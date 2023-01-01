Где отражать выручку в бухучете: счет 90 и ключевые нюансы

Для кого эта статья:

Студенты, обучающиеся бухгалтерскому учету

Начинающие бухгалтеры и финансовые специалисты

Руководители и владельцы бизнеса, занимающиеся учетом и финансовой отчетностью Вопрос "где отражать выручку" возникает у каждого, кто сталкивается с бухгалтерским учетом — будь то студент, начинающий бухгалтер или руководитель бизнеса. Неправильное отражение выручки может привести к искажению финансовой отчетности, ошибкам в налогообложении и, как следствие, к серьезным штрафам. Правильный ответ однозначен: выручка отражается на счете 90 "Продажи". Однако за этим простым ответом скрывается целый механизм проводок, субсчетов и нюансов, разобраться в которых критически важно для точного учета. 💼

Счет 90 "Продажи": где отражается выручка в бухучете

В бухгалтерском учете выручка отражается на счете 90 "Продажи". Этот счет является активно-пассивным и предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним.

Счет 90 используется для учета:

Выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

НДС и других налогов, включаемых в цену продукции

Прочих расходов, связанных с реализацией

Финансового результата от продаж

Важно понимать, что счет 90 — это не просто "склад" для выручки. Это сложный механизм, позволяющий сформировать полную картину финансового результата от основной деятельности предприятия. 📊

Елена Петрова, главный бухгалтер Однажды ко мне обратился владелец небольшого производства мебели. Он самостоятельно вел бухгалтерию и отражал всю выручку на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". В результате в его учете не формировался финансовый результат, а налоговые декларации содержали ошибки. Мы провели "ревизию" его учетной политики и настроили корректное отражение выручки через счет 90. Уже через месяц у него появилась четкая картина реальной прибыльности бизнеса, а через квартал удалось избежать серьезных претензий со стороны налоговой инспекции.

В отличие от других счетов, счет 90 имеет особый порядок закрытия. Несмотря на то, что ежемесячно определяется финансовый результат от продаж (прибыль или убыток), остатки на субсчетах счета 90 не закрываются. Они накапливаются в течение года и обнуляются только 31 декабря.

Структура и субсчета 90 счета для учета выручки

Счет 90 "Продажи" имеет разветвленную структуру субсчетов, которая позволяет детализировать информацию о выручке и расходах, связанных с ее получением. Согласно Плану счетов и Инструкции по его применению, к счету 90 могут быть открыты следующие субсчета:

Субсчет Название Назначение 90-1 Выручка Учитывается выручка от реализации (кредитовый оборот) 90-2 Себестоимость продаж Отражается себестоимость проданных товаров/продукции/услуг (дебетовый оборот) 90-3 НДС Учитывается сумма НДС, включенная в цену (дебетовый оборот) 90-4 Акцизы Отражаются акцизы, включенные в цену (для подакцизных товаров) 90-9 Прибыль/убыток от продаж Определяется финансовый результат от продаж

Организация может расширять перечень субсчетов в соответствии со спецификой своей деятельности. Например, если компания ведет несколько видов деятельности, могут быть открыты дополнительные субсчета для учета выручки по каждому направлению.

Учет на счете 90 ведется в разрезе аналитики: по видам продукции, товаров, работ, услуг, а также по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для управления организацией. 🔍

Именно субсчет 90-1 "Выручка" является тем местом, где непосредственно отражается выручка от реализации. При этом происходит увеличение кредитового оборота по данному субсчету. Особенность структуры счета 90 в том, что в течение года субсчета не закрываются, а накапливают обороты, формируя итоговую картину результатов деятельности компании.

