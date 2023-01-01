Неоплачиваемый выходной день: как оформить отгул по закону – права

Для кого эта статья:

Работники, желающие узнать о своих правах на неоплачиваемый отгул.

HR-менеджеры и кадровые работники, интересующиеся процедурой оформления отгулов.

Юристы и специалисты по трудовому праву, которые хотят обновить свои знания о законодательстве. Каждому работающему человеку порой требуется отгул – будь то для решения личных вопросов, семейных дел или просто передышки. Но что делать, если оплачиваемые выходные уже израсходованы? На помощь приходит неоплачиваемый выходной день, или, как его часто называют, "отгул за свой счет". Права на такие выходные четко регулируются Трудовым кодексом, однако до 70% работников путаются в процессе оформления такого отгула, а 45% сталкиваются с неправомерными отказами. Разбираемся, как правильно действовать в 2025 году, чтобы грамотно реализовать свое законное право на отдых. 📝

Что такое неоплачиваемый выходной день по закону

Неоплачиваемый выходной день (или отпуск без сохранения заработной платы) – это предусмотренное трудовым законодательством временное освобождение работника от исполнения трудовых обязанностей по уважительным причинам личного характера без сохранения заработной платы. Правовой основой для такого отгула служит статья 128 Трудового кодекса РФ. 🧩

От стандартного оплачиваемого отпуска такой выходной отличается следующими характеристиками:

Характеристика Неоплачиваемый отгул Ежегодный оплачиваемый отпуск Оплата Не оплачивается Оплачивается в полном объеме Основание По соглашению сторон или в обязательном порядке для определенных категорий Гарантирован всем работникам Максимальная продолжительность Не регламентирована строго (кроме особых случаев) 28 календарных дней (минимум) Учет стажа Не учитывается при превышении 14 дней в году Полностью включается в стаж Необходимость согласования Требуется согласие работодателя (кроме льготных категорий) Предоставляется по графику отпусков

Важно понимать юридические последствия такого отгула. При оформлении неоплачиваемого выходного:

За работником сохраняется рабочее место и должность

Период отсутствия не включается в расчет среднего заработка

День без содержания не учитывается при расчете отпускных

Отгулы продолжительностью более 14 календарных дней в течение года не включаются в стаж для расчета ежегодного оплачиваемого отпуска

Ирина Соколова, HR-директор На моей практике был показательный случай с сотрудником отдела продаж. Артем взял несколько дней за свой счет для переезда, но неправильно оформил заявление – не указал четкие даты и причину отсутствия. В результате бухгалтерия не смогла корректно провести расчеты, а у отдела кадров возникли проблемы с оформлением трудового стажа. После этого случая мы разработали шаблон заявления на неоплачиваемый отгул с указанием всех необходимых пунктов и внедрили обязательное согласование с руководителем департамента. Теперь процесс полностью прозрачен: сотрудник точно знает, когда его отгул утвержден, а компания – когда и по какой причине сотрудник отсутствует.

Правовые основания для отгула без сохранения зарплаты

Правовое регулирование неоплачиваемых отгулов осуществляется преимущественно статьей 128 ТК РФ, хотя отдельные положения можно найти и в других статьях кодекса. Законодательство разделяет ситуации, когда работодатель обязан предоставить такой отгул, и когда решение остается на его усмотрение. ⚖️

Правовые основания для предоставления неоплачиваемого отгула делятся на следующие категории:

По соглашению между работником и работодателем – общее правило, применимое к большинству случаев (часть 1 статьи 128 ТК РФ) По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам – типичные ситуации, требующие временного отсутствия работника Обязательное предоставление отгула определенным категориям работников – регламентировано частью 2 статьи 128 ТК РФ

Наиболее распространенные уважительные причины для оформления неоплачиваемого выходного:

Личные или семейные события (свадьба, рождение ребенка, похороны)

Решение неотложных бытовых вопросов

Медицинское обследование или лечение, не покрываемое больничным

Сопровождение ребенка в образовательные или медицинские учреждения

Участие в общественных мероприятиях

Переезд на новое место жительства

Положения коллективных договоров и локальных нормативных актов могут расширять перечень оснований и категорий работников, имеющих право на неоплачиваемый отгул. Например, некоторые организации предусматривают дополнительные отгулы для родителей первоклассников 1 сентября или для сотрудников в день рождения. 📋

Кому работодатель обязан предоставить отгул за свой счет

Закон определяет категории работников, которым работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. Это льготное право регламентируется частью 2 статьи 128 ТК РФ и другими федеральными законами. Такая гарантия особенно важна для социально уязвимых категорий граждан. 👨‍👩‍👧

Вот исчерпывающий перечень категорий работников, имеющих право на обязательный отгул за свой счет:

Категория работников Продолжительность отгула Основание Участники ВОВ До 35 календарных дней в году п. 1 ч. 2 ст. 128 ТК РФ Работающие пенсионеры по старости До 14 календарных дней в году п. 2 ч. 2 ст. 128 ТК РФ Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении До 14 календарных дней в году п. 3 ч. 2 ст. 128 ТК РФ Работающие инвалиды До 60 календарных дней в году п. 4 ч. 2 ст. 128 ТК РФ Работники в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких До 5 календарных дней п. 5 ч. 2 ст. 128 ТК РФ Совместители (для сдачи сессии по основному месту работы) На период отпуска по основному месте ст. 286 ТК РФ Работники, допущенные к вступительным испытаниям в вуз 15 календарных дней ст. 173 ТК РФ

