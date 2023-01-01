Написала заявление на увольнение и передумала: как правильно отозвать

Написать заявление на увольнение порой бывает импульсивным решением — после конфликта с руководителем, получения другого предложения или просто в момент профессионального выгорания. Но что делать, если эмоции утихли, а вы осознали, что поторопились? Каждая четвертая женщина, подавшая заявление об увольнении, впоследствии задумывается о его отзыве. К счастью, трудовое законодательство предусматривает такую возможность — при соблюдении определенных условий и сроков. Разберемся, как грамотно отозвать заявление и минимизировать последствия для вашей карьеры и репутации. ??

Отзыв заявления об увольнении: ваши законные права

Право на отзыв заявления об увольнении по собственному желанию прямо закреплено в статье 80 Трудового кодекса РФ. Согласно закону, вы можете передумать и отозвать своё заявление в любой момент до наступления даты увольнения. Это право является безусловным, и работодатель обязан его соблюсти. ??

Однако существует важное исключение: если на ваше место уже письменно приглашен другой работник, человеку нельзя отказать в заключении трудового договора в соответствии с законом, отзыв заявления может быть невозможен.

Что важно понимать о своих правах при отзыве заявления:

Отзыв заявления должен быть оформлен в письменной форме

Работодатель не может отказать в приеме заявления об отзыве

Вы имеете право продолжать работу без перерыва трудового стажа

Трудовые отношения продолжаются на прежних условиях, если стороны не договорились об ином

Работодатель не вправе принуждать вас к увольнению после отзыва заявления

Елена Карпова, руководитель юридического отдела

Ко мне обратилась Марина, специалист по маркетингу. После конфликта с новым руководителем отдела она эмоционально написала заявление на увольнение. На следующий день, проанализировав ситуацию и осознав, что теряет перспективный проект, решила отозвать заявление. Руководитель сказал, что "поезд ушел" и отказал ей. Я объяснила Марине, что по закону в её случае отзыв — её безусловное право, поскольку никого на её место ещё не пригласили. Мы составили официальный отзыв с отсылкой к статье 80 ТК РФ. Заявление руководство приняло. Интересно, что через три месяца Марина получила повышение — конфликтный руководитель оценил её профессионализм и настойчивость в отстаивании своих прав.

Знание своих прав — это половина успеха при отзыве заявления. Не менее важно правильно оформить все документы и соблюсти процедуру, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Ситуация Ваши права Действия работодателя На ваше место никто не приглашен Безусловное право на отзыв заявления Обязан принять отзыв и продолжить трудовые отношения На ваше место устно договорились с кандидатом Право на отзыв сохраняется Обязан принять отзыв На ваше место письменно приглашен другой работник по переводу Право на отзыв ограничено Может отказать в принятии отзыва Вы отозвали заявление, но вам отказывают Право на обращение в трудовую инспекцию или суд Несет ответственность за нарушение трудового законодательства

Сроки и условия отмены решения об увольнении

Время в данном вопросе играет решающую роль. Согласно ТК РФ, вы можете отозвать своё заявление вплоть до последнего рабочего дня включительно. Фактически, пока приказ об увольнении не подписан и трудовая книжка не выдана на руки, ваши шансы вернуться к прежним обязанностям остаются высокими. ?

Рассмотрим основные временные периоды и их особенности:

В течение первых дней после подачи заявления — оптимальный период для отзыва, когда на ваше место ещё не начали искать замену

— оптимальный период для отзыва, когда на ваше место ещё не начали искать замену За неделю до даты увольнения — работодатель уже мог начать поиск сотрудника, но юридически значимые шаги вряд ли предприняты

— работодатель уже мог начать поиск сотрудника, но юридически значимые шаги вряд ли предприняты За 1-2 дня до увольнения — рискованно, но законное право сохраняется

— рискованно, но законное право сохраняется В последний рабочий день — возможно, если приказ не подписан и трудовая книжка не выдана

Стоит учитывать также определенные условия, которые могут повлиять на возможность отзыва заявления:

Условие Как влияет на отзыв Ваши действия Стандартный двухнедельный период отработки Полное право на отзыв в любой момент этого периода Подать письменное заявление об отзыве Сокращенный срок отработки по соглашению сторон Право на отзыв до даты, указанной в соглашении Уведомить работодателя как можно раньше Увольнение без отработки Крайне малый временной запас для отзыва Действовать незамедлительно, в тот же день Вы в отпуске/на больничном во время отработки Дата увольнения сдвигается, что дает дополнительное время Отправить заявление об отзыве удаленно (с курьером, почтой)

Ирина Соколова, HR-консультант

К нам в отдел обратилась Анна, бухгалтер с 7-летним стажем в компании. Она написала заявление на увольнение, получив предложение от конкурентов с повышением зарплаты на 30%. Однако за 3 дня до истечения срока отработки новый работодатель неожиданно сообщил о заморозке найма. Анна была в панике: вакансию её уже опубликовали, а директор публично объявил о её уходе. Мы немедленно подготовили заявление об отзыве, и я лично убедила руководителя в ценности Анны как специалиста. Решающим аргументом стал факт, что на её место ещё никто не был официально приглашен. Заявление приняли, хотя директор был недоволен. Для сглаживания ситуации Анна взяла на себя обучение новых сотрудников, продемонстрировав лояльность компании, и через полгода получила повышение.

