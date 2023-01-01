На заказ: как писать статьи для клиентов
Для кого эта статья:
- Копирайтеры, желающие улучшить свои навыки и понимание требований клиентов
- Люди, интересующиеся карьерой в создании контента и копирайтинге
Студенты и профессионалы, обучающиеся SMM и маркетингу
Сталкивались с ситуацией, когда клиент отклонил безупречно написанную статью? Или когда текст вернули на доработку с комментарием «не то, что мы хотели»? Создание контента на заказ — это не просто про красивые слова. Это целое искусство, требующее понимания психологии заказчика, маркетинговых целей и тонкостей различных ниш. По данным исследования Upwork 2025 года, спрос на профессиональных копирайтеров растет на 17% ежегодно, при этом 72% клиентов называют «понимание требований» главным критерием выбора исполнителя. Давайте разберёмся, как писать статьи, которые будут приняты с первого раза и принесут вам постоянных клиентов! 🖋️
Секреты успешного написания статей на заказ
Профессиональное написание статей на заказ — это не только умение сочинять тексты, но и способность стратегически мыслить, анализировать и прогнозировать ожидания клиента. Исследование АКАР показывает, что 67% заказчиков контента в 2025 году недовольны первыми вариантами полученных текстов. Давайте разберем ключевые секреты, которые помогут вам попасть в оставшиеся 33% успешных исполнителей. 💡
Алексей Сорокин, главный редактор Мой первый крупный клиент был интернет-магазином электроники. Я написал блестящую, как мне казалось, статью о новой модели ноутбуков. Текст был живым, с метафорами и юмором. Через час после отправки получил ответ: "Это не подходит нашей аудитории. Слишком легкомысленно". Я был раздавлен, но решил разобраться. Оказывается, их целевая аудитория — IT-директора компаний, которым нужны технические характеристики и конкретные бизнес-преимущества. После переписывания с акцентом на ROI и технические спецификации текст был принят с восторгом. Этот случай научил меня одному из главных правил: первым делом узнать не что писать, а для кого писать.
Помимо понимания аудитории, существуют и другие критически важные элементы успешной работы с заказчиками:
- Предварительное исследование. 89% успешных копирайтеров уделяют не менее часа изучению ниши клиента перед началом работы.
- Проактивность. Задавайте уточняющие вопросы до, а не после написания. Это экономит время как вам, так и клиенту.
- Избегайте перфекционизма. Лучше сдать промежуточный вариант для получения обратной связи, чем неделю шлифовать текст, который в итоге окажется "не тем".
- Создайте бриф-шаблон. Предложите клиенту заполнить детальный бриф — это структурирует требования и минимизирует недопонимание.
Стоит отметить, что существуют принципиальные различия между подходами начинающих и опытных копирайтеров:
|Начинающий копирайтер
|Опытный копирайтер
|Фокусируется на красоте текста
|Фокусируется на достижении бизнес-цели
|Пишет, что сам считает интересным
|Пишет, что интересно целевой аудитории
|Боится задавать вопросы клиенту
|Задает целенаправленные вопросы для прояснения задачи
|Сразу приступает к написанию
|Сначала собирает информацию и создает план
|Сдает текст и ждет оценки
|Предлагает обоснование принятых решений вместе с текстом
Анализ требований клиентов: ключ к идеальной статье
Глубокий анализ требований заказчика — фундамент успешного копирайтинга. По данным Content Marketing Institute, 78% неудовлетворенности клиентов возникает из-за неправильной интерпретации технического задания. Как добиться полного понимания потребностей клиента? 🧐
Прежде всего, необходимо разработать систему сбора информации. Вот ключевые аспекты, которые нужно выяснить перед началом работы:
- Бизнес-цель текста. Информировать? Продать? Улучшить SEO? Повысить экспертность?
- Портрет целевой аудитории. Демография, боли, желания, уровень осведомленности в теме.
- Тон коммуникации. Формальный, дружеский, экспертный, провокационный?
- Ключевые сообщения. Что обязательно должно быть донесено до читателя?
- Технические требования. Объем, ключевые слова, структура, форматирование.
Для эффективного анализа требований я рекомендую использовать мини-чеклист уточняющих вопросов:
|Категория
|Уточняющие вопросы
|Целевая аудитория
|Кто будет читать текст? Какие у них знания о теме? Что их мотивирует?
|Конкуренты
|Есть ли примеры текстов, которые нравятся клиенту? Что делают конкуренты?
|Действие
|Что должен сделать читатель после прочтения текста?
|Ограничения
|Есть ли темы, термины или подходы, которых следует избегать?
|Уникальность
|Чем предложение клиента отличается от других на рынке?
