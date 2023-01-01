Нужен ли СНИЛС при приеме на работу: требования закона и действия

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие работу и столкнувшиеся с вопросами о СНИЛС

HR-менеджеры и работодатели, которым необходима информация о правовых аспектах трудоустройства

Документы при трудоустройстве часто вызывают множество вопросов у соискателей. Особенно остро стоит вопрос о СНИЛС — страховом номере индивидуального лицевого счёта. Без этого зелёного документа многие боятся даже отправляться на собеседование. Но действительно ли работодатель имеет право отказать в работе из-за отсутствия СНИЛС? Какие действия предпринять, если карточка утеряна? Разберем требования законодательства и практичные аспекты предоставления СНИЛС при трудоустройстве в 2025 году. ??

Нужен ли СНИЛС при приеме на работу: что говорит закон

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) — один из ключевых документов для трудоустройства в России. Его правовой статус регламентируется Федеральным законом №27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и Трудовым кодексом РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 ТК РФ, СНИЛС не входит в перечень обязательных документов, которые соискатель должен предъявить при заключении трудового договора. Однако это не означает, что работодатель не вправе его запросить. ??

Согласно п. 2 ст. 15 ФЗ №27, работодатель обязан:

Представлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд России) сведения о каждом работающем у него застрахованном лице

Регистрировать в системе индивидуального учета всех своих сотрудников

Передавать сведения о СНИЛС в налоговые органы при подаче отчетности

Таким образом, хотя прямого требования предоставить СНИЛС при трудоустройстве в законе нет, работодатель фактически не может оформить сотрудника без этого документа, поскольку не сможет выполнить обязанности по персонифицированному учету.

Мария Ковалева, руководитель кадровой службы В 2024 году к нам пришла устраиваться высококвалифицированный специалист из Казахстана. У него были все документы для работы иностранца, но СНИЛС отсутствовал. Я объяснила, что мы готовы его принять, но без СНИЛС не сможем подать отчетность в СФР. Поэтому мы заключили договор и в тот же день направили сотрудника оформлять СНИЛС. Через 3 рабочих дня документ был готов, и мы смогли полноценно зарегистрировать его в системе персонифицированного учета. Важно понимать, что отсутствие СНИЛС — это не основание для отказа в приеме на работу, но его получение необходимо инициировать незамедлительно.

Правовая позиция контролирующих органов также подтверждает обязательность СНИЛС. Согласно разъяснениям Министерства труда и социальной защиты РФ, работодатель должен иметь сведения о СНИЛС каждого работника для корректного ведения персонифицированного учета и сдачи отчетности.

Нормативный акт Требования относительно СНИЛС ТК РФ (ст. 65) Не входит в перечень обязательных документов при трудоустройстве ФЗ №27 "Об индивидуальном учете" (ст. 15) Работодатель обязан представлять сведения о застрахованных лицах в СФР Приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@ СНИЛС обязателен для включения в отчетность по форме 6-НДФЛ Приказ ФСС РФ от 04.02.2021 N 26 СНИЛС необходим для персонифицированной отчетности в Фонд

Документы для трудоустройства: место СНИЛС в списке

При трудоустройстве соискатель может столкнуться с различными списками запрашиваемых документов. Важно понимать иерархию этих документов и место СНИЛС среди них.

Согласно статье 65 Трудового кодекса РФ, к строго обязательным документам при заключении трудового договора относятся:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник трудоустраивается по совместительству)

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС или документ, его заменяющий)

Документы воинского учета (для военнообязанных лиц)

Документ об образовании (если работа требует специальных знаний или подготовки)

Как видим, СНИЛС фактически входит в список обязательных документов, поскольку он является подтверждением регистрации в системе персонифицированного учета. Это положение было добавлено в ТК РФ в 2019 году, что дополнительно подчеркивает значимость этого документа. ??

Помимо обязательных документов, работодатель может запросить и дополнительные, если это предусмотрено законодательством:

Справка о наличии (отсутствии) судимости (для педагогических работников, сотрудников правоохранительных органов и др.)

