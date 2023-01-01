Образец расписки о получении трудовой книжки при увольнении: скачать

Для кого эта статья:

HR-специалисты и кадровики

Работодатели и руководители организаций

Юридические консультанты и юристы в области трудового права Один неверно оформленный документ при увольнении может обернуться судебным иском и значительными денежными компенсациями. Расписка о получении трудовой книжки — тот самый документ, который гарантирует, что бывший сотрудник действительно получил свою трудовую, а работодатель выполнил свои обязательства. И хотя процедура кажется простой, 68% HR-специалистов сталкиваются с ошибками в оформлении этого документа. Давайте разберемся, как составить расписку правильно и где можно скачать готовый шаблон, чтобы избежать распространенных ошибок. ??

Что такое расписка о получении трудовой книжки при увольнении

Расписка о получении трудовой книжки при увольнении — это документ, подтверждающий факт передачи трудовой книжки от работодателя к работнику после прекращения трудовых отношений. Данный документ служит юридическим доказательством выполнения работодателем обязанности по статье 84.1 Трудового кодекса РФ, согласно которой трудовая книжка должна быть выдана сотруднику в день увольнения.

Важность этого документа сложно переоценить: 37% трудовых споров возникают именно из-за проблем с несвоевременной выдачей трудовой книжки или отсутствия доказательств её получения. Расписка защищает интересы обеих сторон:

Для работодателя — это доказательство выполнения обязательств перед уволившимся сотрудником

Для работника — подтверждение получения своего основного документа, фиксирующего трудовой стаж

Хотя законодательство не устанавливает единой формы такой расписки, существуют определенные требования к её содержанию, обеспечивающие юридическую защиту обеих сторон трудовых отношений.

Елена Самойлова, руководитель отдела кадров В моей практике был случай, когда компания не взяла расписку с увольняющегося сотрудника. Через полгода он подал в суд, утверждая, что трудовую книжку ему не выдали, и потребовал компенсацию за весь период невыдачи документа. Доказать факт выдачи без расписки организация не смогла. В результате бывшему сотруднику выплатили среднюю заработную плату за все 6 месяцев — более 300 000 рублей! После этого инцидента мы внедрили обязательный порядок оформления расписок при выдаче любых документов увольняющимся сотрудникам.

Обязательные элементы расписки о получении трудовой книжки

Корректно составленная расписка о получении трудовой книжки должна содержать определенные элементы, которые делают её юридически значимым документом. При отсутствии хотя бы одного из обязательных пунктов документ может быть признан недействительным при возникновении спорных ситуаций. ??

Элемент расписки Описание Пример заполнения Наименование документа Указание типа документа в заголовке "Расписка о получении трудовой книжки" Дата и место составления Точная дата выдачи трудовой книжки и город "12 марта 2025 года, г. Москва" Данные получателя ФИО работника полностью "Я, Иванов Иван Иванович" Данные о трудовой книжке Серия, номер трудовой книжки "Трудовую книжку серии АТ-IX № 1234567" Данные о работодателе Полное наименование организации "от ООО «Альфа»" Основание выдачи Указание на приказ об увольнении "на основании приказа №45 от 12.03.2025" Подпись получателя Собственноручная подпись работника Подпись с расшифровкой "Иванов И.И."

Помимо основных элементов, в расписку рекомендуется включить дополнительную информацию, повышающую её юридическую ценность:

Указание на отсутствие претензий к содержанию трудовой книжки

Отметка о получении сведений о трудовой деятельности по форме СТД-Р (если выдавались)

Информация о получении других документов (справки о доходах, копии приказов и т.д.)

Контактные данные работника для возможной связи в будущем

Правильно оформленная расписка с включением всех обязательных элементов минимизирует риски возникновения споров и разногласий по поводу выдачи трудовой книжки. Она должна составляться в двух экземплярах — один для работодателя, другой для работника.

Образец расписки о получении трудовой книжки на руки

Ниже представлен универсальный образец расписки о получении трудовой книжки, соответствующий требованиям трудового законодательства 2025 года. Этот шаблон учитывает все необходимые элементы и может использоваться как основа для составления собственного документа. ?