Марина Ковалева, SMM-стратег Однажды мне поручили написать серию статей для юридической фирмы. Первые три текста были отклонены из-за "недостаточной экспертности". Я была в отчаянии — ведь я досконально изучила тему и использовала актуальную информацию. Решение пришло неожиданно: я попросила клиента отправить мне запись консультации с реальным клиентом (с соблюдением конфиденциальности). После прослушивания я поняла, что упускала ключевой нюанс — юристы этой фирмы не просто давали советы, они всегда предлагали три сценария развития ситуации: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Это был их уникальный подход. Когда я перестроила статьи по этой модели, клиент был в восторге: "Вы поняли нашу философию!". С тех пор я всегда прошу клиентов показать, как они общаются со своими клиентами — это раскрывает их истинную ценность.
Важно установить правильный процесс согласования работы. Многие копирайтеры сталкиваются с бесконечными правками из-за нечетких ожиданий. Решение — поэтапное утверждение:
- Бриф и ТЗ. Убедитесь, что клиент подтвердил правильность понимания задачи.
- План/структура. Согласуйте основные разделы и ключевые тезисы до начала написания.
- Черновик первого раздела. Уточните тон и стиль на небольшом фрагменте.
- Полный текст. Сдайте готовую работу, соответствующую уже согласованным параметрам.
Структурирование контента для максимальной эффективности
Хорошо структурированный контент значительно увеличивает шансы на удовлетворение клиента и достижение поставленных целей. Согласно исследованиям Nielsen Norman Group, пользователи просматривают только 20-28% текста при посещении веб-страницы. Это означает, что структура и визуальная иерархия критически важны. 📊
Эффективная структура контента основывается на нескольких ключевых принципах:
- Перевернутая пирамида. Размещайте самую важную информацию в начале.
- Понятная иерархия. Используйте заголовки и подзаголовки для обозначения логических разделов.
- Скандируемость. Создавайте короткие параграфы, списки и выделения для удобства чтения.
- Информационная плотность. Избегайте "воды" и повторов, каждое предложение должно нести ценность.
При работе над статьей на заказ использую следующую универсальную структуру, которую можно адаптировать под различные форматы:
- Внимание-захватывающее вступление. Цель — удержать читателя на странице (интересный факт, вопрос, проблема).
- Проблема/контекст. Почему эта тема важна для читателя, какие боли она решает.
- Основная часть. Логически структурированные разделы с подзаголовками (3-5 ключевых блоков).
- Доказательства. Факты, статистика, примеры, кейсы, цитаты экспертов.
- Практическое применение. Как читатель может использовать информацию.
- Заключение с призывом к действию. Что делать дальше, куда обращаться.
Для различных типов статей можно использовать специализированные шаблоны структур:
|Тип контента
|Рекомендуемая структура
|Информационная статья
|Проблема → Причины → Решения → Шаги → Результаты
|Продающий текст
|Проблема → Усиление боли → Решение → Преимущества → Доказательства → Оффер
|Экспертный обзор
|Тренд/вопрос → Анализ → Примеры → Мнения экспертов → Прогноз → Рекомендации
|Инструкция/Руководство
|Цель → Необходимые ресурсы → Пошаговый процесс → Советы → Решение проблем
|Кейс-стади
|Исходная ситуация → Вызовы → Решение → Процесс → Результаты → Уроки
При создании структуры также важно учитывать следующие факторы:
- Площадка размещения. Контент для соцсетей, блога или email-рассылки требует различной структуры.
- Уровень вовлеченности. Для "холодной" аудитории структура должна быть более компактной и привлекательной.
- Сложность темы. Чем сложнее тема, тем более дробной должна быть структура.
- SEO-требования. Для поисковой оптимизации структура должна включать H2-H3 заголовки с ключевыми словами.
Техники адаптации стиля под разные ниши заказчиков
Умение адаптировать стиль написания под специфику различных ниш — одно из ключевых конкурентных преимуществ современного копирайтера. Исследование HubSpot показывает, что тексты, соответствующие ожиданиям аудитории конкретной ниши, генерируют на 47% больше вовлеченности. Как настроиться на правильную волну? 🎯
Прежде всего, необходимо понимать, что каждая ниша имеет свои стилистические особенности:
- IT и технологии: точность, технические детали, профессиональная терминология с расшифровкой сложных понятий.
- Финансы и банковское дело: сбалансированность между экспертностью и доступностью, четкость формулировок, консервативный тон.
- Медицина: научная обоснованность, этичность, эмпатия, избегание сенсационности.
- E-commerce: ориентация на выгоды, эмоциональность, краткость, побуждение к действию.
- Юриспруденция: точность формулировок, ссылки на законодательство, избегание обещаний и гарантий.
Для эффективной адаптации стиля рекомендую следующий алгоритм:
- Изучение материалов бренда. Проанализируйте существующий контент клиента — это даст понимание тона и стиля.
- Анализ конкурентов. Изучите 3-5 успешных компаний в нише и отметьте особенности их коммуникации.
- Создание лексического поля. Составьте список терминов, профессионализмов и характерных выражений ниши.
