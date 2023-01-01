Нужно ли звонить работодателю после отправки резюме: правила и советы
Для кого эта статья:
- Соискатели, ищущие работу
- Люди, готовящиеся к собеседованиям
Студенты, интересующиеся карьерными перспективами
Отправили резюме и погрузились в тревожное ожидание? Знакомая ситуация для каждого соискателя. Вопрос "Звонить или не звонить?" становится настоящей дилеммой, особенно когда дни идут, а ответа нет. Активная позиция может выделить вас среди других кандидатов, но та же активность способна создать репутацию навязчивого соискателя. Как найти золотую середину и превратить последующий контакт с работодателем в стратегическое преимущество? Разберем правила коммуникации, которые помогут повысить ваши шансы на успешное трудоустройство. 📞🔍
Нужно ли звонить работодателю после отправки резюме
Вопрос о необходимости звонка работодателю после отправки резюме не имеет однозначного ответа. Эффективность этой стратегии зависит от нескольких факторов: специфики вакансии, культуры компании и ситуации на рынке труда. Давайте рассмотрим основные сценарии.
|Ситуация
|Стоит ли звонить
|Почему
|В вакансии указано "Не звоните, мы свяжемся с вами сами"
|Категорически нет
|Нарушение прямого указания продемонстрирует неуважение к требованиям компании
|Высококонкурентная вакансия с большим потоком кандидатов
|Да, но после дедлайна отбора
|Звонок может выделить вас среди множества кандидатов
|Позиции в продажах, маркетинге, PR
|Да, это преимущество
|Демонстрирует проактивность и коммуникабельность — ключевые качества для этих позиций
|Творческие и технические специальности
|Лучше дождаться ответа
|Для этих позиций важнее качество портфолио и технические навыки, чем настойчивость
Антон Михайлов, руководитель отдела рекрутинга
Ко мне однажды пришел кандидат на позицию менеджера по развитию бизнеса, который после отправки резюме позвонил в компанию. Но вместо стандартного "хочу узнать статус рассмотрения" он сказал: "Я провел мини-исследование вашего присутствия в регионе и хотел бы обсудить три конкретные возможности для развития, которые вы, возможно, не рассматривали". Его подготовка и проактивный подход настолько впечатлили меня, что я перенёс встречи и пригласил его на собеседование в тот же день. В итоге он получил оффер, обойдя 17 других кандидатов, включая тех, чьи резюме были более впечатляющими на бумаге.
При принятии решения о звонке учитывайте следующие моменты:
- Уровень позиции: чем выше должность, тем более оправдан проактивный подход
- Размер компании: в крупных корпорациях процессы найма часто более формализованы, и звонок может быть воспринят негативно
- Культура организации: стартапы и молодые компании обычно ценят инициативность больше, чем консервативные структуры
- Специфика отрасли: в некоторых сферах, например финансах или юриспруденции, строго соблюдается официальный протокол коммуникации
Если вы все-таки решились на звонок, ваша задача — продемонстрировать искренний интерес к позиции, а не просто проверить статус заявки. Подготовьтесь к разговору: сформулируйте 2-3 конкретных вопроса о позиции, которые показывают ваше понимание роли и сферы деятельности компании. 🎯
Когда звонок уместен: оптимальные сроки для связи
Выбор правильного времени для звонка работодателю так же важен, как и решение о звонке в принципе. Преждевременный контакт может создать впечатление нетерпеливости, а слишком долгое ожидание снижает ваши шансы, если вакансия уже близка к закрытию.
- Оптимальный срок: 5-7 рабочих дней после отправки резюме для большинства позиций
- Для срочных вакансий: 2-3 рабочих дня допустимы, особенно если в описании указаны формулировки "срочно требуется", "немедленный выход"
- Для высших руководящих должностей: 10-14 дней, так как процесс отбора на такие позиции обычно более длительный
Елена Соколова, карьерный консультант
Работая с клиенткой Марией, которая претендовала на позицию маркетинг-менеджера, мы столкнулись с необычной ситуацией. Мария отправила резюме в пятницу перед длинными майскими праздниками. Стандартный совет "подождите неделю" здесь не работал — на деле это означало бы двухнедельное ожидание с учетом выходных. Мы решили действовать нестандартно: написали короткое электронное письмо в среду после праздников с уточнением сроков рассмотрения заявки и предложением запланировать звонок в удобное для HR-специалиста время. Этот подход сработал идеально — Мария получила приглашение на интервью, а HR-менеджер отметила её внимательность к рабочим процессам компании и уважение к чужому времени.
