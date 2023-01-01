Можно ли взять отпуск сразу на 28 дней: права сотрудников по ТК РФ

Для кого эта статья:

Работники, планирующие долгосрочный отпуск

HR-менеджеры и специалисты по трудовому праву

Люди, интересующиеся вопросами трудового законодательства и защиты своих прав Запланировали масштабный отпуск и гадаете, позволит ли работодатель отсутствовать целый месяц? Многие сотрудники сталкиваются с дилеммой: законно ли требовать все 28 дней отпуска сразу или придется довольствоваться "порционным" отдыхом. Вопрос не праздный — речь идет о вашем законном праве на восстановление сил. Изучив ТК РФ до мельчайших деталей, я готов разложить по полочкам, когда работодатель обязан отпустить вас на все положенные 28 дней, а когда может настаивать на разделении отпуска. ??? Вооружитесь правовыми знаниями и планируйте долгожданный отдых без конфликтов и недопониманий!

Как взять отпуск на 28 дней: что говорит Трудовой кодекс

Трудовой кодекс РФ содержит четкие положения относительно ежегодного оплачиваемого отпуска. Согласно статье 115 ТК РФ, минимальная продолжительность такого отпуска составляет 28 календарных дней. Этот период не включает праздничные дни, если они выпадают на время отпуска (статья 120 ТК РФ).

Ключевой момент: законодательство прямо не запрещает использование всех 28 дней отпуска подряд. Более того, по умолчанию предполагается, что работник имеет право на отпуск полной продолжительности за рабочий год.

В статье 125 ТК РФ указано, что разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части допускается по соглашению между работником и работодателем. Это означает, что для разделения отпуска требуется обоюдное согласие обеих сторон.

Елена Смирнова, руководитель отдела кадров В моей практике был показательный случай, когда сотрудник IT-отдела Алексей запланировал путешествие по Азии на все 28 дней отпуска. Начальник отдела не хотел отпускать ценного специалиста на столь длительный срок и настаивал на разделении отпуска. Когда Алексей обратился ко мне, я разъяснила руководителю, что ТК РФ не предусматривает права работодателя в одностороннем порядке делить отпуск работника. Мы провели переговоры, сформировали план передачи задач и обучили замещающего сотрудника. В результате Алексей получил свои законные 28 дней, а компания организовала рабочий процесс без срывов сроков. Эта ситуация стала для нас стандартом планирования длительных отпусков.

Важно учитывать, что существуют категории работников, которым положен удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск, превышающий стандартные 28 дней:

Педагогические работники — от 42 до 56 дней

Работники в возрасте до 18 лет — 31 календарный день

Инвалиды — не менее 30 календарных дней

Государственные гражданские служащие — от 30 дней

Работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда — дополнительные дни к основному отпуску

Дополнительно необходимо помнить о статье 122 ТК РФ, согласно которой право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Положение ТК РФ Содержание Практическое значение Статья 115 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск — 28 календарных дней Минимальная гарантия для всех работников Статья 120 Нерабочие праздничные дни не включаются в период отпуска Фактически отпуск может быть длиннее 28 дней Статья 122 Право на отпуск возникает через 6 месяцев работы Новые сотрудники могут рассчитывать на полный отпуск после полугода Статья 125 Разделение отпуска на части по соглашению сторон Необходимо взаимное согласие работника и работодателя

Права сотрудника при оформлении полного отпуска сразу

При планировании и оформлении полного отпуска продолжительностью 28 дней работник обладает определенными правами, которые закреплены в трудовом законодательстве. Знание этих прав позволяет сотруднику уверенно вести диалог с работодателем и защищать свои интересы. ??

Основные права сотрудника при оформлении полного отпуска включают:

Право на использование отпуска целиком. Сотрудник имеет законное право взять все 28 дней отпуска сразу, без разделения на части, если нет достигнутого соглашения о разделении.

Согласно статье 123 ТК РФ, график отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Если в утвержденном графике стоит 28 дней подряд, работодатель не вправе в одностороннем порядке изменить эту продолжительность.

Некоторые категории работников могут взять отпуск в удобное для них время, даже если это не предусмотрено графиком (например, работники до 18 лет, родители детей до 3 лет и др.).

По статье 136 ТК РФ отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Право на продление или перенос отпуска в случае временной нетрудоспособности работника и в других случаях, предусмотренных статьей 124 ТК РФ.

Существуют также особые категории работников, которые имеют преимущественное право выбора времени отпуска:

Работники в возрасте до 18 лет

Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него

Работники, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев

Супруги военнослужащих (одновременно с отпуском супругов)

Многодетные родители (имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет)

Почетные доноры

Участники боевых действий, ветераны

Важно понимать, что работодатель не вправе требовать от работника обоснования причин, по которым он хочет взять отпуск целиком. Это личное решение сотрудника, и законодательство предоставляет ему свободу в определении порядка использования своего отпуска.

Может ли работодатель отказать в отпуске на 28 дней

Вопрос о возможности отказа работодателя в предоставлении полного 28-дневного отпуска требует детального рассмотрения с юридической точки зрения. Существуют определенные основания, при которых работодатель может отказать или настаивать на переносе отпуска, однако эти основания строго ограничены законом. ??

Законные основания для отказа или переноса полного отпуска:

Производственная необходимость. Согласно части 3 статьи 124 ТК РФ, в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается перенос отпуска на следующий рабочий год. Однако важно: такой перенос возможен только с согласия работника, и отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Нарушение срока уведомления. Если работник подал заявление на отпуск с нарушением сроков, установленных локальными нормативными актами компании, работодатель может отказать в предоставлении отпуска в запрашиваемые даты.

Отсутствие права на полный отпуск. Для новых сотрудников, не отработавших полные 6 месяцев (если нет договоренности об авансировании отпуска).

Что важно знать: работодатель не может отказать в предоставлении полного отпуска только на том основании, что считает более удобным разделение отпуска на части. Такое решение может быть принято только по соглашению с работником.

Максим Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратился Игорь, ведущий инженер строительной компании. Он планировал долгосрочную поездку с семьей и запросил полный отпуск в 28 дней. Работодатель категорически отказал, ссылаясь на "корпоративную политику", согласно которой сотрудники могут брать максимум 14 дней подряд. Я подготовил для Игоря юридически обоснованное обращение к руководству, в котором указал, что такая "политика" противоречит ТК РФ, и работодатель не вправе в одностороннем порядке устанавливать правила разделения отпуска. Мы также подчеркнули, что отпуск был заблаговременно включен в график отпусков, и Игорь готов обеспечить передачу дел. После получения этого обращения компания пересмотрела свою позицию. Игорь получил свои 28 дней, а компания впоследствии скорректировала внутренние документы, приведя их в соответствие с законодательством.

Действия работодателя Законность Как реагировать сотруднику Отказ в отпуске на 28 дней со ссылкой на "внутренние правила" Незаконно Обратиться к работодателю письменно, указав на нормы ТК РФ. При необходимости — в трудовую инспекцию Перенос отпуска из-за производственной необходимости Законно, но требуется письменное согласие работника Оценить обоснованность переноса, требовать письменное решение с указанием новых дат отпуска Требование разделить отпуск на части Незаконно без согласия работника Настоять на своем праве использовать отпуск полностью Непредоставление отпуска по утвержденному графику Незаконно Подать письменное заявление с требованием соблюдать график отпусков

При возникновении спора с работодателем рекомендуется:

Обратиться к руководству компании с письменным заявлением, содержащим ссылки на соответствующие статьи ТК РФ

Обратиться к представителям профсоюза (если есть)

Подать жалобу в Государственную инспекцию труда

В крайнем случае — обратиться в суд за защитой своих трудовых прав

За нарушение трудового законодательства работодатель может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ, предусматривающей штрафы и иные санкции.

Разделение отпуска на части: правила и ограничения

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска — распространенная практика, однако она имеет четкие правовые рамки. Статья 125 ТК РФ устанавливает базовые принципы такого разделения, и понимание этих правил поможет сотрудникам защитить свои интересы. ??

Ключевые правила разделения отпуска на части:

Обязательное обоюдное согласие. Разделение отпуска возможно только по соглашению между работником и работодателем. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке настаивать на делении отпуска.

Хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Это требование направлено на обеспечение полноценного отдыха работника.

Оставшиеся дни (максимум 14 при стандартном отпуске в 28 дней) могут быть разделены как угодно, без ограничений по минимальной продолжительности каждой части.

Соглашение о разделении отпуска должно быть зафиксировано письменно, обычно в форме заявления работника с визой руководителя или в форме отдельного соглашения.

Интересно, что многие работодатели предпочитают разделение отпусков сотрудников на части из соображений непрерывности бизнес-процессов. Некоторые даже включают такие условия в корпоративные политики. Однако, как было указано выше, такие политики не могут противоречить трудовому законодательству и принуждать работников к разделению отпуска.

При планировании разделения отпуска следует учитывать ряд практических нюансов:

Длительные праздники (например, новогодние каникулы) могут быть выгодно объединены с частью отпуска для максимизации периода отдыха

При расчете дней отпуска необходимо учитывать, что нерабочие праздничные дни не включаются в отпуск и не оплачиваются

Разделение отпуска на мелкие части (например, по 1-2 дня) усложняет администрирование и часто не одобряется работодателями

Перенос одной из частей разделенного отпуска не влияет автоматически на другие части

Есть и ситуации, когда разделение отпуска может быть выгодно обеим сторонам:

Работник получает возможность отдыхать несколько раз в году

Компания поддерживает непрерывность важных процессов

Снижается риск накопления неиспользованных отпусков

Уменьшается финансовая нагрузка на компанию по единовременной выплате отпускных

При этом важно понимать, что даже при разделении отпуска на части, общее количество дней отпуска за год не меняется — сотрудник имеет право на все 28 календарных дней (или больше, если предусмотрены дополнительные отпуска).

Оформление длительного отпуска: пошаговая инструкция

Грамотное оформление длительного отпуска — залог того, что ваш законный отдых не будет омрачен конфликтами или недоразумениями. Следуя четкому алгоритму действий, вы сможете без проблем оформить и получить свои полные 28 дней отпуска. ???

Пошаговая инструкция по оформлению полного отпуска:

Планирование и включение в график отпусков. Согласно статье 123 ТК РФ, график отпусков утверждается не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Заранее обсудите с руководством ваши планы, чтобы полный 28-дневный отпуск был включен в график. Подготовка заявления. Даже если отпуск включен в график, рекомендуется подать письменное заявление не менее чем за 2 недели до его начала (если иной срок не установлен локальными нормативными актами компании). В заявлении укажите даты начала и окончания отпуска, общую продолжительность. Согласование с непосредственным руководителем. Получите визу руководителя на вашем заявлении, подтверждающую его согласие с датами вашего отсутствия. Передача заявления в отдел кадров/HR-департамент. Ответственные сотрудники подготовят приказ о предоставлении отпуска. Подписание приказа. Приказ о предоставлении отпуска (форма Т-6 или Т-6а) должен быть подписан руководителем организации и доведен до вашего сведения под подпись. Получение отпускных. По закону отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска (статья 136 ТК РФ). Передача дел (при необходимости). Организуйте передачу текущих задач коллегам или замещающим сотрудникам. Уведомление о возвращении. По возвращении из отпуска уведомите работодателя о выходе на работу.

Для минимизации рисков отказа в предоставлении полного отпуска рекомендуется:

Планировать отпуск заранее и согласовывать его с учетом рабочих процессов

Иметь письменные подтверждения всех договоренностей с работодателем

Предложить варианты решения рабочих вопросов на время вашего отсутствия

Если работодатель настаивает на разделении отпуска, запросить письменное обоснование такого требования

Документ Сроки подготовки Ответственная сторона График отпусков До 15 декабря предшествующего года Работодатель Заявление на отпуск Не менее чем за 2 недели до начала отпуска Работник Приказ о предоставлении отпуска После согласования заявления Работодатель (кадровая служба) Расчет и выплата отпускных Не позднее 3 дней до начала отпуска Работодатель (бухгалтерия) Запись в личной карточке работника После издания приказа Работодатель (кадровая служба)

Особые ситуации при оформлении длительного отпуска:

Отзыв из отпуска. По статье 125 ТК РФ отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в текущем году или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

При наступлении временной нетрудоспособности во время отпуска, отпуск продлевается автоматически или переносится на другой срок (статья 124 ТК РФ).

По статье 126 ТК РФ часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника. Однако базовые 28 дней заменить компенсацией нельзя (за исключением случаев увольнения).