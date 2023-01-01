Настройка Google Analytics: пошаговое руководство для начинающих#Веб-аналитика #Сбор данных и трекинг #Настройки и лайфхаки
Для кого эта статья:
- Владельцы малых и средних бизнесов с веб-сайтами
- Маркетологи и специалисты по цифровой аналитике
Люди, желающие освоить Google Analytics без технического образования
Представьте, вы запустили сайт, но понятия не имеете, кто на него заходит, откуда приходят посетители и что они там делают. Это как управлять бизнесом с завязанными глазами! Google Analytics — это ваши глаза в цифровом мире. И хотя многие считают его настройку сложной задачей для технарей, на самом деле освоить базовые функции может каждый. В этом руководстве я расскажу, как настроить аналитику без головной боли и получить данные, которые действительно помогут развивать ваш проект. 🔍
Основы Google Analytics: что это и зачем нужно
Google Analytics — это бесплатный инструмент веб-аналитики, который позволяет отслеживать и анализировать поведение посетителей на вашем сайте. Он собирает данные о том, откуда приходят пользователи, какие страницы просматривают, сколько времени проводят на сайте и какие действия совершают.
Но зачем вообще нужна аналитика? Давайте рассмотрим конкретные преимущества:
- Понимание аудитории — вы узнаете, кто ваши посетители, их демографические данные, интересы и поведение.
- Анализ эффективности — выясните, какие каналы привлечения трафика работают лучше всего.
- Оптимизация контента — определите, какие страницы популярны, а какие нуждаются в доработке.
- Отслеживание конверсий — измеряйте, сколько посетителей выполняет целевые действия (покупки, подписки, заполнение форм).
- Принятие обоснованных решений — используйте реальные данные вместо догадок для развития вашего сайта.
Google Analytics предлагает два варианта: классический Universal Analytics и новый Google Analytics 4 (GA4). В этом руководстве мы сосредоточимся на GA4, поскольку с июля 2023 года Universal Analytics прекратил сбор новых данных, и все пользователи должны перейти на GA4.
|Функция
|Universal Analytics
|Google Analytics 4
|Модель отслеживания
|На основе сеансов
|На основе событий
|Межплатформенный анализ
|Ограниченный
|Расширенный (веб + приложения)
|Машинное обучение
|Базовое
|Продвинутое
|Конфиденциальность данных
|Стандартные настройки
|Улучшенный контроль
|Отслеживание без cookies
|Нет
|Да
Александр Петров, руководитель отдела аналитики Когда я только начинал работать с малым бизнесом, владелец интернет-магазина обуви жаловался, что тратит большие бюджеты на рекламу, но не видит результата. После установки Google Analytics мы обнаружили, что 80% посетителей уходили с сайта на странице оформления заказа. Оказалось, форма была слишком сложной и не работала на мобильных устройствах! Мы упростили процесс оформления заказа, и конверсия выросла на 35% буквально за неделю. Именно тогда я понял, насколько мощным инструментом может быть аналитика даже для небольшого бизнеса. Без точных данных мы бы продолжали тратить деньги на привлечение трафика, который просто "утекал" из-за технической проблемы.
Создание аккаунта и добавление сайта в Google Analytics
Прежде чем погрузиться в мир аналитики, необходимо создать аккаунт и правильно добавить ваш сайт. Это займет всего несколько минут, но заложит фундамент для всей вашей аналитической работы. 🛠️
Шаг 1: Создание аккаунта Google Analytics
- Перейдите на сайт analytics.google.com и войдите в свой Google-аккаунт (если у вас его нет, потребуется сначала зарегистрироваться).
- Нажмите кнопку "Начать измерение" или "Создать аккаунт".
- Введите название аккаунта (обычно это название вашей компании или проекта).
- Выберите настройки обмена данными. Я рекомендую оставить включенными опции, которые помогут Google предоставлять более точные рекомендации.
- Нажмите "Далее".
Шаг 2: Настройка ресурса
- Введите название ресурса (обычно это название вашего сайта).
- Выберите часовой пояс и валюту (это важно для корректного отображения данных о конверсиях).
- Выберите отрасль, соответствующую вашему бизнесу, и укажите размер бизнеса.
- Укажите, как планируете использовать Google Analytics (отметьте все подходящие варианты).
- Нажмите "Создать".
Шаг 3: Настройка потока данных
- На следующем экране выберите платформу, с которой хотите собирать данные (Веб, iOS или Android).
- Для веб-сайта введите URL-адрес (например, https://vashsait.ru).
- Придумайте название потока данных (можно оставить URL в качестве названия).
