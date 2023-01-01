Можно ли устроиться на работу без приписного: правовые нюансы

Для кого эта статья:

Молодые мужчины призывного возраста, ищущие работу

Работодатели и HR-специалисты, нанимающие сотрудников

Юристы и консультанты по трудовому праву, интересующиеся законодательством о воинском учете Вопрос трудоустройства без приписного удостоверения вызывает немало тревоги у молодых мужчин призывного возраста. Многие сталкиваются с этой дилеммой внезапно: работодатель запрашивает документы воинского учета, а у кандидата их нет, либо они утеряны. Попытки обойти систему часто приводят к серьезным правовым последствиям. Разберемся детально: действительно ли приписное удостоверение — непреодолимый барьер для трудоустройства, или существуют законные пути решения этой проблемы? 🧐

Можно ли устроиться на работу без приписного: законные основания

Российское законодательство определяет чёткие требования к документам воинского учета при трудоустройстве. Согласно ст. 65 Трудового кодекса РФ, при заключении трудового договора гражданин обязан предъявить документы воинского учета. Для призывников это приписное удостоверение, а для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение.

Однако важно понимать: отсутствие приписного удостоверения технически не является абсолютным препятствием для трудоустройства. Трудовой кодекс РФ не содержит прямого запрета на прием сотрудника без документов воинского учета. Это создает определенную правовую коллизию. 📝

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" налагает обязательства как на граждан, так и на работодателей:

Граждане обязаны встать на воинский учет до 27 лет

Работодатели должны проверять наличие документов воинского учета

Организации должны сообщать в военкоматы о принятых на работу гражданах, подлежащих воинскому учету

Принципиально важно различать две ситуации:

Ситуация Правовой статус трудоустройства Комментарий Гражданин не подлежит воинскому учету Полностью законно Например, женщины без военной специальности, граждане с непризывным возрастом Гражданин подлежит учету, но не имеет приписного В "серой" правовой зоне Трудовой договор может быть заключен, но нарушаются нормы закона о воинской обязанности

Алексей Воронцов, юрист по трудовому праву

Ко мне обратился Денис, 19-летний выпускник колледжа. Он получил отличное предложение о работе в IT-компании, но на этапе оформления возникла проблема — у него отсутствовало приписное удостоверение. Выяснилось, что когда его сверстники проходили комиссию в школе, Денис был на длительном лечении.

Я объяснил, что формально работодатель нарушит закон, если примет его без приписного. Но мы нашли решение: Денис немедленно подал документы в военкомат для постановки на учет и получил справку о том, что процесс начат. С этой справкой и объяснительной работодатель согласился заключить с ним трудовой договор с условием предоставить приписное в течение 30 дней. Денис выполнил обязательство, и трудовые отношения продолжились без нарушений закона.

Обязательные документы для официального трудоустройства

При официальном трудоустройстве следует ориентироваться на статью 65 ТК РФ, которая устанавливает исчерпывающий перечень документов, необходимых для заключения трудового договора. В этом стандартном наборе документы воинского учета занимают свое определенное место. 🗂️

Перечень обязательных документов включает:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Трудовая книжка и/или сведения о трудовой деятельности (кроме первичного трудоустройства)

СНИЛС

Документы воинского учета

Документ об образовании и квалификации (при необходимости)

Справка об отсутствии судимости (для определенных должностей)

Для мужчин призывного возраста (18-27 лет) к документам воинского учета относятся:

Документ Кому выдается Функция при трудоустройстве Удостоверение гражданина, подлежащего призыву (приписное) Мужчинам после первичной постановки на учет (как правило, в 17 лет) Подтверждает выполнение обязанности по постановке на воинский учет Военный билет Гражданам, прошедшим военную службу или получившим отсрочку/освобождение от нее Подтверждает исполнение/освобождение от воинской обязанности Временное удостоверение Выдается при утрате основных документов воинского учета на период их восстановления Временно заменяет основной документ воинского учета

Примечательно, что отсутствие какого-либо из перечисленных документов не лишает гражданина права на труд, гарантированного Конституцией РФ. ТК РФ устанавливает, что запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных законодательством.

Однако фактически сложилась практика, при которой отсутствие документа воинского учета становится серьезным препятствием для официального трудоустройства. Причина — ответственность работодателя за прием граждан без воинского учета.

Риски работодателя при найме лиц без воинского учета

Работодатель, принимающий на работу граждан без документов воинского учета, подвергает себя значительным юридическим и финансовым рискам. Особенно это актуально для средних и крупных организаций, которые регулярно проверяются контролирующими органами. 🚨

Основные риски для работодателя включают:

Административные штрафы за нарушение законодательства о воинском учете

Предписания военкомата об устранении нарушений

Повышенное внимание проверяющих органов к другим аспектам деятельности компании

Репутационные риски при выявлении систематических нарушений

При уклонении сотрудника от призыва — возможное соучастие в административном правонарушении

Законодательство возлагает на организации следующие обязанности, связанные с воинским учетом сотрудников:

Ирина Захарова, HR-директор

Наша компания столкнулась с неприятной ситуацией при плановой проверке военкомата. Андрей, один из наших лучших разработчиков, был принят на работу без приписного удостоверения. Кадровый специалист по неопытности не придал этому значения, сосредоточившись на профессиональных качествах кандидата.

