Настройка Google Analytics: пошаговое руководство для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы малых и средних бизнесов с веб-сайтами

Маркетологи и специалисты по цифровой аналитике

Люди, желающие освоить Google Analytics без технического образования Представьте, вы запустили сайт, но понятия не имеете, кто на него заходит, откуда приходят посетители и что они там делают. Это как управлять бизнесом с завязанными глазами! Google Analytics — это ваши глаза в цифровом мире. И хотя многие считают его настройку сложной задачей для технарей, на самом деле освоить базовые функции может каждый. В этом руководстве я расскажу, как настроить аналитику без головной боли и получить данные, которые действительно помогут развивать ваш проект. 🔍

Основы Google Analytics: что это и зачем нужно

Google Analytics — это бесплатный инструмент веб-аналитики, который позволяет отслеживать и анализировать поведение посетителей на вашем сайте. Он собирает данные о том, откуда приходят пользователи, какие страницы просматривают, сколько времени проводят на сайте и какие действия совершают.

Но зачем вообще нужна аналитика? Давайте рассмотрим конкретные преимущества:

Понимание аудитории — вы узнаете, кто ваши посетители, их демографические данные, интересы и поведение.

— вы узнаете, кто ваши посетители, их демографические данные, интересы и поведение. Анализ эффективности — выясните, какие каналы привлечения трафика работают лучше всего.

— выясните, какие каналы привлечения трафика работают лучше всего. Оптимизация контента — определите, какие страницы популярны, а какие нуждаются в доработке.

— определите, какие страницы популярны, а какие нуждаются в доработке. Отслеживание конверсий — измеряйте, сколько посетителей выполняет целевые действия (покупки, подписки, заполнение форм).

— измеряйте, сколько посетителей выполняет целевые действия (покупки, подписки, заполнение форм). Принятие обоснованных решений — используйте реальные данные вместо догадок для развития вашего сайта.

Google Analytics предлагает два варианта: классический Universal Analytics и новый Google Analytics 4 (GA4). В этом руководстве мы сосредоточимся на GA4, поскольку с июля 2023 года Universal Analytics прекратил сбор новых данных, и все пользователи должны перейти на GA4.

Функция Universal Analytics Google Analytics 4 Модель отслеживания На основе сеансов На основе событий Межплатформенный анализ Ограниченный Расширенный (веб + приложения) Машинное обучение Базовое Продвинутое Конфиденциальность данных Стандартные настройки Улучшенный контроль Отслеживание без cookies Нет Да

Александр Петров, руководитель отдела аналитики Когда я только начинал работать с малым бизнесом, владелец интернет-магазина обуви жаловался, что тратит большие бюджеты на рекламу, но не видит результата. После установки Google Analytics мы обнаружили, что 80% посетителей уходили с сайта на странице оформления заказа. Оказалось, форма была слишком сложной и не работала на мобильных устройствах! Мы упростили процесс оформления заказа, и конверсия выросла на 35% буквально за неделю. Именно тогда я понял, насколько мощным инструментом может быть аналитика даже для небольшого бизнеса. Без точных данных мы бы продолжали тратить деньги на привлечение трафика, который просто "утекал" из-за технической проблемы.

Создание аккаунта и добавление сайта в Google Analytics

Прежде чем погрузиться в мир аналитики, необходимо создать аккаунт и правильно добавить ваш сайт. Это займет всего несколько минут, но заложит фундамент для всей вашей аналитической работы. 🛠️

Шаг 1: Создание аккаунта Google Analytics

Перейдите на сайт analytics.google.com и войдите в свой Google-аккаунт (если у вас его нет, потребуется сначала зарегистрироваться). Нажмите кнопку "Начать измерение" или "Создать аккаунт". Введите название аккаунта (обычно это название вашей компании или проекта). Выберите настройки обмена данными. Я рекомендую оставить включенными опции, которые помогут Google предоставлять более точные рекомендации. Нажмите "Далее".

Шаг 2: Настройка ресурса

Введите название ресурса (обычно это название вашего сайта). Выберите часовой пояс и валюту (это важно для корректного отображения данных о конверсиях). Выберите отрасль, соответствующую вашему бизнесу, и укажите размер бизнеса. Укажите, как планируете использовать Google Analytics (отметьте все подходящие варианты). Нажмите "Создать".

Шаг 3: Настройка потока данных

На следующем экране выберите платформу, с которой хотите собирать данные (Веб, iOS или Android). Для веб-сайта введите URL-адрес (например, https://vashsait.ru). Придумайте название потока данных (можно оставить URL в качестве названия). Включите или отключите расширенное отслеживание (рекомендую включить для сбора более подробных данных). Нажмите "Создать поток".

