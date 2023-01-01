Нужно ли в резюме указывать практику как опыт работы: все за и против

Для кого эта статья:

Студенты и выпускники, ищущие первую работу

Специалисты по подбору персонала и работодатели

Люди, интересующиеся карьерным ростом и оформлением резюме Стоя на пороге трудоустройства, многие выпускники и студенты ломают голову над одним из самых противоречивых вопросов: считать ли учебную практику полноценным опытом работы в резюме? 🤔 Кто-то уверяет, что это "натягивание" опыта и обман работодателя. Другие утверждают, что это полноправная часть профессионального становления. При отсутствии рабочего стажа этот вопрос становится критически важным: один неверный шаг может закрыть двери на собеседования, а грамотная подача практики, напротив, привлечь внимание рекрутера. Разберемся, как правильно оформить свою первую производственную практику, чтобы резюме заиграло новыми красками, а не вызвало скепсис у HR-специалистов.

Практика в резюме: считать ли её реальным опытом работы?

Практика в университете или колледже — это первый шаг в профессию, где студенты знакомятся с рабочими процессами, получают реальные задачи и осваивают профессиональные навыки. Но можно ли приравнивать её к полноценному опыту работы? 📊

Для ответа на этот вопрос важно понимать разницу между учебной практикой и реальной работой:

Критерий Учебная практика Полноценная работа Длительность Ограниченная (от 2 недель до 3 месяцев) Долгосрочная (от полугода и больше) Ответственность Ограниченная, под наставничеством Полная профессиональная ответственность Уровень задач Часто базовый, учебный характер Реальные рабочие задачи Оплата Чаще неоплачиваемая Оплачиваемая Восприятие работодателем Ценно при отсутствии опыта Приоритетно при отборе

Согласно исследованию портала HeadHunter, проведенному в 2024 году, 76% работодателей в России считают производственную практику релевантным опытом для начинающих специалистов. При этом 63% рекрутеров делают поправку на то, что учебная практика не равноценна полной занятости и не может замещать требование к опыту работы в 1-3 года.

Ирина Ковалёва, руководитель отдела рекрутинга Один из самых запоминающихся случаев в моей практике связан с выпускником экономического факультета. В его резюме была указана трехмесячная практика в крупном банке, которую он детально расписал: конкретные проекты, полученные навыки, даже количественные показатели. Когда я спросила его на собеседовании, почему он решил так подробно описать практику, он ответил: "Потому что это единственный мой реальный опыт, и я хотел показать, что умею решать настоящие задачи". Этот подход настолько впечатлил, что мы взяли его на позицию, где обычно требовался годовой опыт работы. Сейчас он руководит отделом аналитики. Вывод для меня очевиден: дело не в формальной длительности опыта, а в том, насколько осознанно человек подходил к своим обязанностям и как может это продемонстрировать.

Итак, стоит ли указывать практику как опыт работы? Ответ: это зависит от 3 ключевых факторов:

Содержание практики — насколько близки были задачи к реальным рабочим процессам

— насколько близки были задачи к реальным рабочим процессам Объем выполненной работы — количество и значимость проектов

— количество и значимость проектов Релевантность — насколько практика соответствует вакансии, на которую вы претендуете

Для старта карьеры практика — это не просто строчка в резюме. Это демонстрация того, что вы имеете базовое представление о профессии, умеете работать в команде и выполнять профессиональные задачи. Для работодателя это сигнал, что вы не полный новичок и период адаптации может быть короче. 🚀

Как правильно указать учебную практику в резюме

Если вы решили включить практику в свое резюме, ключевой момент — правильная подача информации. Рассмотрим несколько форматов представления практики, которые производят наилучшее впечатление на работодателей в 2025 году.

Алексей Степанов, HR-директор Когда я только начинал карьеру в IT, у меня был только диплом и трехмесячная стажировка в небольшой компании. Я отправил более 50 резюме и получил всего 2 приглашения на собеседования. После консультации с опытным рекрутером я полностью переработал раздел о практике: вместо скромного "стажировался в компании Х" я подробно описал проекты, в которых участвовал, технологии, с которыми работал, и результаты, которых достиг. Следующие 10 резюме принесли 6 приглашений! Тот момент научил меня, что дело не в наличии опыта как такового, а в умении грамотно представить то, что у тебя есть. Сейчас, просматривая резюме кандидатов, я всегда отмечаю тех, кто умеет "продать" даже минимальный опыт через конкретику и измеримые достижения.