При проверке документации военкомат выявил нарушение. Компании был выписан штраф в размере 50 000 рублей, а руководителю отдела кадров — 5 000 рублей. Кроме того, нас обязали исправить ситуацию в течение 10 дней.

После этого случая мы ввели обязательную проверку документов воинского учета при приеме на работу мужчин до 27 лет. Если документы отсутствуют, мы даем кандидату время на их получение и оформляем условное предложение о работе. Это защищает компанию и мотивирует соискателей привести в порядок свои документы.

В современной практике большинство кадровых служб следуют принципу минимизации рисков и отказывают в приеме на работу лицам без надлежащих документов воинского учета. Исключения делаются в основном для:

Высококвалифицированных специалистов, которых готовы трудоустроить после устранения недостатков в документах

Сотрудников с редкими или востребованными компетенциями

Случаев, когда документы находятся в процессе оформления или восстановления

Для работодателя оптимальная стратегия — не обходить закон, а помогать ценным кандидатам решить проблему с воинским учетом законным путем.

Ответственность и штрафы за нарушение учетной воинской дисциплины

Система штрафов и административной ответственности за нарушения в сфере воинского учета затрагивает как граждан, так и работодателей. Эти меры направлены на обеспечение выполнения гражданами воинской обязанности и поддержание достоверности учетных данных. 💰

Размеры штрафов для граждан, уклоняющихся от воинского учета (по КоАП РФ):

Неявка в военкомат по повестке без уважительной причины: 500-3000 рублей

Несвоевременная постановка на воинский учет: 500-3000 рублей

Умышленная порча или утрата документов воинского учета: 500-3000 рублей

Неизвещение военкомата о смене места жительства, образования, семейного положения: 500-3000 рублей

Для должностных лиц и организаций штрафы существенно выше:

Нарушение Штраф для должностных лиц Штраф для юридических лиц Неоповещение граждан о вызове в военкомат 1000-5000 рублей 10000-30000 рублей Прием на работу граждан, не состоящих на воинском учете 1000-5000 рублей 30000-50000 рублей Неисполнение обязанностей по ведению воинского учета 1000-5000 рублей 10000-50000 рублей Повторное нарушение в течение года 5000-10000 рублей 50000-100000 рублей

Помимо административных штрафов, следует помнить о потенциальных уголовно-правовых последствиях для граждан, уклоняющихся от призыва. Статья 328 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Для работодателей существуют не только штрафы, но и дополнительные неприятности:

Обязательные предписания об устранении нарушений

Внеплановые проверки военкоматов и других контролирующих органов

Административное приостановление деятельности (в исключительных случаях)

Дисквалификация должностных лиц при систематических нарушениях

Важно отметить, что незнание закона не освобождает от ответственности. В судебной практике практически отсутствуют случаи успешного обжалования штрафов за нарушения воинского учета со ссылкой на неосведомленность.

Легальные пути трудоустройства до получения приписного

Для граждан, столкнувшихся с проблемой отсутствия приписного удостоверения, существуют легальные варианты решения вопроса трудоустройства. Ключевой принцип — не уклонение от воинской обязанности, а упорядочивание своего статуса в соответствии с законом. 🔍

Варианты легального трудоустройства без приписного удостоверения:

Немедленная постановка на воинский учет с получением временной справки из военкомата

Получение временного удостоверения при утрате основного документа

Трудоустройство с условием предоставления документов воинского учета в определенный срок

Самозанятость или индивидуальное предпринимательство (не требуют предъявления документов воинского учета)

Временные подработки по договорам ГПХ (с учетом рисков их переквалификации в трудовые отношения)

Пошаговая инструкция для лиц без приписного удостоверения, желающих законно трудоустроиться:

Обратитесь в военкомат по месту жительства для постановки на воинский учет или восстановления документа Получите документ, подтверждающий начало процедуры (справка, расписка или временное удостоверение) Предъявите работодателю полученный документ вместе с объяснительной запиской о причинах отсутствия приписного Заключите трудовой договор с условием предоставления приписного удостоверения в оговоренный срок Регулярно информируйте работодателя о ходе процесса получения документа

Сравнение вариантов трудоустройства при отсутствии приписного:

Вариант трудоустройства Уровень легальности Риски для работника Риски для работодателя С временной справкой из военкомата Высокий Минимальные Низкие По договору ГПХ Средний Отсутствие трудовых гарантий Риск переквалификации договора Как самозанятый Высокий Ограничения по видам деятельности Не применимо Без оформления документов воинского учета Низкий Штрафы, возможное увольнение Высокие штрафы, предписания

Важно понимать, что практически любой работодатель предпочтет кандидата с полностью оформленными документами. Поэтому решение проблемы с приписным удостоверением — это инвестиция в ваше трудовое будущее. В большинстве случаев процесс постановки на воинский учет занимает не более 2-3 недель, что несравнимо меньше потенциальных проблем от уклонения от этой обязанности.