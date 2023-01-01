Нюансы работы по совместительству: ключевые аспекты и тонкости ТК РФ

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие дополнительные источники дохода через совместительство

Кадровики и HR-менеджеры, желающие улучшить свои знания о трудовом законодательстве

Работодатели, заинтересованные в правильном оформлении трудовых отношений с совместителями Совместительство – это не просто способ увеличить доход, а целый юридический мир со своими правилами игры. Каждый день тысячи россиян балансируют между несколькими рабочими местами, не подозревая о юридических ловушках, которые могут обернуться штрафами или даже увольнением. Трудовой кодекс определяет чёткие границы такой деятельности, и незнание этих правил не освобождает от ответственности. Давайте разберём самые тонкие моменты работы по совместительству, о которых умалчивают даже опытные кадровики. 🔍

Что такое работа по совместительству по ТК РФ

Согласно статье 60.1 Трудового кодекса РФ, совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. При этом законодательство выделяет два вида совместительства:

Внутреннее – когда дополнительная работа выполняется у того же работодателя

Внешнее – когда работник трудится у другого работодателя

Важно отличать совместительство от совмещения профессий (должностей). При совмещении сотрудник выполняет дополнительные обязанности в рамках своего рабочего времени у одного работодателя. А совместительство всегда подразумевает работу в свободное от основной занятости время и оформляется отдельным трудовым договором. 📋

Ирина Соколова, руководитель кадровой службы В моей практике был показательный случай с инженером Павлом, который работал у нас основным сотрудником, а вечерами консультировал другую компанию. Всё шло гладко, пока в компании не начался аудит. Выяснилось, что Павел не уведомил нас о внешнем совместительстве, хотя в трудовом договоре была предусмотрена такая обязанность (с учётом специфики нашей отрасли). Ситуация могла закончиться дисциплинарным взысканием, но мы ограничились устным предупреждением, так как содержание его консультационной деятельности не противоречило нашим интересам. Этот случай стал уроком для всех – и для сотрудника, и для меня как кадровика: необходимо тщательно прорабатывать документальное оформление и учитывать все нюансы трудового законодательства.

Правовая основа для работы по совместительству закреплена в следующих статьях ТК РФ:

Статья ТК РФ Содержание Практическое значение Статья 60.1 Определение понятия совместительства Помогает отличить совместительство от других форм трудовых отношений Статья 282 Общие положения о работе по совместительству Устанавливает основные принципы и ограничения Статья 283 Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительству Определяет перечень необходимых документов Статья 284 Продолжительность рабочего времени при совместительстве Устанавливает ограничения по продолжительности работы Статья 285 Оплата труда совместителей Регулирует принципы оплаты труда

Ключевое требование закона – добровольность совместительства. Работника нельзя принудить к такой форме занятости, и он вправе расторгнуть трудовой договор по совместительству без объяснения причин, предупредив работодателя за две недели. Также работодатель обязан расторгнуть договор с совместителем, если на его место принимается работник, для которого эта работа будет основной.

Документальное оформление трудовых отношений

Правильное документальное оформление — фундамент безопасных трудовых отношений при совместительстве. Процесс начинается с подачи сотрудником заявления о приеме на работу по совместительству. Законодательство облегчает процедуру оформления, существенно сокращая перечень документов, которые должен предъявить соискатель. ✍️

Для внешнего совместительства работнику необходимо предоставить:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Документ об образовании и/или квалификации (если работа требует специальных знаний)

Справку о характере и условиях труда по основному месту работы (для вредных или опасных условий труда)

Справку с основного места работы (по желанию работодателя)

Важно отметить, что трудовая книжка и СНИЛС не входят в обязательный перечень документов для совместителей. При этом совместитель может по своему желанию представить заверенную копию трудовой книжки.

