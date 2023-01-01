На заказ: как писать статьи для клиентов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Копирайтеры, желающие улучшить свои навыки и понимание требований клиентов

Люди, интересующиеся карьерой в создании контента и копирайтинге

Студенты и профессионалы, обучающиеся SMM и маркетингу Сталкивались с ситуацией, когда клиент отклонил безупречно написанную статью? Или когда текст вернули на доработку с комментарием «не то, что мы хотели»? Создание контента на заказ — это не просто про красивые слова. Это целое искусство, требующее понимания психологии заказчика, маркетинговых целей и тонкостей различных ниш. По данным исследования Upwork 2025 года, спрос на профессиональных копирайтеров растет на 17% ежегодно, при этом 72% клиентов называют «понимание требований» главным критерием выбора исполнителя. Давайте разберёмся, как писать статьи, которые будут приняты с первого раза и принесут вам постоянных клиентов! 🖋️

Секреты успешного написания статей на заказ

Профессиональное написание статей на заказ — это не только умение сочинять тексты, но и способность стратегически мыслить, анализировать и прогнозировать ожидания клиента. Исследование АКАР показывает, что 67% заказчиков контента в 2025 году недовольны первыми вариантами полученных текстов. Давайте разберем ключевые секреты, которые помогут вам попасть в оставшиеся 33% успешных исполнителей. 💡

Алексей Сорокин, главный редактор Мой первый крупный клиент был интернет-магазином электроники. Я написал блестящую, как мне казалось, статью о новой модели ноутбуков. Текст был живым, с метафорами и юмором. Через час после отправки получил ответ: "Это не подходит нашей аудитории. Слишком легкомысленно". Я был раздавлен, но решил разобраться. Оказывается, их целевая аудитория — IT-директора компаний, которым нужны технические характеристики и конкретные бизнес-преимущества. После переписывания с акцентом на ROI и технические спецификации текст был принят с восторгом. Этот случай научил меня одному из главных правил: первым делом узнать не что писать, а для кого писать.

Помимо понимания аудитории, существуют и другие критически важные элементы успешной работы с заказчиками:

Предварительное исследование . 89% успешных копирайтеров уделяют не менее часа изучению ниши клиента перед началом работы.

. 89% успешных копирайтеров уделяют не менее часа изучению ниши клиента перед началом работы. Проактивность . Задавайте уточняющие вопросы до, а не после написания. Это экономит время как вам, так и клиенту.

. Задавайте уточняющие вопросы до, а не после написания. Это экономит время как вам, так и клиенту. Избегайте перфекционизма . Лучше сдать промежуточный вариант для получения обратной связи, чем неделю шлифовать текст, который в итоге окажется "не тем".

. Лучше сдать промежуточный вариант для получения обратной связи, чем неделю шлифовать текст, который в итоге окажется "не тем". Создайте бриф-шаблон. Предложите клиенту заполнить детальный бриф — это структурирует требования и минимизирует недопонимание.

Стоит отметить, что существуют принципиальные различия между подходами начинающих и опытных копирайтеров:

Начинающий копирайтер Опытный копирайтер Фокусируется на красоте текста Фокусируется на достижении бизнес-цели Пишет, что сам считает интересным Пишет, что интересно целевой аудитории Боится задавать вопросы клиенту Задает целенаправленные вопросы для прояснения задачи Сразу приступает к написанию Сначала собирает информацию и создает план Сдает текст и ждет оценки Предлагает обоснование принятых решений вместе с текстом

Анализ требований клиентов: ключ к идеальной статье

Глубокий анализ требований заказчика — фундамент успешного копирайтинга. По данным Content Marketing Institute, 78% неудовлетворенности клиентов возникает из-за неправильной интерпретации технического задания. Как добиться полного понимания потребностей клиента? 🧐

Прежде всего, необходимо разработать систему сбора информации. Вот ключевые аспекты, которые нужно выяснить перед началом работы:

Бизнес-цель текста . Информировать? Продать? Улучшить SEO? Повысить экспертность?

