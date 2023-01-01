Надо ли приносить больничный лист на работу: требования закона

Для кого эта статья:

Работники, которые оформляют больничные листы и хотят узнать о своих правах и обязанностях

HR-специалисты и кадровики, занимающиеся оформлением документов по временной нетрудоспособности

Люди, интересующиеся современными изменениями в трудовом законодательстве и правилах работы с больничными листами Заболели и оформили больничный? Первый вопрос, который возникает у многих работников: «А нужно ли нести этот лист нетрудоспособности в офис, особенно если чувствуешь себя неважно?» Вопрос этот актуализировался после массового перехода на электронные больничные и удалённую работу. Однако незнание правил и процедур может привести к проблемам с оплатой периода болезни и даже дисциплинарным взысканиям. Давайте разберёмся, что на самом деле требует закон, и как правильно оформить больничный в 2025 году, чтобы избежать недоразумений. 📑

Надо ли приносить больничный лист на работу: правовые нормы

Законодательство Российской Федерации чётко регламентирует порядок оформления временной нетрудоспособности. Согласно статье 183 Трудового кодекса РФ, при временной нетрудоспособности работодатель обязан выплачивать работнику пособие. Однако для получения этого пособия сотрудник должен подтвердить факт болезни — именно для этого и служит больничный лист (листок нетрудоспособности).

Приказ Минздрава России №925н устанавливает, что работник обязан предоставить работодателю листок нетрудоспособности. Это правило действует как для бумажных, так и для электронных больничных листов. Таким образом, ответ на вопрос «нужно ли приносить больничный лист на работу» — однозначно да. 🧐

Анна Соколова, HR-директор Год назад столкнулась со случаем, когда наш ценный специалист Максим после болезни не предоставил больничный лист, считая, что это необязательно. «Я же предупредил руководителя по телефону, что болею, и он всё знал», — объяснял он. Действительно, руководитель был в курсе, но для бухгалтерии и кадрового учёта этого недостаточно. Максиму пришлось оформлять отпуск за свой счёт задним числом, чтобы избежать прогулов. После этого случая мы провели разъяснительную работу среди всех сотрудников и теперь регулярно напоминаем о необходимости своевременно предоставлять документы о нетрудоспособности.

В 2025 году существует два формата листков нетрудоспособности:

Формат больничного Способ передачи работодателю Особенности Бумажный больничный Личное предоставление оригинала документа Постепенно выводится из оборота, выдаётся в особых случаях Электронный больничный (ЭЛН) Передача номера ЭЛН работодателю Основная форма с 2022 года, информация поступает в ФСС автоматически

Важно понимать, что даже при оформлении электронного больничного листа, вы должны уведомить об этом работодателя и сообщить номер ЭЛН. ФСС не направляет эту информацию работодателю автоматически — инициатива должна исходить от работника.

При этом существуют исключения из правил:

При заболевании во время отпуска — больничный нужно предоставить для продления отпуска

При увольнении — если заболевание наступило в день увольнения или позже, больничный предоставляется напрямую в ФСС

При работе по гражданско-правовому договору — больничные не оплачиваются, если не было добровольное страхование в ФСС

Сроки предоставления больничного листа работодателю

Законодательство устанавливает конкретные временные рамки для предоставления листка нетрудоспособности работодателю. Срок передачи больничного листа — не позднее 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности (выздоровления), согласно части 1 статьи 12 Федерального закона №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". ⏰

Однако на практике предоставлять больничный лист рекомендуется гораздо раньше — в первый день выхода на работу после болезни. Это обусловлено следующими факторами:

Работодатель обязан начислить пособие по временной нетрудоспособности в ближайший после предоставления больничного листа день выплаты зарплаты

Отсутствие подтверждения временной нетрудоспособности может быть расценено как прогул

Задержка с предоставлением больничного создаёт дополнительную нагрузку на бухгалтерию и отдел кадров

Сравним сроки подачи больничного для разных категорий работников:

Категория работников Рекомендуемый срок Крайний срок по закону Штатные сотрудники В первый рабочий день после выздоровления 6 месяцев со дня закрытия больничного Удалённые работники В день закрытия больничного (электронно) 6 месяцев со дня закрытия больничного Беременные (декретный больничный) Сразу после получения 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности Увольняющиеся сотрудники До даты увольнения В день увольнения (если заболевание наступило раньше)

Важно отметить, что при пропуске шестимесячного срока право на получение пособия по больничному листу может быть восстановлено только в судебном порядке при наличии уважительных причин просрочки.

