logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Не сдал устное собеседование по русскому: как пересдать и что делать
Перейти

#Собеседование  #Трудовое право  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Подростки, учащиеся 9 класса, которые не сдали устное собеседование по русскому языку
  • Родители, беспокоящиеся о подготовке своих детей к пересдаче

  • Учителя и методисты, интересующиеся методами повышения успешности учеников на экзаменах

    Провал устного собеседования по русскому языку в 9 классе может стать настоящим стрессом для подростка и его родителей. Ощущение, что все пути к успешной сдаче ОГЭ теперь закрыты, способноLiterally парализовать. Однако система образования предусматривает возможность исправить ситуацию! Первая неудачная попытка — это не приговор, а лишь сигнал, что нужно скорректировать подготовку. В этой статье разберем пошагово, что делать, если итоговое собеседование не пройдено, и как организовать эффективную подготовку ко второй попытке. ??

Что делать, если не сдал устное собеседование в 9 классе

Первое и самое важное: не паниковать! Несданное с первого раза итоговое собеседование — это распространенная ситуация, с которой ежегодно сталкиваются тысячи девятиклассников по всей России. Система образования предусматривает несколько попыток для прохождения этого испытания.

Вот алгоритм действий, если вы не получили "зачет" с первой попытки:

  • Уточните у классного руководителя или администрации школы точную причину неудачи — какие именно задания вызвали затруднения
  • Получите информацию о сроках пересдачи в вашей школе (обычно это март и май)
  • Запросите копию протокола оценивания, чтобы понять, по каким критериям были снижены баллы
  • Разработайте индивидуальный план подготовки ко второй попытке
  • Обратитесь к учителю русского языка для получения дополнительной консультации
  • Рассмотрите возможность дополнительных занятий с репетитором

Алексей Петров, методист по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

Прошлой весной ко мне обратились родители Марины, ученицы 9 класса, которая не смогла сдать устное собеседование с первой попытки. Девочка была в панике, родители — в растерянности. При анализе протокола мы выяснили, что основные проблемы возникли при выполнении второго задания (пересказ текста с включением цитаты) и четвертого (монологическое высказывание с последующим диалогом).

Мы разработали четкий план на оставшиеся три недели до пересдачи: ежедневные 30-минутные тренировки с записью на диктофон, разбор типичных текстов, работа над дикцией и темпом речи. Особое внимание уделили включению цитат в пересказ — это оказалось самым сложным для Марины. Результат: на пересдаче девочка набрала 17 баллов из 20 возможных, что значительно превысило необходимый минимум.

Важно понимать, что первая неудача — это ценная обратная связь, которая позволяет выявить ваши слабые места и сфокусировать подготовку именно на них. ??

Типичные причины неудачи Как работать с проблемой
Неверное цитирование в пересказе Тренировка различных способов включения цитаты в текст
Ошибки при чтении вслух Регулярные упражнения на технику чтения, работа над интонацией
Бедный словарный запас в монологе Пополнение лексического запаса, использование речевых клише
Неумение вести диалог Практика ответов на дополнительные вопросы с аргументацией
Волнение и стресс Психологическая подготовка, тренировка в условиях, приближенных к экзаменационным
Сроки и правила пересдачи устного собеседования

Система итогового собеседования предусматривает три официальные даты для сдачи в течение учебного года. Если первая попытка в феврале оказалась неудачной, у вас есть еще две возможности — в марте и мае. ??

Основные правила пересдачи:

  • Для пересдачи не нужно подавать дополнительных заявлений — школа автоматически включает вас в список участников
  • Процедура пересдачи идентична первой попытке: те же типы заданий, та же продолжительность (15 минут), те же критерии оценивания
  • Минимальный пороговый балл для получения "зачета" не меняется — 10 из 20 возможных
  • Участники с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на увеличение времени собеседования на 30 минут
  • Пересдача проводится в той же школе, где проходила первая попытка

Сроки пересдачи в 2025 году:

Попытка Дата проведения Кто допускается
Первая (основная) 8 февраля 2025 г. Все учащиеся 9 классов
Вторая (пересдача) 12 марта 2025 г. Получившие "незачет" в феврале, отсутствовавшие по уважительной причине
Третья (пересдача) 12 мая 2025 г. Получившие "незачет" в марте, отсутствовавшие по уважительной причине