. Информировать? Продать? Улучшить SEO? Повысить экспертность? Портрет целевой аудитории . Демография, боли, желания, уровень осведомленности в теме.

. Демография, боли, желания, уровень осведомленности в теме. Тон коммуникации . Формальный, дружеский, экспертный, провокационный?

. Формальный, дружеский, экспертный, провокационный? Ключевые сообщения . Что обязательно должно быть донесено до читателя?

. Что обязательно должно быть донесено до читателя? Технические требования. Объем, ключевые слова, структура, форматирование.

Для эффективного анализа требований я рекомендую использовать мини-чеклист уточняющих вопросов:

Категория Уточняющие вопросы Целевая аудитория Кто будет читать текст? Какие у них знания о теме? Что их мотивирует? Конкуренты Есть ли примеры текстов, которые нравятся клиенту? Что делают конкуренты? Действие Что должен сделать читатель после прочтения текста? Ограничения Есть ли темы, термины или подходы, которых следует избегать? Уникальность Чем предложение клиента отличается от других на рынке?

Марина Ковалева, SMM-стратег Однажды мне поручили написать серию статей для юридической фирмы. Первые три текста были отклонены из-за "недостаточной экспертности". Я была в отчаянии — ведь я досконально изучила тему и использовала актуальную информацию. Решение пришло неожиданно: я попросила клиента отправить мне запись консультации с реальным клиентом (с соблюдением конфиденциальности). После прослушивания я поняла, что упускала ключевой нюанс — юристы этой фирмы не просто давали советы, они всегда предлагали три сценария развития ситуации: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Это был их уникальный подход. Когда я перестроила статьи по этой модели, клиент был в восторге: "Вы поняли нашу философию!". С тех пор я всегда прошу клиентов показать, как они общаются со своими клиентами — это раскрывает их истинную ценность.

Важно установить правильный процесс согласования работы. Многие копирайтеры сталкиваются с бесконечными правками из-за нечетких ожиданий. Решение — поэтапное утверждение:

Бриф и ТЗ. Убедитесь, что клиент подтвердил правильность понимания задачи. План/структура. Согласуйте основные разделы и ключевые тезисы до начала написания. Черновик первого раздела. Уточните тон и стиль на небольшом фрагменте. Полный текст. Сдайте готовую работу, соответствующую уже согласованным параметрам.

Структурирование контента для максимальной эффективности

Хорошо структурированный контент значительно увеличивает шансы на удовлетворение клиента и достижение поставленных целей. Согласно исследованиям Nielsen Norman Group, пользователи просматривают только 20-28% текста при посещении веб-страницы. Это означает, что структура и визуальная иерархия критически важны. 📊

Эффективная структура контента основывается на нескольких ключевых принципах:

Перевернутая пирамида . Размещайте самую важную информацию в начале.

. Размещайте самую важную информацию в начале. Понятная иерархия . Используйте заголовки и подзаголовки для обозначения логических разделов.

. Используйте заголовки и подзаголовки для обозначения логических разделов. Скандируемость . Создавайте короткие параграфы, списки и выделения для удобства чтения.

. Создавайте короткие параграфы, списки и выделения для удобства чтения. Информационная плотность. Избегайте "воды" и повторов, каждое предложение должно нести ценность.

При работе над статьей на заказ использую следующую универсальную структуру, которую можно адаптировать под различные форматы:

Внимание-захватывающее вступление. Цель — удержать читателя на странице (интересный факт, вопрос, проблема). Проблема/контекст. Почему эта тема важна для читателя, какие боли она решает. Основная часть. Логически структурированные разделы с подзаголовками (3-5 ключевых блоков). Доказательства. Факты, статистика, примеры, кейсы, цитаты экспертов. Практическое применение. Как читатель может использовать информацию. Заключение с призывом к действию. Что делать дальше, куда обращаться.