Существует несколько стратегий указания практики в резюме:

В разделе "Опыт работы" — подходит, если практика была длительной (от 3 месяцев) и содержала реальные рабочие задачи В отдельном разделе "Практика/Стажировки" — оптимально для кратковременных или учебных практик В разделе "Образование" — минимальный вариант, если практика была формальной

При описании практики важно соблюдать определенную структуру 📝:

Название компании/организации

Период практики (месяц/год — месяц/год)

Должность/позиция (практикант в отделе маркетинга, стажер-аналитик)

Обязанности и задачи (3-5 конкретных пунктов)

Достижения и результаты (по возможности с количественными показателями)

Приобретенные навыки и технологии

Вот примеры грамотного оформления практики:

Правильно ✅ Неправильно ❌ ООО "ТехноСтарт", май 2024 — июль 2024<br>Практикант отдела веб-разработки<br>• Разработал и внедрил модуль обратной связи на корпоративном сайте, сократив время обработки запросов на 30%<br>• Участвовал в оптимизации кода, что привело к увеличению скорости загрузки сайта на 25%<br>• Провёл A/B тестирование интерфейса личного кабинета с охватом 500+ пользователей<br>Технологии: JavaScript, React.js, CSS ООО "ТехноСтарт", 2024<br>Практика<br>• Проходил практику в компании<br>• Занимался программированием<br>• Учился работать в команде Банк "Финансовый Рост", февраль 2024 — апрель 2024<br>Стажёр аналитического отдела<br>• Проанализировал данные по 200+ клиентам, выявил 3 ключевых паттерна покупательского поведения<br>• Подготовил ежемесячный отчет по эффективности маркетинговых кампаний<br>• Создал автоматизированную систему мониторинга клиентской активности в Excel<br>Достижение: Предложенная методика анализа была внедрена в регулярную отчетность отдела Банк "Финансовый Рост", 2024<br>Практикант<br>• Работал с документами<br>• Анализировал данные<br>• Получил опыт в финансовой сфере

Аргументы за включение практики в секцию опыта работы

Включение практики в раздел опыта работы часто вызывает сомнения у выпускников. Однако существуют веские аргументы в пользу этого решения, особенно для молодых специалистов. 💼

1. Демонстрация профессиональной адаптации

По данным исследования LinkedIn 2024 года, 83% работодателей считают, что адаптация новых сотрудников без опыта занимает в среднем на 25-40% больше времени, чем тех, кто имел хотя бы минимальную практику. Указывая практику в опыте работы, вы показываете, что уже знакомы с рабочей средой и быстрее интегрируетесь в команду.

2. Конкурентное преимущество среди других кандидатов

При поиске на стартовые позиции конкуренция огромна. HR-специалисты тратят в среднем 6-7 секунд на просмотр одного резюме. Хорошо оформленная практика в разделе опыта работы мгновенно выделяет вас среди других кандидатов, особенно тех, кто не указал никакого опыта.

3. Достоверное отражение реального опыта

Если во время практики вы выполняли реальные рабочие задачи, эта информация должна быть в резюме. Опрос, проведенный в 2025 году среди 500 HR-специалистов, показал, что 71% из них положительно относятся к указанию практики как опыта работы, если это подкреплено конкретными результатами и проектами.

4. Возможность пройти "фильтр ATS"

Многие компании используют системы автоматического скрининга резюме (ATS), которые отсеивают кандидатов без опыта работы. Включение практики в соответствующий раздел помогает успешно пройти этот программный фильтр, особенно если в требованиях указано "от 3 месяцев опыта".

5. Демонстрация релевантных навыков

87% работодателей смотрят прежде всего на навыки, а не на формальный стаж. Правильное описание практики позволяет продемонстрировать ключевые компетенции, которые вы приобрели в реальных проектах.

Кроме того, по данным опроса GeekBrains 2024 года, 56% работодателей в IT-сфере и 47% в маркетинге оценивают практику в ведущих компаниях выше, чем годовой опыт работы в малоизвестных организациях. Это означает, что престижная практика может стать серьезным преимуществом при поиске первой работы.

Потенциальные риски указания практики как опыта

Несмотря на очевидные преимущества, указание практики в разделе опыта работы сопряжено с определенными рисками, которые необходимо учитывать при составлении резюме. ⚠️

1. Риск создания завышенных ожиданий

Одна из главных опасностей — создание у работодателя нереалистичных ожиданий относительно вашего профессионального уровня. По данным исследования SuperJob 2025 года, 42% руководителей отмечают разочарование при обнаружении, что "опыт работы" кандидата на самом деле был просто кратковременной практикой.

