все расчетные суммы должны быть выплачены в последний рабочий день перед отпуском, а не в день увольнения. Это обязанность работодателя согласно статье 140 ТК РФ. Если работодатель задерживает выплату, вы имеете право на компенсацию за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы.

Частые ошибки в заявлениях и как их избежать

Даже незначительные ошибки в заявлении могут привести к юридическим проблемам или задержке выплат. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их предотвращения. ??

Отсутствие конкретных дат — указывайте точные даты начала и окончания отпуска, а также конкретную дату увольнения

— указывайте точные даты начала и окончания отпуска, а также конкретную дату увольнения Неправильная ссылка на статью ТК РФ — всегда указывайте статью 80 ТК РФ при увольнении по собственному желанию

— всегда указывайте статью 80 ТК РФ при увольнении по собственному желанию Неверное наименование должности руководителя — проверьте правильность указания должности и ФИО руководителя

— проверьте правильность указания должности и ФИО руководителя Отсутствие просьбы о выплате всех причитающихся сумм — обязательно укажите эту просьбу в заявлении

— обязательно укажите эту просьбу в заявлении Несоблюдение сроков подачи заявления — учитывайте требование о двухнедельном сроке предупреждения

— учитывайте требование о двухнедельном сроке предупреждения Отсутствие подписи или даты составления — документ без подписи и даты юридически недействителен

Наглядное сравнение правильных и неправильных формулировок:

Неправильная формулировка Правильная формулировка Комментарий Прошу предоставить отпуск на 14 дней Прошу предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск с 10.06.2025 по 23.06.2025 (14 календарных дней) Необходимо указывать конкретные даты отпуска После отпуска прошу меня уволить С 24.06.2025 прошу уволить меня по собственному желанию в соответствии со ст. 80 ТК РФ Требуется конкретная дата и ссылка на статью ТК РФ Прошу выдать мне трудовую книжку после отпуска Прошу выдать мне трудовую книжку в последний рабочий день перед отпуском (09.06.2025) Трудовая книжка должна быть выдана в последний рабочий день Заявление написано 05.06.2025, отпуск с 10.06.2025 Заявление написано не позднее 27.05.2025 (за 14 дней до отпуска) Нарушен двухнедельный срок предупреждения

Рекомендации для избежания ошибок:

Используйте готовые образцы, адаптируя их под свою ситуацию Предварительно проконсультируйтесь с HR-специалистом вашей компании Внимательно проверьте все даты и формулировки перед подачей заявления Сохраните копию заявления с отметкой о получении При сложных ситуациях (например, увольнение во время испытательного срока или при наличии материальной ответственности) обратитесь за юридической консультацией

Соблюдение всех формальностей и правил оформления заявления позволит вам избежать лишних проблем и обеспечит своевременное получение всех положенных выплат при увольнении после отпуска.