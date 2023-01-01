Нужно ли приносить больничный лист на работу: правила и сроки

Для кого эта статья:

Работники, которые могут столкнуться с необходимостью предоставления больничного листа.

HR-специалисты и руководители, занимающиеся кадровым учетом.

Слушатели курсов по управлению персоналом и трудовому праву, желающие углубить свои знания. Заболели и взяли больничный, но не знаете, нужно ли приносить его на работу, и какие сроки для этого установлены? Эти вопросы часто ставят в тупик даже опытных сотрудников. В 2025 году правила оформления нетрудоспособности претерпели значительные изменения, особенно с массовым переходом на электронные больничные. Разберёмся детально, какие действия необходимы со стороны работника, чтобы больничный был принят и оплачен без проблем, и какие последствия ждут тех, кто игнорирует установленные правила ??.

Обязанность предоставления больничного листа на работу

Предоставление листка нетрудоспособности работодателю — не просто формальность, а законодательно установленная обязанность работника. Согласно статье 214 Трудового кодекса РФ, сотрудник должен незамедлительно извещать работодателя о причинах отсутствия на рабочем месте и предоставлять подтверждающие документы.

Больничный лист — это официальный документ, который:

Подтверждает законность отсутствия сотрудника на работе

Является основанием для начисления пособия по временной нетрудоспособности

Защищает работника от дисциплинарных взысканий за отсутствие

Обеспечивает сохранение места работы на период болезни

Работодатель, в свою очередь, не имеет права требовать от сотрудника приступить к работе до окончания периода нетрудоспособности, указанного в больничном листе.

Анна Петрова, HR-директор Недавно в нашей компании произошел показательный случай. Маркетолог Евгений заболел гриппом и отсутствовал две недели, но решил, что уведомления по телефону достаточно, и не принес больничный лист после выхода. Бухгалтерия не смогла начислить ему пособие в срок, а табель учета рабочего времени оказался заполнен некорректно. Пришлось срочно вносить исправления в документацию и запрашивать больничный задним числом. Этой путаницы можно было избежать, если бы сотрудник знал свои обязанности и своевременно предоставил документ.

Важно понимать: больничный лист — это не только медицинский, но и юридический документ. Его наличие защищает и работника, и работодателя от возможных претензий контролирующих органов ???.

Категория работников Обязанность предоставления больничного Правовое основание Штатные сотрудники Обязательно ст. 214 ТК РФ Совместители Обязательно (в каждую организацию) ст. 287 ТК РФ Работающие по ГПХ Обязательно (при наличии страховых отчислений) ФЗ №255 "Об обязательном социальном страховании" Дистанционные работники Обязательно (допускается электронная форма) ст. 312.1 ТК РФ

Сроки подачи больничного: что говорит закон

В законодательстве РФ нет четко установленного срока, в течение которого работник обязан предоставить больничный лист работодателю. Однако существуют нормативные акты, которые регулируют этот процесс косвенно:

Согласно Приказу Минздрава России №925н от 01.09.2020 г., медицинская организация должна оформить больничный лист в день обращения пациента или в день закрытия листка нетрудоспособности. Федеральный закон №255-ФЗ устанавливает, что пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности.

Из этих норм вытекают рекомендуемые сроки предоставления больничного:

Желательно сообщить работодателю о получении больничного в день его открытия

Оптимальный срок предоставления закрытого больничного — первый рабочий день после выздоровления

Предельный срок обращения за выплатой пособия — 6 месяцев с даты закрытия больничного

Важно помнить, что многие организации прописывают конкретные сроки предоставления больничных листов в своих локальных нормативных актах — Правилах внутреннего трудового распорядка или Коллективном договоре. Такие сроки являются обязательными для сотрудников данной компании ??.

Ситуация Рекомендуемые сроки Комментарий Стандартный больничный В первый рабочий день после выздоровления Оптимально для своевременного начисления пособия Длительный больничный (более 15 дней) Не позднее 5 рабочих дней с момента закрытия Позволяет работодателю корректно вести табель учета Больничный по уходу за ребенком В течение 3 дней после закрытия Учитывает особенности расчета пособия Больничный, открытый в командировке Незамедлительно (скан/фото) + оригинал по возвращении Необходим для корректного оформления командировочных расходов

Процедура оформления больничного в организации

Процесс предоставления больничного листа и его дальнейшее оформление в организации включает несколько этапов, соблюдение которых гарантирует корректное начисление пособия и учет периода нетрудоспособности:

Уведомление работодателя — при заболевании сотрудник должен сообщить о своем отсутствии непосредственному руководителю или в отдел кадров (по телефону, электронной почте или через коллег). Получение больничного листа в медицинском учреждении (бумажного или электронного). Предоставление больничного листа в организацию после выздоровления. Регистрация больничного в журнале учета листков нетрудоспособности (в бумажном или электронном виде). Расчет пособия бухгалтерией на основании данных больничного листа. Выплата пособия в ближайший день выплаты заработной платы.

