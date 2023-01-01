Не сдал устное собеседование по русскому: как пересдать и что делать

Для кого эта статья:

Подростки, учащиеся 9 класса, которые не сдали устное собеседование по русскому языку

Родители, беспокоящиеся о подготовке своих детей к пересдаче

Учителя и методисты, интересующиеся методами повышения успешности учеников на экзаменах Провал устного собеседования по русскому языку в 9 классе может стать настоящим стрессом для подростка и его родителей. Ощущение, что все пути к успешной сдаче ОГЭ теперь закрыты, способноLiterally парализовать. Однако система образования предусматривает возможность исправить ситуацию! Первая неудачная попытка — это не приговор, а лишь сигнал, что нужно скорректировать подготовку. В этой статье разберем пошагово, что делать, если итоговое собеседование не пройдено, и как организовать эффективную подготовку ко второй попытке. ??

Что делать, если не сдал устное собеседование в 9 классе

Первое и самое важное: не паниковать! Несданное с первого раза итоговое собеседование — это распространенная ситуация, с которой ежегодно сталкиваются тысячи девятиклассников по всей России. Система образования предусматривает несколько попыток для прохождения этого испытания.

Вот алгоритм действий, если вы не получили "зачет" с первой попытки:

Уточните у классного руководителя или администрации школы точную причину неудачи — какие именно задания вызвали затруднения

Получите информацию о сроках пересдачи в вашей школе (обычно это март и май)

Запросите копию протокола оценивания, чтобы понять, по каким критериям были снижены баллы

Разработайте индивидуальный план подготовки ко второй попытке

Обратитесь к учителю русского языка для получения дополнительной консультации

Рассмотрите возможность дополнительных занятий с репетитором

Алексей Петров, методист по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

Прошлой весной ко мне обратились родители Марины, ученицы 9 класса, которая не смогла сдать устное собеседование с первой попытки. Девочка была в панике, родители — в растерянности. При анализе протокола мы выяснили, что основные проблемы возникли при выполнении второго задания (пересказ текста с включением цитаты) и четвертого (монологическое высказывание с последующим диалогом). Мы разработали четкий план на оставшиеся три недели до пересдачи: ежедневные 30-минутные тренировки с записью на диктофон, разбор типичных текстов, работа над дикцией и темпом речи. Особое внимание уделили включению цитат в пересказ — это оказалось самым сложным для Марины. Результат: на пересдаче девочка набрала 17 баллов из 20 возможных, что значительно превысило необходимый минимум.

Важно понимать, что первая неудача — это ценная обратная связь, которая позволяет выявить ваши слабые места и сфокусировать подготовку именно на них. ??

Типичные причины неудачи Как работать с проблемой Неверное цитирование в пересказе Тренировка различных способов включения цитаты в текст Ошибки при чтении вслух Регулярные упражнения на технику чтения, работа над интонацией Бедный словарный запас в монологе Пополнение лексического запаса, использование речевых клише Неумение вести диалог Практика ответов на дополнительные вопросы с аргументацией Волнение и стресс Психологическая подготовка, тренировка в условиях, приближенных к экзаменационным

Сроки и правила пересдачи устного собеседования

Система итогового собеседования предусматривает три официальные даты для сдачи в течение учебного года. Если первая попытка в феврале оказалась неудачной, у вас есть еще две возможности — в марте и мае. ??

Основные правила пересдачи:

Для пересдачи не нужно подавать дополнительных заявлений — школа автоматически включает вас в список участников

Процедура пересдачи идентична первой попытке: те же типы заданий, та же продолжительность (15 минут), те же критерии оценивания

Минимальный пороговый балл для получения "зачета" не меняется — 10 из 20 возможных

Участники с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на увеличение времени собеседования на 30 минут

Пересдача проводится в той же школе, где проходила первая попытка

Сроки пересдачи в 2025 году:

Попытка Дата проведения Кто допускается Первая (основная) 8 февраля 2025 г. Все учащиеся 9 классов Вторая (пересдача) 12 марта 2025 г. Получившие "незачет" в феврале, отсутствовавшие по уважительной причине Третья (пересдача) 12 мая 2025 г. Получившие "незачет" в марте, отсутствовавшие по уважительной причине

Важно помнить, что процедура собеседования при пересдаче ничем не отличается от первой попытки. Вы столкнетесь с теми же четырьмя заданиями:

Чтение вслух незнакомого текста Пересказ прочитанного текста с включением цитаты Монологическое высказывание по одной из трех предложенных тем Диалог с экзаменатором-собеседником

Однако содержание материалов будет другим — вам предложат новый текст для чтения, новую цитату для включения в пересказ и новые темы для монолога. Это важно учитывать при подготовке — необходимо тренироваться с разнообразными материалами, а не только с теми, которые были на первой попытке. ??

Как эффективно подготовиться к повторной попытке

Подготовка к пересдаче должна быть максимально целенаправленной. Выявив причины первой неудачи, сосредоточьтесь именно на тех аспектах, которые требуют улучшения. ??

Вот комплексный план подготовки, который поможет успешно справиться с заданиями:

Анализ ошибок первой попытки. Тщательно изучите протокол и выявите, в каких заданиях вы потеряли баллы. Регулярные тренировки чтения вслух. Читайте научно-популярные тексты ежедневно по 15-20 минут, обращая внимание на интонацию, темп и произношение сложных слов. Отработка пересказа с цитированием. Практикуйте различные способы включения цитаты: "Как сказал автор...", "В тексте есть слова...", "Автор утверждает, что..." Расширение словарного запаса. Составьте собственный словарь тематической лексики для каждого типа монолога (описание, повествование, рассуждение). Тренировка монологической речи. Ежедневно составляйте и произносите монологи на разные темы, засекая время (1-2 минуты). Подготовка к диалогу. Проработайте возможные вопросы собеседника и варианты ответов на них. Запись и анализ собственной речи. Записывайте свои ответы на диктофон, анализируйте речевые ошибки, работайте над темпом и дикцией.