Важно помнить, что процедура собеседования при пересдаче ничем не отличается от первой попытки. Вы столкнетесь с теми же четырьмя заданиями:

  1. Чтение вслух незнакомого текста
  2. Пересказ прочитанного текста с включением цитаты
  3. Монологическое высказывание по одной из трех предложенных тем
  4. Диалог с экзаменатором-собеседником

Однако содержание материалов будет другим — вам предложат новый текст для чтения, новую цитату для включения в пересказ и новые темы для монолога. Это важно учитывать при подготовке — необходимо тренироваться с разнообразными материалами, а не только с теми, которые были на первой попытке. ??

Как эффективно подготовиться к повторной попытке

Подготовка к пересдаче должна быть максимально целенаправленной. Выявив причины первой неудачи, сосредоточьтесь именно на тех аспектах, которые требуют улучшения. ??

Вот комплексный план подготовки, который поможет успешно справиться с заданиями:

  1. Анализ ошибок первой попытки. Тщательно изучите протокол и выявите, в каких заданиях вы потеряли баллы.
  2. Регулярные тренировки чтения вслух. Читайте научно-популярные тексты ежедневно по 15-20 минут, обращая внимание на интонацию, темп и произношение сложных слов.
  3. Отработка пересказа с цитированием. Практикуйте различные способы включения цитаты: "Как сказал автор...", "В тексте есть слова...", "Автор утверждает, что..."
  4. Расширение словарного запаса. Составьте собственный словарь тематической лексики для каждого типа монолога (описание, повествование, рассуждение).
  5. Тренировка монологической речи. Ежедневно составляйте и произносите монологи на разные темы, засекая время (1-2 минуты).
  6. Подготовка к диалогу. Проработайте возможные вопросы собеседника и варианты ответов на них.
  7. Запись и анализ собственной речи. Записывайте свои ответы на диктофон, анализируйте речевые ошибки, работайте над темпом и дикцией.

Для максимальной эффективности рекомендуется использовать официальные тренировочные материалы ФИПИ, а также материалы прошлых лет. Они дают представление о формате и содержании заданий. ??

Особое внимание уделите заданию №2 (пересказ с цитированием) — именно оно чаще всего вызывает затруднения. Отработайте разные варианты включения цитаты в текст, практикуйте сжатый пересказ с сохранением всех микротем.

Ирина Соколова, учитель русского языка высшей категории

Работая с Димой, учеником 9 класса, который получил "незачет" на февральском собеседовании, мы обнаружили, что его главная проблема — чрезмерное волнение и неумение структурировать монологическое высказывание.

Мы применили технику "трех опор": для каждого типа монолога составили универсальный план из трех пунктов. Например, для описания фотографии: 1) общий план изображения, 2) детали и их значение, 3) эмоции и впечатления. Для тренировки использовали таймер — Дима должен был уложиться ровно в 1 минуту. После каждой тренировки мы разбирали запись, отмечая сильные стороны и места для улучшения.

За две недели такой подготовки Дима не только преодолел страх перед монологом, но и научился говорить структурированно, без слов-паразитов. На пересдаче в марте он получил 13 баллов — более чем достаточно для "зачета".

Психологическая подготовка к пересдаче собеседования

Психологический настрой играет не менее важную роль, чем знание формата экзамена и владение материалом. После первой неудачи многие учащиеся испытывают тревогу, страх повторного провала и даже апатию. Справиться с этими чувствами — важная часть подготовки. ??

Эффективные методы психологической подготовки:

  • Визуализация успеха. Ежедневно представляйте, как уверенно отвечаете на все вопросы и получаете положительный результат.
  • Дыхательные техники. Осваивайте простые методики контроля дыхания, которые помогут справиться с волнением в день экзамена.
  • Постепенное наращивание сложности тренировок. Начинайте с подготовки в комфортных условиях, постепенно переходя к имитации реального экзамена.
  • Пробные собеседования. Попросите учителя или репетитора провести полноценное пробное собеседование в условиях, максимально приближенных к реальным.
  • Позитивные установки. Замените негативные мысли ("я не справлюсь") на конструктивные ("я знаю формат и готов к каждому заданию").