При выборе дня и времени для звонка учитывайте также следующие факторы:
|Фактор
|Рекомендация
|День недели
|Вторник-четверг более предпочтительны; понедельник часто загружен, пятница ориентирована на завершение недельных задач
|Время суток
|10:00-12:00 или 14:00-16:00 — периоды наибольшей продуктивности
|Корпоративные события
|Избегайте звонков в дни, когда в компании могут проходить квартальные отчеты, конференции, дни стратегического планирования
|Специфика индустрии
|В розничной торговле избегайте пиковых часов продаж, в финансах — дней закрытия отчетного периода
Отдельно стоит рассмотреть ситуации, когда в описании вакансии указаны конкретные сроки рассмотрения заявок. В этом случае разумно дождаться истечения указанного периода и только потом предпринимать попытки связаться.
Если вы откликались через специализированные платформы (HeadHunter, Superjob и т.п.), обратите внимание на статус вашего отклика. Если он изменился с "Отправлено" на "Просмотрено", но ответа нет в течение недели, это подходящий момент для звонка. 📅
Как правильно построить разговор с HR-специалистом
Звонок HR-специалисту — это не просто проверка статуса заявки, а мини-интервью, которое может повлиять на решение о приглашении вас на полноценное собеседование. Структурированный подход к такому разговору значительно увеличивает ваши шансы на успех.
Алгоритм успешного телефонного разговора:
- Представьтесь полностью — имя, фамилия и должность, на которую вы претендуете
- Кратко напомните о своей кандидатуре — когда отправили резюме и через какой канал
- Объясните цель звонка — уточнить статус рассмотрения или предоставить дополнительную информацию
- Задайте подготовленные вопросы — о должности, следующих этапах отбора
- Выразите признательность за время и внимание
Примерный скрипт разговора:
"Добрый день! Меня зовут [Ваше имя фамилия]. Я отправил(а) резюме на позицию [название должности] [дата отправки] через [канал отправки]. Звоню, чтобы уточнить, получили ли вы мои документы и есть ли необходимость предоставить какую-либо дополнительную информацию о моем опыте в [ключевая область компетенций, релевантная позиции]?"
Во время разговора будьте готовы к различным сценариям:
- Позитивный: HR подтверждает получение резюме и интерес к вашей кандидатуре
- Нейтральный: резюме в обработке, решение еще не принято
- Негативный: ваша кандидатура не соответствует требованиям
Для каждого сценария подготовьте соответствующую реакцию. При негативном исходе поблагодарите за рассмотрение и спросите о возможности получить обратную связь для вашего профессионального роста.
Важные нюансы телефонного разговора с HR:
- Тон голоса: спокойный, уверенный, доброжелательный
- Темп речи: средний, с четкой артикуляцией
- Фоновые шумы: минимизируйте их, найдите тихое место для звонка
- Подготовка: держите перед собой резюме и описание вакансии для быстрой ориентации
- Записи: фиксируйте ключевые моменты разговора для последующих коммуникаций
Помните, что во многих компаниях первичная обработка резюме автоматизирована с помощью ATS-систем (Applicant Tracking System). Поэтому вежливое напоминание о себе может помочь вашему резюме получить второй шанс на рассмотрение живым рекрутером. 📱
Альтернативные способы связи с работодателем
Телефонный звонок — не единственный способ контакта с потенциальным работодателем после отправки резюме. Существует несколько альтернативных каналов, каждый из которых имеет свои преимущества и особенности использования.