Алексей Петров, юрист по трудовому праву Недавно ко мне обратился Максим, преподаватель вуза, работавший по совместительству в частной школе. Несмотря на устную договоренность о 10 часах в неделю, фактически ему приходилось работать по 20-25 часов. При увольнении директор отказался выплачивать компенсацию за сверхурочные, ссылаясь на отсутствие документальных подтверждений. Мы подали иск, приложив к нему расписания занятий, журналы посещаемости и переписку в мессенджерах с администрацией — всё это доказывало реальную нагрузку Максима. Суд встал на нашу сторону и обязал работодателя выплатить компенсацию. Этот случай напоминает: какой бы доверительной ни казалась рабочая атмосфера, всегда фиксируйте все договоренности в официальных документах и храните подтверждения своего фактического рабочего времени.

Процедура оформления совместителя включает следующие шаги:

Подача работником заявления о приеме на работу по совместительству Заключение трудового договора со специальной отметкой "по совместительству" Издание приказа о приеме на работу (форма Т-1 или Т-1а) Внесение записи в личную карточку работника Оформление личного дела (при наличии такой практики у работодателя)

В трудовом договоре с совместителем обязательно должны быть указаны специфические условия:

Раздел договора Особенности для совместителей Характер работы Указание на работу "по совместительству" Режим рабочего времени Конкретные часы работы, не совпадающие с основной работой Продолжительность рабочего времени Не более 4 часов в день (с учетом исключений) Оплата труда Условия оплаты (почасовая, за фактически выполненный объем и т.д.) Срок договора Может быть срочным или бессрочным

По желанию совместителя работодатель может внести запись о работе по совместительству в трудовую книжку по основному месту работы. Для этого сотруднику необходимо предоставить по основному месту работы справку с места работы по совместительству, содержащую информацию о занимаемой должности и периоде работы.

Нюансы рабочего времени при совместительстве

Регулирование продолжительности рабочего времени — один из ключевых аспектов совместительства. Законодательство устанавливает четкие временные рамки, которые необходимо соблюдать и работнику, и работодателю. 🕙

Согласно статье 284 ТК РФ, продолжительность рабочего времени при совместительстве не должна превышать 4 часов в день. При этом в течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени не должна превышать половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.

Однако законодательство предусматривает и исключения из общего правила:

В дни, когда по основному месту работы сотрудник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день

В течение одного месяца продолжительность работы по совместительству не может превышать месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников

Для отдельных категорий работников (медицинские работники, педагоги, фармацевты и др.) могут устанавливаться особые режимы работы по совместительству

Для правильного учета рабочего времени совместителей целесообразно вести табель учета рабочего времени (форма Т-12 или Т-13). В табеле следует отражать фактически отработанное совместителем время. Это позволит корректно рассчитывать заработную плату и избежать превышения законодательно установленных ограничений.

Сравнение распределения рабочего времени при разных видах совместительства:

Параметр Внутреннее совместительство Внешнее совместительство Контроль рабочего времени Работодатель может отслеживать совокупную нагрузку Работодатель контролирует только время работы у себя Планирование графика Возможность гибкого согласования с основной работой Необходимость согласования графиков с двумя работодателями Учет сверхурочной работы Учитывается суммарно по основной работе и совместительству Учитывается отдельно у каждого работодателя Отпуска и больничные Могут предоставляться одновременно Часто возникает необходимость согласования между работодателями

Работнику-совместителю предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском по основной работе. Если совместитель отработал меньше 6 месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если продолжительность отпуска на работе по совместительству меньше, чем по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

При установлении гибкого графика для совместителя в трудовом договоре следует четко оговорить:

Конкретные дни и часы работы

Возможность изменения графика по согласованию сторон

Порядок учета фактически отработанного времени

Допустимые варианты компенсации при переработке или недоработке нормы часов

Особенности оплаты труда и налогообложения

Финансовые аспекты совместительства требуют особого внимания как со стороны работодателя, так и со стороны сотрудника. Оплата труда совместителей имеет свою специфику, закрепленную в статье 285 ТК РФ. 💰