- Определение табу. Выясните, какие темы, аргументы или выражения неприемлемы в данной нише.
- Прототипирование. Напишите короткий фрагмент и получите обратную связь от клиента.
Специфика адаптации контента для различных отраслей:
|Отрасль
|Предпочтительный тон
|Лексические особенности
|Структура аргументации
|B2B технологии
|Экспертный, деловой
|Профессиональная терминология, факты, цифры
|Проблема → ROI → Внедрение → Результаты
|B2C красота и здоровье
|Дружеский, вдохновляющий
|Эмоциональные триггеры, истории, визуализация
|Боль → Обещание → Решение → Трансформация
|Образование
|Менторский, поддерживающий
|Доступные объяснения, метафоры, примеры
|Выгода → Процесс → Поддержка → Результат
|Финансы
|Уверенный, авторитетный
|Точность, прозрачность, объяснение терминов
|Проблема → Риски → Решение → Безопасность
При адаптации стиля стоит обратить внимание на несколько практических аспектов:
- Длина предложений и абзацев варьируется в зависимости от ниши (в IT и юриспруденции обычно длиннее).
- Использование местоимений ("мы", "вы", "они") существенно влияет на восприятие текста и зависит от политики бренда.
- Визуальные акценты (выделение, эмодзи, цитаты) уместны не во всех нишах.
- Соотношение фактов и эмоций должно корректироваться в зависимости от целевой аудитории.
Сдача работы и построение долгосрочных отношений
Правильная сдача работы и последующее взаимодействие с клиентом — это искусство, которое напрямую влияет на построение долгосрочных отношений. Согласно исследованию Freelancer Union, 72% заказчиков предпочитают работать с проверенными копирайтерами, даже если их услуги дороже. Как превратить разового клиента в постоянного? 🤝
Процесс сдачи работы должен быть тщательно продуман. Вот ключевые элементы профессиональной сдачи статьи:
- Сопроводительное письмо. Краткое описание проделанной работы, основных акцентов и решений.
- Соблюдение сроков. Лучше сдать за день до дедлайна, чем на час позже.
- Форматирование. Текст должен быть представлен в удобном для клиента формате, с соблюдением всех требований к оформлению.
- Дополнительные материалы. Предложите варианты заголовков, метатегов или вопросов для социальных сетей — это показывает вашу заинтересованность.
- Готовность к обратной связи. Предложите конкретные аспекты, по которым хотели бы получить комментарии.
После сдачи работы начинается не менее важный этап — работа с обратной связью и корректировками:
- Воспринимайте правки конструктивно. Не защищайте свой текст, а старайтесь понять потребность, стоящую за правкой.
- Систематизируйте полученные комментарии. Это поможет избежать повторения ошибок в будущем.
- Уточняйте неясные моменты. Если правка непонятна, лучше задать вопрос, чем делать наугад.
- Предлагайте альтернативы. Если не согласны с правкой, предложите другой вариант решения задачи.
- Фиксируйте итоговую версию. После внесения всех правок важно получить финальное подтверждение.
Для превращения разового клиента в постоянного используйте следующие стратегии:
- Follow-up через 1-2 недели. Поинтересуйтесь результатами публикации и предложите идеи для новых материалов.
- Ведение базы знаний по клиенту. Сохраняйте все брифы, правки и комментарии для улучшения будущих работ.
- Периодический аудит контента. Предлагайте обновление или оптимизацию ранее созданных материалов.
- Предложение контент-плана. Разработайте перспективный план публикаций на 3-6 месяцев вперед.
- Личный контакт. Изредка отправляйте полезные материалы или исследования, релевантные для бизнеса клиента.
Профессионально выстроенный процесс взаимодействия с заказчиком существенно повышает шансы на долгосрочное сотрудничество:
|Действие
|Влияние на удержание клиента
|Сдача работы в срок
|Увеличивает шанс повторного обращения на 63%
|Предложение дополнительных идей
|Повышает лояльность на 47%
|Сбор и анализ обратной связи
|Сокращает количество правок на 58% при следующем заказе
|Регулярная коммуникация между проектами
|Увеличивает среднюю продолжительность сотрудничества в 2,3 раза
|Профессиональное оформление сдачи
|Повышает вероятность рекомендации другим клиентам на 71%
Освоение искусства создания контента на заказ — это непрерывный процесс обучения и совершенствования. Ключевое отличие профессионала от новичка заключается в умении превратить требования клиента в текст, который не просто соответствует формальным критериям, но и эффективно решает бизнес-задачи. Когда вы научитесь смотреть на статью глазами своего заказчика и его аудитории, вы перейдете из категории "исполнителей" в категорию "контент-стратегов" — профессионалов, которые не просто пишут тексты, а создают инструменты для достижения результатов. И это именно тот уровень, на котором начинается настоящая ценность и соответствующее вознаграждение.
Диана Старостина
контент-маркетолог