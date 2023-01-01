Образец приказа о возложении дополнительных обязанностей с доплатой

Для кого эта статья:

HR-менеджеры и специалисты по кадровому делопроизводству

Руководители подразделений и линейные менеджеры

Юристы, занимающиеся трудовым законодательством Управление персоналом требует гибкости и оперативности, особенно когда возникает необходимость перераспределения обязанностей между сотрудниками. Приказ о возложении дополнительных обязанностей с доплатой — это юридический инструмент, позволяющий законно расширить функционал работника с соответствующей компенсацией. Правильно составленный документ защищает интересы обеих сторон трудовых отношений и предупреждает возможные конфликты. Рассмотрим, как грамотно оформить такой приказ, избежав юридических ошибок и финансовых рисков. ????

Что такое приказ о возложении дополнительных обязанностей

Приказ о возложении дополнительных обязанностей — это локальный нормативный акт работодателя, который юридически закрепляет расширение трудовых функций сотрудника с установлением соответствующей доплаты. Этот документ определяет конкретный объем дополнительной работы, срок её выполнения и размер компенсации.

Возложение дополнительных обязанностей может осуществляться в трех формах, предусмотренных статьей 60.2 Трудового кодекса РФ:

Совмещение профессий (должностей) — выполнение работником дополнительной работы по другой профессии (должности)

Расширение зон обслуживания — увеличение объема работы по той же должности

Увеличение объема работ — выполнение дополнительных функций без увеличения рабочего времени

Важно отметить, что возложение дополнительных обязанностей возможно только с письменного согласия работника. Принуждение к выполнению дополнительной работы без согласия является нарушением трудового законодательства и может повлечь административную ответственность работодателя.

Елена Сергеева, HR-директор Когда в нашей компании заболел главный бухгалтер, мы столкнулись с необходимостью быстро найти замену. Сроки сдачи квартальной отчетности поджимали. Мы предложили помощнику бухгалтера временно взять на себя дополнительные функции с соответствующей доплатой. Оформив корректный приказ о возложении дополнительных обязанностей, мы не только решили операционную задачу, но и открыли сотруднику возможность для карьерного роста. Через полгода, когда штатный главбух уволился, именно этот специалист занял его позицию — временное совмещение стало отличной проверкой его компетенций.

При отсутствии согласия работника возложение дополнительных обязанностей не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством (например, при чрезвычайных ситуациях).

Характеристика Приказ о возложении дополнительных обязанностей Обычное изменение должностной инструкции Необходимость согласия работника Обязательно Не требуется при несущественных изменениях Дополнительная оплата Предусмотрена Обычно не предусмотрена Срок действия Может быть ограничен Бессрочно Возможность отмены работником Есть (предупреждение за 3 дня) Отсутствует

Правовые основания для доплат за дополнительную работу

Законодательное регулирование вопроса возложения дополнительных обязанностей с доплатой базируется на следующих нормативных актах:

Статья 60.2 ТК РФ — устанавливает порядок возложения на работника дополнительной работы

Статья 151 ТК РФ — регламентирует оплату труда при выполнении дополнительной работы

Статья 72 ТК РФ — определяет порядок изменения условий трудового договора

Согласно трудовому законодательству, за выполнение дополнительной работы работодатель обязан производить доплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы (статья 151 ТК РФ).

Важно учитывать, что законодательство не устанавливает минимальный или максимальный размер доплаты за дополнительные обязанности — это остается на усмотрение сторон трудовых отношений. Однако размер доплаты должен быть соразмерен объему дополнительной работы и её сложности. ??

Особенности правового регулирования доплат:

Доплата устанавливается в абсолютной сумме или в процентном отношении к окладу

Доплата должна быть отражена в расчетном листке работника

Доплата облагается налогами и включается в расчет среднего заработка

Срок выполнения дополнительной работы может быть ограничен или бессрочен

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о её выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

Структура и ключевые элементы приказа с доплатой

Грамотно составленный приказ о возложении дополнительных обязанностей с доплатой должен содержать определенные обязательные элементы, обеспечивающие его юридическую силу и четкость трактовки.

Обязательные реквизиты приказа включают:

Наименование организации

Номер и дату издания приказа

Заголовок (название приказа)

Основание для издания приказа (заявление работника, служебная записка руководителя подразделения и т.д.)

Распорядительную часть

Подпись руководителя организации

Отметку об ознакомлении работника с приказом

Распорядительная часть приказа должна содержать следующую информацию:

ФИО работника, его должность и структурное подразделение Характер дополнительной работы (совмещение, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ) Конкретный перечень дополнительных обязанностей Срок выполнения дополнительной работы (конкретная дата или бессрочно) Размер доплаты (фиксированная сумма или процент от оклада) Источник финансирования доплаты

Особое внимание следует уделить формулировке дополнительных обязанностей. Они должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать квалификации работника. Размытые формулировки могут привести к трудовым спорам и затруднить оценку выполнения работы. ??

