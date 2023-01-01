Необычные профессии на английском: от редких до востребованных

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся карьерными возможностями и профессиональным развитием

Студенты и молодежь, ищущие необычные профессии и направления для своей будущей карьеры

Профессионалы, желающие расширить свои знания о трендах на рынке труда и специфичных специальностях Мир профессий гораздо шире, чем мы привыкли думать! Пока большинство выбирает стандартные карьерные пути, существуют захватывающие, порой странные и невероятно специфичные специальности, о которых многие даже не слышали. Знание их названий на английском языке не только расширит ваш словарный запас, но и откроет новые горизонты карьерных возможностей. Готовы познакомиться с профессиями, заставляющими поднять брови от удивления и воскликнуть: "Разве такое возможно?!" 🔍

Что такое необычные профессии: определение и востребованность

Необычные профессии — это специальности, выходящие за рамки традиционного понимания работы. Они часто требуют узкоспециализированных навыков, возникают на стыке дисциплин или удовлетворяют нишевые потребности общества. В англоязычных странах такие профессии называют "odd jobs", "unusual occupations" или "quirky careers".

Парадоксально, но многие необычные профессии остаются высоковостребованными именно из-за своей специфичности. Когда речь идет о редких навыках, конкуренция значительно снижается, а зарплаты, напротив, могут быть весьма впечатляющими.

Александра Петрова, карьерный консультант Я работала с клиентом, который 15 лет был бухгалтером и мечтал сменить профессию. Он увлекался дайвингом и случайно узнал о профессии "Underwater Archaeologist" (подводный археолог). Когда мы изучили рынок, оказалось, что в России всего около 30 специалистов такого профиля. После переобучения и стажировки в Египте он теперь зарабатывает в 3 раза больше, работая 7 месяцев в году на международных проектах. Самое ценное — он просыпается с улыбкой, предвкушая рабочий день. Это напоминает: иногда самые необычные карьерные пути приносят не только деньги, но и настоящее счастье.

Необычные профессии можно разделить на несколько категорий:

Технологические инновации — специальности, появившиеся благодаря новым технологиям

— почти забытые профессии, переживающие возрождение

— узкоспециализированные сервисы для конкретных потребностей

— профессии на стыке различных областей знаний

По данным LinkedIn, 65% детей, поступающих сегодня в начальную школу, будут работать по специальностям, которых пока не существует. Этот факт подчеркивает важность знакомства с необычными профессиями — они часто становятся индикаторами будущих трендов на рынке труда. 🚀

Характеристика Обычные профессии Необычные профессии Конкуренция Высокая Низкая Уровень специализации Стандартный Узконаправленный Барьер входа Предсказуемый Часто нестандартный Уникальность навыков Массовые компетенции Редкие таланты Перспектива роста зарплаты Линейная Потенциально экспоненциальная

Редкие специальности в сфере технологий и науки

Технологический сектор — настоящая сокровищница необычных профессий. С каждым прорывом в науке рождаются специальности, о которых мы раньше не могли даже мечтать. Владение их английскими названиями особенно важно, так как большинство инноваций рождается в англоязычной среде и термины появляются там первыми. 🔬

Ethical Hacker (этический хакер) — профессионал, взламывающий системы безопасности компаний с их разрешения для выявления уязвимостей.

(этический хакер) — профессионал, взламывающий системы безопасности компаний с их разрешения для выявления уязвимостей. Space Junk Removal Specialist (специалист по удалению космического мусора) — разрабатывает и внедряет технологии для очистки орбиты Земли от отработанных спутников и обломков.

(специалист по удалению космического мусора) — разрабатывает и внедряет технологии для очистки орбиты Земли от отработанных спутников и обломков. Quantum Computing Researcher (исследователь квантовых вычислений) — работает над созданием и программированием квантовых компьютеров.

(исследователь квантовых вычислений) — работает над созданием и программированием квантовых компьютеров. Digital Death Manager (менеджер цифрового наследия) — управляет цифровыми активами человека после его смерти.

(менеджер цифрового наследия) — управляет цифровыми активами человека после его смерти. Telesurgery Engineer (инженер телехирургии) — разрабатывает системы для проведения хирургических операций на расстоянии.

