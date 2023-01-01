Не сдал устное собеседование по русскому: как пересдать и что делать
Для кого эта статья:
- Подростки, учащиеся 9 класса, которые не сдали устное собеседование по русскому языку
- Родители, беспокоящиеся о подготовке своих детей к пересдаче
Учителя и методисты, интересующиеся методами повышения успешности учеников на экзаменах
Провал устного собеседования по русскому языку в 9 классе может стать настоящим стрессом для подростка и его родителей. Ощущение, что все пути к успешной сдаче ОГЭ теперь закрыты, способно парализовать. Однако система образования предусматривает возможность исправить ситуацию! Первая неудачная попытка — это не приговор, а лишь сигнал, что нужно скорректировать подготовку. В этой статье разберем пошагово, что делать, если итоговое собеседование не пройдено, и как организовать эффективную подготовку ко второй попытке. ??
Что делать, если не сдал устное собеседование в 9 классе
Первое и самое важное: не паниковать! Несданное с первого раза итоговое собеседование — это распространенная ситуация, с которой ежегодно сталкиваются тысячи девятиклассников по всей России. Система образования предусматривает несколько попыток для прохождения этого испытания.
Вот алгоритм действий, если вы не получили "зачет" с первой попытки:
- Уточните у классного руководителя или администрации школы точную причину неудачи — какие именно задания вызвали затруднения
- Получите информацию о сроках пересдачи в вашей школе (обычно это март и май)
- Запросите копию протокола оценивания, чтобы понять, по каким критериям были снижены баллы
- Разработайте индивидуальный план подготовки ко второй попытке
- Обратитесь к учителю русского языка для получения дополнительной консультации
- Рассмотрите возможность дополнительных занятий с репетитором
Алексей Петров, методист по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
Прошлой весной ко мне обратились родители Марины, ученицы 9 класса, которая не смогла сдать устное собеседование с первой попытки. Девочка была в панике, родители — в растерянности. При анализе протокола мы выяснили, что основные проблемы возникли при выполнении второго задания (пересказ текста с включением цитаты) и четвертого (монологическое высказывание с последующим диалогом).
Мы разработали четкий план на оставшиеся три недели до пересдачи: ежедневные 30-минутные тренировки с записью на диктофон, разбор типичных текстов, работа над дикцией и темпом речи. Особое внимание уделили включению цитат в пересказ — это оказалось самым сложным для Марины. Результат: на пересдаче девочка набрала 17 баллов из 20 возможных, что значительно превысило необходимый минимум.
Важно понимать, что первая неудача — это ценная обратная связь, которая позволяет выявить ваши слабые места и сфокусировать подготовку именно на них. ??
|Типичные причины неудачи
|Как работать с проблемой
|Неверное цитирование в пересказе
|Тренировка различных способов включения цитаты в текст
|Ошибки при чтении вслух
|Регулярные упражнения на технику чтения, работа над интонацией
|Бедный словарный запас в монологе
|Пополнение лексического запаса, использование речевых клише
|Неумение вести диалог
|Практика ответов на дополнительные вопросы с аргументацией
|Волнение и стресс
|Психологическая подготовка, тренировка в условиях, приближенных к экзаменационным
Сроки и правила пересдачи устного собеседования
Система итогового собеседования предусматривает три официальные даты для сдачи в течение учебного года. Если первая попытка в феврале оказалась неудачной, у вас есть еще две возможности — в марте и мае. ??
Основные правила пересдачи:
- Для пересдачи не нужно подавать дополнительных заявлений — школа автоматически включает вас в список участников
- Процедура пересдачи идентична первой попытке: те же типы заданий, та же продолжительность (15 минут), те же критерии оценивания
- Минимальный пороговый балл для получения "зачета" не меняется — 10 из 20 возможных
- Участники с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на увеличение времени собеседования на 30 минут
- Пересдача проводится в той же школе, где проходила первая попытка
Сроки пересдачи в 2025 году:
|Попытка
|Дата проведения
|Кто допускается
|Первая (основная)
|8 февраля 2025 г.
|Все учащиеся 9 классов
|Вторая (пересдача)
|12 марта 2025 г.