Помимо вышеуказанных категорий, существуют и другие случаи, когда работодатель обязан предоставить отгул без сохранения зарплаты:

Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней

Работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 календарных дней

Одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней

Отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери – до 14 календарных дней

Важно знать, что эти дни могут быть использованы в удобное для работника время и присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску или использованы отдельно (полностью либо по частям). Перенос этих дней на следующий рабочий год не допускается. 📆

Алексей Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент – отец-одиночка, воспитывающий 12-летнего сына. Ему было необходимо взять неделю отгула для сопровождения ребенка в санаторий, но работодатель отказал, сославшись на производственную необходимость. После ознакомления с документами я выяснил, что мой клиент имеет законное право на неоплачиваемый отпуск до 14 дней, в предоставлении которого работодатель не вправе отказать. Мы подготовили официальное обращение к руководству компании с указанием соответствующих статей ТК РФ и разъяснением особого статуса работника. После юридически грамотно составленного заявления и консультации с юридическим отделом работодатель признал свою ошибку и предоставил требуемый отпуск без сохранения заработной платы. Этот случай показывает, как важно знать свои права и уметь их отстаивать.

Как правильно оформить заявление на неоплачиваемый день

Грамотное оформление заявления на неоплачиваемый выходной – ключевой шаг в получении желаемого отгула. Хотя законодательство не устанавливает строгой формы такого документа, существуют общепринятые правила его составления, соблюдение которых существенно повышает ваши шансы на положительное решение. 📝

Пошаговая инструкция по оформлению заявления на неоплачиваемый выходной:

Подготовьте заявление заранее — минимум за 3-5 рабочих дней до планируемого отгула (если ситуация не экстренная) Используйте официальный стиль — документ должен быть деловым и лаконичным Укажите все необходимые реквизиты — должность и ФИО руководителя, ваши данные, наименование документа Четко сформулируйте просьбу — укажите конкретные даты и количество дней отгула Обоснуйте причину — особенно важно, если вы не относитесь к льготным категориям При необходимости приложите подтверждающие документы — справки, свидетельства, приглашения Поставьте дату и подпись Получите резолюцию руководителя и передайте документ в отдел кадров

Типичные ошибки при оформлении заявления на неоплачиваемый отгул:

Отсутствие четких дат начала и окончания отгула

Неясное или отсутствующее обоснование причины

Слишком позднее предоставление заявления

Неверная формулировка просьбы (например, "прошу дать отгул" вместо "прошу предоставить отпуск без сохранения заработной платы")

Отсутствие ссылки на статью ТК РФ (для льготных категорий работников)

После утверждения заявления руководителем издается приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. Стандартной формой такого приказа является унифицированная форма Т-6, но работодатель может использовать и собственный шаблон, содержащий все необходимые реквизиты. 📄

Вот образец правильно составленного заявления:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера отдела продаж Петрова П.П.

Заявление

Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 2 (два) календарных дня с 10.03.2025 по 11.03.2025 включительно по семейным обстоятельствам (в связи с необходимостью сопровождения ребенка на медицинское обследование).

05.03.2025 Подпись

Права работника при взятии отгула без содержания

Оформляя неоплачиваемый выходной, важно понимать объем своих прав и обязанностей, чтобы избежать потенциальных трудовых конфликтов. Знание юридических аспектов поможет защитить себя от необоснованных отказов или дисциплинарных взысканий. ⚖️

Основные права работника при оформлении отгула без содержания:

Право на гарантированное предоставление неоплачиваемого отпуска (для льготных категорий)

Право на сохранение рабочего места и должности на весь период отгула

Право на включение периода отгула (до 14 дней в году) в стаж для расчета ежегодного отпуска

Право на отзыв своего заявления до начала отгула

Право не объяснять истинную причину отгула (хотя это может снизить шансы на положительное решение)

Право получить письменный отказ с обоснованием причин (для обжалования в трудовой инспекции или суде)

Что делать, если работодатель необоснованно отказывает в неоплачиваемом выходном:

Запросите письменный отказ с указанием конкретных причин Проверьте локальные нормативные акты компании на предмет особых условий предоставления неоплачиваемых отгулов Обратитесь в профсоюз (если состоите в нем) для защиты своих интересов Подготовьте жалобу в трудовую инспекцию, если отказ неправомерен, особенно для льготных категорий Как крайнюю меру, обратитесь в суд для защиты трудовых прав

При возникновении разногласий важно помнить о сроках давности: для обращения в трудовую инспекцию – 1 год с момента нарушения прав, для обращения в суд – 3 месяца. 🕒

Правовые последствия самовольного ухода в неоплачиваемый отгул без согласования с работодателем:

Фиксация прогула

Дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, увольнение)

Лишение премии или иных стимулирующих выплат

Испорченная репутация в глазах работодателя

Важно учитывать, что даже при наличии права на обязательное предоставление неоплачиваемого отгула (для льготных категорий), сотрудник должен соблюсти процедуру оформления и получить согласие работодателя перед тем, как уйти на отдых. Несоблюдение процедуры может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины. 📋