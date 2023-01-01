На прием на работу: пошаговая инструкция и необходимые документы

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие первую работу или меняющие текущее место работы

Люди, интересующиеся процессом трудоустройства и своим правами в сфере труда

Будущие и действующие HR-специалисты, желающие улучшить свои навыки и знания в области трудоустройства Трудоустройство — процесс, вызывающий массу вопросов даже у опытных соискателей. Какие документы нужно подготовить? Как правильно заполнить заявление? Что следует знать о своих правах? Независимо от того, ищете ли вы первую работу или меняете место трудоустройства, понимание правильного алгоритма действий может стать решающим фактором успешного начала карьеры. Предлагаю разобраться во всех тонкостях оформления на работу, чтобы процесс прошел гладко и без неприятных сюрпризов. ??

Документы, необходимые для приема на работу

Подготовка документов — первый и один из ключевых этапов трудоустройства. Их правильный комплект существенно ускорит процесс оформления и продемонстрирует вашу ответственность перед работодателем. Согласно статье 65 Трудового кодекса РФ, существует обязательный перечень документов, которые работодатель вправе запросить при приеме на работу.

Обязательные документы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства)

СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)

Документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву)

Документ об образовании/квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или подготовки)

Справка об отсутствии судимости (для определенных категорий работников)

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы в зависимости от специфики работы:

Категория работы Дополнительные документы Медицинские работники Медицинская книжка, сертификаты специалиста Педагогические работники Справка об отсутствии судимости, медицинское заключение Водители Водительское удостоверение, медицинская справка Иностранные граждане Разрешение на работу, патент, вид на жительство Несовершеннолетние Согласие родителей, медицинская справка

Помните, что работодатель не имеет права требовать документы, не предусмотренные законодательством. Например, запрос справки о семейном положении или характеристики с предыдущего места работы незаконен, если это не связано напрямую с выполнением трудовых обязанностей.

Алексей Петров, HR-директор с 15-летним стажем: Однажды ко мне обратилась Марина, которая получила отказ в трудоустройстве из-за "неполного пакета документов". Работодатель требовал от неё справку о доходах с предыдущего места работы и свидетельство о браке. После нашей консультации Марина указала на незаконность таких требований, сославшись на ст. 65 ТК РФ. В результате её приняли на работу без дополнительных документов. Помните: знание своих прав при трудоустройстве — это сила. Всегда проверяйте обоснованность требований работодателя.

Особое внимание стоит уделить трудовой книжке. С 2020 года у работников есть выбор: продолжать вести бумажную трудовую книжку или перейти на электронную. Если вы трудоустраиваетесь впервые в 2021 году и позже, работодатель формирует только электронную трудовую книжку. Важно понимать, что отсутствие трудовой книжки не является препятствием для трудоустройства — работодатель обязан оформить её, если вы устраиваетесь на первую работу. ??

Что нужно знать перед собеседованием о приеме на работу

Собеседование — это не только возможность для работодателя оценить вас как потенциального сотрудника, но и ваш шанс узнать максимум информации о компании и условиях работы. Грамотная подготовка к собеседованию повышает шансы на получение желаемой должности и позволяет избежать недопонимания в будущем. ??

Ключевые моменты подготовки к собеседованию:

Исследуйте компанию: изучите официальный сайт, отзывы сотрудников, публикации в СМИ

Проанализируйте требования вакансии и подготовьте примеры из своего опыта, соответствующие этим требованиям

Подготовьте вопросы о должностных обязанностях, коллективе, корпоративной культуре

Уточните детали оплаты труда, включая систему премирования и компенсаций

Ознакомьтесь с типичными вопросами на собеседованиях для вашей должности

Во время собеседования особое внимание стоит уделить вопросам, связанным с оформлением трудовых отношений. Вот что стоит выяснить:

Аспект трудоустройства Что уточнить Тип трудового договора Срочный или бессрочный, причины заключения срочного договора Испытательный срок Продолжительность, критерии оценки, отличия условий работы График работы Режим рабочего времени, возможность удаленной работы Оплата труда Система оплаты, периодичность выплат, наличие премий Социальный пакет ДМС, компенсация питания, обучения, спортивные программы

Важно задавать вопросы о формальной стороне трудоустройства тактично, но прямо. Например, можно спросить: "Какие документы потребуются для оформления трудовых отношений?" или "Какие этапы оформления предстоят после успешного прохождения собеседования?".

