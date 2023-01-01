Образец автобиографии для трудоустройства мужчин в МВД – пример

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Мужчины, желающие поступить на службу в МВД

Кандидаты, сталкивающиеся с необходимостью составления автобиографии для государственных структур

Люди, интересующиеся карьерой в правоохранительных органах и желающие повысить свои шансы на успешное трудоустройство Автобиография для поступления в МВД — документ, который может либо открыть двери в престижную государственную структуру, либо стать преградой на пути к желаемой должности. В отличие от обычного резюме, она требует исключительной точности, детализации и строгого соблюдения формальных требований. Каждый год тысячи мужчин сталкиваются с необходимостью составить этот документ правильно, но многие допускают критические ошибки из-за незнания нюансов. Давайте разберем актуальный на 2025 год образец автобиографии для МВД и рассмотрим все ключевые моменты, которые помогут вам пройти первый этап отбора. 📋

Правила составления автобиографии для мужчин при поступлении в МВД

Автобиография для мужчин, поступающих на службу в МВД, имеет ряд специфических особенностей, которые отличают ее от стандартного резюме или автобиографии для коммерческих структур. В первую очередь, это официальный документ, который впоследствии становится частью личного дела сотрудника и подвергается тщательной проверке. 🔍

Ключевые правила составления автобиографии для МВД:

Составляется исключительно от руки синей или черной пастой (не гелевой ручкой)

Пишется на белой бумаге формата А4 без помарок и исправлений

Требует хронологического изложения жизненного пути без пропусков временных периодов

Должна содержать полную информацию о воинской обязанности и службе в армии

Необходимо указать сведения о судимости (даже если она погашена) или её отсутствии

Требуется информация о близких родственниках, включая их контактные данные

Не допускается использование аббревиатур без их расшифровки

Отдельного внимания заслуживает требование к полноте и достоверности предоставляемой информации. Любые неточности или намеренные искажения фактов, обнаруженные в ходе проверки службой безопасности, станут основанием для отказа в трудоустройстве.

Александр Петров, старший инспектор отдела кадров ГУВД К нам приходил кандидат с безупречным послужным списком и отличной физической подготовкой. В автобиографии он указал стандартную информацию о месте учебы, работе, семейном положении. Но пропустил факт временного проживания в другом регионе в течение 8 месяцев. При проверке это всплыло, и когда мы задали вопрос, выяснилось, что он считал этот период несущественным. Пришлось отказать соискателю, хотя на первый взгляд кандидатура была идеальной. В МВД нет несущественных деталей — скрытие любой информации рассматривается как попытка обмана. Мой совет: лучше написать больше, чем пропустить что-то важное.

Для наглядности приведу сравнительную таблицу требований к автобиографии в МВД и коммерческих структурах:

Критерий Автобиография для МВД Автобиография для коммерческой организации Способ изложения Рукописный текст, строго от руки Допускается печатный текст Объем информации Максимально детализированная Краткая, ориентированная на профессиональные достижения Сведения о родственниках Обязательно, с подробными данными Обычно не требуется Информация о судимости Обязательна, даже о погашенной Обычно не указывается Воинская служба Подробные сведения обязательны Указывается кратко или не указывается

Структура и формат документа для органов внутренних дел

Автобиография для МВД имеет четко определенную структуру, которой необходимо строго следовать. Этот формат разработан таким образом, чтобы максимально упростить анализ информации службами безопасности и кадровыми подразделениями. ⚖️

Основные структурные элементы автобиографии для МВД:

Заголовок – слово "Автобиография" по центру листа Вводная часть – персональные данные (ФИО, дата и место рождения) Основная часть – хронологическое изложение жизненного пути: Информация об обучении (школы, колледжи, вузы)

Трудовая деятельность без пропусков

Воинская служба

Сведения о семейном положении Информация о родственниках – родители, супруга, дети, братья, сестры Сведения о судимости или ее отсутствии Дополнительная информация – контакты, место жительства Заключительная часть – дата составления и личная подпись

Текст должен быть разборчивым, без грамматических и орфографических ошибок. Объем автобиографии обычно составляет 1-2 страницы, в зависимости от возраста кандидата и насыщенности его биографии.

Один из важнейших аспектов — хронологическая последовательность. Между указанными периодами не должно быть временных разрывов. Если такие периоды имеются (например, перерыв между учебой и работой), следует указать, чем вы занимались в это время.

