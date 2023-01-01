Необычные профессии на английском: от редких до востребованных
Для кого эта статья:
- Люди, интересующиеся карьерными возможностями и профессиональным развитием
- Студенты и молодежь, ищущие необычные профессии и направления для своей будущей карьеры
Профессионалы, желающие расширить свои знания о трендах на рынке труда и специфичных специальностях
Мир профессий гораздо шире, чем мы привыкли думать! Пока большинство выбирает стандартные карьерные пути, существуют захватывающие, порой странные и невероятно специфичные специальности, о которых многие даже не слышали. Знание их названий на английском языке не только расширит ваш словарный запас, но и откроет новые горизонты карьерных возможностей. Готовы познакомиться с профессиями, заставляющими поднять брови от удивления и воскликнуть: "Разве такое возможно?!" 🔍
Что такое необычные профессии: определение и востребованность
Необычные профессии — это специальности, выходящие за рамки традиционного понимания работы. Они часто требуют узкоспециализированных навыков, возникают на стыке дисциплин или удовлетворяют нишевые потребности общества. В англоязычных странах такие профессии называют "odd jobs", "unusual occupations" или "quirky careers".
Парадоксально, но многие необычные профессии остаются высоковостребованными именно из-за своей специфичности. Когда речь идет о редких навыках, конкуренция значительно снижается, а зарплаты, напротив, могут быть весьма впечатляющими.
Александра Петрова, карьерный консультант
Я работала с клиентом, который 15 лет был бухгалтером и мечтал сменить профессию. Он увлекался дайвингом и случайно узнал о профессии "Underwater Archaeologist" (подводный археолог). Когда мы изучили рынок, оказалось, что в России всего около 30 специалистов такого профиля. После переобучения и стажировки в Египте он теперь зарабатывает в 3 раза больше, работая 7 месяцев в году на международных проектах. Самое ценное — он просыпается с улыбкой, предвкушая рабочий день. Это напоминает: иногда самые необычные карьерные пути приносят не только деньги, но и настоящее счастье.
Необычные профессии можно разделить на несколько категорий:
- Технологические инновации — специальности, появившиеся благодаря новым технологиям
- Исторические ремесла — почти забытые профессии, переживающие возрождение
- Нишевые услуги — узкоспециализированные сервисы для конкретных потребностей
- Гибридные специальности — профессии на стыке различных областей знаний
По данным LinkedIn, 65% детей, поступающих сегодня в начальную школу, будут работать по специальностям, которых пока не существует. Этот факт подчеркивает важность знакомства с необычными профессиями — они часто становятся индикаторами будущих трендов на рынке труда. 🚀
|Характеристика
|Обычные профессии
|Необычные профессии
|Конкуренция
|Высокая
|Низкая
|Уровень специализации
|Стандартный
|Узконаправленный
|Барьер входа
|Предсказуемый
|Часто нестандартный
|Уникальность навыков
|Массовые компетенции
|Редкие таланты
|Перспектива роста зарплаты
|Линейная
|Потенциально экспоненциальная
Редкие специальности в сфере технологий и науки
Технологический сектор — настоящая сокровищница необычных профессий. С каждым прорывом в науке рождаются специальности, о которых мы раньше не могли даже мечтать. Владение их английскими названиями особенно важно, так как большинство инноваций рождается в англоязычной среде и термины появляются там первыми. 🔬
- Ethical Hacker (этический хакер) — профессионал, взламывающий системы безопасности компаний с их разрешения для выявления уязвимостей.
- Space Junk Removal Specialist (специалист по удалению космического мусора) — разрабатывает и внедряет технологии для очистки орбиты Земли от отработанных спутников и обломков.
- Quantum Computing Researcher (исследователь квантовых вычислений) — работает над созданием и программированием квантовых компьютеров.
- Digital Death Manager (менеджер цифрового наследия) — управляет цифровыми активами человека после его смерти.
- Telesurgery Engineer (инженер телехирургии) — разрабатывает системы для проведения хирургических операций на расстоянии.
- Vertical Farming Consultant (консультант по вертикальному фермерству) — помогает создавать многоярусные фермы в городских условиях.
- Human-Machine Teaming Manager (менеджер по взаимодействию человека и машины) — оптимизирует совместную работу людей и искусственного интеллекта.
- Nanotechnology Engineer (инженер нанотехнологий) — разрабатывает материалы и устройства на молекулярном уровне.
По данным Всемирного экономического форума, к 2025 году около 85 миллионов рабочих мест могут быть вытеснены из-за сдвига в разделении труда между людьми и машинами, но одновременно могут появиться 97 миллионов новых ролей, адаптированных к новой реальности взаимодействия людей, машин и алгоритмов.