Для различных типов статей можно использовать специализированные шаблоны структур:

Тип контента Рекомендуемая структура Информационная статья Проблема → Причины → Решения → Шаги → Результаты Продающий текст Проблема → Усиление боли → Решение → Преимущества → Доказательства → Оффер Экспертный обзор Тренд/вопрос → Анализ → Примеры → Мнения экспертов → Прогноз → Рекомендации Инструкция/Руководство Цель → Необходимые ресурсы → Пошаговый процесс → Советы → Решение проблем Кейс-стади Исходная ситуация → Вызовы → Решение → Процесс → Результаты → Уроки

При создании структуры также важно учитывать следующие факторы:

Площадка размещения . Контент для соцсетей, блога или email-рассылки требует различной структуры.

. Контент для соцсетей, блога или email-рассылки требует различной структуры. Уровень вовлеченности . Для "холодной" аудитории структура должна быть более компактной и привлекательной.

. Для "холодной" аудитории структура должна быть более компактной и привлекательной. Сложность темы . Чем сложнее тема, тем более дробной должна быть структура.

. Чем сложнее тема, тем более дробной должна быть структура. SEO-требования. Для поисковой оптимизации структура должна включать H2-H3 заголовки с ключевыми словами.

Техники адаптации стиля под разные ниши заказчиков

Умение адаптировать стиль написания под специфику различных ниш — одно из ключевых конкурентных преимуществ современного копирайтера. Исследование HubSpot показывает, что тексты, соответствующие ожиданиям аудитории конкретной ниши, генерируют на 47% больше вовлеченности. Как настроиться на правильную волну? 🎯

Прежде всего, необходимо понимать, что каждая ниша имеет свои стилистические особенности:

IT и технологии : точность, технические детали, профессиональная терминология с расшифровкой сложных понятий.

: точность, технические детали, профессиональная терминология с расшифровкой сложных понятий. Финансы и банковское дело : сбалансированность между экспертностью и доступностью, четкость формулировок, консервативный тон.

: сбалансированность между экспертностью и доступностью, четкость формулировок, консервативный тон. Медицина : научная обоснованность, этичность, эмпатия, избегание сенсационности.

: научная обоснованность, этичность, эмпатия, избегание сенсационности. E-commerce : ориентация на выгоды, эмоциональность, краткость, побуждение к действию.

: ориентация на выгоды, эмоциональность, краткость, побуждение к действию. Юриспруденция: точность формулировок, ссылки на законодательство, избегание обещаний и гарантий.

Для эффективной адаптации стиля рекомендую следующий алгоритм:

Изучение материалов бренда. Проанализируйте существующий контент клиента — это даст понимание тона и стиля. Анализ конкурентов. Изучите 3-5 успешных компаний в нише и отметьте особенности их коммуникации. Создание лексического поля. Составьте список терминов, профессионализмов и характерных выражений ниши. Определение табу. Выясните, какие темы, аргументы или выражения неприемлемы в данной нише. Прототипирование. Напишите короткий фрагмент и получите обратную связь от клиента.

Специфика адаптации контента для различных отраслей:

Отрасль Предпочтительный тон Лексические особенности Структура аргументации B2B технологии Экспертный, деловой Профессиональная терминология, факты, цифры Проблема → ROI → Внедрение → Результаты B2C красота и здоровье Дружеский, вдохновляющий Эмоциональные триггеры, истории, визуализация Боль → Обещание → Решение → Трансформация Образование Менторский, поддерживающий Доступные объяснения, метафоры, примеры Выгода → Процесс → Поддержка → Результат Финансы Уверенный, авторитетный Точность, прозрачность, объяснение терминов Проблема → Риски → Решение → Безопасность

При адаптации стиля стоит обратить внимание на несколько практических аспектов:

Длина предложений и абзацев варьируется в зависимости от ниши (в IT и юриспруденции обычно длиннее).