- Включите или отключите расширенное отслеживание (рекомендую включить для сбора более подробных данных).
- Нажмите "Создать поток".
После создания потока данных вы получите идентификатор отслеживания (Measurement ID), который выглядит примерно так: G-XXXXXXXXXX. Сохраните его — он понадобится для установки кода на ваш сайт.
|Уровень в GA4
|Назначение
|Пример использования
|Аккаунт
|Верхний уровень организации в GA
|Компания "Альфа-Бизнес"
|Ресурс
|Проект или бренд внутри аккаунта
|Интернет-магазин "АльфаШоп"
|Поток данных
|Источник данных (сайт, приложение)
|Веб-сайт alphashop.ru
|Представление
|В GA4 отсутствует (было в UA)
|Не применимо в GA4
Важные нюансы при создании аккаунта:
- Используйте корпоративную почту вместо личной для создания аккаунта, особенно если работаете в команде.
- Продумайте структуру аккаунтов заранее, если у вас несколько проектов или сайтов.
- Предоставьте доступ всем сотрудникам, которым нужно работать с аналитикой.
- Не создавайте дубликаты аккаунтов для одного и того же сайта — это запутает аналитику.
Установка кода отслеживания на ваш веб-ресурс
После создания аккаунта и настройки потока данных нужно установить код отслеживания на ваш сайт. Без этого Google Analytics не сможет собирать информацию о посетителях. Существует несколько способов установки кода, выберите наиболее подходящий для вашего сайта. 📊
Способ 1: Ручная установка кода
- В Google Analytics перейдите в раздел "Администратор" (значок шестеренки).
- В колонке "Ресурс" выберите "Потоки данных".
- Нажмите на созданный вами веб-поток данных.
- В разделе "Теги для вашего сайта" найдите блок "Тег Google" и нажмите на "Просмотр инструкций по установке".
- Скопируйте предоставленный код тега.
- Вставьте этот код в раздел
<head>на всех страницах вашего сайта перед закрывающим тегом
</head>.
Пример кода для вставки:
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX');
</script>
Способ 2: Установка через Google Tag Manager (рекомендуемый)
Google Tag Manager (GTM) упрощает управление тегами на сайте и позволяет добавлять или изменять коды отслеживания без вмешательства в код сайта.
- Создайте аккаунт на tagmanager.google.com.
- Создайте контейнер для вашего сайта.
- Установите код GTM на ваш сайт (инструкции будут предоставлены после создания контейнера).
- В Tag Manager создайте новый тег:
- Выберите тип тега "Google Analytics: GA4 Configuration".
- Введите ваш Measurement ID (G-XXXXXXXXXX).
- Настройте триггер "All Pages" для отслеживания всех страниц.
- Сохраните тег и опубликуйте изменения.
Способ 3: Установка через CMS
Если вы используете популярную CMS, процесс установки может быть еще проще:
- WordPress: Установите плагин "MonsterInsights" или "GA Google Analytics" и введите ваш Measurement ID в настройках плагина.
- Shopify: В панели администратора перейдите в "Настройки" > "Онлайн-магазин" > "Предпочтения" и вставьте код в поле "Google Analytics".
- Wix: Перейдите в "Маркетинговые инструменты" > "Маркетинг и SEO" > "Google Analytics" и введите ваш Measurement ID.
- 1С-Битрикс: Используйте модуль "Веб-аналитика" или добавьте код в шаблон сайта.
Проверка корректности установки
После установки кода важно убедиться, что он работает правильно:
- Вернитесь в Google Analytics и перейдите в раздел "Отчеты" > "Аналитика реального времени".
- Откройте ваш сайт в другой вкладке или с другого устройства.
- В отчете реального времени должен отобразиться как минимум один активный пользователь (вы).
- Если данные не появляются, проверьте:
- Правильность установки кода
- Отсутствие блокировщиков рекламы
- Корректность Measurement ID
Мария Соколова, специалист по веб-аналитике Недавно я консультировала владельца небольшого онлайн-магазина, который был уверен, что правильно установил Google Analytics, но данные не поступали. Мы проверили код — он был на месте, но почему-то не работал. После тщательного изучения обнаружили, что код был размещен в подвале сайта, а не в заголовке! В результате аналитика фиксировала только тех пользователей, которые доскролливали до конца страницы. После переноса кода в раздел
<head>данные сразу начали поступать корректно, и владелец был поражен, насколько большую часть трафика он не видел ранее. Этот случай наглядно показывает, как важно не только установить код, но и сделать это правильно. Маленькая ошибка может стоить вам огромного количества данных.