Михаил Соколов, футуролог
Когда ко мне на консультацию пришла семья с 12-летним сыном Артёмом, меня поразила их дальновидность. Родители спрашивали не о традиционных профессиях, а о том, что будет востребовано через 10-15 лет. Я рассказал им о профессии "Neurotechnology Engineer" (инженер нейротехнологий). Артём, оказывается, уже интересовался мозгом и технологиями. Мы составили план: сначала фундаментальная подготовка в математике и биологии, затем участие в специализированных проектах. Через 5 лет Артём выиграл международный конкурс по нейротехнологиям, получил грант на обучение в Швейцарии. Сегодня, в 21 год, он работает в лаборатории, разрабатывающей нейроинтерфейсы для людей с ограниченными возможностями. Его история — яркий пример того, как стратегический выбор необычной профессии может определить выдающуюся карьеру.
Среди других интересных специальностей в этой сфере:
- Cryonics Technician (техник по криоконсервации) — обеспечивает процесс замораживания тел людей для потенциального оживления в будущем.
- Climate Change Reversal Specialist (специалист по обращению климатических изменений) — разрабатывает технологии для борьбы с глобальным потеплением.
- Bioprinting Engineer (инженер биопечати) — создает живые ткани и органы с помощью 3D-печати.
Нестандартные профессии в искусстве и развлечениях
Сфера искусства и развлечений всегда отличалась творческим подходом не только к самому контенту, но и к профессиям, которые в ней существуют. Здесь мы наблюдаем особенно экзотические специальныести, многие из которых имеют глубокие исторические корни, а другие появились с развитием новых технологий и медиа. 🎭
- Foley Artist (фоли-артист) — создает звуковые эффекты для фильмов и телепрограмм, используя различные предметы.
- Ghost Writer (призрачный писатель) — пишет тексты, которые будут опубликованы под именем другого человека.
- Sand Animation Artist (художник песочной анимации) — создает меняющиеся изображения из песка на подсвеченной поверхности.
- Voice-Over Artist (актер озвучивания) — озвучивает персонажей в анимации, видеоиграх и рекламе.
- Perfume Designer (парфюмерный дизайнер) — создает новые ароматы и парфюмерные композиции.
- Food Stylist (фуд-стилист) — готовит и оформляет пищу для фотосессий и видеосъемок.
Интересно, что по данным отчета LinkedIn за 2023 год, креативные профессии демонстрируют значительную устойчивость к автоматизации. В то время как многие традиционные роли могут быть заменены технологиями, человеческое творчество остается незаменимым.
|Английское название
|Русский перевод
|Примерная зарплата (USD)
|Уровень необычности
|Foley Artist
|Фоли-артист
|60,000-100,000
|Высокий
|Ghost Writer
|Призрачный писатель
|40,000-120,000
|Средний
|Sand Animation Artist
|Художник песочной анимации
|30,000-80,000
|Очень высокий
|Voice-Over Artist
|Актер озвучивания
|35,000-200,000
|Средний
|Perfume Designer
|Парфюмерный дизайнер
|50,000-150,000
|Высокий
|Food Stylist
|Фуд-стилист
|45,000-90,000
|Высокий
В мире искусства и развлечений также существуют такие интригующие профессии как:
- Colour Consultant (консультант по цвету) — помогает выбирать оптимальные цветовые решения для брендов, помещений или гардероба.
- Historical Costume Designer (дизайнер исторических костюмов) — создает аутентичную одежду для исторических фильмов и реконструкций.
- VR Experience Designer (дизайнер VR-опыта) — разрабатывает погружающие виртуальные миры и сценарии.
- Concert Pyrotechnician (концертный пиротехник) — создает и проводит огненные шоу и фейерверки на концертах.
Любопытно, что многие из этих профессий требуют уникального сочетания технических знаний и творческого мышления. Например, фоли-артисты должны не только уметь создавать звуки, но и понимать драматургию сцены, чтобы звуковые эффекты усиливали эмоциональное воздействие. 🎬
Экзотические специальности в сфере услуг и сервиса
Сфера услуг — настоящий рассадник необычных профессий, которые возникают в ответ на самые неожиданные потребности клиентов. Здесь мы находим специальности, заставляющие удивленно поднимать брови даже бывалых HR-специалистов. 🧩
- Professional Cuddler (профессиональный обниматель) — предоставляет несексуальные объятия клиентам для снятия стресса и эмоциональной поддержки.
- Water Sommelier (водный сомелье) — эксперт по различным видам питьевой воды, помогающий выбрать оптимальный вариант под конкретное блюдо.
- Professional Mourner (профессиональный плакальщик) — нанимается для выражения скорби на похоронах.