Альтернативные способы передачи больничного листа

В современных реалиях не всегда есть возможность лично принести больничный лист в офис, особенно при удалённой работе или тяжёлом состоянии здоровья. К счастью, законодательство и практика предусматривают ряд альтернативных способов передачи листка нетрудоспособности. 📱

Сергей Леонидов, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Елена, сотрудница IT-компании, которая после болезни не смогла лично доставить больничный лист в офис из-за переезда на другой конец страны (компания разрешила ей работать удалённо). Она попыталась отправить скан документа по электронной почте, но бухгалтерия отказалась принимать такую форму. Мы составили официальное письмо с описанием ситуации и предложением направить оригинал заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России. После консультации с руководством компания согласилась с таким решением, а затем пересмотрела свою политику и внедрила электронный документооборот для подобных случаев.

Рассмотрим легальные способы передачи больничного листа, когда личное присутствие невозможно:

Через доверенное лицо — можно передать оригинал больничного через родственника, друга или коллегу (желательно с простой письменной доверенностью)

— можно передать оригинал больничного через родственника, друга или коллегу (желательно с простой письменной доверенностью) Почтовое отправление — заказное письмо с уведомлением о вручении (сохраняйте квитанцию и опись вложения)

— заказное письмо с уведомлением о вручении (сохраняйте квитанцию и опись вложения) Электронная почта — скан или фото больничного с последующим предоставлением оригинала (если это предусмотрено локальными нормативными актами компании)

— скан или фото больничного с последующим предоставлением оригинала (если это предусмотрено локальными нормативными актами компании) Корпоративные мессенджеры и системы электронного документооборота — если такая возможность закреплена во внутренних документах организации

— если такая возможность закреплена во внутренних документах организации Передача номера электронного больничного — по телефону, электронной почте или через корпоративные системы (самый современный способ)

При использовании альтернативных способов передачи больничного листа рекомендуется:

Заранее уточнить у работодателя допустимые способы передачи документов Фиксировать факт отправки (корешки, скриншоты, уведомления) Получить подтверждение о получении документа При отправке скана или фото обязательно сохранить оригинал В сопроводительном письме указать причину, по которой невозможна личная передача документа

Важно! Даже при использовании альтернативных способов передачи, сотрудник несёт ответственность за своевременное предоставление больничного листа и точность передаваемых данных.

Электронный больничный: порядок оформления и передачи

С 1 января 2022 года электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) стали основным форматом больничных в России. Это значительно упростило процедуру оформления и передачи документов между медицинскими учреждениями, работодателями и Фондом социального страхования. 💻

В отличие от бумажного больничного, который нужно физически приносить в отдел кадров или бухгалтерию, при ЭЛН достаточно сообщить работодателю номер электронного больничного листа. Это особенно удобно для удалённых работников и в случае болезней, ограничивающих мобильность.

