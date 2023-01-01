Можно ли завести новую трудовую: правила, условия и пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Работники, начинающие свою карьеру и нуждающиеся в понимании процесса оформления трудовых книжек.

Специалисты HR, желающие углубить свои знания в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства.

Люди, столкнувшиеся с проблемами утери или восстановления трудовых книжек и нуждающиеся в пошаговом руководстве по процедуре. Трудовая книжка — один из наиболее значимых документов в жизни каждого работающего россиянина. Ситуации, когда документ утерян, поврежден или вы только начинаете профессиональный путь, требуют конкретных действий. Несмотря на переход к электронным трудовым книжкам с 2020 года, бумажные версии остаются актуальными для многих работников. Как правильно оформить новую трудовую, когда это возможно сделать на законных основаниях и какие документы потребуются для этого в 2025 году? Давайте разберемся с процессом оформления нового документа поэтапно. 📑

Можно ли завести новую трудовую книжку: законные основания

Вопрос о возможности заведения новой трудовой книжки интересует многих: от тех, кто потерял документ, до тех, кто только начинает трудовой путь. Законодательство РФ чётко регламентирует ситуации, в которых допустимо оформление нового документа. 👨‍⚖️

Согласно Трудовому кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ №225 от 16.04.2003 "О трудовых книжках", основаниями для заведения новой трудовой книжки являются:

Первое трудоустройство гражданина

Утрата, порча или существенное повреждение предыдущей трудовой книжки

Смена личных данных (например, фамилии), если в книжке недостаточно места для внесения изменений

Возвращение на работу после длительного перерыва в трудовой деятельности, если прежняя книжка не сохранилась

Обнаружение ошибок и неточностей, которые невозможно исправить без замены документа

Важно помнить, что нельзя просто так "начать с чистого листа" или завести новую трудовую по собственному желанию, если предыдущая сохранилась. Такие действия противоречат трудовому законодательству и могут привести к проблемам при подтверждении стажа.

Ситуация Возможность получения новой трудовой Комментарий Первое трудоустройство Да, новая трудовая книжка Оформляется работодателем в течение 5 дней Утеря/порча книжки Да, дубликат Требуется заявление работника и подтверждающие документы Смена личных данных Возможно, дубликат Если нет места для внесения изменений Желание "начать с чистого листа" Нет Противоречит законодательству Возвращение из-за границы Возможно, новая или дубликат Зависит от наличия подтверждающих трудовой стаж документов

Ирина Петрова, HR-директор с 15-летним стажем: За годы работы мне довелось столкнуться с десятками случаев восстановления трудовых книжек. Самым сложным был случай с Алексеем, ведущим специалистом нашей компании. Он потерял трудовую книжку при переезде, а его предыдущий работодатель — небольшая фирма — к тому времени уже ликвидировался. Мы решили действовать по всем правилам: составили заявление о выдаче дубликата, собрали все имеющиеся документы, подтверждающие его стаж, включая копии приказов и справки из ПФР. Нам пришлось делать запросы в архивы и даже привлекать свидетелей, которые могли подтвердить факт его работы в ликвидированной компании. Через месяц кропотливой работы мы смогли восстановить полный трудовой путь Алексея в дубликате. Главный урок, который я извлекла: никогда не откладывайте восстановление потерянной трудовой — чем больше времени проходит, тем сложнее собрать необходимые документы.

В каких случаях выдается дубликат трудовой книжки

Дубликат трудовой книжки — это официальный документ, который полностью воспроизводит информацию из оригинальной трудовой. Различие между новой трудовой книжкой и дубликатом принципиально: дубликат восстанавливает всю предыдущую трудовую историю, в то время как новая трудовая начинается "с нуля". 🔄

Дубликат трудовой книжки выдается в следующих случаях:

При утере оригинальной трудовой книжки владельцем

При порче или значительном повреждении книжки, делающем невозможным её дальнейшее использование

При обнаружении большого количества неправильных или неточных записей

Если в трудовой книжке заполнены все страницы соответствующих разделов

При изменении персональных данных владельца (фамилии, имени, отчества, даты рождения), если нет возможности внести эти изменения в существующую книжку

Важно понимать, что дубликат трудовой книжки имеет такую же юридическую силу, как и оригинал. В дубликате обязательно должны быть восстановлены все записи о трудовой деятельности, имевшиеся в оригинале.