варьируется в зависимости от ниши (в IT и юриспруденции обычно длиннее). Использование местоимений ("мы", "вы", "они") существенно влияет на восприятие текста и зависит от политики бренда.

("мы", "вы", "они") существенно влияет на восприятие текста и зависит от политики бренда. Визуальные акценты (выделение, эмодзи, цитаты) уместны не во всех нишах.

(выделение, эмодзи, цитаты) уместны не во всех нишах. Соотношение фактов и эмоций должно корректироваться в зависимости от целевой аудитории.

Сдача работы и построение долгосрочных отношений

Правильная сдача работы и последующее взаимодействие с клиентом — это искусство, которое напрямую влияет на построение долгосрочных отношений. Согласно исследованию Freelancer Union, 72% заказчиков предпочитают работать с проверенными копирайтерами, даже если их услуги дороже. Как превратить разового клиента в постоянного? 🤝

Процесс сдачи работы должен быть тщательно продуман. Вот ключевые элементы профессиональной сдачи статьи:

Сопроводительное письмо . Краткое описание проделанной работы, основных акцентов и решений.

. Краткое описание проделанной работы, основных акцентов и решений. Соблюдение сроков . Лучше сдать за день до дедлайна, чем на час позже.

. Лучше сдать за день до дедлайна, чем на час позже. Форматирование . Текст должен быть представлен в удобном для клиента формате, с соблюдением всех требований к оформлению.

. Текст должен быть представлен в удобном для клиента формате, с соблюдением всех требований к оформлению. Дополнительные материалы . Предложите варианты заголовков, метатегов или вопросов для социальных сетей — это показывает вашу заинтересованность.

. Предложите варианты заголовков, метатегов или вопросов для социальных сетей — это показывает вашу заинтересованность. Готовность к обратной связи. Предложите конкретные аспекты, по которым хотели бы получить комментарии.

После сдачи работы начинается не менее важный этап — работа с обратной связью и корректировками:

Воспринимайте правки конструктивно. Не защищайте свой текст, а старайтесь понять потребность, стоящую за правкой. Систематизируйте полученные комментарии. Это поможет избежать повторения ошибок в будущем. Уточняйте неясные моменты. Если правка непонятна, лучше задать вопрос, чем делать наугад. Предлагайте альтернативы. Если не согласны с правкой, предложите другой вариант решения задачи. Фиксируйте итоговую версию. После внесения всех правок важно получить финальное подтверждение.

Для превращения разового клиента в постоянного используйте следующие стратегии:

Follow-up через 1-2 недели . Поинтересуйтесь результатами публикации и предложите идеи для новых материалов.

. Поинтересуйтесь результатами публикации и предложите идеи для новых материалов. Ведение базы знаний по клиенту . Сохраняйте все брифы, правки и комментарии для улучшения будущих работ.

. Сохраняйте все брифы, правки и комментарии для улучшения будущих работ. Периодический аудит контента . Предлагайте обновление или оптимизацию ранее созданных материалов.

. Предлагайте обновление или оптимизацию ранее созданных материалов. Предложение контент-плана . Разработайте перспективный план публикаций на 3-6 месяцев вперед.

. Разработайте перспективный план публикаций на 3-6 месяцев вперед. Личный контакт. Изредка отправляйте полезные материалы или исследования, релевантные для бизнеса клиента.

Профессионально выстроенный процесс взаимодействия с заказчиком существенно повышает шансы на долгосрочное сотрудничество:

Действие Влияние на удержание клиента Сдача работы в срок Увеличивает шанс повторного обращения на 63% Предложение дополнительных идей Повышает лояльность на 47% Сбор и анализ обратной связи Сокращает количество правок на 58% при следующем заказе Регулярная коммуникация между проектами Увеличивает среднюю продолжительность сотрудничества в 2,3 раза Профессиональное оформление сдачи Повышает вероятность рекомендации другим клиентам на 71%