(инженер телехирургии) — разрабатывает системы для проведения хирургических операций на расстоянии. Vertical Farming Consultant (консультант по вертикальному фермерству) — помогает создавать многоярусные фермы в городских условиях.

(консультант по вертикальному фермерству) — помогает создавать многоярусные фермы в городских условиях. Human-Machine Teaming Manager (менеджер по взаимодействию человека и машины) — оптимизирует совместную работу людей и искусственного интеллекта.

(менеджер по взаимодействию человека и машины) — оптимизирует совместную работу людей и искусственного интеллекта. Nanotechnology Engineer (инженер нанотехнологий) — разрабатывает материалы и устройства на молекулярном уровне.

По данным Всемирного экономического форума, к 2025 году около 85 миллионов рабочих мест могут быть вытеснены из-за сдвига в разделении труда между людьми и машинами, но одновременно могут появиться 97 миллионов новых ролей, адаптированных к новой реальности взаимодействия людей, машин и алгоритмов.

Михаил Соколов, футуролог Когда ко мне на консультацию пришла семья с 12-летним сыном Артёмом, меня поразила их дальновидность. Родители спрашивали не о традиционных профессиях, а о том, что будет востребовано через 10-15 лет. Я рассказал им о профессии "Neurotechnology Engineer" (инженер нейротехнологий). Артём, оказывается, уже интересовался мозгом и технологиями. Мы составили план: сначала фундаментальная подготовка в математике и биологии, затем участие в специализированных проектах. Через 5 лет Артём выиграл международный конкурс по нейротехнологиям, получил грант на обучение в Швейцарии. Сегодня, в 21 год, он работает в лаборатории, разрабатывающей нейроинтерфейсы для людей с ограниченными возможностями. Его история — яркий пример того, как стратегический выбор необычной профессии может определить выдающуюся карьеру.

Среди других интересных специальностей в этой сфере:

Cryonics Technician (техник по криоконсервации) — обеспечивает процесс замораживания тел людей для потенциального оживления в будущем.

(техник по криоконсервации) — обеспечивает процесс замораживания тел людей для потенциального оживления в будущем. Climate Change Reversal Specialist (специалист по обращению климатических изменений) — разрабатывает технологии для борьбы с глобальным потеплением.

(специалист по обращению климатических изменений) — разрабатывает технологии для борьбы с глобальным потеплением. Bioprinting Engineer (инженер биопечати) — создает живые ткани и органы с помощью 3D-печати.

Нестандартные профессии в искусстве и развлечениях

Сфера искусства и развлечений всегда отличалась творческим подходом не только к самому контенту, но и к профессиям, которые в ней существуют. Здесь мы наблюдаем особенно экзотические специальныести, многие из которых имеют глубокие исторические корни, а другие появились с развитием новых технологий и медиа. 🎭

Foley Artist (фоли-артист) — создает звуковые эффекты для фильмов и телепрограмм, используя различные предметы.

(фоли-артист) — создает звуковые эффекты для фильмов и телепрограмм, используя различные предметы. Ghost Writer (призрачный писатель) — пишет тексты, которые будут опубликованы под именем другого человека.

(призрачный писатель) — пишет тексты, которые будут опубликованы под именем другого человека. Sand Animation Artist (художник песочной анимации) — создает меняющиеся изображения из песка на подсвеченной поверхности.

(художник песочной анимации) — создает меняющиеся изображения из песка на подсвеченной поверхности. Voice-Over Artist (актер озвучивания) — озвучивает персонажей в анимации, видеоиграх и рекламе.

(актер озвучивания) — озвучивает персонажей в анимации, видеоиграх и рекламе. Perfume Designer (парфюмерный дизайнер) — создает новые ароматы и парфюмерные композиции.

(парфюмерный дизайнер) — создает новые ароматы и парфюмерные композиции. Food Stylist (фуд-стилист) — готовит и оформляет пищу для фотосессий и видеосъемок.

Интересно, что по данным отчета LinkedIn за 2023 год, креативные профессии демонстрируют значительную устойчивость к автоматизации. В то время как многие традиционные роли могут быть заменены технологиями, человеческое творчество остается незаменимым.