Процедура получения дубликата отличается в зависимости от вашего текущего статуса:

Статус работника Кто выдает дубликат Особенности процедуры Работающий Текущий работодатель На основании заявления и документов, подтверждающих трудовой стаж Неработающий Последний работодатель Требуется обращение к последнему работодателю с подтверждающими документами Если организация ликвидирована Правопреемник или архив Необходимо обратиться к правопреемнику или в государственный архив по месту расположения организации Если недостаточно документов Новый работодатель Выдается дубликат с записями, которые можно подтвердить документально

Согласно Постановлению №225, работодатель обязан выдать дубликат трудовой книжки по письменному заявлению работника не позднее 15 дней со дня подачи заявления. При отсутствии возможности получить дубликат у последнего работодателя (например, при ликвидации организации без правопреемника), трудовой стаж может быть установлен на основании других документов.

Процедура получения новой трудовой: пошаговое руководство

Процесс получения новой трудовой книжки или дубликата имеет определенную последовательность действий и различается в зависимости от конкретной ситуации. Рассмотрим пошаговые инструкции для различных случаев. 📝

Для первого трудоустройства (оформление новой трудовой книжки):

Приобретите бланк трудовой книжки и вкладыш к ней (обычно это делает работодатель, а сотрудник возмещает расходы) Предоставьте работодателю необходимые документы (паспорт, документ об образовании, СНИЛС) Работодатель заполняет титульный лист трудовой книжки (ФИО, дата рождения, образование, профессия) Вы ставите подпись на титульном листе, подтверждая правильность данных Работодатель вносит запись о приеме на работу в течение 5 дней с момента трудоустройства

При утрате или порче трудовой книжки (получение дубликата):

Напишите заявление на имя работодателя с просьбой выдать дубликат Соберите документы, подтверждающие трудовой стаж (копии приказов, справки от бывших работодателей, выписки из ПФР) Предоставьте работодателю собранные документы вместе с заявлением Работодатель рассматривает заявление и издает приказ о выдаче дубликата Работодатель заполняет дубликат на основании предоставленных документов На первой странице дубликата делается пометка "ДУБЛИКАТ" Все записи о работе восстанавливаются по имеющимся документам

Если вы неработающий гражданин и потеряли трудовую книжку, процесс получения дубликата несколько сложнее:

Обратитесь к последнему работодателю с письменным заявлением Если организация ликвидирована, направьте запрос в архив по месту нахождения организации Соберите все документы, подтверждающие вашу трудовую деятельность При трудоустройстве новый работодатель оформит дубликат на основании предоставленных документов

Важно помнить, что в 2025 году электронные трудовые книжки стали распространенной практикой, но право на ведение бумажной трудовой сохраняется для работников, подавших соответствующее заявление до 31 декабря 2020 года. Для тех, кто только начинает трудовую деятельность, оформляются только электронные трудовые книжки.

Если часть трудового стажа невозможно подтвердить документально, эти периоды могут быть установлены в судебном порядке. Для этого потребуется подать исковое заявление в суд с приложением всех имеющихся косвенных доказательств (свидетельские показания, справки о заработной плате и т.д.). 👨‍⚖️

Документы для оформления дубликата трудовой книжки

Качественное восстановление трудовой книжки невозможно без правильно подготовленного пакета документов. Их состав напрямую влияет на полноту восстанавливаемых сведений о трудовой деятельности и, соответственно, на будущие пенсионные начисления. 📋

Основные документы, необходимые для оформления дубликата трудовой книжки:

Заявление о выдаче дубликата трудовой книжки с указанием причины

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)

Документы об образовании, квалификации или наличии специальных знаний

Документы, подтверждающие предыдущий трудовой стаж

Для подтверждения трудового стажа подойдут следующие документы:

Копии приказов о приеме на работу и увольнении

Справки с мест работы с указанием периодов трудовой деятельности

Расчетные листки и ведомости на выдачу заработной платы

Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (можно получить в ПФР или через портал госуслуг)

Справка о подтверждении страхового стажа из ПФР

Копии личной карточки работника (форма Т-2)

Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним

Выписки из приказов и лицевых счетов

Если какие-то периоды трудовой деятельности невозможно подтвердить документально (например, из-за ликвидации предприятия и утраты архивов), можно использовать косвенные доказательства:

Свидетельские показания (письменные заявления бывших коллег, заверенные нотариально)

Членские билеты профсоюзных организаций

Характеристики, грамоты, награды с указанием места работы

Публикации в СМИ, упоминающие вас как сотрудника организации

В особых случаях может потребоваться дополнительный комплект документов:

При смене фамилии — свидетельство о браке или разводе

Для военнослужащих — военный билет с указанием периодов службы

Для подтверждения работы за границей — документы о трудоустройстве с нотариально заверенным переводом

Михаил Соколов, специалист по трудовому праву: Однажды ко мне обратился клиент, который потерял трудовую книжку после 20 лет стажа. Ситуация осложнялась тем, что три предприятия, где он работал, были ликвидированы без правопреемников. Мы разработали стратегию действий: первым шагом запросили выписку из его лицевого счёта в ПФР — это дало нам достоверные сведения о периодах работы и отчислениях. Затем отправили запросы в государственные архивы по месту нахождения предприятий. Из одного архива получили справки о приеме и увольнении. Для второго предприятия пришлось искать бывших коллег, которые дали письменные показания, заверенные нотариально. С третьим было сложнее — мы нашли публикации в отраслевом журнале, где упоминался наш клиент как сотрудник компании, и представили их вместе с сохранившимися расчетными листками. Когда все документы были собраны, мы обратились к новому работодателю клиента, который выдал дубликат с восстановленными записями. Для периода, по которому была лишь косвенная информация, потребовалось судебное решение. Весь процесс занял около трех месяцев, но мы смогли восстановить полный трудовой стаж, что было критически важно для будущей пенсии клиента.

Важные нюансы при заведении новой трудовой книжки

При оформлении новой трудовой книжки или получении дубликата существует ряд нюансов и потенциальных сложностей, знание которых поможет избежать проблем в будущем. 🧐

Сроки и ответственность работодателя:

Работодатель обязан выдать дубликат трудовой книжки в течение 15 дней с момента подачи заявления

Отказ в выдаче дубликата может быть обжалован в трудовой инспекции или суде

При оформлении новой трудовой книжки для впервые трудоустроившегося работника срок составляет 5 рабочих дней

Особенности восстановления записей в дубликате:

Записи вносятся на основании подтверждающих документов в хронологическом порядке

Если невозможно документально подтвердить какой-либо период работы, запись о нем не вносится

В графе 4 (основание внесения записи) указываются реквизиты документов, на основании которых сделана запись

Если дубликат выдается взамен книжки, признанной недействительной, в графе 3 первой страницы делается пометка "Взамен признанной недействительной"

Что делать, если организация ликвидирована?

Если предприятие, где вы работали, ликвидировано, обратитесь в следующие инстанции:

Организация-правопреемник (если была реорганизация)

Архивный отдел администрации района/города, где находилась организация

Государственный или муниципальный архив

Территориальное отделение ПФР для получения выписки из индивидуального лицевого счета

Электронные трудовые книжки: важные моменты

С 2020 года в России введены электронные трудовые книжки. Для тех, кто выбрал электронный формат или впервые трудоустраивается после 2021 года, следует учитывать:

При утере доступа к электронной трудовой информацию можно восстановить через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг

Сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р или СТД-ПФР) можно получить у работодателя, в МФЦ или через портал Госуслуг

Переход на электронную трудовую необратим — вернуться к бумажному формату будет невозможно

Распространенные ошибки при восстановлении трудовой книжки:

Неполное восстановление записей из-за отсутствия документов

Несоблюдение хронологии при внесении записей

Ошибки в датах приема/увольнения

Отсутствие ссылок на документы-основания

Неправильное оформление записи о работе в ликвидированных организациях

Важно помнить, что сведения, внесенные в трудовую книжку (как бумажную, так и электронную), имеют прямое влияние на расчет стажа и будущую пенсию. Поэтому к процессу восстановления документа следует подходить максимально ответственно, собирая все доступные подтверждающие документы. При возникновении сложных ситуаций рекомендуется обратиться за консультацией к юристу по трудовому праву или в трудовую инспекцию. 📊