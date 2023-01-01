Образец письма о приеме на работу бывшего госслужащего: правила и шаблон

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работодатели и HR-менеджеры, занимающиеся подбором сотрудников, включая экс-госслужащих

Юристы и специалисты по трудовому праву, интересующиеся последними изменениями в законодательстве

Прием на работу бывшего госслужащего сопряжен с дополнительными юридическими формальностями, игнорирование которых может обойтись работодателю в 500 тысяч рублей штрафа. В 2025 году требования к уведомлению о трудоустройстве экс-чиновников стали еще строже, а надзорные органы – внимательнее. Детально разработанный шаблон письма и понимание процедуры уведомления – это не просто бюрократическая формальность, а эффективный способ защиты бизнеса от непредвиденных санкций. ??

Законодательные требования к уведомлению о найме экс-чиновника

Федеральный закон №273-ФЗ "О противодействии коррупции" возлагает на работодателей обязанность уведомлять о трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих их предыдущего нанимателя. Данное требование – не просто формальность, а серьезный антикоррупционный механизм, позволяющий контролировать потенциальный конфликт интересов. ??

Законодательство четко определяет, в каких случаях требуется направление уведомления:

Если с момента увольнения с госслужбы прошло менее двух лет

Если должность бывшего госслужащего входила в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ

Независимо от характера и срока заключаемого договора (трудовой или гражданско-правовой)

Елена Карпова, главный юрист по трудовому праву Однажды ко мне обратился директор строительной компании, получивший штраф в 200 000 рублей за отсутствие уведомления о найме бывшего сотрудника Росреестра. Руководитель искренне не понимал, почему должен кого-то уведомлять о своем штатном расписании. Мы составили апелляцию, но суд оставил решение без изменений, поскольку незнание закона не освобождает от ответственности. После этого случая в компании был внедрен обязательный скрининг-опрос при найме: "Работали ли вы на государственной службе в течение последних двух лет?". Эта простая мера помогла в дальнейшем избежать подобных проблем.

Важно понимать, что требование об уведомлении распространяется на все организации независимо от формы собственности и размера. Рассмотрим основные законодательные акты, регулирующие процедуру:

Нормативный акт Ключевые положения ФЗ №273 "О противодействии коррупции" (ст. 12) Базовое требование об уведомлении, общие принципы Постановление Правительства РФ №568 Форма уведомления, порядок направления ФЗ №79 "О государственной гражданской службе" Ограничения, налагаемые на бывших госслужащих КоАП РФ (ст. 19.29) Ответственность за неисполнение обязанности по уведомлению

Стоит отметить, что за несоблюдение данных требований предусмотрена административная ответственность по статье 19.29 КоАП РФ:

Для должностных лиц – штраф от 20 000 до 50 000 рублей

Для предпринимателей – от 100 000 до 500 000 рублей

Для юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей

При определении необходимости уведомления помните, что обязанность возникает при найме лица, замещавшего должность, включенную в специальный перечень. В 2025 году этот перечень был расширен, что требует повышенного внимания со стороны работодателей. ??

Как правильно составить письмо о приеме бывшего госслужащего

Составление уведомления о приеме на работу бывшего госслужащего требует предельной точности. Малейшая ошибка или пропуск обязательных элементов может привести к тому, что уведомление будет считаться ненаправленным, со всеми вытекающими правовыми последствиями.

Процесс подготовки уведомления можно разделить на несколько последовательных этапов:

Сбор необходимой информации о бывшем госслужащем (полные данные о предыдущем месте службы, должности, периоде работы) Определение точного адресата уведомления (конкретный государственный орган) Составление уведомления по установленной форме Проверка корректности заполнения всех полей Подписание уполномоченным лицом компании

При составлении уведомления следует избегать типичных ошибок, которые могут привести к признанию его ненадлежащим:

Неуказание ИНН работодателя

Неполные сведения о госоргане, где ранее работал сотрудник

Отсутствие точной даты заключения трудового договора

Расплывчатое описание должностных обязанностей

Отправка уведомления не по компетенции (не в тот орган)

Максим Соколов, директор по персоналу При найме начальника отдела развития мы столкнулись с необходимостью уведомить его бывшего работодателя – администрацию города. Первоначально мы составили стандартное информационное письмо в свободной форме. Однако юрист компании вовремя остановил процесс, объяснив, что существует строго регламентированная форма такого уведомления. После приведения документа в соответствие с требованиями мы направили его заказным письмом с уведомлением о вручении, сохранив все подтверждающие документы. Через месяц нас посетила проверка из прокуратуры – именно наличие правильно оформленного уведомления и подтверждения его отправки уберегло компанию от штрафа.