|Получившие "незачет" в феврале, отсутствовавшие по уважительной причине
|Третья (пересдача)
|12 мая 2025 г.
|Получившие "незачет" в марте, отсутствовавшие по уважительной причине
Важно помнить, что процедура собеседования при пересдаче ничем не отличается от первой попытки. Вы столкнетесь с теми же четырьмя заданиями:
- Чтение вслух незнакомого текста
- Пересказ прочитанного текста с включением цитаты
- Монологическое высказывание по одной из трех предложенных тем
- Диалог с экзаменатором-собеседником
Однако содержание материалов будет другим — вам предложат новый текст для чтения, новую цитату для включения в пересказ и новые темы для монолога. Это важно учитывать при подготовке — необходимо тренироваться с разнообразными материалами, а не только с теми, которые были на первой попытке. ??
Как эффективно подготовиться к повторной попытке
Подготовка к пересдаче должна быть максимально целенаправленной. Выявив причины первой неудачи, сосредоточьтесь именно на тех аспектах, которые требуют улучшения. ??
Вот комплексный план подготовки, который поможет успешно справиться с заданиями:
- Анализ ошибок первой попытки. Тщательно изучите протокол и выявите, в каких заданиях вы потеряли баллы.
- Регулярные тренировки чтения вслух. Читайте научно-популярные тексты ежедневно по 15-20 минут, обращая внимание на интонацию, темп и произношение сложных слов.
- Отработка пересказа с цитированием. Практикуйте различные способы включения цитаты: "Как сказал автор...", "В тексте есть слова...", "Автор утверждает, что..."
- Расширение словарного запаса. Составьте собственный словарь тематической лексики для каждого типа монолога (описание, повествование, рассуждение).
- Тренировка монологической речи. Ежедневно составляйте и произносите монологи на разные темы, засекая время (1-2 минуты).
- Подготовка к диалогу. Проработайте возможные вопросы собеседника и варианты ответов на них.
- Запись и анализ собственной речи. Записывайте свои ответы на диктофон, анализируйте речевые ошибки, работайте над темпом и дикцией.
Для максимальной эффективности рекомендуется использовать официальные тренировочные материалы ФИПИ, а также материалы прошлых лет. Они дают представление о формате и содержании заданий. ??
Особое внимание уделите заданию №2 (пересказ с цитированием) — именно оно чаще всего вызывает затруднения. Отработайте разные варианты включения цитаты в текст, практикуйте сжатый пересказ с сохранением всех микротем.
Ирина Соколова, учитель русского языка высшей категории
Работая с Димой, учеником 9 класса, который получил "незачет" на февральском собеседовании, мы обнаружили, что его главная проблема — чрезмерное волнение и неумение структурировать монологическое высказывание.
Мы применили технику "трех опор": для каждого типа монолога составили универсальный план из трех пунктов. Например, для описания фотографии: 1) общий план изображения, 2) детали и их значение, 3) эмоции и впечатления. Для тренировки использовали таймер — Дима должен был уложиться ровно в 1 минуту. После каждой тренировки мы разбирали запись, отмечая сильные стороны и места для улучшения.
За две недели такой подготовки Дима не только преодолел страх перед монологом, но и научился говорить структурированно, без слов-паразитов. На пересдаче в марте он получил 13 баллов — более чем достаточно для "зачета".
Психологическая подготовка к пересдаче собеседования
Психологический настрой играет не менее важную роль, чем знание формата экзамена и владение материалом. После первой неудачи многие учащиеся испытывают тревогу, страх повторного провала и даже апатию. Справиться с этими чувствами — важная часть подготовки. ??
Эффективные методы психологической подготовки:
- Визуализация успеха. Ежедневно представляйте, как уверенно отвечаете на все вопросы и получаете положительный результат.
- Дыхательные техники. Осваивайте простые методики контроля дыхания, которые помогут справиться с волнением в день экзамена.
- Постепенное наращивание сложности тренировок. Начинайте с подготовки в комфортных условиях, постепенно переходя к имитации реального экзамена.
- Пробные собеседования. Попросите учителя или репетитора провести полноценное пробное собеседование в условиях, максимально приближенных к реальным.