Особенности указания личных данных в автобиографии для МВД

При составлении автобиографии для трудоустройства в МВД особое внимание уделяется личным данным кандидата. В отличие от стандартного резюме, здесь требуется гораздо более детальное раскрытие информации, поскольку она станет предметом тщательной проверки. 🕵️‍♂️

Личные данные, которые обязательно указываются в автобиографии для МВД:

Полное ФИО (с указанием всех изменений имени или фамилии, если таковые были)

Дата и точное место рождения (город, регион, страна)

Гражданство (если менялось, указать предыдущее)

Полный адрес регистрации и фактического проживания

Сведения о паспорте (серия, номер, кем и когда выдан)

Контактные телефоны (домашний и мобильный)

Адрес электронной почты

Семейное положение с указанием даты регистрации брака

Особого внимания заслуживает раздел о родственниках. Необходимо указать полные данные о всех близких родственниках:

Категория родственников Необходимая информация Примечания Родители ФИО, дата рождения, место работы, должность, адрес проживания, контактные данные Указываются даже умершие родители с датой смерти Супруга ФИО (до и после брака), дата и место рождения, место работы, должность, контактные данные Для разведенных — указать бывших супругов с датами брака Дети ФИО, дата рождения, место учебы/работы, адрес проживания Включая детей от предыдущих браков Братья/сестры ФИО, дата рождения, место работы, должность, адрес проживания, контактные данные Включая сводных и единокровных Родители супруги ФИО, дата рождения, место работы, должность, адрес проживания Указываются даже если проживают отдельно

Сергей Иванов, специалист по кадровой безопасности Один из моих кандидатов при поступлении в СОБР "забыл" указать, что его двоюродный брат отбывает наказание за экономическое преступление. Скорее всего, боялся, что это повлияет на решение о приеме на службу. Когда информация всплыла при проверке, это вызвало серьезные вопросы не к факту наличия судимого родственника (что само по себе не является непреодолимым препятствием), а к попытке скрыть информацию. Этот кандидат не прошел отбор именно из-за сокрытия данных, а не из-за судимости родственника. Вывод прост: в автобиографии для МВД лучше указать все, даже если вам кажется, что эта информация может помешать трудоустройству.

При указании личных данных в автобиографии для МВД важно помнить, что все сведения будут проверяться по базам данных МВД, ФСБ, налоговой службы и других государственных органов. Любые несоответствия или намеренное искажение фактов приведут к отказу в приеме на службу. 📊

Информация о воинской обязанности и службе в армии

Для мужчин, поступающих на службу в МВД, информация о воинской обязанности и прохождении военной службы является критически важной и подлежит детальному отражению в автобиографии. Учитывая специфику работы в органах внутренних дел, отношение кандидата к воинскому долгу часто рассматривается как показатель его гражданской позиции и готовности к дисциплине. 🪖

При описании воинской службы следует указать:

Точный период прохождения службы (число, месяц, год начала и окончания)

Полное наименование воинской части (без сокращений)

Место дислокации части (населенный пункт, регион)

Род войск и подразделение

Должность, воинское звание на момент увольнения в запас

Сведения о военном билете (серия, номер, кем и когда выдан)

Категория годности к военной службе

Информация о постановке на воинский учет (военкомат, город)

Если вы не проходили службу в армии, необходимо указать причину:

Получение отсрочки (с указанием основания, например, обучение в вузе) Освобождение от призыва по состоянию здоровья (с указанием категории годности) Альтернативная гражданская служба (с указанием места и периода) Иные законные основания (с подробным описанием)

Важно понимать, что отсутствие опыта военной службы само по себе не является препятствием для трудоустройства в МВД, однако уклонение от службы в армии может негативно повлиять на решение о приеме на работу.

Особое внимание уделяется наличию наград, поощрений или взысканий, полученных во время прохождения службы. Эта информация также должна быть отражена в автобиографии:

Государственные награды (медали, ордена)

Ведомственные награды Министерства обороны

Благодарности и поощрения от командования

Дисциплинарные взыскания (если имелись)

Если вы служили в «горячих точках» или участвовали в боевых действиях, обязательно укажите эту информацию с конкретизацией периода и местности. Это может быть дополнительным положительным фактором при рассмотрении вашей кандидатуры.

Готовый шаблон автобиографии мужчины для работы в МВД

Предлагаю актуальный на 2025 год шаблон автобиографии для мужчин, планирующих трудоустройство в МВД. Данный образец соответствует всем требованиям кадровых подразделений органов внутренних дел и может быть адаптирован под индивидуальные обстоятельства. 📝

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Иванов Иван Иванович, родился 15 января 1990 года в городе Москве. Гражданин Российской Федерации. Паспорт: серия 4510 номер 123456, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ МАРЬИНО 20.01.2010 г., код подразделения 770-075.