|Способ связи
|Преимущества
|Особенности использования
|Email-сообщение
|Менее навязчиво, дает время на ответ, создает письменный след коммуникации
|Лаконичное (150-200 слов), с четкой темой письма, упоминанием вакансии в первом абзаце
|Сообщение в LinkedIn
|Профессиональный контекст, возможность изучить профиль HR перед обращением
|Уместно для позиций среднего и высшего звена, требует предварительного установления связи
|Сообщение в корпоративном мессенджере
|Быстрота реакции, менее формально
|Используйте только если это указано в объявлении о вакансии или предложено HR
|Личное посещение офиса
|Демонстрирует высокую заинтересованность, запоминается
|Приемлемо только для определенных индустрий (розница, гостиничный бизнес) и небольших компаний
Выбирая альтернативный способ связи, ориентируйтесь на корпоративную культуру компании и специфику позиции:
- Для творческих индустрий: более неформальные каналы коммуникации, вплоть до социальных сетей
- Для финансового сектора, юриспруденции: строго деловая переписка по email
- Для IT-сферы: профессиональные сообщества, специализированные платформы
Email-коммуникация остается наиболее универсальным и безопасным способом. При составлении письма придерживайтесь следующей структуры:
- Информативная тема письма (например, "Уточнение по заявке на позицию Frontend-разработчика от 15.04.2025")
- Персонализированное обращение к HR-менеджеру по имени (если известно)
- Напоминание о вашей кандидатуре и отправленных документах
- Краткое (1-2 предложения) обоснование вашей ценности для компании
- Четкий запрос о статусе рассмотрения
- Профессиональная подпись с контактными данными
Вне зависимости от выбранного канала связи, соблюдайте принципы профессионального этикета:
- Уважайте рабочее время (не отправляйте сообщения в нерабочие часы и выходные)
- Избегайте множественных попыток связи через разные каналы одновременно
- Сохраняйте деловой тон и лаконичность
- Выражайте благодарность за уделенное время
Специалисты по найму отмечают, что персонализированное follow-up сообщение, отправленное через релевантный канал связи, может увеличить шансы на положительный ответ на 30-40%, особенно в случаях, когда ваше резюме находится в "серой зоне" рассмотрения. 📧
Частые ошибки соискателей при общении с компанией
Даже самые квалифицированные кандидаты могут упустить возможность трудоустройства из-за ошибок в коммуникации с потенциальным работодателем. Рассмотрим наиболее распространенные промахи соискателей и способы их избежать.
- Преждевременный контакт: звонок на следующий день после отправки резюме демонстрирует нетерпеливость и неуважение к рабочим процессам компании
- Многократные попытки связи: более 2-3 обращений в короткий период воспринимаются как навязчивость
- Отсутствие подготовки к разговору: неспособность четко артикулировать свои вопросы или путаница в деталях вакансии создает негативное впечатление
- Неформальный тон: излишняя фамильярность или использование сленга неуместны в деловой коммуникации
- Акцент на собственных потребностях: концентрация на зарплате и льготах вместо ценности, которую вы можете принести компании
Рассмотрим примеры неправильной и правильной коммуникации:
|Ошибочный подход
|Корректный подход
|"Я просто хотел узнать, рассмотрели ли вы мое резюме?"
|"Я связываюсь с вами, чтобы уточнить статус рассмотрения моей кандидатуры на должность X и предложить любую дополнительную информацию, которая может потребоваться для оценки моего соответствия позиции."
|"Когда вы примете решение? Мне нужно знать как можно скорее."
|"Могли бы вы подсказать примерные сроки следующих этапов отбора? Это поможет мне спланировать мое время оптимальным образом."
|"А какая зарплата предлагается на этой должности?"
|"Если моя кандидатура представляет интерес, я был бы признателен за информацию о полном компенсационном пакете на следующем этапе обсуждения."
|"Я обладаю всеми необходимыми навыками и уверен, что я — идеальный кандидат."
|"Мой опыт в [конкретная область] позволил мне развить навыки [1-2 ключевых навыка, релевантных позиции], которые могут быть полезны для решения [конкретная задача компании]."
Особое внимание стоит обратить на типичные ошибки в последующих коммуникациях после первого контакта:
- Игнорирование обратной связи: если вам указали на необходимость дополнительной подготовки или опыта, не оспаривайте это решение
- Промедление с ответом: затягивание с предоставлением запрошенных материалов демонстрирует низкую заинтересованность
- Несоблюдение договоренностей: опоздание на интервью или пропуск запланированного звонка — красные флаги для работодателя
- Противоречивая информация: расхождения между данными в резюме и тем, что вы сообщаете при разговоре
Критически важно также избегать нетактичных вопросов о причинах отказа или попыток оспорить решение работодателя. Вместо этого, лучше запросить конструктивную обратную связь, которая поможет вам в дальнейшем поиске работы. 🚫
Следуя профессиональному этикету при коммуникации с работодателями, вы не просто повышаете шансы получить желаемую должность, но и формируете свою репутацию на рынке труда. Грамотный выбор момента для связи, соответствующего канала коммуникации и правильная формулировка своих вопросов — это инвестиция в ваш профессиональный бренд. Помните: рекрутеры ценят не только квалификацию, но и коммуникативные навыки, проявление инициативы и уважение к установленным процессам. В конечном счете, именно дозированная проактивность часто становится тем фактором, который выделяет успешного кандидата среди равных по опыту и навыкам.
Степан Гаврилов
консультант по трудоустройству