Для максимальной эффективности рекомендуется использовать официальные тренировочные материалы ФИПИ, а также материалы прошлых лет. Они дают представление о формате и содержании заданий. ??

Особое внимание уделите заданию №2 (пересказ с цитированием) — именно оно чаще всего вызывает затруднения. Отработайте разные варианты включения цитаты в текст, практикуйте сжатый пересказ с сохранением всех микротем.

Ирина Соколова, учитель русского языка высшей категории

Работая с Димой, учеником 9 класса, который получил "незачет" на февральском собеседовании, мы обнаружили, что его главная проблема — чрезмерное волнение и неумение структурировать монологическое высказывание. Мы применили технику "трех опор": для каждого типа монолога составили универсальный план из трех пунктов. Например, для описания фотографии: 1) общий план изображения, 2) детали и их значение, 3) эмоции и впечатления. Для тренировки использовали таймер — Дима должен был уложиться ровно в 1 минуту. После каждой тренировки мы разбирали запись, отмечая сильные стороны и места для улучшения. За две недели такой подготовки Дима не только преодолел страх перед монологом, но и научился говорить структурированно, без слов-паразитов. На пересдаче в марте он получил 13 баллов — более чем достаточно для "зачета".

Психологическая подготовка к пересдаче собеседования

Психологический настрой играет не менее важную роль, чем знание формата экзамена и владение материалом. После первой неудачи многие учащиеся испытывают тревогу, страх повторного провала и даже апатию. Справиться с этими чувствами — важная часть подготовки. ??

Эффективные методы психологической подготовки:

Визуализация успеха. Ежедневно представляйте, как уверенно отвечаете на все вопросы и получаете положительный результат.

Дыхательные техники. Осваивайте простые методики контроля дыхания, которые помогут справиться с волнением в день экзамена.

Постепенное наращивание сложности тренировок. Начинайте с подготовки в комфортных условиях, постепенно переходя к имитации реального экзамена.

Пробные собеседования. Попросите учителя или репетитора провести полноценное пробное собеседование в условиях, максимально приближенных к реальным.

Позитивные установки. Замените негативные мысли ("я не справлюсь") на конструктивные ("я знаю формат и готов к каждому заданию").

Важно понимать, что ваш экзаменатор — не враг, а союзник. Педагоги заинтересованы в вашем успехе и готовы помочь раскрыть ваши речевые навыки наилучшим образом. ?????

День перед пересдачей следует посвятить не интенсивной подготовке, а отдыху и настрою. Чрезмерная нагрузка накануне может привести к эмоциональному истощению. Лучше совершите прогулку, выспитесь и настройтесь на позитивный результат.

В день собеседования:

Приходите в школу заранее, чтобы иметь время успокоиться и настроиться

Используйте дыхательные техники перед входом в кабинет (например, глубокий вдох на 4 счета, задержка на 2 счета, выдох на 6 счетов)

Во время подготовки к ответу делайте понятные для себя пометки, которые помогут структурировать ответ

Говорите в среднем темпе — не торопитесь, но и не затягивайте

Если не поняли вопрос экзаменатора, не стесняйтесь переспросить

Помните: большинство учащихся, не справившихся с собеседованием с первой попытки, успешно преодолевают это испытание со второго или третьего раза. Ваши шансы на успех значительно повышаются благодаря приобретенному опыту и более целенаправленной подготовке. ??

Влияние результатов собеседования на допуск к ОГЭ

Устное собеседование по русскому языку — это не просто одно из многих школьных испытаний. Это обязательное условие для допуска к государственной итоговой аттестации (ОГЭ) в 9 классе. ??

Вот что важно знать о взаимосвязи итогового собеседования и ОГЭ:

Без "зачета" по итоговому собеседованию учащийся не допускается к сдаче ОГЭ по всем предметам

Результат собеседования (количество баллов) не влияет на оценки ОГЭ — важен только факт получения "зачета"

Для получения "зачета" необходимо набрать не менее 10 баллов из 20 возможных

Участники с ограниченными возможностями здоровья могут получить "зачет" при минимальных 5 баллах

Результат собеседования действителен только в текущем учебном году

Понимание этой взаимосвязи помогает осознать важность успешной пересдачи. Если вы не получите "зачет" ни в одну из трех предусмотренных дат (февраль, март, май), вы не сможете сдавать ОГЭ в текущем учебном году. Это означает, что придется либо остаться на второй год в 9 классе, либо выбрать альтернативные образовательные пути. ???

Важно: существуют особые случаи, когда учащийся может получить допуск к ОГЭ без прохождения собеседования — это касается детей с серьезными нарушениями речи при наличии соответствующего заключения ПМПК. Для таких учащихся предусмотрена альтернативная форма аттестации.

Статистика показывает, что более 98% девятиклассников успешно проходят итоговое собеседование с первой или второй попытки. Это свидетельствует о том, что при должной подготовке испытание вполне преодолимо.

Если вас беспокоит возможность непрохождения собеседования со всех трех попыток, помните:

Школьные психологи и социальные педагоги могут оказать психологическую поддержку

Администрация школы обязана предоставить консультации по дальнейшим образовательным маршрутам

Существуют альтернативные пути получения образования (колледжи, техникумы), где аттестат за 9 класс может не потребоваться

В большинстве случаев при систематической подготовке учащиеся успешно проходят пересдачу и получают допуск к ОГЭ. Ключевыми факторами успеха являются регулярные тренировки, работа над выявленными ошибками и позитивный настрой. ??