РАСПИСКА о получении трудовой книжки на руки г. Москва «15» марта 2025 г. Я, Петров Сергей Владимирович, паспорт серии 4510 № 123456, выдан ОВД «Преображенское» г. Москвы 12.05.2010, получил на руки свою трудовую книжку серии АТ-IX № 9876543 от ООО «Сигма» в связи с увольнением на основании приказа № 47-к от 15.03.2025 г. Одновременно мной получены: Сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р Справка о доходах и суммах налога физического лица за период работы в 2025 году Заверенная копия приказа об увольнении Претензий к содержанию и оформлению трудовой книжки не имею. Подпись: __ / Петров С.В. /

При использовании данного образца необходимо учитывать следующие рекомендации:

Дата в расписке должна совпадать с датой фактического получения трудовой книжки Персональные данные работника указываются полностью, включая паспортные данные В случае выдачи дополнительных документов их необходимо перечислить в расписке Фраза об отсутствии претензий защищает работодателя от будущих споров о содержании записей Расписка должна быть подписана лично работником с расшифровкой подписи

В некоторых случаях в расписку могут быть внесены дополнительные пункты, например, указание на предыдущие места работы, если трудовая книжка содержит записи о них, или упоминание о вкладыше к трудовой книжке, если таковой имеется.

Антон Дмитриев, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, которому не выдали трудовую книжку при увольнении. Кадровик предложил забрать её позже, так как у него не было времени оформить все документы. Клиент согласился, но когда пришел через неделю, ему сказали, что трудовую отправили по почте. Письмо до него не дошло, и компания отказывалась признавать проблему. Из-за отсутствия трудовой книжки человек не мог устроиться на новую работу почти месяц. После нашего обращения в трудовую инспекцию компания восстановила трудовую книжку и выплатила компенсацию за задержку в размере среднего заработка за весь период. Этой ситуации можно было избежать, если бы была оформлена расписка о направлении трудовой книжки по почте.

Правила оформления расписки при увольнении сотрудника

Правильное оформление расписки — это не только заполнение всех необходимых полей, но и соблюдение определенных процедурных моментов. Рассмотрим основные правила, которые помогут избежать проблем при документировании выдачи трудовой книжки. ??

Этап Действие Рекомендации Подготовка Подготовка бланка расписки Заранее подготовьте бланк в двух экземплярах Заполнение Внесение всех обязательных данных Используйте синюю ручку, избегайте исправлений Проверка Сверка данных трудовой книжки Проверьте серию, номер трудовой книжки и записи Подписание Получение подписи работника Подпись должна быть выполнена лично работником Регистрация Внесение информации в журнал Зарегистрируйте факт выдачи в журнале учета Хранение Архивирование документа Храните расписку не менее 50 лет

При оформлении расписки важно учитывать следующие нюансы:

Если работник отказывается от получения трудовой книжки, необходимо направить ему уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой или дать согласие на отправление её по почте

При отправке трудовой книжки по почте составляется опись вложения и получается уведомление о вручении

В случае, когда в день увольнения работник отсутствует, необходимо составить акт о невозможности вручить трудовую книжку

Если трудовую книжку получает доверенное лицо, к расписке прикладывается нотариально заверенная доверенность

При выдаче дубликата трудовой книжки в расписке должна быть отметка о том, что выдан именно дубликат

Важно помнить, что работодатель обязан выдать трудовую книжку в день увольнения. При нарушении этого правила он может быть привлечен к ответственности и обязан выплатить работнику средний заработок за все дни задержки выдачи трудовой книжки.

Где скачать готовый шаблон расписки в формате Word

Для экономии времени и обеспечения юридической корректности многие работодатели и HR-специалисты предпочитают использовать готовые шаблоны расписок. Это позволяет минимизировать риск ошибок и упростить процесс документооборота. ??

Существует несколько надежных источников, где можно скачать актуальные шаблоны расписок о получении трудовой книжки:

Официальные ресурсы: Сайт Роструда (rostrud.gov.ru) — государственный портал с официальными формами документов

Порталы правовой информации, такие как КонсультантПлюс или Гарант (в разделах с формами документов) Профессиональные HR-порталы: Pro-personal.ru — библиотека кадровых документов

HR-Portal.ru — форумы и базы знаний для специалистов по персоналу

Kadrovik-praktik.ru — практические материалы для кадровиков Электронные СПС: Система ГАРАНТ — раздел "Формы документов"

КонсультантПлюс — раздел "Деловые бумаги"

При скачивании шаблона важно обратить внимание на следующие моменты:

Дата обновления шаблона — необходимо использовать формы, соответствующие актуальному законодательству (2025 год)

Формат файла — предпочтительнее выбирать документы в формате .doc или .docx для возможности редактирования

Наличие комментариев и рекомендаций по заполнению внутри документа

Источник шаблона — желательно использовать документы с проверенных юридических ресурсов

Помните, что даже при использовании готового шаблона необходимо адаптировать его под конкретную ситуацию и особенности вашей организации. В некоторых случаях может потребоваться консультация юриста или специалиста по трудовому праву для учета специфических нюансов.

После скачивания шаблона расписки вы можете сохранить его как типовой документ в системе документооборота вашей организации, что позволит оперативно использовать его при необходимости, минимизируя время на оформление документов при увольнении сотрудников.