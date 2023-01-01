Образец приказа о возложении дополнительных обязанностей с доплатой#Трудовое право #ТК РФ #Компенсации
Для кого эта статья:
- HR-менеджеры и специалисты по кадровому делопроизводству
- Руководители подразделений и линейные менеджеры
Юристы, занимающиеся трудовым законодательством
Управление персоналом требует гибкости и оперативности, особенно когда возникает необходимость перераспределения обязанностей между сотрудниками. Приказ о возложении дополнительных обязанностей с доплатой — это юридический инструмент, позволяющий законно расширить функционал работника с соответствующей компенсацией. Правильно составленный документ защищает интересы обеих сторон трудовых отношений и предупреждает возможные конфликты. Рассмотрим, как грамотно оформить такой приказ, избежав юридических ошибок и финансовых рисков. ????
Что такое приказ о возложении дополнительных обязанностей
Приказ о возложении дополнительных обязанностей — это локальный нормативный акт работодателя, который юридически закрепляет расширение трудовых функций сотрудника с установлением соответствующей доплаты. Этот документ определяет конкретный объем дополнительной работы, срок её выполнения и размер компенсации.
Возложение дополнительных обязанностей может осуществляться в трех формах, предусмотренных статьей 60.2 Трудового кодекса РФ:
- Совмещение профессий (должностей) — выполнение работником дополнительной работы по другой профессии (должности)
- Расширение зон обслуживания — увеличение объема работы по той же должности
- Увеличение объема работ — выполнение дополнительных функций без увеличения рабочего времени
Важно отметить, что возложение дополнительных обязанностей возможно только с письменного согласия работника. Принуждение к выполнению дополнительной работы без согласия является нарушением трудового законодательства и может повлечь административную ответственность работодателя.
Елена Сергеева, HR-директор Когда в нашей компании заболел главный бухгалтер, мы столкнулись с необходимостью быстро найти замену. Сроки сдачи квартальной отчетности поджимали. Мы предложили помощнику бухгалтера временно взять на себя дополнительные функции с соответствующей доплатой. Оформив корректный приказ о возложении дополнительных обязанностей, мы не только решили операционную задачу, но и открыли сотруднику возможность для карьерного роста. Через полгода, когда штатный главбух уволился, именно этот специалист занял его позицию — временное совмещение стало отличной проверкой его компетенций.
При отсутствии согласия работника возложение дополнительных обязанностей не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством (например, при чрезвычайных ситуациях).
|Характеристика
|Приказ о возложении дополнительных обязанностей
|Обычное изменение должностной инструкции
|Необходимость согласия работника
|Обязательно
|Не требуется при несущественных изменениях
|Дополнительная оплата
|Предусмотрена
|Обычно не предусмотрена
|Срок действия
|Может быть ограничен
|Бессрочно
|Возможность отмены работником
|Есть (предупреждение за 3 дня)
|Отсутствует
Правовые основания для доплат за дополнительную работу
Законодательное регулирование вопроса возложения дополнительных обязанностей с доплатой базируется на следующих нормативных актах:
- Статья 60.2 ТК РФ — устанавливает порядок возложения на работника дополнительной работы
- Статья 151 ТК РФ — регламентирует оплату труда при выполнении дополнительной работы
- Статья 72 ТК РФ — определяет порядок изменения условий трудового договора
Согласно трудовому законодательству, за выполнение дополнительной работы работодатель обязан производить доплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы (статья 151 ТК РФ).
Важно учитывать, что законодательство не устанавливает минимальный или максимальный размер доплаты за дополнительные обязанности — это остается на усмотрение сторон трудовых отношений. Однако размер доплаты должен быть соразмерен объему дополнительной работы и её сложности. ??
Особенности правового регулирования доплат:
- Доплата устанавливается в абсолютной сумме или в процентном отношении к окладу
- Доплата должна быть отражена в расчетном листке работника
- Доплата облагается налогами и включается в расчет среднего заработка
- Срок выполнения дополнительной работы может быть ограничен или бессрочен
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о её выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.
