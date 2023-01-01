Надо ли проставляться при увольнении: традиция или обязанность

Для кого эта статья:

Сотрудники, увольняющиеся с работы и сталкивающиеся с традицией прощального угощения

HR-менеджеры и руководители, заинтересованные в формировании корпоративной культуры

Молодые профессионалы и сотрудники старых компаний, рассматривающие различные способы завершения трудовых отношений Последний рабочий день, прощание с коллегами — и неизбежный вопрос: нести торт или накрывать стол? 🍰 Традиция "проставляться" при увольнении вызывает немало вопросов. Для одних это очевидный ритуал корпоративной жизни, для других — странный обычай, требующий дополнительных трат. Между финансовой неопределенностью после увольнения и желанием сохранить профессиональные связи многие оказываются в непростой ситуации. Где грань между вежливостью и навязанной обязанностью? Давайте разберемся, как красиво завершить рабочую главу, не разорившись на угощениях для всего отдела.

Проставление при увольнении: добровольный жест или обязательный ритуал

Вопрос о необходимости "проставляться" при увольнении возникает у большинства сотрудников, решивших сменить место работы. Неписаная традиция угощать коллег в свой последний рабочий день ставит многих в неловкое положение: "А что подумают, если я уйду просто так?"

С юридической точки зрения ответ однозначен: никакой закон не обязывает увольняющегося работника организовывать прощальное угощение. Это полностью добровольная инициатива, которая не может быть включена в трудовой договор или внутренние правила компании. Фактически, любое принуждение к такому "ритуалу" можно считать формой морального давления.

Анна Вершинина, HR-директор

Когда Максим, руководитель отдела продаж, решил уйти после пяти лет работы, он испытывал настоящий стресс из-за ожиданий коллектива. "Коллеги прозрачно намекали на традиционный банкет. В предыдущей компании я просто принес пару тортов, а тут, похоже, ждут ресторан", — поделился он. Мы провели откровенный разговор, и я объяснила: корпоративные обычаи важны, но они должны соответствовать финансовым возможностям и личным предпочтениям. В итоге Максим организовал неформальный фуршет в офисе, что было тепло принято командой и не разорило его бюджет. Главное — он ушел с чувством, что поступил правильно, а не из-за навязанного чувства вины.

Исследование корпоративной культуры в России, проведенное в 2025 году, показало, что 78% сотрудников испытывали социальное давление относительно необходимости "проставляться" при увольнении. При этом практика значительно варьируется от компании к компании. В более формальных корпорациях с западным менеджментом эта традиция менее распространена, в то время как российские компании с устоявшимся коллективом часто придают этому ритуалу большое значение.

Тип организации Распространенность традиции "проставляться" Ожидания коллектива Международные корпорации Низкая (30-35%) Символический жест (торт, кофе) Российские крупные компании Средняя (50-60%) Фуршет в офисе Малый бизнес, стартапы Высокая (70-80%) Совместный поход в кафе/бар Государственные учреждения Очень высокая (85-90%) Полноценное застолье

Важно отметить, что восприятие этой традиции во многом зависит от возрастного состава коллектива. Среди сотрудников старше 45 лет "проставление" часто воспринимается как обязательный элемент корпоративного этикета, в то время как миллениалы и поколение Z относятся к этому гораздо более гибко, отдавая предпочтение другим формам прощания.

Отношение руководства также играет ключевую роль. Прогрессивные менеджеры фокусируются на формальной части процесса увольнения (передача дел, выходное интервью), не придавая значения неформальным традициям. Однако в компаниях с авторитарным стилем управления нередко сам руководитель может намекать на необходимость "красиво уйти". 🤔

Истоки традиции угощать коллег на прощание

Традиция отмечать увольнение застольем имеет глубокие культурные и психологические корни. Исторически, любые переходные моменты в жизни человека (от рождения до смерти) сопровождались определенными ритуалами, многие из которых включали совместную трапезу как символ единения и преемственности.

В советское время эта традиция приобрела особое значение. При относительно низкой мобильности трудовых ресурсов увольнение часто означало серьезные перемены в жизни человека: переезд, смену профессии, выход на пенсию. Такие события требовали символического завершения — застолья, на котором коллеги могли выразить свои эмоции и пожелания уходящему.

Культуролог Михаил Кронгауз отмечает, что российская традиция "проставляться" связана с коллективистскими ценностями, унаследованными от советского периода. В западной индивидуалистической культуре инициатива прощального мероприятия чаще исходит от коллектива, а не от увольняющегося сотрудника.