Как составить заявление об отзыве: пошаговая инструкция

Заявление об отзыве ранее поданного заявления об увольнении должно быть составлено грамотно и в соответствии с правилами деловой документации. Это поможет избежать недопонимания и возможных проблем в будущем. ??

Вот пошаговая инструкция по составлению такого заявления:

Определите адресата — в правом верхнем углу укажите должность руководителя, название организации, его ФИО Укажите свои данные — под информацией об адресате напишите свою должность и ФИО Добавьте четкий заголовок — например, "Заявление об отзыве заявления об увольнении" Сформулируйте основной текст — кратко и ясно изложите просьбу об отзыве, укажите дату подачи первоначального заявления Проставьте дату и подпись — под текстом заявления слева укажите дату, справа поставьте личную подпись с расшифровкой Сделайте копию заявления — она понадобится вам для подтверждения факта подачи

Пример текста заявления:

"Прошу считать мое заявление об увольнении по собственному желанию от 15.05.2025 г. недействительным в связи с изменением моего решения. Прошу отозвать данное заявление и продолжить трудовые отношения в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса РФ."

Важные нюансы при составлении и подаче заявления:

Заявление лучше вручить лично в руки непосредственному руководителю или в отдел кадров

Убедитесь, что на вашем экземпляре поставили отметку о получении (дата, подпись, должность)

При отправке по почте используйте заказное письмо с уведомлением о вручении

Если вы находитесь вдали от места работы, допустимо сначала отправить скан-копию по электронной почте, а затем предоставить оригинал

Сохраняйте все доказательства подачи заявления (квитанции, скриншоты переписки и т.д.)

Если работодатель отказывается принимать заявление об отзыве, у вас есть несколько вариантов действий:

Отправить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении

Вручить заявление в присутствии свидетелей, которые в случае необходимости подтвердят этот факт

Направить заявление на официальную электронную почту компании с запросом подтверждения получения

В крайнем случае, обратиться в трудовую инспекцию или суд для защиты своих прав

Реакция работодателя: возможные сценарии и решения

Реакция работодателя на ваше решение отозвать заявление может варьироваться от полного понимания до открытого недовольства. Важно быть готовой к различным сценариям и знать, как действовать в каждом случае. ??

Рассмотрим основные варианты реакции работодателя и оптимальные стратегии поведения:

Положительная реакция — работодатель без возражений принимает ваше решение. В этом случае достаточно получить отметку о принятии вашего заявления и продолжить работу как обычно. Нейтральная реакция — работодатель принимает решение, но проявляет некоторую настороженность. Здесь важно провести конструктивный разговор, объяснить причины своего решения и подтвердить свою лояльность компании. Отказ со ссылкой на приглашенного работника — работодатель утверждает, что на ваше место уже приглашен другой сотрудник. Попросите предоставить документальное подтверждение этого факта, поскольку только письменное приглашение сотрудника в порядке перевода является законным основанием для отказа. Категорический отказ без объяснения причин — работодатель просто не хочет продолжать с вами трудовые отношения. В этом случае напомните о статье 80 ТК РФ, обратитесь в трудовую инспекцию или суд.

Правовые аспекты и возможности защиты своих интересов:

Если работодатель незаконно отказывает в приеме заявления об отзыве — обратитесь в государственную инспекцию труда или прокуратуру

При фактическом увольнении вопреки вашему отзыву — подайте исковое заявление в суд о восстановлении на работе и выплате компенсации за вынужденный прогул

Срок для обращения в суд по трудовым спорам — один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении

При судебном разбирательстве сохраняйте всю документацию, включая копию заявления об отзыве с отметкой о получении, переписку с работодателем и свидетельские показания

Помните: согласно статистике, около 70% таких трудовых споров при наличии должной доказательной базы решаются в пользу работников.

Как сохранить профессиональные отношения после отзыва

Решение отозвать заявление об увольнении может создать определенную напряженность в отношениях с руководством и коллегами. Восстановление доверия и налаживание здоровой рабочей атмосферы требует такта, профессионализма и времени. ??

Стратегии поддержания позитивных отношений с руководством:

Проведите открытый разговор — объясните причины своего решения искренне и профессионально

— объясните причины своего решения искренне и профессионально Возьмите на себя дополнительную ответственность — продемонстрируйте свою ценность для компании

— продемонстрируйте свою ценность для компании Предложите конструктивные решения — если первоначальное решение об увольнении было связано с проблемами на работе, предложите пути их устранения

— если первоначальное решение об увольнении было связано с проблемами на работе, предложите пути их устранения Будьте последовательны — покажите, что ваше решение остаться обдуманно и вы намерены долгосрочно вкладываться в компанию

— покажите, что ваше решение остаться обдуманно и вы намерены долгосрочно вкладываться в компанию Избегайте оправданий и эмоциональных выплесков — сохраняйте профессиональную позицию

Рекомендации по взаимодействию с коллегами:

Не вдавайтесь в излишние подробности своего решения с коллегами

Сосредоточьтесь на текущих задачах и проектах, демонстрируя свою вовлеченность

Избегайте обсуждения конфликтных ситуаций, которые могли спровоцировать ваше решение об увольнении

Будьте особенно внимательны к качеству своей работы в первые недели после отзыва заявления

Наконец, помните о важности правильного самопозиционирования в профессиональной среде. Ваше решение изменить решение об увольнении не делает вас "менее ценным" сотрудником — если вы грамотно объясните свою позицию и продемонстрируете профессионализм, это может даже усилить ваш авторитет.