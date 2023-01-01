Нормативная база строительства: как правильно планировать проект

Для кого эта статья:

Специалисты в сфере строительства и проектирования

Управляющие проектами и инженеры

Студенты и обучающиеся в области градостроительства и инженерного дела Планирование строительных проектов без знания нормативной базы подобно ходьбе по минному полю с закрытыми глазами. Каждый промах грозит серьезными последствиями: штрафами, приостановкой работ, отказом в вводе объекта в эксплуатацию. За последние пять лет количество обновлений в строительных нормативах превысило 30% от их общего объема. Новые требования экологической безопасности, энергоэффективности и цифровизации строительства требуют от специалистов постоянной актуализации знаний. Давайте разберемся в актуальном перечне нормативных документов, без которых невозможно грамотное планирование строительства 📋

Классификация нормативных актов в планировании строительства

Нормативные акты в строительной сфере образуют сложную иерархическую систему. Понимание структуры этой системы – первый шаг к грамотному планированию строительных проектов. Документы различаются по юридической силе, обязательности применения и области регулирования. Разберем основные группы актов, определяющих правила игры в строительстве.

Структура нормативной документации в строительстве включает пять основных уровней:

Федеральные законы (Градостроительный кодекс, ФЗ "О техническом регулировании" и др.)

Постановления Правительства РФ и указы Президента

Технические регламенты (ТР ТС, ТР ЕАЭС)

Строительные нормы и правила (СП, СНиП, ГОСТ)

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования

По обязательности применения нормативные акты делятся на обязательные и добровольные. К первым относятся законы, технические регламенты и документы из перечня обязательных (Постановление Правительства РФ №815). Документы добровольного применения становятся обязательными, если на них есть ссылка в проектной документации.

Тип документа Юридическая сила Характер применения Кто утверждает Федеральные законы Высшая Обязательный Федеральное Собрание РФ Технические регламенты Высокая Обязательный Правительство РФ, ЕЭК Своды правил (СП) Средняя Добровольный/Обязательный* Минстрой России ГОСТы Средняя Добровольный/Обязательный* Росстандарт Региональные нормативы Низкая Обязательный на территории субъекта Органы власти субъектов РФ

Обязательны для применения, если включены в соответствующий перечень или если на них есть ссылка в проектной документации.

Ольга Петрова, главный инженер проекта Несколько лет назад мы столкнулись с ситуацией, которая обошлась нашему заказчику в миллионы рублей. При проектировании многоэтажного жилого комплекса мы опирались на актуальную версию СП, но упустили из виду, что полгода назад вышло Постановление Правительства, вносящее изменения в требования к пожарной безопасности высотных зданий. Проект был завернут экспертизой, заказчик понес убытки из-за срыва сроков, а нам пришлось срочно переделывать проектную документацию за свой счет. С тех пор в нашей компании внедрена система ежемесячного мониторинга изменений нормативной базы, а за каждым направлением проектирования закреплен специалист, отвечающий за актуализацию применяемых норм.

Федеральное законодательство в строительном планировании

Федеральное законодательство формирует фундамент нормативно-правового регулирования строительной отрасли. Именно на этом уровне определяются базовые принципы, требования и ограничения, которые необходимо учитывать при планировании любых строительных работ. 🏗️

Ключевыми федеральными законами, определяющими правила планирования строительства, являются:

Градостроительный кодекс РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004) – основополагающий документ, регулирующий отношения в области градостроительной деятельности, определяющий порядок планирования, проектирования, строительства и реконструкции объектов.

Земельный кодекс РФ (№136-ФЗ от 25.10.2001) – устанавливает правовой режим земельных участков, правила их использования для строительства.

ФЗ "О техническом регулировании" (№184-ФЗ от 27.12.2002) – определяет порядок разработки и применения технических регламентов, стандартов и других нормативных документов.

ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (№384-ФЗ от 30.12.2009) – устанавливает минимально необходимые требования безопасности к зданиям и сооружениям.