- Позитивные установки. Замените негативные мысли ("я не справлюсь") на конструктивные ("я знаю формат и готов к каждому заданию").
Важно понимать, что ваш экзаменатор — не враг, а союзник. Педагоги заинтересованы в вашем успехе и готовы помочь раскрыть ваши речевые навыки наилучшим образом. ?????
День перед пересдачей следует посвятить не интенсивной подготовке, а отдыху и настрою. Чрезмерная нагрузка накануне может привести к эмоциональному истощению. Лучше совершите прогулку, выспитесь и настройтесь на позитивный результат.
В день собеседования:
- Приходите в школу заранее, чтобы иметь время успокоиться и настроиться
- Используйте дыхательные техники перед входом в кабинет (например, глубокий вдох на 4 счета, задержка на 2 счета, выдох на 6 счетов)
- Во время подготовки к ответу делайте понятные для себя пометки, которые помогут структурировать ответ
- Говорите в среднем темпе — не торопитесь, но и не затягивайте
- Если не поняли вопрос экзаменатора, не стесняйтесь переспросить
Помните: большинство учащихся, не справившихся с собеседованием с первой попытки, успешно преодолевают это испытание со второго или третьего раза. Ваши шансы на успех значительно повышаются благодаря приобретенному опыту и более целенаправленной подготовке. ??
Влияние результатов собеседования на допуск к ОГЭ
Устное собеседование по русскому языку — это не просто одно из многих школьных испытаний. Это обязательное условие для допуска к государственной итоговой аттестации (ОГЭ) в 9 классе. ??
Вот что важно знать о взаимосвязи итогового собеседования и ОГЭ:
- Без "зачета" по итоговому собеседованию учащийся не допускается к сдаче ОГЭ по всем предметам
- Результат собеседования (количество баллов) не влияет на оценки ОГЭ — важен только факт получения "зачета"
- Для получения "зачета" необходимо набрать не менее 10 баллов из 20 возможных
- Участники с ограниченными возможностями здоровья могут получить "зачет" при минимальных 5 баллах
- Результат собеседования действителен только в текущем учебном году
Понимание этой взаимосвязи помогает осознать важность успешной пересдачи. Если вы не получите "зачет" ни в одну из трех предусмотренных дат (февраль, март, май), вы не сможете сдавать ОГЭ в текущем учебном году. Это означает, что придется либо остаться на второй год в 9 классе, либо выбрать альтернативные образовательные пути. ???
Важно: существуют особые случаи, когда учащийся может получить допуск к ОГЭ без прохождения собеседования — это касается детей с серьезными нарушениями речи при наличии соответствующего заключения ПМПК. Для таких учащихся предусмотрена альтернативная форма аттестации.
Статистика показывает, что более 98% девятиклассников успешно проходят итоговое собеседование с первой или второй попытки. Это свидетельствует о том, что при должной подготовке испытание вполне преодолимо.
Если вас беспокоит возможность непрохождения собеседования со всех трех попыток, помните:
- Школьные психологи и социальные педагоги могут оказать психологическую поддержку
- Администрация школы обязана предоставить консультации по дальнейшим образовательным маршрутам
- Существуют альтернативные пути получения образования (колледжи, техникумы), где аттестат за 9 класс может не потребоваться
В большинстве случаев при систематической подготовке учащиеся успешно проходят пересдачу и получают допуск к ОГЭ. Ключевыми факторами успеха являются регулярные тренировки, работа над выявленными ошибками и позитивный настрой. ??
Преодоление трудностей с устным собеседованием — это ценный жизненный опыт, который научит вас справляться с препятствиями и не опускать руки при первой неудаче. Помните, что это испытание имеет четкие критерии оценивания и предсказуемый формат, а значит, к нему можно эффективно подготовиться. Не упускайте возможность получить консультацию у вашего учителя русского языка, чье знание ваших индивидуальных особенностей может стать решающим фактором успеха. Правильно организованная подготовка, систематические тренировки и уверенность в своих силах — вот ваш путь к успешной пересдаче и открытым дверям в будущее образование.
Степан Гаврилов
консультант по трудоустройству