2. Вопросы на собеседовании

Будьте готовы к детальным вопросам о вашей практике. По статистике, 78% рекрутеров задают дополнительные вопросы, если видят практику в разделе опыта. Если вы не сможете подробно рассказать о проектах и задачах, это может серьезно подорвать ваше доверие.

3. Восприятие как попытка манипуляции

Согласно опросу HeadHunter 2024 года, 37% HR-специалистов скептически относятся к кандидатам, которые представляют учебную практику как полноценный опыт работы, особенно если это сделано без соответствующих пояснений.

4. Несоответствие требуемому опыту

Если в вакансии указано требование "опыт работы от 1 года", трехмесячная практика не будет соответствовать этому критерию. Попытка представить её как равноценную может быть воспринята негативно и привести к отказу.

5. Влияние на зарплатные ожидания

По данным компании Ancor, 52% работодателей не готовы предлагать рыночный уровень заработной платы специалистам, чей единственный опыт — это практика, даже если она указана в разделе опыта работы.

Сравним возможные реакции работодателей на разные способы представления практики:

Способ представления Возможная положительная реакция Возможная отрицательная реакция Практика в разделе "Опыт работы" без пояснений Прохождение первичного отбора Восприятие как обман, подрыв доверия Практика в разделе "Опыт работы" с пометкой "(практика)" или "(стажировка)" Признание профессиональных навыков с пониманием статуса Меньше негативных реакций, но возможно снижение оценки опытности Практика в отдельном разделе "Стажировки/Практика" Высокая оценка честности и структурированности Может не пройти автоматические фильтры по опыту Практика в разделе "Образование" Восприятие как дополнительное преимущество к образованию Недостаточное внимание к полученным навыкам

Для минимизации рисков рекомендуется придерживаться золотой середины: указывать практику в разделе опыта работы, но с чётким обозначением её статуса, например, "Маркетолог-стажёр (производственная практика)".

Рекомендации по оформлению практики для новичков

Чтобы максимально эффективно представить практику в резюме и избежать потенциальных проблем, следуйте этим рекомендациям, основанным на анализе успешных кейсов трудоустройства выпускников 2024-2025 года. 📋

1. Будьте честны и прозрачны

Четко обозначайте статус практики, используя формулировки "стажер", "практикант" или добавляя уточнение "(производственная практика)"

Указывайте точные временные рамки, включая месяц и год начала и окончания

Не пытайтесь "растянуть" сроки практики или приписать себе обязанности, которые вы не выполняли

2. Акцентируйте внимание на конкретных результатах

Используйте количественные показатели: "увеличил", "сократил", "проанализировал X клиентов"

Подчеркивайте вклад в реальные проекты компании

Указывайте технологии, инструменты и методологии, с которыми вы работали

3. Адаптируйте описание под конкретную вакансию

Выделяйте те аспекты практики, которые релевантны желаемой позиции

Используйте ключевые слова из описания вакансии в оформлении своих обязанностей

Подчеркивайте навыки, которые особенно ценны в конкретной компании или отрасли

4. Правильно выберите формат в зависимости от ситуации

При отсутствии другого опыта: включайте практику в раздел "Опыт работы" с соответствующей пометкой

При наличии другого опыта: рассмотрите вариант с созданием отдельного раздела "Стажировки/Практики"

При краткосрочной практике (менее 1 месяца): лучше указать её в разделе "Образование" или "Дополнительное образование"

5. Подготовьте подтверждающие материалы

Сохраните рекомендации от руководителя практики или наставника

Соберите примеры работ, выполненных во время практики (с учётом политики конфиденциальности компании)

Подготовьте краткое портфолио проектов, в которых вы участвовали

Оптимальный шаблон для оформления практики в 2025 году выглядит так:

[Название компании], [месяц/год — месяц/год] [Должность/роль] (производственная практика) • [Конкретная задача/проект] с использованием [технология/метод], что привело к [измеримый результат] • [Задача/обязанность], в результате чего [достижение/эффект] • [Проблема, которую решали], благодаря чему [польза для компании/отдела] Приобретённые навыки: [список ключевых компетенций и инструментов]

По данным исследования Resume Lab, резюме с таким структурированным форматом описания практики получают на 32% больше приглашений на собеседования, чем резюме, где практика указана без деталей или опущена вовсе.

Не забывайте, что качественное оформление практики — это компромисс между необходимостью продемонстрировать свои навыки и важностью сохранить честность и прозрачность в резюме. 🎯