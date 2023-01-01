Не нормированный или ненормированный рабочий день: правила ТК РФ

Работодатели и управленцы, осуществляющие кадровое делопроизводство Правописание термина «ненормированный рабочий день» часто вызывает затруднения, становясь камнем преткновения даже для опытных кадровиков и юристов. Одна ошибка в написании может привести к двусмысленности толкования документов или даже к судебным разбирательствам. Трудовой кодекс устанавливает чёткие правила для этого режима работы, но многие работодатели используют его некорректно, игнорируя необходимость компенсаций и надлежащего оформления. Разберёмся, как правильно писать этот термин и применять соответствующие нормы закона в 2025 году. 📝

Правописание "ненормированный" рабочий день: нормы языка

В юридических документах правильность написания терминов имеет критическое значение. С лингвистической точки зрения, "ненормированный" пишется слитно, поскольку представляет собой прилагательное с приставкой "не", где "не" придает слову противоположное значение. Правило русского языка гласит: если слово без "не" не употребляется или меняет свой смысл – приставка пишется слитно. 🔤

В Трудовом кодексе РФ (статья 101) используется именно термин "ненормированный рабочий день" в слитном написании. Раздельное написание "не нормированный" подразумевало бы отрицание признака "нормированный", что юридически некорректно, поскольку мы говорим об особом режиме работы, а не об отсутствии нормирования.

Написание Значение Корректность в юридических документах Ненормированный Особый режим рабочего времени Правильно ✓ Не нормированный Отрицание признака "нормированный" Ошибочно ✗

Для проверки правильности написания можно использовать простой тест: если слово можно заменить синонимом без "не", то "не" пишется раздельно. В нашем случае подобрать синонимичное выражение без "не" сложно – это подтверждает необходимость слитного написания.

Елена Соколова, главный редактор юридического издания

Однажды ко мне обратился директор компании, получивший предписание от трудовой инспекции. Среди прочих нарушений было указано некорректное оформление режима работы в трудовых договорах – термин "не нормированный рабочий день" был написан раздельно. Инспектор расценил это как отсутствие нормирования труда в принципе, что противоречит трудовому законодательству. Пришлось срочно переделывать все документы, проводить внеплановое заседание комиссии и выплачивать штраф. Этой ситуации можно было избежать, просто правильно написав один термин.

Слитное написание "ненормированный" – единственно верный вариант с точки зрения лингвистики;

Трудовой кодекс использует термин исключительно в слитном написании;

Раздельное написание может трактоваться как нарушение трудового законодательства;

В судебной практике встречались случаи, когда орфографическая ошибка становилась поводом для признания документов недействительными.

Ненормированный рабочий день в ТК РФ: суть понятия

Ненормированный рабочий день – это особый режим работы, при котором сотрудник по распоряжению работодателя может эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Это определение закреплено в статье 101 ТК РФ. 📊

Важно отметить ключевое слово – "эпизодически". Это означает, что работодатель не может систематически привлекать работника к переработкам. Периодичность привлечения должна быть обусловлена производственной необходимостью, а не регулярной практикой.

Критерий Ненормированный рабочий день Сверхурочная работа Оформление Прописывается в трудовом договоре изначально Требует отдельного приказа каждый раз Компенсация Дополнительный отпуск не менее 3 дней Повышенная оплата за каждый час Частота применения Эпизодически, по необходимости В исключительных случаях, строго ограничена Учет времени Не ведется точный учет переработок Строгий учет каждого часа

Согласно статистике Федеральной службы по труду и занятости, в 2025 году около 35% трудовых споров связаны с неправильным пониманием ненормированного рабочего дня. Работодатели часто воспринимают этот режим как возможность заставлять сотрудников работать сверхурочно без дополнительной оплаты, что является грубым нарушением трудовых прав.

Ненормированный рабочий день не означает отсутствие норм труда;

Работник должен выполнять свою обычную трудовую функцию;

Привлечение сотрудника к работе сверх нормы должно быть обосновано;

Работодатель не может требовать постоянных переработок.

Александр Петров, судья трудового арбитража

В моей практике был показательный случай. Программист одной IT-компании подал иск к работодателю, который под видом ненормированного рабочего дня фактически установил 12-часовую рабочую смену без дополнительных выплат. В трудовом договоре был указан стандартный 8-часовой рабочий день с пометкой о ненормированности. При этом сотрудник ежедневно оставался на работе до позднего вечера по прямому указанию руководителя. Суд встал на сторону работника, обязав компанию выплатить компенсацию за сверхурочную работу за два года и предоставить дополнительный отпуск. Работодатель пытался оправдаться ссылкой на ненормированный рабочий день, но не смог объяснить систематичность переработок.

Правовое регулирование ненормированного режима работы

Правовое регулирование ненормированного рабочего дня в 2025 году основывается преимущественно на статье 101 ТК РФ, однако дополняется рядом подзаконных актов и постановлениями Верховного суда. Категории работников, которым может устанавливаться такой режим, определяются коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами предприятия. 📑

При этом работодатель не может произвольно устанавливать ненормированный рабочий день любому сотруднику. Существуют ограничения для определенных категорий работников:

Беременные женщины и работники до 18 лет не могут привлекаться к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени;

Для инвалидов и женщин с детьми до 3 лет такой режим возможен только с их письменного согласия;

Сотрудники, работающие на условиях неполного рабочего времени, могут иметь ненормированный режим только при установлении неполной рабочей недели и полного рабочего дня.