📚 Историческая подоплека: традиция связана с древними обрядами перехода, отмечающими смену социального статуса

традиция связана с древними обрядами перехода, отмечающими смену социального статуса 🏢 Советское наследие: закрепление обычая в условиях долговременной работы в одном коллективе

закрепление обычая в условиях долговременной работы в одном коллективе 🌎 Культурные различия: в России увольняющийся угощает коллег, на Западе коллеги чаще организуют проводы для уходящего

в России увольняющийся угощает коллег, на Западе коллеги чаще организуют проводы для уходящего 💼 Социальная функция: снижение напряженности от разрыва профессиональных связей

Психологически прощальное угощение выполняет несколько важных функций. Во-первых, это способ выразить благодарность коллегам за совместную работу. Во-вторых, такой ритуал помогает как увольняющемуся сотруднику, так и остающемуся коллективу эмоционально пережить расставание. Неслучайно даже компании, официально отказывающиеся от этой традиции, часто организуют альтернативные прощальные церемонии.

Дмитрий Северов, психолог по организационному поведению

В моей практике был показательный случай с Еленой, которая работала главным бухгалтером в крупной строительной компании почти 12 лет. Когда она решила уйти, первой мыслью было организовать дорогой фуршет — "как положено". Но ее смущала необходимость тратить значительную сумму, особенно учитывая период между работами. На консультации мы проработали глубинные мотивы: оказалось, она боялась, что без "правильного" прощания коллеги будут считать ее неблагодарной. Вместе мы нашли решение: Елена написала персональные благодарственные письма каждому сотруднику, с которым тесно сотрудничала, и организовала скромное чаепитие. "Эффект превзошел ожидания, — рассказывала она позже. — Многие коллеги признались, что это было самое искреннее прощание, которое они видели. А я сэкономила примерно 30 000 рублей".

Интересно, что сама форма прощального угощения также эволюционировала. Если раньше это было преимущественно застолье с алкоголем, то сегодня все чаще встречаются более здоровые альтернативы: фруктовые корзины, ассорти из пирожных, кофе и чай премиум-класса. Это отражает общий тренд на здоровый образ жизни и профессиональное отношение к работе даже в момент прощания.

Как достойно уйти: варианты прощального жеста для разных коллективов

Выбор формата прощания с коллегами должен учитывать несколько ключевых факторов: размер и специфику коллектива, сложившиеся в компании традиции, ваш бюджет и предпочтения. Вариантов "проставления" существует множество — от символических до весьма затратных.

Формат прощания Примерный бюджет Подходит для Преимущества Торты и сладости в офис 3 000 – 7 000 ₽ Небольших коллективов (до 20 человек) Универсальность, минимум организационных усилий Фуршет в офисе 10 000 – 30 000 ₽ Средних отделов (20-50 человек) Комфортная обстановка, экономия на аренде помещения Поход в кафе/ресторан 20 000 – 50 000+ ₽ Близкого круга коллег (5-15 человек) Качественное обслуживание, неформальная атмосфера Активный отдых (боулинг, квест) 15 000 – 30 000 ₽ Молодых команд, стартапов Эмоциональный опыт вместо просто еды Символические подарки коллегам 5 000 – 15 000 ₽ Творческих коллективов, близких рабочих отношений Персонализированный подход, долгосрочная память

Для небольших коллективов оптимальным решением часто становится чаепитие с тортом или другими десертами прямо в офисе. Такой формат сочетает неформальность и экономичность, позволяя провести время в непринужденной обстановке. При выборе сладостей стоит учесть диетические предпочтения коллег — наличие вегетарианских, безглютеновых или безлактозных опций будет проявлением внимания к каждому.

Если вы работали в компании долгое время или занимали руководящую позицию, от вас могут ожидать более масштабного мероприятия. Фуршет в офисе с заказом закусок из кейтеринговой службы — золотая середина между домашним чаепитием и рестораном. Большинство сервисов доставки предлагают корпоративные наборы разного размера, что позволяет точно рассчитать бюджет.

Для молодых и активных команд хорошей альтернативой традиционному застолью может стать совместное развлечение: поход в боулинг, квест или настольные игры в специализированном клубе. Такой формат особенно популярен в IT-компаниях и креативных агентствах, где ценятся нестандартные решения. 🎮

Важный аспект любого прощания — это выражение благодарности. Независимо от выбранного формата, стоит подготовить короткую речь или индивидуальные сообщения для ключевых коллег. Персонализированный подход производит гораздо более сильное впечатление, чем дорогое угощение.

Учитывайте время: планируйте мероприятие так, чтобы оно не мешало рабочему процессу (обеденный перерыв, конец дня) Соблюдайте масштаб: размер угощения должен соответствовать длительности работы и вашей позиции Помните о культуре: в некоторых командах алкоголь неприемлем даже в последний рабочий день Предупреждайте заранее: коллеги должны иметь возможность спланировать свое присутствие

Креативный подход к прощанию может стать вашей визитной карточкой. Например, специалист по маркетингу может разработать памятную инфографику о совместных проектах, программист — шуточное приложение, а дизайнер — комикс о рабочих буднях. Такие жесты запоминаются гораздо лучше традиционных угощений.

Когда можно не проставляться: исключения из неписаных правил

Несмотря на распространенность традиции угощать коллег при увольнении, существуют ситуации, когда отказ от "проставления" будет воспринят с пониманием или даже считается нормой. Важно трезво оценивать контекст вашего ухода и действовать соответственно.