В 1997 году поступил в 1 класс средней общеобразовательной школы №1234 г. Москвы. В 2007 году окончил 11 классов данной школы с аттестатом о полном среднем образовании.

В сентябре 2007 года поступил в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана на факультет «Информатика и системы управления». В июне 2013 года окончил полный курс указанного университета по специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем», получил диплом с отличием.

С июля 2013 года по июль 2014 года проходил военную службу по призыву в войсковой части 65451 в г. Ковров Владимирской области, в войсках связи. Должность – оператор ЭВМ, воинское звание – рядовой. Военный билет: ГД №1234567, выдан Военным комиссариатом г. Москвы по Марьинскому району 15.08.2014 г. Состою на воинском учете в Военном комиссариате г. Москвы по Марьинскому району.

С сентября 2014 года по настоящее время работаю в ООО «Безопасные технологии» в должности специалиста по информационной безопасности. Основные обязанности: обеспечение защиты конфиденциальной информации, администрирование систем защиты, проведение аудита безопасности информационных систем.

Сведения о семейном положении:

Женат. Свидетельство о браке: I-МЮ №654321, выдано Дворцом бракосочетания №1 Управления ЗАГС Москвы 12.07.2018 г.

Сведения о ближайших родственниках:

Отец: Иванов Иван Петрович, 05.03.1965 г.р., уроженец г. Москвы. Работает главным инженером в ПАО «Мосэнерго». Проживает по адресу: г. Москва, ул. Марьинская, д. 10, кв. 15. Телефон: +7 (999) 123-45-67.

Мать: Иванова (девичья фамилия – Сидорова) Анна Николаевна, 10.10.1967 г.р., уроженка г. Тулы. Работает преподавателем математики в ГБОУ Школа №1234 г. Москвы. Проживает по адресу: г. Москва, ул. Марьинская, д. 10, кв. 15. Телефон: +7 (999) 765-43-21.

Жена: Иванова (девичья фамилия – Петрова) Екатерина Сергеевна, 20.05.1992 г.р., уроженка г. Москвы. Работает врачом-терапевтом в ГКБ №15 г. Москвы. Проживает со мной по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, д. 25, кв. 48. Телефон: +7 (999) 222-33-44.

Дочь: Иванова Мария Ивановна, 03.04.2019 г.р., посещает детский сад №123 г. Москвы. Проживает со мной по указанному выше адресу.

Брат: Иванов Петр Иванович, 07.12.1995 г.р., уроженец г. Москвы. Работает программистом в ПАО «Сбербанк». Проживает по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 100, кв. 75. Телефон: +7 (999) 888-77-66.

Тесть: Петров Сергей Андреевич, 15.09.1963 г.р., уроженец г. Ярославля. Работает заместителем директора ООО «Строитель». Проживает по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 30, кв. 21. Телефон: +7 (999) 444-55-66.

Теща: Петрова Валентина Игоревна, 23.03.1965 г.р., уроженка г. Москвы. Работает бухгалтером в ООО «Расчет». Проживает по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 30, кв. 21. Телефон: +7 (999) 111-22-33.

Дополнительные сведения:

Судимости не имею, к уголовной ответственности не привлекался. Под следствием и судом не находился.

Проживаю по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, д. 25, кв. 48.

Контактные данные: телефон мобильный +7 (999) 333-22-11, домашний +7 (495) 123-45-67, электронная почта: ivanov@mail.ru

Заграничный паспорт: 71 №1234567, выдан МВД 33333 01.06.2021 г.

За границей был в туристических поездках: Турция (2017), Италия (2018), Испания (2019), Греция (2022), Таиланд (2023).

Родственников за границей не имею. Дополнительных источников дохода не имею.

"15" июня 2025 г. Подпись __

Рекомендации по заполнению шаблона:

В образце выделены основные разделы, которые должна содержать автобиография — соблюдайте эту структуру Заполняйте все данные максимально точно, особенно даты, названия учреждений и организаций Пишите разборчивым почерком, без исправлений и зачеркиваний Проверьте правильность написания всех адресов и телефонов указанных родственников Не забудьте указать дату составления документа и поставить подпись

При адаптации шаблона под свои данные обратите внимание, что сведения должны соответствовать информации в предоставляемых документах (паспорт, военный билет, дипломы и т.д.). Неточности могут быть расценены как попытка ввести в заблуждение и послужить основанием для отказа в приеме на службу. 🚨