Неправильная формулировка Правильная формулировка Выполнение дополнительных функций Ведение табеля учета рабочего времени отдела продаж (15 человек) Работа с документами Подготовка ежемесячных отчетов по продажам до 5 числа каждого месяца Замещение сотрудника Выполнение обязанностей секретаря на время отпуска Ивановой А.П.: прием входящей корреспонденции, ведение журнала регистрации, организация встреч руководителя Повышение эффективности отдела Проведение еженедельных планерок с сотрудниками отдела продаж по понедельникам с 9:00 до 10:00

Михаил Петров, кадровый юрист Ко мне обратился клиент — владелец небольшой торговой компании, который столкнулся с трудовым спором. Он возложил на менеджера "дополнительные обязанности по улучшению работы отдела" с доплатой 15% от оклада. Спустя месяц владелец решил, что сотрудник не справляется, и отменил доплату. Разумеется, возник конфликт, переросший в судебное разбирательство. Суд встал на сторону работника именно потому, что формулировки в приказе были размытыми, без конкретных показателей эффективности. Мы переработали шаблоны приказов, внедрив четкие критерии для каждой дополнительной функции. За 3 года после этого в компании не возникло ни одного спора по доплатам.

Образец приказа о возложении дополнительных обязанностей

Предлагаем образец приказа о возложении дополнительных обязанностей с доплатой, который можно использовать в качестве шаблона для составления собственного документа. Обратите внимание на структуру и формулировки — они соответствуют требованиям трудового законодательства и учитывают практические аспекты кадрового делопроизводства.

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"

ПРИКАЗ №47-к О возложении дополнительных обязанностей с установлением доплаты г. Москва 15.05.2025

В связи с временным отсутствием специалиста по кадрам Ивановой И.И. (отпуск по графику) и производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Возложить на экономиста Петрову Анну Сергеевну с 16.05.2025 по 14.06.2025 дополнительные обязанности по совмещению должности специалиста по кадрам с выполнением следующих функций: прием и регистрация входящей кадровой документации;

подготовка проектов приказов по личному составу (прием, увольнение, перевод);

ведение табеля учета рабочего времени;

оформление личных дел сотрудников. Установить Петровой А.С. доплату за выполнение дополнительных обязанностей в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц пропорционально отработанному времени. Выплату доплаты производить за счет экономии фонда оплаты труда. Контроль за исполнением приказа возложить на финансового директора Сидорова С.С.

Основание: служебная записка руководителя отдела персонала от 12.05.2025, заявление Петровой А.С. от 14.05.2025.

Генеральный директор __ / А.А. Александров /

С приказом ознакомлена: __ / А.С. Петрова / "" __ 2025 г.

При необходимости, в зависимости от конкретной ситуации, в приказ могут быть внесены дополнительные пункты или изменены существующие. Например, можно указать порядок контроля за выполнением дополнительных обязанностей, ответственное лицо за обучение работника новым функциям и т.д.

В случае бессрочного возложения дополнительных обязанностей формулировка о сроке может выглядеть следующим образом: "с 16.05.2025 на постоянной основе до издания отдельного приказа".

Для различных ситуаций возложения дополнительных обязанностей могут использоваться разные формулировки:

При совмещении должностей: "Возложить на (должность, ФИО) дополнительные обязанности по совмещению должности (название должности)"

При расширении зоны обслуживания: "Установить (должность, ФИО) дополнительный объем работы в порядке расширения зоны обслуживания"

При увеличении объема работ: "Увеличить (должность, ФИО) объем выполняемой работы по занимаемой должности"

Порядок оформления и типичные ошибки в приказе

Процесс оформления приказа о возложении дополнительных обязанностей с доплатой включает несколько последовательных этапов, соблюдение которых минимизирует риски юридических ошибок.

Алгоритм оформления приказа:

Определение необходимости возложения дополнительных обязанностей (выявление потребности, анализ возможностей штатных работников) Получение согласия работника в письменной форме (заявление или отдельный документ "Согласие на выполнение дополнительной работы") Согласование условий выполнения дополнительной работы (объем, сроки, размер доплаты) Подготовка проекта приказа Подписание приказа руководителем организации Ознакомление работника с приказом под подпись Внесение информации о доплате в кадровую и бухгалтерскую системы

Стоит отметить, что в крупных организациях может существовать утвержденная форма приказа о возложении дополнительных обязанностей. В этом случае необходимо использовать именно её. При отсутствии утвержденной формы приказ может составляться в произвольной форме с соблюдением всех обязательных реквизитов. ??

Типичные ошибки при составлении приказа о возложении дополнительных обязанностей:

Отсутствие письменного согласия работника до издания приказа

Неконкретные формулировки дополнительных обязанностей

Отсутствие срока выполнения дополнительной работы

Отсутствие или некорректное указание размера доплаты

Возложение обязанностей, требующих специальной квалификации, на работника, не имеющего такой квалификации

Установление доплаты ниже минимального размера оплаты труда (при работе на условиях полного совмещения должности)

Отсутствие ознакомления работника с приказом

Особое внимание следует уделить правильному оформлению оснований для издания приказа. Если инициатива возложения дополнительных обязанностей исходит от руководителя структурного подразделения, в качестве основания должна быть указана служебная записка. Если же инициатива исходит от самого работника, основанием будет его заявление.

После издания приказа рекомендуется внести соответствующие изменения в другие документы:

Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору (если дополнительные обязанности возлагаются на длительный срок)

Внести информацию в личную карточку работника (форма Т-2)

Отразить доплату в штатном расписании (при необходимости)

Уведомить бухгалтерию для корректного начисления заработной платы

Следует помнить, что как работник, так и работодатель имеют право досрочно прекратить выполнение дополнительной работы, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. В этом случае издается приказ об отмене дополнительных обязанностей и доплаты.