Структура и ключевые элементы приказа с доплатой
Грамотно составленный приказ о возложении дополнительных обязанностей с доплатой должен содержать определенные обязательные элементы, обеспечивающие его юридическую силу и четкость трактовки.
Обязательные реквизиты приказа включают:
- Наименование организации
- Номер и дату издания приказа
- Заголовок (название приказа)
- Основание для издания приказа (заявление работника, служебная записка руководителя подразделения и т.д.)
- Распорядительную часть
- Подпись руководителя организации
- Отметку об ознакомлении работника с приказом
Распорядительная часть приказа должна содержать следующую информацию:
- ФИО работника, его должность и структурное подразделение
- Характер дополнительной работы (совмещение, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ)
- Конкретный перечень дополнительных обязанностей
- Срок выполнения дополнительной работы (конкретная дата или бессрочно)
- Размер доплаты (фиксированная сумма или процент от оклада)
- Источник финансирования доплаты
Особое внимание следует уделить формулировке дополнительных обязанностей. Они должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать квалификации работника. Размытые формулировки могут привести к трудовым спорам и затруднить оценку выполнения работы. ??
|Неправильная формулировка
|Правильная формулировка
|Выполнение дополнительных функций
|Ведение табеля учета рабочего времени отдела продаж (15 человек)
|Работа с документами
|Подготовка ежемесячных отчетов по продажам до 5 числа каждого месяца
|Замещение сотрудника
|Выполнение обязанностей секретаря на время отпуска Ивановой А.П.: прием входящей корреспонденции, ведение журнала регистрации, организация встреч руководителя
|Повышение эффективности отдела
|Проведение еженедельных планерок с сотрудниками отдела продаж по понедельникам с 9:00 до 10:00
Михаил Петров, кадровый юрист Ко мне обратился клиент — владелец небольшой торговой компании, который столкнулся с трудовым спором. Он возложил на менеджера "дополнительные обязанности по улучшению работы отдела" с доплатой 15% от оклада. Спустя месяц владелец решил, что сотрудник не справляется, и отменил доплату. Разумеется, возник конфликт, переросший в судебное разбирательство. Суд встал на сторону работника именно потому, что формулировки в приказе были размытыми, без конкретных показателей эффективности. Мы переработали шаблоны приказов, внедрив четкие критерии для каждой дополнительной функции. За 3 года после этого в компании не возникло ни одного спора по доплатам.
Образец приказа о возложении дополнительных обязанностей
Предлагаем образец приказа о возложении дополнительных обязанностей с доплатой, который можно использовать в качестве шаблона для составления собственного документа. Обратите внимание на структуру и формулировки — они соответствуют требованиям трудового законодательства и учитывают практические аспекты кадрового делопроизводства.
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"
ПРИКАЗ №47-к О возложении дополнительных обязанностей с установлением доплаты г. Москва 15.05.2025
В связи с временным отсутствием специалиста по кадрам Ивановой И.И. (отпуск по графику) и производственной необходимостью,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Возложить на экономиста Петрову Анну Сергеевну с 16.05.2025 по 14.06.2025 дополнительные обязанности по совмещению должности специалиста по кадрам с выполнением следующих функций:
- прием и регистрация входящей кадровой документации;
- подготовка проектов приказов по личному составу (прием, увольнение, перевод);
- ведение табеля учета рабочего времени;
- оформление личных дел сотрудников.
- Установить Петровой А.С. доплату за выполнение дополнительных обязанностей в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц пропорционально отработанному времени.
- Выплату доплаты производить за счет экономии фонда оплаты труда.
- Контроль за исполнением приказа возложить на финансового директора Сидорова С.С.
Основание: служебная записка руководителя отдела персонала от 12.05.2025, заявление Петровой А.С. от 14.05.2025.