Медицинская книжка (для работников общепита, медицины, образования)

ИНН (не является обязательным, но часто запрашивается для удобства бухгалтерии)

Справка о доходах с предыдущего места работы (для корректного начисления пособий)

Категория документа Статус Возможные последствия отсутствия Паспорт Строго обязателен Невозможность заключения трудового договора СНИЛС Обязателен Трудности с оформлением, но возможно получение в процессе трудоустройства Трудовая книжка Обязательна (с исключениями) При первом трудоустройстве оформляется работодателем ИНН Необязателен Может создать неудобства для бухгалтерии

Важно понимать, что хотя СНИЛС и является обязательным документом, его отсутствие не должно становиться непреодолимым препятствием для трудоустройства. Законодательство предусматривает возможность его получения даже после начала трудовых отношений, хотя и в максимально короткие сроки.

Последствия отсутствия СНИЛС для работника и работодателя

Отсутствие СНИЛС при трудоустройстве может повлечь за собой целый ряд последствий как для работника, так и для работодателя. Понимание этих рисков поможет обеим сторонам принять правильное решение и минимизировать негативные эффекты. ??

Для работника отсутствие СНИЛС может привести к следующим проблемам:

Задержка в официальном оформлении трудовых отношений

Отказ в приеме на работу (хотя это не всегда правомерно)

Невозможность получения социальных гарантий, связанных с трудовой деятельностью

Отсутствие начислений на пенсионный счет за период работы без СНИЛС

Сложности с подтверждением стажа и доходов в будущем

Для работодателя риски еще более существенны:

Административная ответственность за нарушение законодательства о персонифицированном учете (штрафы от 300 до 500 рублей для должностных лиц и от 5000 до 10000 рублей для юридических лиц)

Невозможность корректно сдать отчетность в СФР и налоговые органы

Потенциальные проблемы при проверках трудовой инспекции

Сложности с начислением и выплатой социальных пособий сотруднику

Дополнительная административная нагрузка на кадровую службу

На практике отсутствие СНИЛС может привести к ситуации, когда работодатель вынужден либо отложить официальное оформление сотрудника (что создает риски признания отношений неофициальными), либо оформлять его "задним числом" после получения документа (что также может вызвать вопросы у контролирующих органов).

Алексей Семенов, юрист по трудовому праву В моей практике был случай, когда крупная торговая сеть приняла на работу продавца без СНИЛС, обещая "потом все оформить". Сотрудница проработала два месяца, получая зарплату наличными. Когда она принесла полученный СНИЛС, выяснилось, что ее так и не оформили официально, а теперь компания отказывается признавать факт трудовых отношений за прошедший период. Нам пришлось обращаться в трудовую инспекцию и суд для установления факта трудовых отношений. В итоге работодатель был привлечен к ответственности, а сотруднице выплатили компенсацию и оформили задним числом. Этой ситуации можно было избежать, если бы работница настояла на заключении хотя бы временного договора до получения СНИЛС.

Важно отметить, что в 2025 году контроль за соблюдением законодательства о персонифицированном учете усилился. Введение единой цифровой платформы "Работа в России" и интеграция информационных систем СФР, ФНС и Роструда делают практически невозможным долгосрочное трудоустройство без СНИЛС.

Что делать если нет СНИЛС при устройстве на работу

Если вы оказались в ситуации, когда СНИЛС отсутствует, а трудоустройство необходимо, существуют определенные алгоритмы действий, которые помогут минимизировать негативные последствия. ??

Для соискателя без СНИЛС рекомендуется следующий порядок действий:

Сообщите работодателю об отсутствии СНИЛС заранее. Честность поможет найти компромиссное решение. Уточните причину отсутствия документа. Если СНИЛС никогда не оформлялся, утерян или остался в другом городе — это разные ситуации, требующие разных подходов. Предложите самостоятельно оформить СНИЛС в кратчайшие сроки. Это демонстрирует вашу ответственность и проактивность. Попросите заключить предварительный трудовой договор с условием предоставления СНИЛС в течение определенного периода (обычно до 5 рабочих дней). Запросите у работодателя письмо-направление для оформления СНИЛС (это может ускорить процесс).

