Можно ли взять 4 дня отпуска: порядок оформления по ТК РФ и оплата

Для кого эта статья:

Работники, желающие взять короткий отпуск и узнать о своих правах согласно трудовому законодательству

HR-специалисты, занимающиеся вопросами оформления отпусков и управления кадровыми процессами

Юристы и консультанты по трудовому праву, интересующиеся актуальной практикой в области трудового законодательства Планирование долгожданного отдыха часто наталкивается на суровые реалии рабочих графиков и дедлайнов. Полноценные две недели вырвать из плотного расписания удаётся не всегда, а иногда требуется просто короткая передышка из 3-4 дней. Многие сотрудники сомневаются: допустимо ли брать такой "мини-отпуск" с точки зрения трудового законодательства? В этой статье мы детально разберём, позволяет ли ТК РФ оформлять отпуск на 4 дня, как это правильно сделать и на какие нюансы обратить внимание при расчёте и получении отпускных выплат. 📝

Можно ли взять 4 дня отпуска по Трудовому кодексу РФ

Однозначный ответ на вопрос о возможности взять 4 дня отпуска — да, можно. Трудовой кодекс РФ не устанавливает минимальную продолжительность части ежегодного оплачиваемого отпуска. Согласно статье 125 ТК РФ отпуск может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.

Это означает, что если вы уже отгуляли основную часть отпуска (14 дней или более), то оставшиеся дни можно использовать частями любой продолжительности, включая 4-дневный отпуск. Или же, если ваш общий отпуск составляет 28 календарных дней, вы можете разделить его, например, так: 14 + 10 + 4 дня.

Елена Смирнова, HR-директор В нашей компании был примечательный случай с сотрудником отдела продаж. Иван планировал двухнедельный отпуск на август, но уже в марте столкнулся с выгоранием. Он попросил 4 дня из своего будущего отпуска "авансом". Изначально руководитель отдела был против, считая, что по ТК РФ минимальный срок отпуска – 7 дней. После консультации с юристом я объяснила, что закон не устанавливает минимума для частей отпуска, кроме одной (14 дней). В результате Иван получил свои 4 дня, восстановился, а впоследствии показал рекордные результаты продаж в квартале.

Оформление и согласование короткого отпуска подчиняется общим правилам предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. Важно помнить, что разделение на части происходит по взаимному согласию сторон, поэтому необходимо:

Заранее согласовать с руководителем возможность дробления отпуска

Указать желаемые даты в графике отпусков, если планирование происходит заблаговременно

Подать заявление на отпуск не позднее чем за две недели до его начала

Получить подтверждение от руководства и дождаться издания приказа

Распространенное заблуждение Реальность по ТК РФ Отпуск можно брать только целиком на 28 дней Отпуск можно делить на любые части по согласованию с работодателем Минимальная часть отпуска – 7 дней Нет минимального ограничения (кроме одной части в 14 дней) За 4 дня отпуска не выплачиваются отпускные Отпускные выплачиваются за любую продолжительность отпуска

Стоит учитывать, что хотя закон разрешает брать 4 дня отпуска, некоторые организации могут иметь внутренние правила, регулирующие минимальную продолжительность частей отпуска. Это допустимо, если не нарушает базовые требования ТК РФ. Поэтому перед планированием кратковременного отдыха полезно ознакомиться с коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка вашей компании. 🔍

Законодательные нормы о минимальной продолжительности отпуска

Разбираясь в нормативной базе относительно минимальной продолжительности ежегодного отпуска, необходимо чётко разделять требования к общей продолжительности отпуска за год и к его отдельным частям.

Согласно статье 115 ТК РФ, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Это базовая гарантия, которую работодатель обязан обеспечить каждому сотруднику. Для отдельных категорий работников законодательством устанавливаются удлиненные отпуска (например, педагогам, работникам с инвалидностью, несовершеннолетним).

Что касается возможности дробления отпуска, здесь действуют следующие правила:

По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ)

Одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней

Минимальная продолжительность остальных частей не регламентирована — они могут составлять 4 дня или даже меньше

Все части отпуска должны быть использованы в течение рабочего года

Алексей Петров, юрист по трудовому праву Недавно ко мне обратилась Марина, специалист IT-отдела, которой отказали в просьбе взять 4 дня отпуска. Руководитель утверждал, что по закону минимальная часть — 7 дней. Мы подготовили официальный запрос в HR-отдел с цитированием статьи 125 ТК РФ. В ответе HR подтвердил, что закон действительно не устанавливает минимальный предел для частей отпуска, кроме одной части в 14 дней. Руководитель признал ошибку. Марина получила нужные 4 дня и даже помогла обновить внутренний регламент компании, ранее содержавший это ошибочное требование о 7-дневном минимуме.

Важно отметить, что не стоит путать положения о ежегодном оплачиваемом отпуске с нормами о других видах отпусков, где могут быть свои минимальные пределы. Например, при оплачиваемом учебном отпуске есть конкретные нормативы по разным видам обучения и аттестации.

Вид отпуска Общая продолжительность Минимальная часть Можно ли взять 4 дня Основной ежегодный 28 календарных дней 14 дней (только для одной части) Да Дополнительный за особые условия труда От 7 дней (зависит от оснований) Не установлена Да Отпуск без сохранения зарплаты По соглашению сторон Не установлена Да Учебный отпуск Зависит от уровня образования Установлена законом для конкретных случаев Зависит от цели учебного отпуска

Судебная практика подтверждает правомерность предоставления краткосрочных отпусков. Верховный Суд РФ неоднократно подчеркивал, что основное требование законодательства — это выделение одной части продолжительностью не менее 14 дней, а остальные части могут быть любой продолжительности по согласованию между работником и работодателем. 👨‍⚖️

Некоторые трудовые споры возникают из-за того, что работодатели устанавливают в локальных актах дополнительные ограничения по минимальной продолжительности части отпуска. Важно понимать: такие ограничения не должны противоречить ТК РФ и могут быть оспорены работником, если они существенно нарушают его права.

Как правильно оформить заявление на 4 дня отпуска

Корректное оформление заявления на краткосрочный отпуск — залог успешного согласования вашей просьбы и минимизации потенциальных недоразумений. Заявление на 4 дня отпуска оформляется по тем же правилам, что и на отпуск любой другой продолжительности, но имеет некоторые нюансы, которые следует учесть.

Порядок действий при оформлении 4-дневного отпуска:

Предварительно устно согласуйте возможность взять отпуск с непосредственным руководителем Подготовьте письменное заявление не позднее чем за две недели до предполагаемой даты отпуска Укажите в заявлении точные даты начала и окончания отпуска (включая оба дня) Четко отметьте, что запрашиваемые дни являются частью ежегодного оплачиваемого отпуска При необходимости укажите основание деления отпуска на части Сдайте заявление в кадровую службу для регистрации Получите копию приказа о предоставлении отпуска после его подписания

В заявлении рекомендуется указать следующую информацию:

ФИО и должность руководителя организации (в правом верхнем углу)

Ваши ФИО, должность и структурное подразделение

Просьбу о предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска

Конкретный период отпуска с указанием дат начала и окончания

Общее количество дней (в данном случае — 4 календарных дня)

Дату составления заявления и вашу подпись

Пример формулировки основной части заявления:

"Прошу предоставить мне часть ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 4 (четыре) календарных дня с 15.08.2025 по 18.08.2025 включительно."

Если вы берете часть отпуска, а основную часть (не менее 14 дней) планируете использовать позже, это также можно отразить в заявлении. Например:

"Прошу предоставить мне часть ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 4 (четыре) календарных дня с 15.08.2025 по 18.08.2025 включительно. Основную часть отпуска (14 календарных дней) планирую использовать в ноябре 2025 года согласно утвержденному графику отпусков."

При оформлении краткосрочного отпуска следует учесть следующие практические моменты:

Учет выходных дней. Помните, что в 4 дня отпуска включаются все календарные дни, в том числе выходные. Если вы хотите получить 4 рабочих дня отдыха, возможно, вам потребуется запросить больше календарных дней. Праздничные дни. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска и не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ). Отпускные выплаты. Работодатель обязан выплатить отпускные не позднее чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). При краткосрочном отпуске особенно важно своевременно подать заявление, чтобы бухгалтерия успела рассчитать и выплатить отпускные. Электронное оформление. Многие компании перешли на электронный документооборот. Уточните, можно ли подать заявление через корпоративную систему и какие дополнительные шаги могут потребоваться.

Не забудьте также проверить, не выпадает ли ваш мини-отпуск на периоды повышенной рабочей нагрузки или важные корпоративные мероприятия — это повысит шансы на положительное решение руководства. 📆

Расчёт и порядок оплаты краткосрочного отдыха

Расчет отпускных за 4 дня отпуска производится по тем же правилам, что и для отпуска любой другой продолжительности. Правильное понимание механизма расчета поможет вам проверить корректность начислений и планировать свой бюджет.

Основной алгоритм расчета отпускных следующий:

Определение расчетного периода (обычно 12 месяцев, предшествующих отпуску) Расчет среднего дневного заработка Умножение среднего дневного заработка на количество дней отпуска (в данном случае — 4)

Формула для расчета отпускных:

Отпускные = Средний дневной заработок × Количество календарных дней отпуска

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле:

СДЗ = Сумма заработка за расчетный период ÷ 12 ÷ 29,3

где 29,3 — среднемесячное число календарных дней в году.

Рассмотрим пример:

Сотрудник берет 4 дня отпуска с 15 по 18 августа 2025 года. Его заработок за предыдущие 12 месяцев составил 720 000 рублей. Расчет:

Средний дневной заработок: 720 000 ÷ 12 ÷ 29,3 = 2 047,78 руб. Отпускные за 4 дня: 2 047,78 × 4 = 8 191,12 руб.

При расчете следует учитывать ряд нюансов:

В расчет включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, в том числе премии, надбавки и доплаты

Если в расчетном периоде были периоды, которые исключаются из расчета (предыдущие отпуска, больничные и т.д.), то они не учитываются при расчете среднего заработка

При изменении заработной платы в расчетном периоде может применяться повышающий коэффициент

НДФЛ (13%) удерживается из рассчитанной суммы отпускных

Особенность расчета Влияние на отпускные за 4 дня Неполный расчетный период (стаж менее 12 месяцев) Расчет производится за фактически отработанное время Наличие нерабочих праздничных дней в период отпуска Праздничные дни не включаются в отпуск и не оплачиваются Сотрудник на сдельной оплате труда Учитываются все заработанные суммы за расчетный период Повышение оклада в расчетном периоде Может применяться коэффициент индексации

Сроки выплаты отпускных имеют особое значение, особенно при коротких отпусках. Согласно ст. 136 ТК РФ, отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. При 4-дневном отпуске это означает, что заявление следует подать заблаговременно, чтобы бухгалтерия успела произвести все необходимые расчеты. 💰

Важно: если отпуск был предоставлен вне графика отпусков (по соглашению между работником и работодателем в срочном порядке), допускается выплата отпускных не позднее трех дней с момента подписания приказа о предоставлении отпуска. Однако на практике такие ситуации могут вызывать споры с трудовой инспекцией, поэтому лучше придерживаться общего правила.

Если отпускные были выплачены с задержкой, работодатель обязан выплатить компенсацию за каждый день просрочки в соответствии со ст. 236 ТК РФ. Такая компенсация составляет не менее 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день задержки.

Альтернативные способы взять короткий отпуск

Не всегда есть возможность или желание использовать для короткого отдыха дни основного ежегодного отпуска. Российское законодательство предусматривает несколько альтернативных способов получить краткосрочный отдых. Рассмотрим основные варианты, которые можно использовать вместо или в дополнение к четырёхдневному отпуску.

Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ) Предоставляется по согласованию с работодателем на любой срок

Не оплачивается, но сохраняет за работником его рабочее место

Для некоторых категорий работников (ветераны, пенсионеры, родители и супруги погибших военнослужащих и др.) работодатель обязан предоставить такой отпуск по их заявлению

Оформляется так же, как обычный отпуск — по заявлению работника и с оформлением приказа Использование накопленных отгулов Если вы работали в выходные или праздничные дни, возможно использование этих дней для короткого отдыха

По соглашению сторон переработка может быть компенсирована предоставлением другого дня отдыха (ст. 153 ТК РФ)

Такие дни можно объединить и использовать подряд Дополнительные оплачиваемые выходные Могут быть предусмотрены коллективным договором или локальными нормативными актами

Часто предоставляются за выполнение особых заданий, длительную работу без больничных, достижение KPI и т.д. Гибкий или сжатый график работы Временное изменение графика работы позволяет высвободить несколько дней

Например, можно временно перейти на 10-часовой рабочий день четыре дня в неделю вместо 8-часового пять дней

Требует согласования с руководством и оформления соответствующего соглашения Использование дополнительных отпусков Если вам положены дополнительные оплачиваемые отпуска (за вредные условия труда, ненормированный рабочий день и т.д.), их также можно использовать частями

Дополнительные отпуска не подпадают под требование о 14-дневной части

Сравнение различных способов взять короткий отпуск:

Способ Сохранение зарплаты Необходимость согласования Оформление Часть ежегодного отпуска (4 дня) Да (отпускные) Да Заявление + приказ Отпуск без сохранения зарплаты Нет Да (кроме льготных категорий) Заявление + приказ Отгулы за переработку Да Да Заявление + приказ Дополнительные выходные Обычно да Да По правилам компании Гибкий график Да Да Доп. соглашение к ТД

При выборе оптимального способа получения краткосрочного отдыха учитывайте следующие факторы:

Финансовые последствия (сохранение или потеря заработка)

Влияние на оставшуюся часть ежегодного отпуска

Вероятность согласования с руководством

Срочность получения отдыха

Особенности корпоративной культуры в вашей организации

Многие компании имеют собственные программы поддержки work-life balance, которые могут включать дополнительные выходные дни для сотрудников. Например, некоторые организации практикуют предоставление выходного в день рождения сотрудника или дополнительный день отдыха за каждый отработанный год. Не забывайте интересоваться такими возможностями у HR-специалистов вашей компании. 🌴