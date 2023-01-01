Ненормированный рабочий день: что это такое по ТК РФ и ваши права

Для кого эта статья:

Работники, чьи трудовые отношения могут включать ненормированный рабочий день

Юристы и специалисты по трудовому праву, занимающиеся защитой прав работников

Руководители и менеджеры, которые могут устанавливать режимы работы для своих сотрудников «Задерживаетесь, пожалуйста, сегодня нужно закончить отчет» — знакомая фраза? Для многих работников она становится регулярным спутником трудовых будней. Ненормированный рабочий день — термин, который часто используют работодатели, но далеко не все знают его точное юридическое определение и границы применения. В этой статье разберем правовые аспекты такого режима работы, выясним, какие компенсации положены сотрудникам, и как защитить свои права, если работодатель злоупотребляет этим понятием. ??

Что такое ненормированный рабочий день по ТК РФ

Ненормированный рабочий день — это особый режим работы, при котором сотрудник по распоряжению работодателя может привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Данное определение закреплено в статье 101 Трудового кодекса РФ.

Важно понимать, что ненормированный рабочий день — это не бесконечный рабочий день. Законодатель не дает право работодателю требовать от сотрудника постоянных переработок. Такой режим работы предполагает эпизодические задержки на работе в связи с производственной необходимостью. ??

Ключевые характеристики ненормированного рабочего дня:

Привлечение к работе сверх нормы должно происходить эпизодически , а не на постоянной основе

, а не на постоянной основе Причиной переработки должна быть производственная необходимость

Работник выполняет те же трудовые функции , что указаны в его трудовом договоре

, что указаны в его трудовом договоре За дополнительную работу полагается компенсация в виде дополнительного отпуска

Что является ненормированным рабочим днем Что НЕ является ненормированным рабочим днем Эпизодическое выполнение работы после окончания рабочего дня Ежедневные систематические переработки Выполнение срочных задач по инициативе работодателя Работа в выходные без соответствующего оформления Задержки при наличии производственной необходимости Выполнение обязанностей, не предусмотренных трудовым договором

Елена Соколова, юрист по трудовому праву: Ко мне обратился Сергей, который работал начальником отдела продаж в крупной компании. Его постоянно заставляли задерживаться на работе, мотивируя это тем, что у него ненормированный рабочий день. После изучения документов я обнаружила, что в трудовом договоре не было закреплено условие о ненормированном рабочем дне, а в локальных актах компании не был утвержден перечень должностей с таким режимом. Мы подготовили обращение в трудовую инспекцию, после проверки которой работодателя обязали компенсировать Сергею все переработки как сверхурочные часы. Многие не знают, что ненормированный день должен быть правильно оформлен, а не просто существовать на словах.

Кому может быть установлен ненормированный день

Законодательство не содержит исчерпывающего перечня должностей, которым может быть установлен ненормированный рабочий день. Работодатель самостоятельно определяет этот список в локальном нормативном акте. Однако существуют определенные категории работников, которым чаще всего устанавливается такой режим. ??

Типичные категории сотрудников с ненормированным рабочим днем:

Руководители организаций и их заместители

Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер и т.д.)

Руководители структурных подразделений

Менеджеры среднего звена с управленческими функциями

Юристы, бухгалтеры, экономисты

Личные помощники и секретари руководителей

Специалисты по обслуживанию ИТ-инфраструктуры

При этом существуют категории работников, которым запрещено устанавливать ненормированный рабочий день:

Несовершеннолетние работники (до 18 лет)

Беременные женщины

Работники, занятые на условиях неполного рабочего времени (за исключением тех, кто работает на условиях неполной рабочей недели, но с полным рабочим днем)

Инвалиды, если это противоречит их индивидуальной программе реабилитации

Важно понимать, что работникам со сменным графиком, суммированным учетом рабочего времени или при работе на условиях гибкого рабочего времени ненормированный рабочий день, как правило, не устанавливается, так как эти режимы работы имеют свои особенности регулирования.

Критерий для установления Пояснение Характер трудовой функции Работа должна допускать возможность эпизодического выполнения за пределами установленного рабочего времени Статус должности Как правило, управленческие должности, должности с высоким уровнем ответственности Включение в перечень Должность должна быть включена в утвержденный работодателем перечень должностей с ненормированным рабочим днем Согласие работника Требуется при заключении трудового договора или внесении изменений в него

Оформление ненормированного рабочего дня в документах

Для правомерного установления ненормированного рабочего дня работодатель должен соблюсти ряд формальностей и закрепить этот режим работы в соответствующих документах. Неправильное оформление может привести к признанию любых переработок сверхурочной работой, которую необходимо оплачивать дополнительно. ??