После создания потока данных вы получите идентификатор отслеживания (Measurement ID), который выглядит примерно так: G-XXXXXXXXXX. Сохраните его — он понадобится для установки кода на ваш сайт.

Уровень в GA4 Назначение Пример использования Аккаунт Верхний уровень организации в GA Компания "Альфа-Бизнес" Ресурс Проект или бренд внутри аккаунта Интернет-магазин "АльфаШоп" Поток данных Источник данных (сайт, приложение) Веб-сайт alphashop.ru Представление В GA4 отсутствует (было в UA) Не применимо в GA4

Важные нюансы при создании аккаунта:

Используйте корпоративную почту вместо личной для создания аккаунта, особенно если работаете в команде.

Продумайте структуру аккаунтов заранее, если у вас несколько проектов или сайтов.

Предоставьте доступ всем сотрудникам, которым нужно работать с аналитикой.

Не создавайте дубликаты аккаунтов для одного и того же сайта — это запутает аналитику.

Установка кода отслеживания на ваш веб-ресурс

После создания аккаунта и настройки потока данных нужно установить код отслеживания на ваш сайт. Без этого Google Analytics не сможет собирать информацию о посетителях. Существует несколько способов установки кода, выберите наиболее подходящий для вашего сайта. 📊

Способ 1: Ручная установка кода

В Google Analytics перейдите в раздел "Администратор" (значок шестеренки). В колонке "Ресурс" выберите "Потоки данных". Нажмите на созданный вами веб-поток данных. В разделе "Теги для вашего сайта" найдите блок "Тег Google" и нажмите на "Просмотр инструкций по установке". Скопируйте предоставленный код тега. Вставьте этот код в раздел <head> на всех страницах вашего сайта перед закрывающим тегом </head> .

Пример кода для вставки:

HTML Скопировать код <!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX'); </script>

Способ 2: Установка через Google Tag Manager (рекомендуемый)

Google Tag Manager (GTM) упрощает управление тегами на сайте и позволяет добавлять или изменять коды отслеживания без вмешательства в код сайта.

Создайте аккаунт на tagmanager.google.com. Создайте контейнер для вашего сайта. Установите код GTM на ваш сайт (инструкции будут предоставлены после создания контейнера). В Tag Manager создайте новый тег: Выберите тип тега "Google Analytics: GA4 Configuration".

Введите ваш Measurement ID (G-XXXXXXXXXX).

Настройте триггер "All Pages" для отслеживания всех страниц.

Сохраните тег и опубликуйте изменения.

Способ 3: Установка через CMS

Если вы используете популярную CMS, процесс установки может быть еще проще:

WordPress : Установите плагин "MonsterInsights" или "GA Google Analytics" и введите ваш Measurement ID в настройках плагина.

: Установите плагин "MonsterInsights" или "GA Google Analytics" и введите ваш Measurement ID в настройках плагина. Shopify : В панели администратора перейдите в "Настройки" > "Онлайн-магазин" > "Предпочтения" и вставьте код в поле "Google Analytics".

: В панели администратора перейдите в "Настройки" > "Онлайн-магазин" > "Предпочтения" и вставьте код в поле "Google Analytics". Wix : Перейдите в "Маркетинговые инструменты" > "Маркетинг и SEO" > "Google Analytics" и введите ваш Measurement ID.

: Перейдите в "Маркетинговые инструменты" > "Маркетинг и SEO" > "Google Analytics" и введите ваш Measurement ID. 1С-Битрикс: Используйте модуль "Веб-аналитика" или добавьте код в шаблон сайта.

Проверка корректности установки

После установки кода важно убедиться, что он работает правильно:

Вернитесь в Google Analytics и перейдите в раздел "Отчеты" > "Аналитика реального времени". Откройте ваш сайт в другой вкладке или с другого устройства. В отчете реального времени должен отобразиться как минимум один активный пользователь (вы). Если данные не появляются, проверьте: Правильность установки кода

Отсутствие блокировщиков рекламы

Корректность Measurement ID

Мария Соколова, специалист по веб-аналитике Недавно я консультировала владельца небольшого онлайн-магазина, который был уверен, что правильно установил Google Analytics, но данные не поступали. Мы проверили код — он был на месте, но почему-то не работал. После тщательного изучения обнаружили, что код был размещен в подвале сайта, а не в заголовке! В результате аналитика фиксировала только тех пользователей, которые доскролливали до конца страницы. После переноса кода в раздел <head> данные сразу начали поступать корректно, и владелец был поражен, насколько большую часть трафика он не видел ранее. Этот случай наглядно показывает, как важно не только установить код, но и сделать это правильно. Маленькая ошибка может стоить вам огромного количества данных.