Обратите внимание на "тревожные звоночки" во время собеседования: нежелание работодателя официально оформлять трудовые отношения, уклончивые ответы о зарплате, неясные обязанности и т.д. Такие сигналы могут указывать на потенциальные проблемы в будущем. ??

Также стоит заранее определить для себя минимальные условия труда, на которые вы готовы согласиться. Это поможет вам принять взвешенное решение при получении предложения о работе и избежать поспешных решений под давлением момента.

Процесс оформления: от собеседования до трудового договора

После успешного прохождения собеседования начинается процесс официального оформления трудовых отношений. Этот этап может занять от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от внутренних процедур компании. Понимание последовательности действий поможет вам контролировать ситуацию и убедиться, что все оформлено правильно. ??

Стандартный алгоритм оформления на работу:

Предложение о работе (job offer) — устное или письменное предложение занять должность Предоставление необходимых документов в отдел кадров Заполнение личной карточки работника (форма Т-2) Прохождение предварительного медицинского осмотра (если требуется для должности) Ознакомление с локальными нормативными актами компании Подписание трудового договора Оформление приказа о приеме на работу Внесение записи в трудовую книжку Оформление личного дела Инструктаж по технике безопасности и охране труда

Особое внимание следует уделить трудовому договору — основному документу, регламентирующему взаимоотношения работника и работодателя. Согласно ст. 57 ТК РФ, в трудовом договоре должны быть указаны следующие обязательные условия:

Место работы и трудовая функция (должность, профессия, специальность)

Дата начала работы (и дата окончания для срочного договора)

Условия оплаты труда (размер оклада, доплаты, надбавки)

Режим рабочего времени и времени отдыха

Условия труда на рабочем месте

Обязательное социальное страхование

Другие условия, предусмотренные трудовым законодательством

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами. Один экземпляр передается работнику, второй хранится у работодателя. Получение своего экземпляра работник подтверждает подписью на экземпляре работодателя.

Ирина Соколова, специалист по трудовому праву: К нам обратился Дмитрий, который после месяца работы обнаружил, что условия в его трудовом договоре отличаются от обещанных на собеседовании. Вместо должности "менеджер проектов" он был оформлен как "ассистент", а оклад оказался на 20% ниже. К сожалению, письменного job offer у него не было. После нашей консультации Дмитрий инициировал переговоры с руководством, которые затянулись на несколько недель. Чтобы избежать подобных ситуаций, всегда просите письменное предложение о работе перед оформлением и внимательно читайте трудовой договор перед подписанием. Лучше потратить 20 минут на изучение документа, чем потом месяцами решать проблемы.

Важно понимать, что фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен письменно (ст. 67 ТК РФ). Если вас допустили к работе без оформления договора, работодатель обязан оформить его в течение трех рабочих дней.

Приказ о приеме на работу издается на основании заключенного трудового договора и оформляется по унифицированной форме № Т-1 или по форме, разработанной работодателем. С приказом работник должен быть ознакомлен под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. ??

Правильное заполнение заявления о приеме на работу

Заявление о приеме на работу — документ, с которого обычно начинается процедура оформления трудовых отношений. Хотя законодательство не содержит обязательного требования о написании такого заявления, большинство работодателей придерживаются этой традиции, поскольку заявление отражает волеизъявление будущего сотрудника на трудоустройство. ??

Заявление о приеме на работу пишется в свободной форме, но существуют определенные стандарты его составления:

В правом верхнем углу указываются реквизиты адресата (должность, ФИО руководителя, наименование организации) и заявителя (ФИО полностью, контактные данные)

По центру пишется слово "Заявление"

В тексте заявления указывается просьба о приеме на работу с указанием должности, структурного подразделения, даты начала работы

При необходимости указываются дополнительные условия (испытательный срок, режим работы, характер работы)

В конце ставится дата и личная подпись с расшифровкой

Пример заявления о приеме на работу:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от Петрова Петра Петровича тел.: +7 (999) 123-45-67

Заявление

Прошу принять меня на должность менеджера по продажам в отдел корпоративных клиентов с 15 мая 2025 года на условиях полного рабочего дня с испытательным сроком два месяца и окладом согласно штатному расписанию.