ФЗ "Об охране окружающей среды" (№7-ФЗ от 10.01.2002) – определяет требования к экологической безопасности строительства.

В рамках планирования строительства особое внимание следует уделять Постановлениям Правительства РФ, которые детализируют положения федеральных законов:

Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 "О порядке проведения строительного контроля"

Постановление Правительства РФ №815 от 28.05.2021 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ФЗ №384"

Важнейшим изменением последних лет стало принятие Федерального закона №151-ФЗ от 27.06.2019, который внес существенные коррективы в Градостроительный кодекс РФ. Этот закон ввел понятие "типовой проектной документации" и упростил процедуру прохождения экспертизы для объектов, проектируемых по такой документации.

Своды строительных правил и нормативные требования

Своды правил (СП) и строительные нормы и правила (СНиП) – это документы, детализирующие технические аспекты проектирования и строительства. Именно с ними ежедневно работают проектировщики, определяя конкретные параметры зданий и сооружений. ⚙️

Своды правил являются документами национальной системы стандартизации. В 2010 году была начата актуализация СНиПов с их переработкой в СП. В настоящее время большинство СНиПов актуализированы и действуют в формате СП (СП ХХ.ХХХХХ.20ХХ), при этом за ними сохраняются прежние обозначения СНиП в скобках.

Основные своды правил, необходимые при планировании строительства:

СП 48.13330.2019 "Организация строительства" – определяет порядок подготовки к строительству, требования к организации строительной площадки, порядок ведения исполнительной документации

– определяет порядок подготовки к строительству, требования к организации строительной площадки, порядок ведения исполнительной документации СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства" – устанавливает требования к проведению инженерных изысканий

СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" – содержит нормативы по планировке территорий

СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" – определяет расчетные нагрузки на конструкции

СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" – устанавливает требования к проектированию оснований и фундаментов

СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные" – содержит требования к проектированию жилых зданий

СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" – содержит требования к проектированию общественных зданий

Особенность сводов правил заключается в том, что их требования могут быть как обязательными, так и добровольными. Постановление Правительства РФ №815 от 28.05.2021 устанавливает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Обозначение документа Название Обязательные пункты по ПП РФ №815 Область применения СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия 4.1, 4.2, 5.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 Все типы зданий и сооружений СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений 4.2, 4.9-4.15, 5.1.3-5.1.9, 5.2.1-5.2.5, 5.3.1.2-5.3.1.8 Все типы зданий и сооружений СП 42.13330.2016 Градостроительство 7.1.1-7.1.25, 8.1-8.8, 9.1.1-9.1.6, 9.2.1-9.2.7 Планировка территорий СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные 6.5, 6.8, 7.1.1-7.1.11, 7.1.13-7.1.16, 7.2.1-7.2.15 Жилые многоквартирные здания

Важно помнить, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу обновленный перечень обязательных требований. При этом продолжается работа по реализации "регуляторной гильотины" – пересмотру всей нормативной базы с целью устранения избыточных и устаревших требований.

Технические регламенты и стандарты качества строительства

Технические регламенты играют особую роль в системе нормативного регулирования строительства – они устанавливают минимально необходимые требования безопасности к объектам технического регулирования. В отличие от сводов правил и стандартов, технические регламенты имеют статус федерального закона или постановления правительства, что определяет их высокую юридическую силу и обязательность применения. 📑

Основные технические регламенты, применяемые при планировании строительства:

ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" – устанавливает требования механической, пожарной, экологической безопасности, безопасности при опасных природных процессах, безопасных для здоровья условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях

ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – определяет требования пожарной безопасности

ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" – устанавливает требования к лифтам и устройствам безопасности

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" – определяет требования к системам пожаротушения

ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог" – устанавливает требования к автомобильным дорогам и дорожным сооружениям

Что касается стандартов качества, то основным видом национальных стандартов в России являются ГОСТы. В строительстве применяются ГОСТы различных групп:

ГОСТ Р – национальные стандарты Российской Федерации

ГОСТ – межгосударственные стандарты, принятые Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ

ГОСТ ISO – стандарты, идентичные международным стандартам ISO

При планировании строительства особое внимание следует уделить стандартам на строительные материалы и изделия, так как их качество напрямую влияет на безопасность и долговечность возводимых объектов. Некоторые ключевые стандарты:

ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований"

ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"

ГОСТ 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия"

ГОСТ 5781-82 "Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций"

Игорь Соколов, руководитель отдела экспертизы Однажды на экспертизу поступил проект многофункционального комплекса с подземной автостоянкой. Проектировщики разработали систему вентиляции подземного паркинга, опираясь на старую версию технического регламента о пожарной безопасности. Но за полгода до подачи документов вступили в силу изменения, ужесточающие требования к противодымной защите. Проект не прошел экспертизу, а заказчик понес убытки из-за срыва сроков реализации. После этого случая мы внедрили в нашей компании регламент ежеквартальной проверки обновлений нормативной базы для всех проектов в работе. Теперь перед отправкой документации на экспертизу специальный отдел проверяет актуальность примененных норм по чек-листу, что позволило сократить количество замечаний экспертизы на 38%.

Региональные нормативные акты и градостроительные нормы

Региональные нормативные акты дополняют федеральное законодательство, учитывая местные особенности территории: климатические условия, исторический контекст, экологическую обстановку. Эти документы имеют ограниченную территориальную сферу действия, но игнорирование их требований так же опасно, как и нарушение федеральных норм. 🏙️

Основные типы региональных нормативных актов в строительстве:

Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) – устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП) – аналогичные показатели для объектов местного значения

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – устанавливают территориальные зоны и градостроительные регламенты

Генеральные планы поселений и городских округов – определяют стратегию развития территории

Территориальные строительные нормы (ТСН) – учитывают специфические условия строительства в конкретном регионе

Региональные нормативы градостроительного проектирования могут существенно отличаться в разных субъектах РФ. Например, в северных регионах устанавливаются более высокие требования к теплозащите зданий, в сейсмически активных районах – особые требования к конструктивным решениям.

Правила землепользования и застройки – важнейший документ для планирования строительства, так как именно они определяют, что можно строить на конкретном земельном участке. ПЗЗ содержат карту градостроительного зонирования территории и градостроительные регламенты, которые включают:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Для исторических городов особое значение имеют зоны с особыми условиями использования территорий, включая охранные зоны объектов культурного наследия. В таких зонах устанавливаются дополнительные ограничения на высоту, плотность и внешний облик застройки.

В Москве и Санкт-Петербурге действуют собственные региональные нормы, которые во многом строже федеральных требований. Так, в Москве действуют:

МГСН 1.01-99 "Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы"

ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 1.01-99) "Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы"

Постановление Правительства Москвы №857-ПП "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы"

При планировании строительства необходимо учитывать и экологические ограничения, установленные на региональном уровне. Во многих субъектах РФ утверждены территориальные схемы обращения с отходами, определяющие правила обращения со строительным мусором, а также схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий.

Чтобы не упустить важные региональные требования, рекомендуется:

Запросить в органах архитектуры градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) Получить выписку из ПЗЗ с градостроительным регламентом для участка Проверить наличие зон с особыми условиями использования территорий Изучить технические условия подключения к инженерным сетям Ознакомиться с документацией по планировке территории

Профессиональное владение нормативной базой строительства – ключевой навык успешного менеджера проектов. Но нормативы постоянно меняются, и поддерживать актуальность знаний становится все сложнее. Правильное планирование строительства требует системного подхода к работе с документами разного уровня – от федеральных законов до местных градостроительных норм. Научитесь прогнозировать риски, связанные с изменениями в законодательстве, и своевременно адаптировать проекты под новые требования. Только так можно обеспечить безопасность объектов и избежать лишних затрат на переделку проектной документации.