Основные проводки по выручке со счетом 90

Корректное отражение выручки невозможно без понимания основных проводок, связанных со счетом 90. Рассмотрим наиболее распространенные бухгалтерские записи, которые формируются при учете выручки от реализации. 📝

1. Отражение выручки от реализации:

Дт 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кт 90-1 "Выручка" — отражена выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

Дт 50 "Касса" или 51 "Расчетные счета" Кт 90-1 "Выручка" — при получении оплаты без предварительного выставления счета

Дт 57 "Переводы в пути" Кт 90-1 "Выручка" — при оплате банковскими картами через эквайринг

2. Списание себестоимости:

Дт 90-2 "Себестоимость продаж" Кт 41 "Товары" — списана себестоимость реализованных товаров

Дт 90-2 "Себестоимость продаж" Кт 43 "Готовая продукция" — списана себестоимость реализованной продукции

Дт 90-2 "Себестоимость продаж" Кт 20 "Основное производство" — списаны затраты на выполненные работы, оказанные услуги

3. Начисление налогов:

Дт 90-3 "НДС" Кт 68 "Расчеты по налогам и сборам" — начислен НДС с выручки

Дт 90-4 "Акцизы" Кт 68 "Расчеты по налогам и сборам" — начислены акцизы (для подакцизных товаров)

4. Определение финансового результата (ежемесячно):

Дт 90-9 "Прибыль/убыток от продаж" Кт 99 "Прибыли и убытки" — отражена прибыль от продаж

Дт 99 "Прибыли и убытки" Кт 90-9 "Прибыль/убыток от продаж" — отражен убыток от продаж

Рассмотрим конкретный пример проводок при реализации товаров на сумму 120 000 рублей (включая НДС 20% — 20 000 рублей). Себестоимость товаров составляет 70 000 рублей:

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операции 62 90-1 120 000 Отражена выручка от реализации товаров 90-2 41 70 000 Списана себестоимость реализованных товаров 90-3 68 20 000 Начислен НДС с выручки 90-9 99 30 000 Отражена прибыль от продаж (120 000 – 70 000 – 20 000)

Важно помнить, что момент признания выручки зависит от учетной политики организации и может быть установлен по факту отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или по факту оплаты. ⚠️

Нюансы учета НДС при отражении выручки на счете 90

Учет НДС при отражении выручки на счете 90 имеет ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать для корректного формирования налоговой базы и финансовой отчетности. 📋

При отражении выручки с НДС необходимо помнить следующие ключевые моменты:

Раздельный учет сумм выручки и НДС — на субсчетах 90-1 и 90-3 соответственно, что обеспечивает прозрачность формирования налоговой базы

— на субсчетах 90-1 и 90-3 соответственно, что обеспечивает прозрачность формирования налоговой базы Момент начисления НДС — совпадает с моментом признания выручки и не зависит от фактического поступления денежных средств от покупателя

— совпадает с моментом признания выручки и не зависит от фактического поступления денежных средств от покупателя Выставление счета-фактуры — должно производиться в течение 5 дней с момента отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

— должно производиться в течение 5 дней с момента отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) Специфика для разных налоговых режимов — организации на УСН, ЕСХН, ЕНВД не используют субсчет 90-3, так как не являются плательщиками НДС

Особое внимание следует уделить ситуациям с разными ставками НДС. Если организация реализует товары или услуги, облагаемые по разным ставкам НДС (0%, 10%, 20%), или осуществляет операции, не облагаемые НДС, необходимо вести раздельный учет таких операций.

Иван Соколов, налоговый консультант В моей практике был случай с производственной компанией, которая экспортировала часть продукции (НДС 0%) и реализовывала остальное на внутреннем рынке (НДС 20%). Бухгалтер учитывал всю выручку на одном субсчете 90-1, не разделяя по видам ставок НДС. При налоговой проверке это привело к сложностям с подтверждением правомерности применения нулевой ставки по экспортным операциям. Мы оперативно разработали систему аналитического учета на субсчетах 90-1 и 90-3 в разрезе ставок НДС, что позволило не только исправить ситуацию, но и создать прозрачную систему учета, которая значительно упростила последующее взаимодействие с налоговыми органами.