12.05.2025 ____ Петров П.П.

Важно отметить, что в некоторых организациях используются готовые бланки заявлений о приеме на работу. В этом случае необходимо внимательно заполнить все поля и уточнить непонятные моменты у сотрудника отдела кадров.

Частые ошибки при заполнении заявления:

Неточное указание наименования организации или должности

Отсутствие даты начала работы

Неверное указание структурного подразделения

Противоречие между условиями в заявлении и будущим трудовым договором

Отсутствие или неверное указание испытательного срока

Некоторые организации могут попросить указать в заявлении дополнительную информацию, например, сведения о предыдущем месте работы или образовании. Такие требования не противоречат законодательству, если эта информация необходима для оформления трудовых отношений.

Заявление о приеме на работу не требует нотариального заверения и может быть написано как от руки, так и напечатано на компьютере. Главное, чтобы в конце стояла собственноручная подпись заявителя. После подачи заявления работодатель принимает решение о приеме на работу, и при положительном решении издается соответствующий приказ.

Ваши права и обязанности при оформлении на работу

Процесс трудоустройства регулируется Трудовым кодексом РФ, который устанавливает права и обязанности как работника, так и работодателя. Знание своих прав при оформлении на работу позволяет избежать нарушений и защитить свои интересы. Равно важно понимать и свои обязанности, чтобы трудовые отношения начались с правильной ноты. ??

Основные права соискателя/работника при трудоустройстве:

Право на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных ТК РФ

Право на получение работы, обусловленной трудовым договором

Право на рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда

Право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы

Право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени

Право на защиту от дискриминации при приеме на работу по признакам пола, расы, национальности и другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами

Право получить письменный отказ в приеме на работу с указанием причин

Особо стоит отметить право на защиту от необоснованного отказа в приеме на работу. Согласно ст. 64 ТК РФ, запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Отказ считается необоснованным, если он не связан с деловыми качествами работника или нарушает гарантии, установленные законодательством.

Обязанности соискателя/работника при трудоустройстве:

Предоставление достоверной информации о себе и своей квалификации

Предоставление всех необходимых документов, предусмотренных ТК РФ

Прохождение предварительного медицинского осмотра (если требуется для должности)

Соблюдение внутренних правил компании при посещении офиса для оформления

Добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей после начала работы

Соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка

Важно отметить права и обязанности работодателя в процессе трудоустройства:

Права работодателя Обязанности работодателя Запрашивать документы, предусмотренные ТК РФ Не требовать документы, не предусмотренные законодательством Устанавливать испытательный срок (с ограничениями) Оформить трудовой договор в письменной форме Проверять квалификацию и деловые качества соискателя Ознакомить с локальными нормативными актами Отказать в приеме на работу по деловым качествам Обеспечить безопасные условия труда Устанавливать дополнительные условия труда (не ухудшающие положение работника) Обеспечить социальное страхование работника

При нарушении ваших прав при трудоустройстве можно обратиться в следующие инстанции:

Государственная инспекция труда

Прокуратура

Комиссия по трудовым спорам

Суд

Помните, что защита трудовых прав начинается с их знания. Внимательно читайте все документы перед подписанием, задавайте вопросы и не стесняйтесь уточнять непонятные моменты. Лучше потратить время на выяснение всех деталей до начала работы, чем решать проблемы постфактум. ??

Также стоит отметить, что с 2021 года работникам, трудоустраивающимся впервые, оформляются только электронные трудовые книжки. Бумажные трудовые книжки сохраняются для тех, кто начал трудовую деятельность до 2021 года и не выбрал электронный формат. Это важное изменение, которое упрощает процесс трудоустройства и учета трудового стажа.