Основные принципы оплаты труда совместителей:

Оплата производится пропорционально отработанному времени

Может устанавливаться в зависимости от выработки или на других условиях, определенных трудовым договором

При установлении совместителям нормированных заданий оплата осуществляется по конечным результатам за фактически выполненный объем работы

Районные коэффициенты и надбавки применяются в тех же размерах, что и для основных работников

Налогообложение доходов совместителей происходит в общем порядке. Работодатель обязан выступать налоговым агентом и удерживать НДФЛ по ставке 13% (для резидентов РФ). Однако есть важный нюанс: стандартные налоговые вычеты по НДФЛ могут предоставляться только по одному месту работы по выбору налогоплательщика. Для получения вычета совместителю необходимо подать работодателю соответствующее заявление.

Страховые взносы начисляются на выплаты совместителям в общем порядке, с учетом следующих особенностей:

Вид страхового взноса Особенности для совместителей Ставка в 2025 году На обязательное пенсионное страхование Начисляется на все выплаты в пределах установленной предельной базы 22% до лимита, 10% свыше лимита На обязательное социальное страхование Больничные оплачиваются у каждого работодателя отдельно 2,9% до лимита На обязательное медицинское страхование Начисляется без ограничения предельной базы 5,1% без ограничений От несчастных случаев на производстве Ставка зависит от класса профессионального риска От 0,2% до 8,5% в зависимости от класса риска

Совместители имеют право на большинство социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством:

Оплата больничных листов с учетом стажа

Оплачиваемый ежегодный отпуск

Выплаты при сокращении штата

Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении

Стаж работы по совместительству учитывается при определении права на трудовую пенсию, однако имеются некоторые особенности учета стажа для педагогических, медицинских работников и других категорий специалистов. Для них периоды работы по совместительству, выполняемой до 1 сентября 2000 г., засчитываются в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, независимо от продолжительности работы. А вот периоды работы по совместительству после указанной даты засчитываются в стаж при условии, что они выполнялись в объеме не менее половины нормы рабочего времени.

Ограничения и запреты при работе по совместительству

Законодательство устанавливает ряд существенных ограничений на работу по совместительству, которые необходимо учитывать и работникам, и работодателям. Игнорирование этих запретов может привести к серьезным юридическим последствиям вплоть до увольнения и административных штрафов. ⚠️

Категории работников, которым полностью запрещено работать по совместительству:

Работники в возрасте до 18 лет

Работники, занятые на работах с вредными и/или опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями

Государственные и муниципальные служащие (с исключениями для научной, педагогической и творческой деятельности)

Руководители организаций – без согласия собственника имущества организации или уполномоченного им лица (органа)

Судьи, прокуроры, следователи и ряд других категорий сотрудников правоохранительных органов

Для ряда категорий работников установлены особые условия работы по совместительству:

Педагогические работники – с разрешения администрации образовательного учреждения Медицинские работники – в пределах месячной нормы рабочего времени Фармацевты – с ограничением по продолжительности работы Работники транспорта – с учетом требований безопасности движения Спортсмены и тренеры – с согласия работодателя по основному месту работы

Особые случаи ограничений при совместительстве:

Руководитель филиала не вправе работать по совместительству у другого работодателя в качестве руководителя филиала

Запрещено одновременно занимать две руководящие должности в организациях, являющихся конкурентами

Запрет на работу по совместительству может быть предусмотрен в трудовом договоре по основному месту работы

Работники с режимом гибкого рабочего времени могут работать по совместительству только с учетом установленных ограничений суммарной продолжительности рабочего времени

Работа по совместительству может быть прекращена по следующим специальным основаниям:

Прием на работу сотрудника, для которого эта работа будет основной (ст. 288 ТК РФ) Вступление в силу ограничений на работу по совместительству, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами Нарушение правовых норм, запрещающих совместительство для определенной категории работников По инициативе работника с предупреждением о прекращении работы за 2 недели