Важно помнить о специфике заполнения отдельных полей уведомления:

Раздел уведомления Особенности заполнения Сведения о работодателе Полное юридическое наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес Данные о бывшем госслужащем ФИО полностью, дата рождения, полное наименование должности на госслужбе Сведения о трудоустройстве Точная дата заключения договора, его вид, срок, детальное описание должностных обязанностей Подпись уполномоченного лица Должна быть проставлена руководителем организации или иным лицом по доверенности

При составлении уведомления рекомендуется использовать официально-деловой стиль, избегать сокращений (кроме общепринятых) и предоставлять максимально конкретные сведения о характере работы бывшего госслужащего в вашей организации. ??

Обязательные элементы в уведомлении: структура и содержание

Структура уведомления о приеме на работу бывшего госслужащего строго регламентирована. Согласно Постановлению Правительства РФ №568, документ должен содержать определенный набор элементов, отсутствие любого из которых делает уведомление юридически ничтожным. ??

Рассмотрим подробно каждый обязательный элемент уведомления:

Шапка документа – указывается полное наименование государственного органа, в который направляется уведомление, а также его почтовый адрес Заголовок – "Уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим" Сведения о работодателе – полное и сокращенное наименование организации, ИНН, ОГРН, место нахождения, контактный телефон Данные о бывшем госслужащем – ФИО, дата рождения Информация о замещаемой ранее должности – полное наименование государственного органа, структурного подразделения, наименование должности, период замещения Сведения о трудоустройстве – дата заключения договора, вид договора (трудовой/гражданско-правовой), срок действия, наименование должности/вид работы Должностные обязанности – подробное описание функций в соответствии с трудовым договором или должностной инструкцией Дата составления уведомления Подпись уполномоченного лица с расшифровкой и указанием должности Печать организации (при наличии)

Особое внимание следует уделить описанию должностных обязанностей бывшего госслужащего на новом месте работы. Этот пункт часто становится камнем преткновения при составлении уведомлений. Описание должно быть:

Конкретным и детализированным

Соответствующим должностной инструкции

Отражающим реальный функционал сотрудника

Достаточным для оценки возможного конфликта интересов

Приведем примеры неправильного и правильного описания должностных обязанностей:

Неправильно ? Правильно ? "Работа с клиентами" "Консультирование клиентов по вопросам получения разрешительной документации на строительство; подготовка комплектов документов для подачи в государственные органы; представление интересов клиентов при взаимодействии с контролирующими органами" "Выполнение поручений руководителя" "Анализ нормативно-правовых актов в сфере налогообложения; подготовка заключений по вопросам применения налогового законодательства; разработка локальных нормативных актов компании в сфере налогового учета" "Административная работа" "Организация документооборота компании; контроль исполнения договорных обязательств; ведение реестра контрагентов; подготовка отчетности для руководства компании по исполнению контрактов"

При составлении уведомления также важно учитывать следующие нюансы:

Если бывший госслужащий переводится на другую должность в рамках одной организации, новое уведомление не требуется

При заключении с бывшим госслужащим нескольких гражданско-правовых договоров в течение месяца, информацию о них можно включить в одно уведомление

Если бывший госслужащий работал в нескольких государственных органах, уведомления направляются в каждый из них

Наличие в уведомлении всех обязательных элементов и их корректное заполнение – залог исполнения требований законодательства и избежания административной ответственности. Рекомендуется перед отправкой проверить документ на соответствие всем формальным требованиям. ??

Шаблон письма о приеме на работу бывшего госслужащего

Для упрощения процедуры уведомления предлагаю готовый шаблон, соответствующий всем требованиям законодательства на 2025 год. Этот образец может быть адаптирован под конкретные обстоятельства найма бывшего госслужащего. ??

Ниже представлен универсальный шаблон уведомления:

[На бланке организации (при наличии)] В [полное наименование государственного органа] [почтовый адрес государственного органа] УВЕДОМЛЕНИЕ о заключении трудового договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим Настоящим [полное наименование организации-работодателя] (сокращенное наименование: [сокращенное наименование]), ИНН [номер], ОГРН [номер], место нахождения: [юридический адрес], тел.: [контактный телефон], уведомляет о заключении трудового договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим: Фамилия, имя, отчество: [ФИО полностью] Дата рождения: [ДД.ММ.ГГГГ] Сведения о замещаемой должности государственной (муниципальной) службы: – Наименование государственного органа: [полное наименование] – Структурное подразделение: [наименование департамента/управления/отдела] – Наименование должности: [полное наименование должности согласно штатному расписанию] – Период замещения должности: с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ] Сведения о заключенном трудовом договоре: – Дата заключения: [ДД.ММ.ГГГГ] – Вид договора: [трудовой / гражданско-правовой] – Срок действия: [бессрочный / с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ]] – Наименование должности/вид работы: [должность согласно штатному расписанию / конкретный вид услуг] Должностные обязанности: [Подробное описание функциональных обязанностей, соответствующее должностной инструкции или условиям договора. Необходимо детально расписать конкретные задачи, полномочия, зону ответственности] Дата составления: [ДД.ММ.ГГГГ] [Должность уполномоченного лица] [Подпись] [Расшифровка подписи] М.П. (при наличии)

При заполнении шаблона необходимо учитывать следующие практические рекомендации:

Сведения о государственном органе, где ранее работал сотрудник, должны быть максимально точными и соответствовать официальному наименованию

Информация о должности бывшего госслужащего должна в точности соответствовать записи в трудовой книжке

Раздел "Должностные обязанности" следует заполнять максимально детально, избегая общих формулировок

Если уведомление подписывает не руководитель организации, а иное уполномоченное лицо, необходимо указать реквизиты доверенности

Адаптация шаблона под конкретные ситуации:

При заключении гражданско-правового договора – в разделе 4 вместо наименования должности указывается конкретный вид услуг или работ При заключении срочного трудового договора – обязательно указывается точный срок действия и обоснование срочного характера При приеме на работу по совместительству – данный факт отражается в разделе 4 с указанием основного места работы При направлении уведомления в несколько госорганов – формируются отдельные экземпляры с указанием соответствующего адресата

Использование готового шаблона существенно упрощает процедуру уведомления и минимизирует риск ошибок. При этом важно помнить, что шаблон – лишь основа, которая должна быть адаптирована к конкретным обстоятельствам найма бывшего госслужащего. ??

Сроки и способы отправки уведомления: избегаем штрафов

Соблюдение установленных сроков отправки уведомления так же важно, как и правильность его составления. Законодательство устанавливает четкие временные рамки, в пределах которых работодатель обязан уведомить бывшего нанимателя госслужащего. ??

Ключевое правило: уведомление должно быть направлено в 10-дневный срок со дня заключения трудового или гражданско-правового договора с бывшим госслужащим.

Важные уточнения относительно исчисления срока:

Срок исчисляется в календарных (не в рабочих) днях

Отсчет начинается со дня, следующего за днем заключения договора

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день

Рассмотрим допустимые способы направления уведомления и их особенности:

Способ отправки Особенности Подтверждение отправки Почтовое отправление с уведомлением о вручении Наиболее распространенный способ, требует точного указания адресата Почтовая квитанция, уведомление о вручении Личное вручение в канцелярию госоргана Требует предварительного уточнения режима работы канцелярии Отметка о принятии на втором экземпляре уведомления Курьерская доставка Оперативный способ, но требует документального подтверждения Отметка о получении, курьерская квитанция Электронная отправка (если предусмотрено госорганом) Возможна только при наличии электронной подписи и соответствующего технического канала Электронное подтверждение получения, присвоенный регистрационный номер

Независимо от выбранного способа отправки, работодателю необходимо сохранять доказательства своевременного направления уведомления. Эти документы могут потребоваться при проверках контролирующих органов или в случае судебных разбирательств. ??

Типичные ошибки, связанные со сроками и способами отправки:

Нарушение 10-дневного срока отправки уведомления Отсутствие подтверждающих документов об отправке Направление уведомления не по компетенции (не в тот государственный орган) Отсутствие уведомления о вручении при почтовой отправке Направление уведомления по электронной почте без электронной подписи

Практические рекомендации по соблюдению сроков и выбору способа отправки:

Установите внутренний контроль за сроками направления уведомлений, назначив ответственное лицо

Создайте календарь отправки с автоматическими напоминаниями

Предпочитайте способ отправки, который обеспечивает надежное документальное подтверждение

Заранее уточняйте точный почтовый адрес государственного органа

Формируйте и храните документальное досье по каждому случаю уведомления (копия уведомления, подтверждение отправки, квитанции)

Важно понимать, что даже минимальная просрочка в отправке уведомления (например, на 1 день) может повлечь административную ответственность. Судебная практика показывает, что контролирующие органы и суды крайне формально подходят к вопросу соблюдения установленных сроков. ?????

При обнаружении факта нарушения срока отправки уведомления рекомендуется немедленно направить его, не дожидаясь проверки. Хотя это не освобождает от ответственности, своевременное "исправление" ситуации может быть учтено как смягчающее обстоятельство при определении размера штрафа.