Английское название Русский перевод Примерная зарплата (USD) Уровень необычности Foley Artist Фоли-артист 60,000-100,000 Высокий Ghost Writer Призрачный писатель 40,000-120,000 Средний Sand Animation Artist Художник песочной анимации 30,000-80,000 Очень высокий Voice-Over Artist Актер озвучивания 35,000-200,000 Средний Perfume Designer Парфюмерный дизайнер 50,000-150,000 Высокий Food Stylist Фуд-стилист 45,000-90,000 Высокий

В мире искусства и развлечений также существуют такие интригующие профессии как:

Colour Consultant (консультант по цвету) — помогает выбирать оптимальные цветовые решения для брендов, помещений или гардероба.

(консультант по цвету) — помогает выбирать оптимальные цветовые решения для брендов, помещений или гардероба. Historical Costume Designer (дизайнер исторических костюмов) — создает аутентичную одежду для исторических фильмов и реконструкций.

(дизайнер исторических костюмов) — создает аутентичную одежду для исторических фильмов и реконструкций. VR Experience Designer (дизайнер VR-опыта) — разрабатывает погружающие виртуальные миры и сценарии.

(дизайнер VR-опыта) — разрабатывает погружающие виртуальные миры и сценарии. Concert Pyrotechnician (концертный пиротехник) — создает и проводит огненные шоу и фейерверки на концертах.

Любопытно, что многие из этих профессий требуют уникального сочетания технических знаний и творческого мышления. Например, фоли-артисты должны не только уметь создавать звуки, но и понимать драматургию сцены, чтобы звуковые эффекты усиливали эмоциональное воздействие. 🎬

Экзотические специальности в сфере услуг и сервиса

Сфера услуг — настоящий рассадник необычных профессий, которые возникают в ответ на самые неожиданные потребности клиентов. Здесь мы находим специальности, заставляющие удивленно поднимать брови даже бывалых HR-специалистов. 🧩

Professional Cuddler (профессиональный обниматель) — предоставляет несексуальные объятия клиентам для снятия стресса и эмоциональной поддержки.

(профессиональный обниматель) — предоставляет несексуальные объятия клиентам для снятия стресса и эмоциональной поддержки. Water Sommelier (водный сомелье) — эксперт по различным видам питьевой воды, помогающий выбрать оптимальный вариант под конкретное блюдо.

(водный сомелье) — эксперт по различным видам питьевой воды, помогающий выбрать оптимальный вариант под конкретное блюдо. Professional Mourner (профессиональный плакальщик) — нанимается для выражения скорби на похоронах.

(профессиональный плакальщик) — нанимается для выражения скорби на похоронах. Feng Shui Consultant (консультант по фэн-шуй) — помогает организовать пространство в соответствии с древнекитайской практикой.

(консультант по фэн-шуй) — помогает организовать пространство в соответствии с древнекитайской практикой. Pet Psychologist (зоопсихолог) — решает поведенческие проблемы домашних животных.

(зоопсихолог) — решает поведенческие проблемы домашних животных. Sleep Coach (коуч по сну) — помогает людям улучшить качество сна и справиться с бессонницей.

(коуч по сну) — помогает людям улучшить качество сна и справиться с бессонницей. Professional Line Stander (профессиональный стоятель в очередях) — занимает место в очереди за плату, пока клиент занимается другими делами.

Согласно исследованию Harvard Business Review, развитие экономики впечатлений привело к появлению множества сервисных профессий, которые раньше считались бы странными или излишними. Сегодня же они составляют значительный сегмент рынка труда в развитых странах.

Некоторые из этих профессий могут показаться забавными, но они решают реальные проблемы людей и часто требуют серьезной подготовки. Например, зоопсихологи обычно имеют образование в области поведенческой психологии животных, а водные сомелье проходят специальные курсы дегустации и анализа воды.

Другие интересные профессии в сфере услуг включают:

Digital Detox Specialist (специалист по цифровой детоксикации) — помогает людям уменьшить зависимость от гаджетов и социальных сетей.

(специалист по цифровой детоксикации) — помогает людям уменьшить зависимость от гаджетов и социальных сетей. Professional Bridesmaid (профессиональная подружка невесты) — нанимается, чтобы выполнять обязанности подружки невесты на свадьбе.

(профессиональная подружка невесты) — нанимается, чтобы выполнять обязанности подружки невесты на свадьбе. Closet Organizer (организатор гардероба) — помогает клиентам систематизировать и оптимизировать их шкафы и гардеробные.