Основные документы, где должен быть закреплен ненормированный рабочий день:

Локальный нормативный акт (положение о ненормированном рабочем дне или правила внутреннего трудового распорядка) — должен содержать перечень должностей с ненормированным рабочим днем. Трудовой договор — условие о ненормированном рабочем дне должно быть обязательно прописано при заключении договора или внесено путем подписания дополнительного соглашения. Должностная инструкция — может содержать указание на режим работы. Приказ о предоставлении дополнительного отпуска — оформляется как компенсация за ненормированный рабочий день.

Правильная формулировка в трудовом договоре может звучать так: «Работнику устанавливается ненормированный рабочий день. В связи с этим работник может привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени. За ненормированный рабочий день работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью X календарных дней».

Типичные ошибки при оформлении ненормированного рабочего дня:

Отсутствие перечня должностей в локальных нормативных актах

Установление ненормированного рабочего дня для всех сотрудников без исключения

Отсутствие упоминания о ненормированном рабочем дне в трудовом договоре

Установление ненормированного рабочего дня работникам с неполным рабочим днем

Непредоставление дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день

При оформлении важно также помнить, что если вы переводите сотрудника на должность с ненормированным рабочим днем, это является изменением существенных условий труда, и такой перевод требует письменного согласия работника. ???

Права работника при ненормированном графике

Установление ненормированного рабочего дня не лишает работника его основных трудовых прав. Напротив, закон предусматривает дополнительные гарантии для защиты интересов таких сотрудников. ??

Основные права работника с ненормированным рабочим днем:

Право на дополнительный отпуск — не менее 3 календарных дней ежегодно

— не менее 3 календарных дней ежегодно Право на ограничение частоты привлечения — переработки должны быть эпизодическими, а не систематическими

— переработки должны быть эпизодическими, а не систематическими Право на соблюдение минимального времени отдыха — между рабочими днями должно быть не менее 12 часов отдыха

— между рабочими днями должно быть не менее 12 часов отдыха Право отказаться от работы в выходные и праздничные дни — ненормированный день не означает работу в выходные без соответствующего оформления

— ненормированный день не означает работу в выходные без соответствующего оформления Право на оплату сверхурочной работы — если работа выходит за рамки ненормированного рабочего дня (например, систематические переработки)

Работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию или суд, если работодатель:

Не предоставляет дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день Требует постоянных переработок, которые носят систематический характер Привлекает к работе в выходные и праздничные дни без надлежащего оформления Устанавливает ненормированный рабочий день для категорий работников, которым это запрещено

Виктор Морозов, трудовой консультант: Анна работала HR-директором в IT-компании. Её трудовой договор содержал пункт о ненормированном рабочем дне, однако фактически её регулярно вызывали на работу в выходные и заставляли задерживаться каждый день до 22:00. Когда она попросила о дополнительном отпуске, руководство ответило, что «ненормированный день и так позволяет требовать работы в любое время». Мы помогли Анне составить претензию к работодателю, в которой указали, что систематические переработки не являются ненормированным рабочим днем, а представляют собой сверхурочную работу, которая должна оплачиваться в повышенном размере. Кроме того, мы настояли на предоставлении дополнительного отпуска, который гарантирован законом. В результате Анна получила компенсацию за сверхурочные часы и дополнительный отпуск.

Компенсации за ненормированный рабочий день

Основной формой компенсации за ненормированный рабочий день является ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Его минимальная продолжительность составляет 3 календарных дня, максимальная не ограничена законом и устанавливается работодателем. ???

Важно отметить, что денежная компенсация за переработки при ненормированном рабочем дне не предусмотрена ТК РФ. Дополнительный отпуск — единственная законодательно закрепленная компенсация. Однако работодатель вправе установить дополнительные компенсации в локальных нормативных актах или коллективном договоре.

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день:

Предоставляется независимо от фактической продолжительности переработок

Суммируется с основным отпуском и может предоставляться как вместе с ним, так и отдельно

Подлежит денежной компенсации при увольнении (за неиспользованные дни)

Учитывается при расчете среднего заработка

Оплачивается по тем же правилам, что и основной отпуск

Вид компенсации Обязательность Условия предоставления Дополнительный отпуск Обязательно по закону Минимум 3 календарных дня, предоставляется всем работникам с ненормированным рабочим днем Денежная доплата На усмотрение работодателя Может быть установлена коллективным договором или локальным нормативным актом Дополнительные дни отдыха На усмотрение работодателя Предоставляются по соглашению сторон в случае значительных переработок

Продолжительность дополнительного отпуска может быть дифференцирована в зависимости от должности и уровня ответственности работника. Например:

Руководителям высшего звена — 10-15 календарных дней

Руководителям среднего звена — 5-10 календарных дней

Специалистам — 3-7 календарных дней

Порядок предоставления дополнительного отпуска определяется по общим правилам, установленным для ежегодных оплачиваемых отпусков. Работник может использовать дополнительный отпуск в соответствии с графиком отпусков или по соглашению с работодателем в удобное для него время.

Важно: если работодатель не предоставляет дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, это является нарушением трудового законодательства. В таком случае работник вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд для защиты своих прав. ??