Порядок оформления и передачи электронного больничного включает следующие этапы:

Посещение врача и оформление ЭЛН — медицинская организация формирует электронный больничный в информационной системе ФСС Получение номера ЭЛН — пациенту выдаётся уникальный номер больничного (обычно на талоне или по SMS) Передача номера ЭЛН работодателю — через любой доступный канал связи (телефон, email, мессенджер) Проверка работодателем — кадровая служба находит больничный в системе ФСС по номеру и проверяет данные Расчёт и выплата пособия — работодатель передаёт необходимые сведения в ФСС для начисления пособия

Сравнение бумажного и электронного больничного листа:

Параметр Бумажный больничный Электронный больничный (ЭЛН) Способ получения В медицинском учреждении на бланке строгой отчётности Номер ЭЛН в медицинском учреждении или по SMS Передача работодателю Физическое предоставление оригинала документа Передача только номера ЭЛН любым удобным способом Риск потери или порчи Высокий (требуется получение дубликата) Отсутствует (информация хранится в системе ФСС) Контроль статуса Только при физическом предъявлении Через личный кабинет на сайте ФСС или Госуслугах Продление больничного Требуется повторное посещение врача с бланком Продление в системе, пациенту сообщается тот же номер

Для передачи номера ЭЛН работодателю вы можете использовать:

Телефонный звонок (с последующим письменным подтверждением)

Электронную почту

Корпоративные мессенджеры или системы учёта

СМС-сообщение ответственному лицу

Личный кабинет в корпоративной информационной системе (если предусмотрен)

Важно! При передаче номера ЭЛН необходимо также сообщить период нетрудоспособности, чтобы работодатель мог корректно отразить ваше отсутствие в табеле учёта рабочего времени. В некоторых организациях могут существовать регламенты, определяющие предпочтительный способ передачи информации об ЭЛН — уточните это у своего HR-специалиста. 🔍

Ответственность за непредоставление больничного листа

Многие работники недооценивают важность своевременного предоставления больничного листа, что может повлечь серьёзные последствия. Отсутствие официального подтверждения временной нетрудоспособности создаёт правовые риски как для сотрудника, так и для работодателя. ⚠️

Для работника непредоставление больничного листа может обернуться следующими негативными последствиями:

Признание отсутствия на рабочем месте прогулом — это грубое нарушение трудовой дисциплины, за которое согласно статье 81 Трудового кодекса РФ возможно увольнение

— это грубое нарушение трудовой дисциплины, за которое согласно статье 81 Трудового кодекса РФ возможно увольнение Лишение права на получение пособия по временной нетрудоспособности — если пропущен шестимесячный срок подачи документов без уважительной причины

— если пропущен шестимесячный срок подачи документов без уважительной причины Дисциплинарное взыскание — замечание или выговор за нарушение трудовой дисциплины

— замечание или выговор за нарушение трудовой дисциплины Финансовые потери — неполучение компенсации за период болезни или получение её со значительной задержкой

Степень ответственности за непредоставление больничного листа зависит от нескольких факторов:

Обстоятельства Возможные последствия Вероятность применения строгих мер Однократное непредоставление с предварительным уведомлением о болезни Устное предупреждение, требование принести документ Низкая Систематическое непредоставление больничных листов Дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения Высокая Отсутствие без уведомления и последующее непредоставление больничного Признание прогулом, возможное увольнение Очень высокая Объективные препятствия для своевременной передачи (тяжёлая болезнь, госпитализация) Требование документального подтверждения обстоятельств Низкая при подтверждении обстоятельств

При возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному предоставлению больничного листа, рекомендуется следовать этим рекомендациям:

Незамедлительно уведомить работодателя о заболевании любым доступным способом Документально зафиксировать факт такого уведомления (сохранить сообщения, запись разговора) При наличии объективных препятствий для предоставления больничного собрать подтверждающие документы (справки о госпитализации, выписки) Передать больничный лист альтернативным способом, если личная передача невозможна В случае спора обращаться в трудовую инспекцию или суд с доказательствами уважительности причин задержки

Работодатель тоже несёт ответственность за корректное оформление временной нетрудоспособности сотрудников. В случае необоснованного отказа принять больничный лист или начислить по нему положенное пособие, работник может обжаловать такие действия в трудовой инспекции или суде.

Важно! Даже при наличии уважительных причин для задержки с предоставлением больничного листа, сотрудник обязан предпринять все разумные меры для своевременного информирования работодателя о своей болезни и последующего предоставления подтверждающих документов. 📝