(организатор гардероба) — помогает клиентам систематизировать и оптимизировать их шкафы и гардеробные. End-of-Life Doula (доула конца жизни) — сопровождает и поддерживает умирающих людей и их семьи.

(доула конца жизни) — сопровождает и поддерживает умирающих людей и их семьи. Vacation Photographer (отпускной фотограф) — следует за туристами, создавая профессиональные фотографии их отдыха.

Любопытно, что многие из этих профессий возникли на стыке традиционных услуг и новых социальных трендов, отражая изменения в обществе и человеческих потребностях. 📸

Тренды и перспективы необычных профессий в мире

Мир профессий меняется с беспрецедентной скоростью, и сегодняшние экзотические специальности могут стать обыденными завтра. Понимание трендов в этой области позволяет заглянуть в будущее рынка труда и, возможно, обнаружить свою нишу раньше других. 🔮

Ключевые тренды, формирующие ландшафт необычных профессий:

Экологизация экономики — появление специальностей, связанных с устойчивым развитием и защитой окружающей среды.

— появление специальностей, связанных с устойчивым развитием и защитой окружающей среды. Дигитализация всех сфер жизни — возникновение профессий на стыке человеческого опыта и цифровых технологий.

— возникновение профессий на стыке человеческого опыта и цифровых технологий. Персонализация услуг — развитие ролей, обеспечивающих глубоко индивидуальный подход к клиентам.

— развитие ролей, обеспечивающих глубоко индивидуальный подход к клиентам. Старение населения — формирование специальностей, ориентированных на потребности пожилых людей.

— формирование специальностей, ориентированных на потребности пожилых людей. Виртуализация пространства — появление профессий, связанных с виртуальной и дополненной реальностью.

По прогнозам McKinsey Global Institute, к 2030 году от 75 до 375 миллионов работников (3-14% мировой рабочей силы) будут вынуждены сменить профессию из-за автоматизации. Это создает беспрецедентные возможности для развития необычных и нишевых специальностей.

Среди перспективных необычных профессий будущего:

Extinct Species Revivalist (специалист по возрождению вымерших видов) — работает над восстановлением исчезнувших животных с использованием генетических технологий.

(специалист по возрождению вымерших видов) — работает над восстановлением исчезнувших животных с использованием генетических технологий. Memory Augmentation Therapist (терапевт по усилению памяти) — помогает людям улучшить когнитивные способности с помощью технологий и методик.

(терапевт по усилению памяти) — помогает людям улучшить когнитивные способности с помощью технологий и методик. Space Tour Guide (космический гид) — проводит экскурсии для туристов в околоземном пространстве и на других планетах.

(космический гид) — проводит экскурсии для туристов в околоземном пространстве и на других планетах. Human-Machine Collaboration Coach (коуч по сотрудничеству человека и машины) — обучает эффективному взаимодействию с искусственным интеллектом.

(коуч по сотрудничеству человека и машины) — обучает эффективному взаимодействию с искусственным интеллектом. Drone Traffic Controller (диспетчер дронов) — управляет движением беспилотных летательных аппаратов в городском пространстве.

(диспетчер дронов) — управляет движением беспилотных летательных аппаратов в городском пространстве. Digital Afterlife Manager (менеджер цифрового послежизни) — управляет цифровыми активами и присутствием человека после его смерти.

Интересно отметить, что темп появления новых профессий постоянно ускоряется. Если в XX веке для формирования новой массовой специальности требовались десятилетия, то сегодня этот процесс может занимать всего несколько лет. 🚀

Изучение редких и необычных профессий открывает перед нами не просто любопытные факты о рынке труда — оно предоставляет уникальное окно в будущее карьерных возможностей. Эти специальности демонстрируют невероятную адаптивность человеческого труда к меняющимся условиям и потребностям общества. Освоение их английских названий и понимание сути работы расширяет профессиональный кругозор и может стать первым шагом к обнаружению собственного уникального призвания. Помните: сегодняшняя экзотическая профессия может оказаться завтрашним мейнстримом, а своевременное освоение нишевых навыков — вашим конкурентным преимуществом на меняющемся рынке труда.

Читайте также