Настройка целей и событий для анализа посещаемости сайта

Простое отслеживание посещений — это только начало. Чтобы извлечь максимум пользы из Google Analytics, необходимо настроить цели и события, которые помогут понять, насколько эффективно ваш сайт выполняет свои задачи. 🎯

В GA4 события являются основой всей аналитики, а цели настраиваются как "конверсии" на базе этих событий.

Автоматически отслеживаемые события

GA4 автоматически отслеживает определенные события без дополнительной настройки:

first_visit — первое посещение пользователя

— первое посещение пользователя session_start — начало новой сессии

— начало новой сессии page_view — просмотр страницы

— просмотр страницы scroll — прокрутка страницы на 90%

— прокрутка страницы на 90% click — клики по исходящим ссылкам

— клики по исходящим ссылкам file_download — загрузка файлов

— загрузка файлов search — использование поиска на сайте

— использование поиска на сайте video_* — взаимодействия с видео

Настройка пользовательских событий

Для более глубокого анализа вам понадобятся пользовательские события. Их можно настроить несколькими способами:

Через Google Tag Manager (рекомендуемый способ): Войдите в аккаунт GTM. Создайте новый тег с типом "Google Analytics: GA4 Event". Укажите название события (например, "form_submission"). Добавьте необходимые параметры события (например, "formname", "formid"). Настройте триггер, который будет активировать событие (например, отправка формы). Сохраните и опубликуйте изменения. Напрямую через JavaScript:

JS Скопировать код gtag('event', 'form_submission', { 'form_name': 'contact_form', 'form_id': 'contact_page_form' });

Какие события стоит отслеживать?

Вот список наиболее полезных событий для большинства сайтов:

Отправка форм — контактные формы, формы подписки, заявки

— контактные формы, формы подписки, заявки Клики по контактам — телефон, email, мессенджеры

— телефон, email, мессенджеры Добавление товара в корзину — для интернет-магазинов

— для интернет-магазинов Оформление заказа — для интернет-магазинов

— для интернет-магазинов Скачивание материалов — прайсы, каталоги, белые книги

— прайсы, каталоги, белые книги Регистрация — создание аккаунта на сайте

— создание аккаунта на сайте Время на странице — пользователь провел определенное время на странице

— пользователь провел определенное время на странице Просмотр определенных страниц — например, страницы с ценами

Настройка конверсий (целей)

В GA4 цели называются конверсиями. Вот как их настроить:

В интерфейсе Google Analytics перейдите в раздел "Администратор". В колонке "Ресурс" выберите "События". Найдите событие, которое хотите отметить как конверсию. Нажмите на переключатель в столбце "Пометить как конверсию".

Если нужного события нет в списке, сначала создайте его через раздел "Создать событие".

Тип бизнеса Ключевые события для отслеживания Примеры конверсий Интернет-магазин Просмотр товара, добавление в корзину, начало оформления, покупка Покупка, добавление в корзину Сайт услуг Просмотр услуг, клики по контактам, заполнение форм Отправка заявки, звонок Информационный сайт Глубина просмотра, время на сайте, подписка на рассылку Подписка, скачивание контента SaaS-сервис Регистрация, активация пробного периода, оплата Регистрация, оплата подписки

Отслеживание электронной коммерции

Для интернет-магазинов особенно важно настроить отслеживание электронной коммерции:

В разделе "Администратор" перейдите в "Настройки электронной торговли". Включите отслеживание электронной торговли. Установите соответствующие теги через GTM или напрямую через код для отслеживания: Просмотр товара (view_item)

Добавление в корзину (addtocart)

Начало оформления (begin_checkout)

Покупка (purchase)

Проверка правильности настройки событий

После настройки событий важно проверить, что они корректно отслеживаются:

Перейдите в раздел "Отладка" в Google Analytics. Выполните на сайте действия, которые должны запускать события. Проверьте, появляются ли события в отчете отладки. Также используйте режим предварительного просмотра в Google Tag Manager для проверки срабатывания тегов.

Правильно настроенные события и конверсии позволят вам не просто собирать данные, но и анализировать эффективность вашего сайта, выявлять проблемные места и принимать обоснованные решения для улучшения пользовательского опыта и показателей бизнеса.

Создание информативных отчетов и дашбордов в Analytics

Собранные данные — это всего лишь сырье. Настоящая ценность аналитики раскрывается, когда вы преобразуете эти данные в наглядные отчеты и дашборды, которые помогают принимать решения. Давайте разберемся, как создавать информативные отчеты в Google Analytics 4. 📈

Встроенные отчеты GA4

Google Analytics 4 предлагает набор стандартных отчетов, которые доступны в основном меню:

Обзор — общая картина производительности вашего сайта

— общая картина производительности вашего сайта Аналитика реального времени — данные о текущих посетителях

— данные о текущих посетителях **Ауд