Настройка целей и событий для анализа посещаемости сайта
Простое отслеживание посещений — это только начало. Чтобы извлечь максимум пользы из Google Analytics, необходимо настроить цели и события, которые помогут понять, насколько эффективно ваш сайт выполняет свои задачи. 🎯
В GA4 события являются основой всей аналитики, а цели настраиваются как "конверсии" на базе этих событий.
Автоматически отслеживаемые события
GA4 автоматически отслеживает определенные события без дополнительной настройки:
- first_visit — первое посещение пользователя
- session_start — начало новой сессии
- page_view — просмотр страницы
- scroll — прокрутка страницы на 90%
- click — клики по исходящим ссылкам
- file_download — загрузка файлов
- search — использование поиска на сайте
- video_* — взаимодействия с видео
Настройка пользовательских событий
Для более глубокого анализа вам понадобятся пользовательские события. Их можно настроить несколькими способами:
- Через Google Tag Manager (рекомендуемый способ):
- Войдите в аккаунт GTM.
- Создайте новый тег с типом "Google Analytics: GA4 Event".
- Укажите название события (например, "form_submission").
- Добавьте необходимые параметры события (например, "formname", "formid").
- Настройте триггер, который будет активировать событие (например, отправка формы).
Сохраните и опубликуйте изменения.
Напрямую через JavaScript:
gtag('event', 'form_submission', {
'form_name': 'contact_form',
'form_id': 'contact_page_form'
});
Какие события стоит отслеживать?
Вот список наиболее полезных событий для большинства сайтов:
- Отправка форм — контактные формы, формы подписки, заявки
- Клики по контактам — телефон, email, мессенджеры
- Добавление товара в корзину — для интернет-магазинов
- Оформление заказа — для интернет-магазинов
- Скачивание материалов — прайсы, каталоги, белые книги
- Регистрация — создание аккаунта на сайте
- Время на странице — пользователь провел определенное время на странице
- Просмотр определенных страниц — например, страницы с ценами
Настройка конверсий (целей)
В GA4 цели называются конверсиями. Вот как их настроить:
- В интерфейсе Google Analytics перейдите в раздел "Администратор".
- В колонке "Ресурс" выберите "События".
- Найдите событие, которое хотите отметить как конверсию.
- Нажмите на переключатель в столбце "Пометить как конверсию".
Если нужного события нет в списке, сначала создайте его через раздел "Создать событие".
|Тип бизнеса
|Ключевые события для отслеживания
|Примеры конверсий
|Интернет-магазин
|Просмотр товара, добавление в корзину, начало оформления, покупка
|Покупка, добавление в корзину
|Сайт услуг
|Просмотр услуг, клики по контактам, заполнение форм
|Отправка заявки, звонок
|Информационный сайт
|Глубина просмотра, время на сайте, подписка на рассылку
|Подписка, скачивание контента
|SaaS-сервис
|Регистрация, активация пробного периода, оплата
|Регистрация, оплата подписки
Отслеживание электронной коммерции
Для интернет-магазинов особенно важно настроить отслеживание электронной коммерции:
- В разделе "Администратор" перейдите в "Настройки электронной торговли".
- Включите отслеживание электронной торговли.
- Установите соответствующие теги через GTM или напрямую через код для отслеживания:
- Просмотр товара (view_item)
- Добавление в корзину (addtocart)
- Начало оформления (begin_checkout)
- Покупка (purchase)
Проверка правильности настройки событий
После настройки событий важно проверить, что они корректно отслеживаются:
- Перейдите в раздел "Отладка" в Google Analytics.
- Выполните на сайте действия, которые должны запускать события.
- Проверьте, появляются ли события в отчете отладки.
- Также используйте режим предварительного просмотра в Google Tag Manager для проверки срабатывания тегов.
Правильно настроенные события и конверсии позволят вам не просто собирать данные, но и анализировать эффективность вашего сайта, выявлять проблемные места и принимать обоснованные решения для улучшения пользовательского опыта и показателей бизнеса.
Создание информативных отчетов и дашбордов в Analytics
Собранные данные — это всего лишь сырье. Настоящая ценность аналитики раскрывается, когда вы преобразуете эти данные в наглядные отчеты и дашборды, которые помогают принимать решения. Давайте разберемся, как создавать информативные отчеты в Google Analytics 4. 📈
Встроенные отчеты GA4
Google Analytics 4 предлагает набор стандартных отчетов, которые доступны в основном меню:
- Обзор — общая картина производительности вашего сайта
- Аналитика реального времени — данные о текущих посетителях
- **Ауд
Анна Воробьёва
специалист по поисковой аналитике