В разных организациях могут быть установлены дополнительные требования к оформлению больничных. Например, некоторые компании требуют заполнения специального заявления на выплату пособия или предоставления копии больничного листа для кадрового дела ??.

Михаил Соколов, главный специалист по трудовому праву Ко мне обратилась Ирина, менеджер крупной торговой сети. Она заболела в пятницу вечером, а в понедельник не смогла дозвониться до своего руководителя. Посчитав, что достаточно уведомить коллегу, Ирина спокойно лечилась две недели. Выйдя на работу, она получила выговор за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины, хотя и предоставила больничный лист. Разбираясь в ситуации, мы выяснили, что в Правилах внутреннего трудового распорядка компании был четко прописан порядок уведомления: сотрудник обязан лично сообщить о болезни руководителю и кадровику в течение первых двух часов рабочего дня. Мы оспорили выговор, так как Ирина предприняла разумные меры для уведомления, но с тех пор она всегда дублирует информацию о болезни по всем доступным каналам связи.

Важно учитывать, что процедура оформления может различаться в зависимости от типа больничного:

Стандартный больничный по болезни оформляется по общей схеме

оформляется по общей схеме Больничный по уходу за ребенком требует указания данных ребенка и степени родства

требует указания данных ребенка и степени родства Больничный по беременности и родам оформляется сразу на весь период декретного отпуска

оформляется сразу на весь период декретного отпуска Больничный в связи с производственной травмой требует дополнительных документов о расследовании несчастного случая

Электронный больничный: нужно ли его приносить

С 1 января 2022 года в России осуществлен полный переход на электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). Это значительно упростило процедуру оформления и учета больничных, но породило множество вопросов о необходимости их физического предоставления работодателю ??.

Ключевое отличие электронного больничного от бумажного в контексте предоставления:

Электронный больничный не нужно физически приносить работодателю

работодателю Информация об ЭЛН автоматически поступает в информационную систему ФСС

Работодатель получает доступ к данным о больничном через личный кабинет страхователя

Сотруднику достаточно сообщить работодателю номер электронного больничного

Однако даже при оформлении электронного больничного работник не освобождается от обязанности уведомить работодателя о своей болезни. Более того, многие работодатели по-прежнему просят сотрудников предоставить дополнительную информацию о больничном.

Что необходимо сообщить работодателю при оформлении электронного больничного:

Номер электронного листка нетрудоспособности Период нетрудоспособности (даты открытия и закрытия) Причину нетрудоспособности (если это не нарушает врачебную тайну)

Эту информацию можно передать любым удобным способом: по телефону, электронной почте, через мессенджер или специализированную корпоративную систему учета. В медицинской организации пациенту выдают бумажную выписку с информацией об ЭЛН, которую можно использовать для информирования работодателя ??.

Способы передачи информации об электронном больничном:

Способ передачи Преимущества Недостатки Телефонный звонок Быстро, удобно при краткосрочной болезни Нет документального подтверждения Электронная почта Фиксирует факт и время уведомления Требует доступа к почте Корпоративный портал Автоматизирует процесс учета Доступен не во всех организациях Личное предоставление выписки Максимальная надежность Возможно только после выздоровления

Последствия непредоставления больничного листа

Игнорирование обязанности по предоставлению больничного листа может привести к серьезным последствиям как для работника, так и для работодателя. Разберем основные риски и ответственность сторон ??.

Для работника непредоставление больничного листа может обернуться:

Дисциплинарным взысканием — отсутствие на рабочем месте без подтверждающего документа может быть расценено как прогул

— отсутствие на рабочем месте без подтверждающего документа может быть расценено как прогул Невыплатой пособия — без официального больничного листа работодатель не имеет оснований для начисления пособия по временной нетрудоспособности

— без официального больничного листа работодатель не имеет оснований для начисления пособия по временной нетрудоспособности Проблемами с учетом страхового стажа — период болезни без больничного не будет учтен в страховом стаже для расчета пенсии

— период болезни без больничного не будет учтен в страховом стаже для расчета пенсии Искажением кадрового учета — отсутствие будет отражено в табеле учета рабочего времени как неявка без уважительной причины

Особенно серьезными могут быть последствия при систематическом игнорировании этой обязанности. Согласно статье 81 ТК РФ, неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей может стать основанием для увольнения.

Для работодателя непринятие мер по получению больничного от сотрудника также чревато проблемами:

Неправильный учет рабочего времени — искажение статистики присутствия сотрудников Ошибки в расчетах с ФСС — возможные штрафы при проверках Трудовые споры — конфликты с сотрудниками по поводу неоплаченных дней болезни Риски распространения инфекционных заболеваний — при преждевременном допуске к работе

Правильная организация процесса учета больничных листов — это совместная ответственность работника и работодателя. Каждая сторона должна своевременно выполнять свои обязанности, чтобы избежать негативных последствий ??.