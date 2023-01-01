Нужно ли звонить работодателю после отправки резюме: правила и советы

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие работу

Люди, готовящиеся к собеседованиям

Соискатели, ищущие работу
Люди, готовящиеся к собеседованиям
Студенты, интересующиеся карьерными перспективами Отправили резюме и погрузились в тревожное ожидание? Знакомая ситуация для каждого соискателя. Вопрос "Звонить или не звонить?" становится настоящей дилеммой, особенно когда дни идут, а ответа нет. Активная позиция может выделить вас среди других кандидатов, но та же активность способна создать репутацию навязчивого соискателя. Как найти золотую середину и превратить последующий контакт с работодателем в стратегическое преимущество? Разберем правила коммуникации, которые помогут повысить ваши шансы на успешное трудоустройство. 📞🔍

Вопрос о необходимости звонка работодателю после отправки резюме не имеет однозначного ответа. Эффективность этой стратегии зависит от нескольких факторов: специфики вакансии, культуры компании и ситуации на рынке труда. Давайте рассмотрим основные сценарии.

Ситуация Стоит ли звонить Почему В вакансии указано "Не звоните, мы свяжемся с вами сами" Категорически нет Нарушение прямого указания продемонстрирует неуважение к требованиям компании Высококонкурентная вакансия с большим потоком кандидатов Да, но после дедлайна отбора Звонок может выделить вас среди множества кандидатов Позиции в продажах, маркетинге, PR Да, это преимущество Демонстрирует проактивность и коммуникабельность — ключевые качества для этих позиций Творческие и технические специальности Лучше дождаться ответа Для этих позиций важнее качество портфолио и технические навыки, чем настойчивость

Антон Михайлов, руководитель отдела рекрутинга

Ко мне однажды пришел кандидат на позицию менеджера по развитию бизнеса, который после отправки резюме позвонил в компанию. Но вместо стандартного "хочу узнать статус рассмотрения" он сказал: "Я провел мини-исследование вашего присутствия в регионе и хотел бы обсудить три конкретные возможности для развития, которые вы, возможно, не рассматривали". Его подготовка и проактивный подход настолько впечатлили меня, что я перенёс встречи и пригласил его на собеседование в тот же день. В итоге он получил оффер, обойдя 17 других кандидатов, включая тех, чьи резюме были более впечатляющими на бумаге.

При принятии решения о звонке учитывайте следующие моменты:

Уровень позиции : чем выше должность, тем более оправдан проактивный подход

: чем выше должность, тем более оправдан проактивный подход Размер компании : в крупных корпорациях процессы найма часто более формализованы, и звонок может быть воспринят негативно

: в крупных корпорациях процессы найма часто более формализованы, и звонок может быть воспринят негативно Культура организации : стартапы и молодые компании обычно ценят инициативность больше, чем консервативные структуры

: стартапы и молодые компании обычно ценят инициативность больше, чем консервативные структуры Специфика отрасли: в некоторых сферах, например финансах или юриспруденции, строго соблюдается официальный протокол коммуникации

Если вы все-таки решились на звонок, ваша задача — продемонстрировать искренний интерес к позиции, а не просто проверить статус заявки. Подготовьтесь к разговору: сформулируйте 2-3 конкретных вопроса о позиции, которые показывают ваше понимание роли и сферы деятельности компании. 🎯

Когда звонок уместен: оптимальные сроки для связи

Выбор правильного времени для звонка работодателю так же важен, как и решение о звонке в принципе. Преждевременный контакт может создать впечатление нетерпеливости, а слишком долгое ожидание снижает ваши шансы, если вакансия уже близка к закрытию.

Оптимальный срок : 5-7 рабочих дней после отправки резюме для большинства позиций

: 5-7 рабочих дней после отправки резюме для большинства позиций Для срочных вакансий : 2-3 рабочих дня допустимы, особенно если в описании указаны формулировки "срочно требуется", "немедленный выход"

: 2-3 рабочих дня допустимы, особенно если в описании указаны формулировки "срочно требуется", "немедленный выход" Для высших руководящих должностей: 10-14 дней, так как процесс отбора на такие позиции обычно более длительный

Елена Соколова, карьерный консультант

Работая с клиенткой Марией, которая претендовала на позицию маркетинг-менеджера, мы столкнулись с необычной ситуацией. Мария отправила резюме в пятницу перед длинными майскими праздниками. Стандартный совет "подождите неделю" здесь не работал — на деле это означало бы двухнедельное ожидание с учетом выходных. Мы решили действовать нестандартно: написали короткое электронное письмо в среду после праздников с уточнением сроков рассмотрения заявки и предложением запланировать звонок в удобное для HR-специалиста время. Этот подход сработал идеально — Мария получила приглашение на интервью, а HR-менеджер отметила её внимательность к рабочим процессам компании и уважение к чужому времени.