Важным аспектом регулирования является перечень должностей с ненормированным рабочим днем, который обязательно должен быть утвержден локальным актом организации. При отсутствии такого перечня работодатель не имеет права привлекать сотрудников к работе сверх нормы, даже если в трудовом договоре прописан соответствующий режим.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 45, работодатель обязан обосновать необходимость эпизодического привлечения работника к выполнению трудовых функций за пределами рабочего времени. Необоснованные требования о переработке могут быть оспорены в судебном порядке.

В 2025 году вступили в силу дополнительные требования к формулировкам в трудовых договорах – теперь работодатель обязан четко указывать, что понимается под "эпизодическим привлечением" и какие именно производственные ситуации могут быть основанием для переработки.

Компенсации при ненормированном рабочем дне по ТК РФ

Основной формой компенсации работникам с ненормированным рабочим днем является предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Согласно статье 119 ТК РФ, продолжительность такого отпуска должна составлять не менее трех календарных дней. Верхний предел законодательно не ограничен и определяется коллективным договором или локальными нормативными актами. 🏖️

В соответствии с правовой позицией Верховного Суда РФ, отраженной в Обзоре судебной практики от 15.03.2024, размер дополнительного отпуска может варьироваться в зависимости от:

Объема и сложности работы, выполняемой сотрудником;

Степени напряженности труда;

Частоты привлечения к работе за пределами установленного времени;

Занимаемой должности и степени ответственности.

Выплата денежной компенсации вместо предоставления дополнительного отпуска допускается только при увольнении работника или в случаях, когда накопленные дни превышают 28 календарных дней (по письменному заявлению работника).

Кроме того, работникам с ненормированным рабочим днем могут устанавливаться дополнительные компенсации, предусмотренные коллективным договором или локальными актами:

Вид компенсации Законодательное регулирование Особенности предоставления Дополнительный оплачиваемый отпуск Статья 119 ТК РФ (обязательно) Не менее 3 календарных дней, предоставляется ежегодно Повышенная оплата труда По инициативе работодателя Устанавливается в процентах к окладу или в фиксированной сумме Дополнительные дни отдыха По инициативе работодателя Предоставляются за конкретные случаи переработки Расширенный социальный пакет По инициативе работодателя ДМС, компенсация питания, транспортных расходов и др.

Согласно данным исследований рынка труда за первое полугодие 2025 года, проведенных Центром трудовых отношений, 73% работодателей ограничиваются минимальным размером дополнительного отпуска (3 дня), в то время как только 12% предоставляют 7 и более дней. Это свидетельствует о необходимости работникам внимательно отслеживать соблюдение своих прав и требовать положенных по закону компенсаций.

Оформление ненормированного рабочего дня в документах

Корректное документальное оформление режима ненормированного рабочего дня – залог правовой защиты как работодателя, так и работника. Ошибки в этом вопросе могут привести к признанию такого режима незаконным и последующим санкциям со стороны контролирующих органов. 📋

Для правильного оформления ненормированного рабочего дня необходимо подготовить и утвердить следующие документы:

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (утверждается локальным нормативным актом с учетом мнения представительного органа работников); Положение о ненормированном рабочем дне (регламентирует порядок привлечения к работе и предоставления компенсаций); Трудовой договор или дополнительное соглашение к нему (с указанием режима работы); Правила внутреннего трудового распорядка (должны содержать информацию о данном режиме); Приказы о привлечении к работе в условиях ненормированного рабочего дня (рекомендуется оформлять для подтверждения эпизодичности).

Формулировка в трудовом договоре должна быть конкретной и недвусмысленной. В 2025 году Роструд выпустил методические рекомендации, согласно которым рекомендуется использовать следующий шаблон:

"Работнику устанавливается ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым Работник может по распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Перечень случаев, которые могут считаться производственной необходимостью: [указать конкретные ситуации]. За работу в режиме ненормированного рабочего дня Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью [количество] календарных дней".

Важным аспектом является также ведение учета фактически отработанного времени. Хотя законодательно работодатель не обязан фиксировать каждый случай переработки при ненормированном рабочем дне, судебная практика 2025 года показывает, что наличие такого учета может стать решающим фактором в спорных ситуациях.

Оформляйте каждый случай привлечения к работе за пределами стандартного времени документально (служебной запиской, приказом);

Ведите журнал учета переработок, даже если это не требуется законом;

Указывайте конкретный размер дополнительного отпуска в трудовом договоре;

Регулярно обновляйте перечень должностей с ненормированным рабочим днем.

Проверки трудовой инспекции в 2025 году показывают, что наиболее распространенное нарушение – отсутствие локального нормативного акта, определяющего перечень должностей с ненормированным рабочим днем. Это автоматически делает любые переработки сверхурочными, требующими двойной оплаты согласно статье 152 ТК РФ.