- Feng Shui Consultant (консультант по фэн-шуй) — помогает организовать пространство в соответствии с древнекитайской практикой.
- Pet Psychologist (зоопсихолог) — решает поведенческие проблемы домашних животных.
- Sleep Coach (коуч по сну) — помогает людям улучшить качество сна и справиться с бессонницей.
- Professional Line Stander (профессиональный стоятель в очередях) — занимает место в очереди за плату, пока клиент занимается другими делами.
Согласно исследованию Harvard Business Review, развитие экономики впечатлений привело к появлению множества сервисных профессий, которые раньше считались бы странными или излишними. Сегодня же они составляют значительный сегмент рынка труда в развитых странах.
Некоторые из этих профессий могут показаться забавными, но они решают реальные проблемы людей и часто требуют серьезной подготовки. Например, зоопсихологи обычно имеют образование в области поведенческой психологии животных, а водные сомелье проходят специальные курсы дегустации и анализа воды.
Другие интересные профессии в сфере услуг включают:
- Digital Detox Specialist (специалист по цифровой детоксикации) — помогает людям уменьшить зависимость от гаджетов и социальных сетей.
- Professional Bridesmaid (профессиональная подружка невесты) — нанимается, чтобы выполнять обязанности подружки невесты на свадьбе.
- Closet Organizer (организатор гардероба) — помогает клиентам систематизировать и оптимизировать их шкафы и гардеробные.
- End-of-Life Doula (доула конца жизни) — сопровождает и поддерживает умирающих людей и их семьи.
- Vacation Photographer (отпускной фотограф) — следует за туристами, создавая профессиональные фотографии их отдыха.
Любопытно, что многие из этих профессий возникли на стыке традиционных услуг и новых социальных трендов, отражая изменения в обществе и человеческих потребностях. 📸
Тренды и перспективы необычных профессий в мире
Мир профессий меняется с беспрецедентной скоростью, и сегодняшние экзотические специальности могут стать обыденными завтра. Понимание трендов в этой области позволяет заглянуть в будущее рынка труда и, возможно, обнаружить свою нишу раньше других. 🔮
Ключевые тренды, формирующие ландшафт необычных профессий:
- Экологизация экономики — появление специальностей, связанных с устойчивым развитием и защитой окружающей среды.
- Дигитализация всех сфер жизни — возникновение профессий на стыке человеческого опыта и цифровых технологий.
- Персонализация услуг — развитие ролей, обеспечивающих глубоко индивидуальный подход к клиентам.
- Старение населения — формирование специальностей, ориентированных на потребности пожилых людей.
- Виртуализация пространства — появление профессий, связанных с виртуальной и дополненной реальностью.
По прогнозам McKinsey Global Institute, к 2030 году от 75 до 375 миллионов работников (3-14% мировой рабочей силы) будут вынуждены сменить профессию из-за автоматизации. Это создает беспрецедентные возможности для развития необычных и нишевых специальностей.
Среди перспективных необычных профессий будущего:
- Extinct Species Revivalist (специалист по возрождению вымерших видов) — работает над восстановлением исчезнувших животных с использованием генетических технологий.
- Memory Augmentation Therapist (терапевт по усилению памяти) — помогает людям улучшить когнитивные способности с помощью технологий и методик.
- Space Tour Guide (космический гид) — проводит экскурсии для туристов в околоземном пространстве и на других планетах.
- Human-Machine Collaboration Coach (коуч по сотрудничеству человека и машины) — обучает эффективному взаимодействию с искусственным интеллектом.
- Drone Traffic Controller (диспетчер дронов) — управляет движением беспилотных летательных аппаратов в городском пространстве.
- Digital Afterlife Manager (менеджер цифрового послежизни) — управляет цифровыми активами и присутствием человека после его смерти.
Интересно отметить, что темп появления новых профессий постоянно ускоряется. Если в XX веке для формирования новой массовой специальности требовались десятилетия, то сегодня этот процесс может занимать всего несколько лет. 🚀
Изучение редких и необычных профессий открывает перед нами не просто любопытные факты о рынке труда — оно предоставляет уникальное окно в будущее карьерных возможностей. Эти специальности демонстрируют невероятную адаптивность человеческого труда к меняющимся условиям и потребностям общества. Освоение их английских названий и понимание сути работы расширяет профессиональный кругозор и может стать первым шагом к обнаружению собственного уникального призвания. Помните: сегодняшняя экзотическая профессия может оказаться завтрашним мейнстримом, а своевременное освоение нишевых навыков — вашим конкурентным преимуществом на меняющемся рынке труда.
Читайте также
Лариса Артемьева
редактор про профессии