При выборе дня и времени для звонка учитывайте также следующие факторы:

Фактор Рекомендация День недели Вторник-четверг более предпочтительны; понедельник часто загружен, пятница ориентирована на завершение недельных задач Время суток 10:00-12:00 или 14:00-16:00 — периоды наибольшей продуктивности Корпоративные события Избегайте звонков в дни, когда в компании могут проходить квартальные отчеты, конференции, дни стратегического планирования Специфика индустрии В розничной торговле избегайте пиковых часов продаж, в финансах — дней закрытия отчетного периода

Отдельно стоит рассмотреть ситуации, когда в описании вакансии указаны конкретные сроки рассмотрения заявок. В этом случае разумно дождаться истечения указанного периода и только потом предпринимать попытки связаться.

Если вы откликались через специализированные платформы (HeadHunter, Superjob и т.п.), обратите внимание на статус вашего отклика. Если он изменился с "Отправлено" на "Просмотрено", но ответа нет в течение недели, это подходящий момент для звонка. 📅

Как правильно построить разговор с HR-специалистом

Звонок HR-специалисту — это не просто проверка статуса заявки, а мини-интервью, которое может повлиять на решение о приглашении вас на полноценное собеседование. Структурированный подход к такому разговору значительно увеличивает ваши шансы на успех.

Алгоритм успешного телефонного разговора:

Представьтесь полностью — имя, фамилия и должность, на которую вы претендуете Кратко напомните о своей кандидатуре — когда отправили резюме и через какой канал Объясните цель звонка — уточнить статус рассмотрения или предоставить дополнительную информацию Задайте подготовленные вопросы — о должности, следующих этапах отбора Выразите признательность за время и внимание

Примерный скрипт разговора:

"Добрый день! Меня зовут [Ваше имя фамилия]. Я отправил(а) резюме на позицию [название должности] [дата отправки] через [канал отправки]. Звоню, чтобы уточнить, получили ли вы мои документы и есть ли необходимость предоставить какую-либо дополнительную информацию о моем опыте в [ключевая область компетенций, релевантная позиции]?"

Во время разговора будьте готовы к различным сценариям:

Позитивный : HR подтверждает получение резюме и интерес к вашей кандидатуре

: HR подтверждает получение резюме и интерес к вашей кандидатуре Нейтральный : резюме в обработке, решение еще не принято

: резюме в обработке, решение еще не принято Негативный: ваша кандидатура не соответствует требованиям

Для каждого сценария подготовьте соответствующую реакцию. При негативном исходе поблагодарите за рассмотрение и спросите о возможности получить обратную связь для вашего профессионального роста.

Важные нюансы телефонного разговора с HR:

Тон голоса : спокойный, уверенный, доброжелательный

: спокойный, уверенный, доброжелательный Темп речи : средний, с четкой артикуляцией

: средний, с четкой артикуляцией Фоновые шумы : минимизируйте их, найдите тихое место для звонка

: минимизируйте их, найдите тихое место для звонка Подготовка : держите перед собой резюме и описание вакансии для быстрой ориентации

: держите перед собой резюме и описание вакансии для быстрой ориентации Записи: фиксируйте ключевые моменты разговора для последующих коммуникаций

Помните, что во многих компаниях первичная обработка резюме автоматизирована с помощью ATS-систем (Applicant Tracking System). Поэтому вежливое напоминание о себе может помочь вашему резюме получить второй шанс на рассмотрение живым рекрутером. 📱

Альтернативные способы связи с работодателем

Телефонный звонок — не единственный способ контакта с потенциальным работодателем после отправки резюме. Существует несколько альтернативных каналов, каждый из которых имеет свои преимущества и особенности использования.

Способ связи Преимущества Особенности использования Email-сообщение Менее навязчиво, дает время на ответ, создает письменный след коммуникации Лаконичное (150-200 слов), с четкой темой письма, упоминанием вакансии в первом абзаце Сообщение в LinkedIn Профессиональный контекст, возможность изучить профиль HR перед обращением Уместно для позиций среднего и высшего звена, требует предварительного установления связи Сообщение в корпоративном мессенджере Быстрота реакции, менее формально Используйте только если это указано в объявлении о вакансии или предложено HR Личное посещение офиса Демонстрирует высокую заинтересованность, запоминается Приемлемо только для определенных индустрий (розница, гостиничный бизнес) и небольших компаний

Выбирая альтернативный способ связи, ориентируйтесь на корпоративную культуру компании и специфику позиции:

Для творческих индустрий : более неформальные каналы коммуникации, вплоть до социальных сетей

: более неформальные каналы коммуникации, вплоть до социальных сетей Для финансового сектора, юриспруденции : строго деловая переписка по email

: строго деловая переписка по email Для IT-сферы: профессиональные сообщества, специализированные платформы

Email-коммуникация остается наиболее универсальным и безопасным способом. При составлении письма придерживайтесь следующей структуры:

Информативная тема письма (например, "Уточнение по заявке на позицию Frontend-разработчика от 15.04.2025") Персонализированное обращение к HR-менеджеру по имени (если известно) Напоминание о вашей кандидатуре и отправленных документах Краткое (1-2 предложения) обоснование вашей ценности для компании Четкий запрос о статусе рассмотрения Профессиональная подпись с контактными данными

Вне зависимости от выбранного канала связи, соблюдайте принципы профессионального этикета:

Уважайте рабочее время (не отправляйте сообщения в нерабочие часы и выходные)

Избегайте множественных попыток связи через разные каналы одновременно

Сохраняйте деловой тон и лаконичность

Выражайте благодарность за уделенное время

Специалисты по найму отмечают, что персонализированное follow-up сообщение, отправленное через релевантный канал связи, может увеличить шансы на положительный ответ на 30-40%, особенно в случаях, когда ваше резюме находится в "серой зоне" рассмотрения. 📧

Частые ошибки соискателей при общении с компанией

Даже самые квалифицированные кандидаты могут упустить возможность трудоустройства из-за ошибок в коммуникации с потенциальным работодателем. Рассмотрим наиболее распространенные промахи соискателей и способы их избежать.

Преждевременный контакт : звонок на следующий день после отправки резюме демонстрирует нетерпеливость и неуважение к рабочим процессам компании

: звонок на следующий день после отправки резюме демонстрирует нетерпеливость и неуважение к рабочим процессам компании Многократные попытки связи : более 2-3 обращений в короткий период воспринимаются как навязчивость

: более 2-3 обращений в короткий период воспринимаются как навязчивость Отсутствие подготовки к разговору : неспособность четко артикулировать свои вопросы или путаница в деталях вакансии создает негативное впечатление

: неспособность четко артикулировать свои вопросы или путаница в деталях вакансии создает негативное впечатление Неформальный тон : излишняя фамильярность или использование сленга неуместны в деловой коммуникации

: излишняя фамильярность или использование сленга неуместны в деловой коммуникации Акцент на собственных потребностях: концентрация на зарплате и льготах вместо ценности, которую вы можете принести компании

Рассмотрим примеры неправильной и правильной коммуникации:

Ошибочный подход Корректный подход "Я просто хотел узнать, рассмотрели ли вы мое резюме?" "Я связываюсь с вами, чтобы уточнить статус рассмотрения моей кандидатуры на должность X и предложить любую дополнительную информацию, которая может потребоваться для оценки моего соответствия позиции." "Когда вы примете решение? Мне нужно знать как можно скорее." "Могли бы вы подсказать примерные сроки следующих этапов отбора? Это поможет мне спланировать мое время оптимальным образом." "А какая зарплата предлагается на этой должности?" "Если моя кандидатура представляет интерес, я был бы признателен за информацию о полном компенсационном пакете на следующем этапе обсуждения." "Я обладаю всеми необходимыми навыками и уверен, что я — идеальный кандидат." "Мой опыт в [конкретная область] позволил мне развить навыки [1-2 ключевых навыка, релевантных позиции], которые могут быть полезны для решения [конкретная задача компании]."

Особое внимание стоит обратить на типичные ошибки в последующих коммуникациях после первого контакта:

Игнорирование обратной связи : если вам указали на необходимость дополнительной подготовки или опыта, не оспаривайте это решение

: если вам указали на необходимость дополнительной подготовки или опыта, не оспаривайте это решение Промедление с ответом : затягивание с предоставлением запрошенных материалов демонстрирует низкую заинтересованность

: затягивание с предоставлением запрошенных материалов демонстрирует низкую заинтересованность Несоблюдение договоренностей : опоздание на интервью или пропуск запланированного звонка — красные флаги для работодателя

: опоздание на интервью или пропуск запланированного звонка — красные флаги для работодателя Противоречивая информация: расхождения между данными в резюме и тем, что вы сообщаете при разговоре

Критически важно также избегать нетактичных вопросов о причинах отказа или попыток оспорить решение работодателя. Вместо этого, лучше запросить конструктивную обратную связь, которая поможет вам в дальнейшем поиске работы. 🚫