Работодатель, в свою очередь, может предпринять следующие шаги:

Предложить соискателю оформить СНИЛС через МФЦ или электронные сервисы СФР до начала трудовых отношений. Заключить срочный трудовой договор на период до получения СНИЛС с последующим переоформлением на постоянную основу. Подготовить заявление в территориальный орган СФР о регистрации работника в системе персонифицированного учета. Запросить у работника расписку об обязательстве предоставить СНИЛС в определенный срок. Оформить сотрудника и подать сведения в СФР сразу после получения им СНИЛС.

В 2025 году процесс получения СНИЛС значительно упростился благодаря цифровизации государственных услуг. Существует несколько способов оформления документа:

Через Многофункциональный центр (МФЦ) — срок изготовления 5-7 рабочих дней

Через территориальное отделение Социального фонда России — срок изготовления 3-5 рабочих дней

Через портал Госуслуг (для граждан с подтвержденной учетной записью) — электронный СНИЛС доступен моментально

Через работодателя (при первичном трудоустройстве) — срок определяется скоростью взаимодействия работодателя с СФР

Важно помнить, что с 2019 года СНИЛС может существовать не только в виде пластиковой карточки, но и в форме электронного документа. Для трудоустройства достаточно предоставить уведомление из СФР, содержащее страховой номер.

Альтернативные действия при потере страхового номера

Потеря СНИЛС — распространенная ситуация, которая может вызвать панику у соискателя. Однако современные цифровые сервисы и упрощенные процедуры восстановления документов позволяют решить эту проблему быстро и эффективно. ??

При утере физического носителя СНИЛС (зеленой карточки) сам номер не теряется — он остается закрепленным за гражданином пожизненно. Потеря носителя не влияет на накопленные пенсионные права или регистрацию в системе персонифицированного учета.

Алгоритм действий при потере СНИЛС:

Проверьте наличие номера СНИЛС в других документах. Он может быть указан в договорах ДМС, выписках из ПФР или документах от предыдущего работодателя. Воспользуйтесь личным кабинетом на портале Госуслуг. В разделе "Документы" можно найти сведения о СНИЛС, если ваша учетная запись подтверждена. Обратитесь в мобильное приложение СФР. Там также доступна информация о вашем страховом номере. Подайте заявление о восстановлении СНИЛС через МФЦ, территориальное отделение СФР или портал Госуслуг. Получите дубликат или электронное уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета.

Важно отметить, что с 2019 года физический носитель СНИЛС (зеленая пластиковая карточка) больше не выдается при первичной регистрации или восстановлении — вместо него гражданам предоставляется электронное уведомление, которое имеет такую же юридическую силу.

Способ восстановления СНИЛС Срок Необходимые документы Особенности Через МФЦ 5-7 рабочих дней Паспорт Доступно всем гражданам, без предварительной записи Через СФР 3-5 рабочих дней Паспорт, заявление Может потребоваться предварительная запись Через Госуслуги Моментально Подтвержденная учетная запись Только электронное уведомление Через работодателя 7-10 рабочих дней Паспорт, заявление Только для трудоустроенных граждан

Для работодателей также существуют решения при отсутствии у кандидата СНИЛС:

Принять электронное уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета вместо физической карточки

Предоставить сотруднику время для восстановления документа

Запросить только номер СНИЛС (если он известен сотруднику) для начала оформления и внести полные данные позже

Направить запрос в СФР для подтверждения регистрации работника в системе персонифицированного учета

Современное законодательство учитывает возможность временного отсутствия документа и предусматривает механизмы, позволяющие не останавливать процесс трудоустройства. Главное — открытое взаимодействие между соискателем и работодателем.