При работе с авансами полученными важно помнить, что:

При получении аванса НДС начисляется с полученной суммы: Дт 76-АВ "Расчеты по НДС с авансов полученных" Кт 68 "Расчеты по налогам и сборам"

При отгрузке товара и отражении выручки на счете 90 производится восстановление НДС с аванса: Дт 68 "Расчеты по налогам и сборам" Кт 76-АВ "Расчеты по НДС с авансов полученных"

Для экспортных операций (ставка НДС 0%) алгоритм учета усложняется:

При отгрузке на экспорт делается запись: Дт 62 Кт 90-1 (без начисления НДС) Одновременно начисляется НДС по ставке 20% на отдельном субсчете 90-3: Дт 90-3 Кт 68-НДС (субсчет "НДС экспортный") После сбора пакета документов, подтверждающих экспорт, делается сторнирующая запись: Дт 90-3 Кт 68-НДС (субсчет "НДС экспортный") — сторно

Ошибки в учете НДС при отражении выручки могут привести к серьезным налоговым последствиям, включая недоимки, пени и штрафы. Поэтому крайне важно организовать четкую систему учета НДС при работе со счетом 90. 🔍

Закрытие счета 90 и формирование финансового результата

Закрытие счета 90 "Продажи" имеет свои особенности и является важным этапом в формировании финансового результата деятельности организации. В отличие от большинства счетов, счет 90 закрывается не ежемесячно, а по итогам года. 📅

Алгоритм закрытия счета 90 включает следующие этапы:

1. Ежемесячное определение финансового результата:

Определяется разница между кредитовым оборотом по субсчету 90-1 "Выручка" и дебетовыми оборотами по субсчетам 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "НДС", 90-4 "Акцизы" и др.

Результат списывается на счет 99 "Прибыли и убытки": при прибыли делается запись Дт 90-9 Кт 99, при убытке — Дт 99 Кт 90-9

2. Закрытие субсчетов счета 90 в конце года:

31 декабря производится закрытие всех субсчетов счета 90

Субсчет 90-1 "Выручка" закрывается на субсчет 90-9: Дт 90-1 Кт 90-9 (на сумму накопленного за год кредитового оборота)

Субсчета с 90-2 по 90-8 закрываются на субсчет 90-9: Дт 90-9 Кт 90-2, 90-3, 90-4 и т.д. (на сумму накопленных за год дебетовых оборотов)

Таким образом, по состоянию на 1 января следующего года все субсчета счета 90 не имеют остатков, и учет начинается заново. Это позволяет в новом отчетном году накапливать информацию о выручке и расходах с нуля.

Рассмотрим пример закрытия счета 90 по итогам года:

Субсчет Остаток на 31.12 Проводка по закрытию 90-1 "Выручка" 10 000 000 руб. (кредитовый) Дт 90-1 Кт 90-9 — 10 000 000 руб. 90-2 "Себестоимость продаж" 6 000 000 руб. (дебетовый) Дт 90-9 Кт 90-2 — 6 000 000 руб. 90-3 "НДС" 1 666 667 руб. (дебетовый) Дт 90-9 Кт 90-3 — 1 666 667 руб. 90-9 "Прибыль/убыток от продаж" 2 333 333 руб. (кредитовый)* После закрытия субсчетов — 0 руб.

Остаток по субсчету 90-9 перед закрытием равен накопленной за год прибыли от продаж, которая ежемесячно списывалась на счет 99.

Важно отметить следующие нюансы при закрытии счета 90:

Проверка равенства оборотов: после всех закрывающих проводок дебетовый и кредитовый обороты по счету 90 в целом должны быть равны Отсутствие остатков: на всех субсчетах счета 90 на начало года не должно быть остатков Соответствие данным отчетности: сумма прибыли от продаж за год, отраженная по кредиту счета 99 в корреспонденции со счетом 90-9, должна соответствовать показателю "Прибыль (убыток) от продаж" отчета о финансовых результатах

Корректное закрытие счета 90 и формирование финансового результата имеет критическое значение для достоверности бухгалтерской отчетности и правильного исчисления налога на прибыль. Поэтому данной процедуре следует уделять особое внимание при проведении годовой бухгалтерской работы. 📊

Отражение выручки на счете 90 — это фундаментальный процесс в бухгалтерском учете, формирующий основу для расчета финансового результата деятельности организации. Правильное использование субсчетов счета 90, корректное формирование проводок и своевременное закрытие счета позволяют не только соблюсти требования законодательства, но и получить достоверную информацию о реальном положении дел компании. Помните, что именно через счет 90 "Продажи" проходит главный финансовый поток любого бизнеса — выручка от реализации, а значит, ошибки в его ведении могут исказить всю картину финансового состояния предприятия.