Генеральный директор __ / А.А. Александров /
С приказом ознакомлена: __ / А.С. Петрова / "" __ 2025 г.
При необходимости, в зависимости от конкретной ситуации, в приказ могут быть внесены дополнительные пункты или изменены существующие. Например, можно указать порядок контроля за выполнением дополнительных обязанностей, ответственное лицо за обучение работника новым функциям и т.д.
В случае бессрочного возложения дополнительных обязанностей формулировка о сроке может выглядеть следующим образом: "с 16.05.2025 на постоянной основе до издания отдельного приказа".
Для различных ситуаций возложения дополнительных обязанностей могут использоваться разные формулировки:
- При совмещении должностей: "Возложить на (должность, ФИО) дополнительные обязанности по совмещению должности (название должности)"
- При расширении зоны обслуживания: "Установить (должность, ФИО) дополнительный объем работы в порядке расширения зоны обслуживания"
- При увеличении объема работ: "Увеличить (должность, ФИО) объем выполняемой работы по занимаемой должности"
Порядок оформления и типичные ошибки в приказе
Процесс оформления приказа о возложении дополнительных обязанностей с доплатой включает несколько последовательных этапов, соблюдение которых минимизирует риски юридических ошибок.
Алгоритм оформления приказа:
- Определение необходимости возложения дополнительных обязанностей (выявление потребности, анализ возможностей штатных работников)
- Получение согласия работника в письменной форме (заявление или отдельный документ "Согласие на выполнение дополнительной работы")
- Согласование условий выполнения дополнительной работы (объем, сроки, размер доплаты)
- Подготовка проекта приказа
- Подписание приказа руководителем организации
- Ознакомление работника с приказом под подпись
- Внесение информации о доплате в кадровую и бухгалтерскую системы
Стоит отметить, что в крупных организациях может существовать утвержденная форма приказа о возложении дополнительных обязанностей. В этом случае необходимо использовать именно её. При отсутствии утвержденной формы приказ может составляться в произвольной форме с соблюдением всех обязательных реквизитов. ??
Типичные ошибки при составлении приказа о возложении дополнительных обязанностей:
- Отсутствие письменного согласия работника до издания приказа
- Неконкретные формулировки дополнительных обязанностей
- Отсутствие срока выполнения дополнительной работы
- Отсутствие или некорректное указание размера доплаты
- Возложение обязанностей, требующих специальной квалификации, на работника, не имеющего такой квалификации
- Установление доплаты ниже минимального размера оплаты труда (при работе на условиях полного совмещения должности)
- Отсутствие ознакомления работника с приказом
Особое внимание следует уделить правильному оформлению оснований для издания приказа. Если инициатива возложения дополнительных обязанностей исходит от руководителя структурного подразделения, в качестве основания должна быть указана служебная записка. Если же инициатива исходит от самого работника, основанием будет его заявление.
После издания приказа рекомендуется внести соответствующие изменения в другие документы:
- Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору (если дополнительные обязанности возлагаются на длительный срок)
- Внести информацию в личную карточку работника (форма Т-2)
- Отразить доплату в штатном расписании (при необходимости)
- Уведомить бухгалтерию для корректного начисления заработной платы
Следует помнить, что как работник, так и работодатель имеют право досрочно прекратить выполнение дополнительной работы, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. В этом случае издается приказ об отмене дополнительных обязанностей и доплаты.
Правильно оформленный приказ о возложении дополнительных обязанностей с доплатой — надежный инструмент для гибкого управления персоналом и оптимизации рабочих процессов. Соблюдение всех юридических аспектов при его составлении защищает интересы и работодателя, и сотрудника. Помните, что возложение дополнительных функций должно быть взаимовыгодным: компания получает решение операционных задач без расширения штата, а работник — возможность для профессионального роста и дополнительный доход. Документируйте каждый шаг процесса, используйте четкие формулировки и не забывайте о справедливой оплате — это основа успешных трудовых отношений.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву