Образец заявления за свой счет на 2 дня – скачать шаблон для отпуска

Для кого эта статья:

Работники, которые планируют взять отпуск за свой счет и нуждаются в инструкциях по оформлению такого отпуска.

HR-специалисты и кадровые работники, желающие улучшить свои навыки в оформлении кадровой документации.

Люди, интересующиеся профессиональным развитием в области управления персоналом. Внезапная необходимость взять отпуск за свой счет — ситуация, с которой сталкивается практически каждый работник. Будь то семейные обстоятельства, личные дела или просто потребность в небольшом отдыхе — краткосрочный отпуск без сохранения зарплаты часто становится оптимальным решением. Но как правильно оформить этот документ, чтобы избежать отказа или задержек? Предлагаем готовый образец заявления на отпуск за свой счет на 2 дня, который соответствует всем требованиям трудового законодательства 2025 года и упростит процесс оформления необходимого времени отдыха. 📝

Как правильно оформить заявление на отпуск за свой счет

Краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы — право, предусмотренное Трудовым кодексом РФ. Однако для его получения недостаточно просто устной договоренности с руководителем. Требуется правильно составленное заявление, которое станет основанием для издания соответствующего приказа. 🔖

Заявление на отпуск за свой счет на 2 дня должно соответствовать стандартам деловой документации и содержать все необходимые сведения. Рассмотрим пошаговую инструкцию по составлению такого документа:

Используйте стандартный лист формата A4

Пишите заявление от руки или создавайте в электронном виде с последующей распечаткой

Применяйте деловой стиль изложения, без эмоциональных оборотов

Подавайте заявление минимум за 3-5 рабочих дней до предполагаемой даты отпуска

Укажите точные даты начала и окончания отпуска

Обязательно поставьте личную подпись и дату составления документа

Елена Соколова, HR-директор В моей практике был случай, когда сотрудница экстренно нуждалась в двухдневном отпуске за свой счет из-за необходимости сопровождать родственника в больницу. Она впервые столкнулась с такой ситуацией и не знала, как правильно оформить заявление. Вместо стандартной формы она написала эмоциональное письмо руководителю с подробным описанием ситуации. Документ пришлось переделывать, что привело к задержке оформления. После этого случая я разработала шаблон заявления и разместила его в корпоративной сети. Это сократило время оформления с нескольких часов до 15 минут и исключило ошибки в документах.

Важно помнить, что заявление нужно адресовать непосредственному руководителю организации — генеральному директору, исполнительному директору или иному должностному лицу согласно уставу компании. В крупных организациях может существовать дополнительное требование о визировании документа непосредственным руководителем.

Способ подачи заявления Преимущества Особенности Личное предоставление в отдел кадров Возможность получить отметку о принятии на копии, уточнить детали Требует личного присутствия в офисе Электронная подача через HR-систему Быстро, удобно, с автоматической регистрацией Доступно не во всех организациях Отправка по корпоративной почте Подходит для удаленной работы, фиксирует время отправки Требует последующего предоставления оригинала

Обязательные элементы в заявлении за свой счет на 2 дня

Юридически грамотное заявление на отпуск без сохранения заработной платы должно содержать определенный набор элементов. Их отсутствие может стать причиной для возврата документа на доработку, что приведет к задержкам в оформлении отпуска. ⚠️

Вот полный перечень обязательных элементов заявления на отпуск за свой счет:

Шапка документа — в правом верхнем углу указывается должность руководителя, полное наименование организации, фамилия и инициалы руководителя, а также данные заявителя (должность, ФИО) Наименование документа — по центру листа пишется слово "Заявление" Содержательная часть — просьба о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы с указанием точного количества дней и конкретных дат Основание — причина, по которой требуется отпуск (указывается по желанию, но может быть обязательной для некоторых категорий работников) Дата составления — указывается в левом нижнем углу документа Подпись — собственноручная подпись заявителя с расшифровкой (фамилия и инициалы)

Особое внимание следует уделить формулировке содержательной части. Стандартная формулировка выглядит так: «Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 2 календарных дня с [дата начала] по [дата окончания] включительно».

Александр Петров, кадровый консультант Работая с небольшой производственной компанией, я столкнулся с проблемой: сотрудники регулярно допускали ошибки в заявлениях на отпуск за свой счет. Особенно часто путались даты — многие указывали только день начала отпуска, забывая о дне окончания, что вызывало путаницу в табеле учета рабочего времени. В одном случае такая ошибка привела к неправильному расчету заработной платы и конфликтной ситуации. Мы провели обучение персонала и внедрили единый шаблон заявления с отмеченными полями для обязательного заполнения. В результате количество ошибок сократилось на 87%, а время обработки документов уменьшилось вдвое. Этот опыт показал, насколько важно не только иметь правильный шаблон, но и понимать назначение каждого элемента в документе.

В зависимости от внутренних правил компании, могут потребоваться дополнительные элементы:

Виза непосредственного руководителя

Отметка отдела кадров о количестве использованных дней отпуска

Регистрационный номер входящего документа

Приложения (например, документы, подтверждающие основание для обязательного предоставления отпуска)

Готовый образец заявления за свой счет на 2 дня

Ниже представлен универсальный образец заявления на отпуск за свой счет на 2 дня, который соответствует всем требованиям трудового законодательства и может быть адаптирован под специфику конкретной организации. Этот шаблон можно использовать как основу для составления собственного заявления. 📄

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от специалиста отдела продаж Петровой Анны Владимировны **Заявление** Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 2 (два) календарных дня с 15.04.2025 по 16.04.2025 включительно по семейным обстоятельствам. 10.04.2025 __________ / Петрова А.В. /

Этот образец содержит все необходимые элементы и может быть использован в большинстве организаций. При необходимости текст может быть скорректирован с учетом специфики конкретной ситуации или требований вашего работодателя. 🔍

Важные рекомендации при использовании шаблона:

Замените "Компания" на точное юридическое наименование вашей организации

Укажите корректную должность руководителя согласно штатному расписанию

Впишите свою должность в соответствии с трудовым договором

Проверьте правильность указания дат (особенно убедитесь, что они относятся к рабочим дням, если не планируете отпуск на выходные)

При указании причины будьте лаконичны — подробные объяснения не требуются

Тип причины Примеры формулировок Комментарии Личные обстоятельства "по личным обстоятельствам", "по семейным обстоятельствам" Наиболее универсальные формулировки, не требующие детализации Бытовые вопросы "для решения жилищно-бытовых вопросов" Подходит при необходимости присутствия для работ в квартире, встречи мастеров и т.д. Медицинские причины "для прохождения медицинского обследования" Можно использовать, если нужно посетить врача или пройти диагностику Учебные цели "для подготовки к экзамену", "для участия в образовательном мероприятии" Актуально для работающих студентов или при повышении квалификации

Помните, что заявление — официальный документ, который будет храниться в вашем личном деле. Старайтесь избегать исправлений, зачеркиваний и опечаток. При составлении электронной версии документа используйте стандартные шрифты (Times New Roman или Arial), размер 12-14, деловой стиль оформления.

Правовые основания для отпуска без сохранения зарплаты

Правовое регулирование отпусков без сохранения заработной платы осуществляется статьей 128 Трудового кодекса РФ. Согласно данной норме, работодатель может (а в некоторых случаях обязан) предоставить сотруднику отпуск без сохранения заработной платы по его письменному заявлению. ⚖️

Важно понимать, что существуют две принципиально разные ситуации:

Отпуск по усмотрению работодателя — предоставляется по соглашению сторон, работодатель вправе отказать Обязательный отпуск — предоставляется в безусловном порядке определенным категориям работников

Для большинства работников получение краткосрочного отпуска за свой счет на 2 дня относится к первой категории — работодатель рассматривает заявление и принимает решение исходя из производственных возможностей. Однако отказ должен быть объективно обоснован.

В то же время для некоторых категорий сотрудников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

Участники Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в году

Работающие пенсионеры по старости — до 14 календарных дней в году

Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей — до 14 календарных дней в году

Работающие инвалиды — до 60 календарных дней в году

Работники в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней

Совместители, если на работе по совместительству предоставляемый ежегодный оплачиваемый отпуск меньше, чем по основному месту работы

При наличии у работника права на обязательный отпуск без сохранения заработной платы, в заявлении рекомендуется указать соответствующее основание со ссылкой на статью ТК РФ. Это исключит возможность необоснованного отказа.

Что касается сроков подачи заявления, то законодательство не устанавливает четких временных рамок. Однако деловой этикет и внутренние правила большинства организаций предполагают подачу заявления не позднее чем за 3-5 рабочих дней до планируемой даты отпуска. В экстренных ситуациях возможна подача заявления в более сжатые сроки, но это может создать определенные трудности как для работодателя, так и для самого работника.

Юридические нюансы, которые следует учитывать:

День подачи заявления фиксируется и может иметь значение при возникновении спорных ситуаций

Отпуск "за свой счет" не включается в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, если его общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года

Период отпуска без сохранения заработной платы исключается из расчетного периода для оплаты больничного листа

Работник не может быть уволен во время нахождения в отпуске, в том числе в отпуске без сохранения заработной платы

Типичные ошибки при составлении заявления за свой счет

Даже при использовании готового шаблона сотрудники часто допускают ошибки, которые могут привести к задержкам в рассмотрении заявления или даже к отказу в предоставлении отпуска. Рассмотрим наиболее распространенные недочеты и способы их избежать. ❌

Самые частые ошибки в заявлениях на отпуск за свой счет:

Неточное указание дат — например, указание только начальной даты без конечной, или несоответствие указанного количества дней фактическому календарному периоду Некорректное наименование должности руководителя — особенно часто встречается в крупных организациях со сложной структурой управления Неправильное обозначение юридического наименования организации — использование сокращенных или "народных" названий вместо официальных Отсутствие личной подписи — заявление без подписи юридически недействительно Недостаточный срок между подачей заявления и запланированным отпуском — может стать причиной отказа по организационным причинам Использование неофициальных формулировок — например, "отгул" вместо "отпуск без сохранения заработной платы" Отсутствие указания на добровольный характер отказа от оплаты — формулировка должна четко указывать на отпуск "без сохранения заработной платы"

Особое внимание следует уделить точности дат. При указании периода в 2 дня важно правильно посчитать и указать начальную и конечную даты. Например, если отпуск начинается 15 апреля и длится 2 дня, то последним днем отпуска будет 16 апреля.

Как избежать распространенных ошибок:

Используйте актуальную организационную документацию для проверки наименования организации и должностей

Уточните у коллег из отдела кадров правильный формат заявления, принятый в компании

Внимательно проверяйте календарные даты, учитывая выходные и праздничные дни

Сохраняйте копию заявления с отметкой о принятии для подтверждения факта и даты подачи

Обратите внимание на внутренние правила компании относительно сроков подачи заявлений

Важно помнить, что заявление — это официальный документ, который становится частью вашего личного дела. Ошибки и неточности в нем могут иметь юридические последствия, особенно при возникновении трудовых споров.