🚫 Конфликтное увольнение — если вы уходите после серьезного конфликта с руководством или коллективом

— если вы уходите после серьезного конфликта с руководством или коллективом ⏰ Испытательный срок — при увольнении в течение первых месяцев работы

— при увольнении в течение первых месяцев работы 📉 Сокращение штата — когда увольнение происходит по инициативе работодателя из-за реорганизации

— когда увольнение происходит по инициативе работодателя из-за реорганизации 🏥 Финансовые или личные трудности — серьезные проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства

— серьезные проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства 🌐 Удаленная работа — если вы работали дистанционно и не встречались с коллегами лично

При увольнении после непродолжительного срока работы (менее года) или по окончании испытательного срока подробное прощание обычно не требуется. Достаточно ограничиться электронным письмом с благодарностью за возможность поработать вместе или кратким личным общением с непосредственным руководителем и близкими коллегами.

Особого внимания заслуживают случаи массовых увольнений при реорганизации компании. В таких ситуациях инициатива проводов обычно исходит от работодателя, а не от уходящих сотрудников. Если компания не предлагает никакого формата прощания, вы не обязаны брать это на себя, особенно учитывая потенциальную финансовую неопределенность.

Если увольнение происходит по причине ухудшения здоровья, семейных обстоятельств или других личных проблем, большинство коллективов отнесется с пониманием к отсутствию прощального мероприятия. В таких случаях будет достаточно искреннего объяснения ситуации и выражения признательности за сотрудничество.

Современные реалии удаленной работы также вносят коррективы в традиции прощания. Для сотрудников, никогда не встречавшихся с коллегами лично, вполне приемлемо ограничиться онлайн-форматом: видеоконференцией, тематическим постом в корпоративном чате или персональными сообщениями ключевым контактам. 💻

Не стоит забывать и о культурных различиях. В международных компаниях с сотрудниками разных национальностей ожидания могут существенно различаться. То, что считается обязательным в одной культуре, может восприниматься как излишество в другой. При работе в мультикультурной среде полезно предварительно проконсультироваться с HR-отделом о принятых практиках.

Даже если вы решили отказаться от традиционного "проставления", важно не игнорировать сам момент прощания. Краткое, но искреннее объяснение своего решения и благодарность за совместную работу — минимум, который следует обеспечить. Такой подход позволит сохранить профессиональные отношения и не оставит негативного впечатления.

Правильное прощание с коллегами без лишних трат

Достойно попрощаться с рабочим коллективом можно и без значительных финансовых вложений. Ключевой момент — искренность и внимание к людям, с которыми вы работали бок о бок. Вот несколько бюджетных альтернатив дорогостоящим фуршетам и ресторанным застольям.

Домашняя выпечка часто ценится коллегами выше, чем покупные сладости. Если вы умеете готовить, испеченный собственноручно пирог или печенье станет трогательным проявлением заботы. Такой жест подчеркивает личное отношение и создает атмосферу домашнего уюта даже в офисе.

Цифровые альбомы воспоминаний — отличный вариант для тех, кто хорошо владеет графическими редакторами. Соберите фотографии с корпоративных мероприятий, скриншоты рабочих чатов, добавьте подписи с забавными историями или достижениями команды — и разошлите коллегам на память. Затраты минимальные, а эмоциональная ценность высока.

Организуйте чаепитие "вскладчину" — предложите коллегам формат, где каждый приносит что-то к столу Используйте корпоративные возможности — многие компании не возражают против использования кухни и базовых продуктов для небольших мероприятий Подготовьте персональные записки — рукописная благодарность каждому значимому коллеге будет цениться выше любого угощения Сделайте групповое фото на память — распечатанная фотография с автографом и теплыми пожеланиями станет приятным сувениром Предложите помощь даже после ухода — готовность проконсультировать по текущим проектам ценится выше материальных проявлений

Особого внимания заслуживает прощание в виртуальных командах. Для удаленных сотрудников бюджетной альтернативой может стать online-игра или виртуальная вечеринка с тематическими конкурсами. Существует множество бесплатных платформ, позволяющих провести необычное мероприятие без физического присутствия.

Если вы все же решили организовать угощение, но ограничены в средствах, обратите внимание на акции и специальные предложения кейтеринговых компаний. Многие службы доставки предлагают корпоративные наборы по сниженным ценам в будние дни или утренние часы. Предварительное планирование поможет существенно сэкономить. 📅

Не стоит забывать и о сезонных возможностях. Летом можно организовать пикник в ближайшем парке, что обойдется значительно дешевле ресторана. Зимой — предложить коллегам совместную прогулку с термосами горячего чая или глинтвейна. Такие форматы создают более неформальную и расслабленную атмосферу для прощания.

Главное правило экономного, но достойного прощания — фокус на эмоциональной, а не материальной составляющей. Искренние слова благодарности, небольшие знаки внимания и готовность поддерживать профессиональные контакты в будущем значат гораздо больше, чем дорогие угощения.