Важно понимать, что ваш экзаменатор — не враг, а союзник. Педагоги заинтересованы в вашем успехе и готовы помочь раскрыть ваши речевые навыки наилучшим образом. ?????

День перед пересдачей следует посвятить не интенсивной подготовке, а отдыху и настрою. Чрезмерная нагрузка накануне может привести к эмоциональному истощению. Лучше совершите прогулку, выспитесь и настройтесь на позитивный результат.

В день собеседования:

  • Приходите в школу заранее, чтобы иметь время успокоиться и настроиться
  • Используйте дыхательные техники перед входом в кабинет (например, глубокий вдох на 4 счета, задержка на 2 счета, выдох на 6 счетов)
  • Во время подготовки к ответу делайте понятные для себя пометки, которые помогут структурировать ответ
  • Говорите в среднем темпе — не торопитесь, но и не затягивайте
  • Если не поняли вопрос экзаменатора, не стесняйтесь переспросить

Помните: большинство учащихся, не справившихся с собеседованием с первой попытки, успешно преодолевают это испытание со второго или третьего раза. Ваши шансы на успех значительно повышаются благодаря приобретенному опыту и более целенаправленной подготовке. ??

Влияние результатов собеседования на допуск к ОГЭ

Устное собеседование по русскому языку — это не просто одно из многих школьных испытаний. Это обязательное условие для допуска к государственной итоговой аттестации (ОГЭ) в 9 классе. ??

Вот что важно знать о взаимосвязи итогового собеседования и ОГЭ:

  • Без "зачета" по итоговому собеседованию учащийся не допускается к сдаче ОГЭ по всем предметам
  • Результат собеседования (количество баллов) не влияет на оценки ОГЭ — важен только факт получения "зачета"
  • Для получения "зачета" необходимо набрать не менее 10 баллов из 20 возможных
  • Участники с ограниченными возможностями здоровья могут получить "зачет" при минимальных 5 баллах
  • Результат собеседования действителен только в текущем учебном году

Понимание этой взаимосвязи помогает осознать важность успешной пересдачи. Если вы не получите "зачет" ни в одну из трех предусмотренных дат (февраль, март, май), вы не сможете сдавать ОГЭ в текущем учебном году. Это означает, что придется либо остаться на второй год в 9 классе, либо выбрать альтернативные образовательные пути. ???

Важно: существуют особые случаи, когда учащийся может получить допуск к ОГЭ без прохождения собеседования — это касается детей с серьезными нарушениями речи при наличии соответствующего заключения ПМПК. Для таких учащихся предусмотрена альтернативная форма аттестации.

Статистика показывает, что более 98% девятиклассников успешно проходят итоговое собеседование с первой или второй попытки. Это свидетельствует о том, что при должной подготовке испытание вполне преодолимо.

Если вас беспокоит возможность непрохождения собеседования со всех трех попыток, помните:

  • Школьные психологи и социальные педагоги могут оказать психологическую поддержку
  • Администрация школы обязана предоставить консультации по дальнейшим образовательным маршрутам
  • Существуют альтернативные пути получения образования (колледжи, техникумы), где аттестат за 9 класс может не потребоваться

В большинстве случаев при систематической подготовке учащиеся успешно проходят пересдачу и получают допуск к ОГЭ. Ключевыми факторами успеха являются регулярные тренировки, работа над выявленными ошибками и позитивный настрой. ??

Преодоление трудностей с устным собеседованием — это ценный жизненный опыт, который научит вас справляться с препятствиями и не опускать руки при первой неудаче. Помните, что это испытание имеет четкие критерии оценивания и предсказуемый формат, а значит, к нему можно эффективно подготовиться. Не упускайте возможность получить консультацию у вашего учителя русского языка, чье знание ваших индивидуальных особенностей может стать решающим фактором успеха. Правильно организованная подготовка, систематические тренировки и уверенность в своих силах — вот ваш путь к успешной пересдаче и открытым дверям в будущее образование.

Степан Гаврилов

консультант по трудоустройству

