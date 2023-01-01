Можно ли сокращать ТК РФ в трудовой книжке – правила оформления

Для кого эта статья:

Кадровики и специалисты по трудовому законодательству

HR-менеджеры и рекрутеры

Люди, занимающиеся кадровым делопроизводством и оформлением трудовых книжек Каждое слово и буква в трудовой книжке имеют юридический вес, превращая обычную запись в документ государственного значения. Важнейший вопрос для кадровиков — как правильно указать основание увольнения со ссылкой на Трудовой кодекс? Допустимо ли сокращать "ТК РФ" или требуется полное наименование? Ошибка в оформлении может привести к серьезным последствиям: от штрафа до судебного разбирательства. Давайте разберемся с правилами оформления ссылок на нормативные акты в трудовой книжке, чтобы избежать проблем с законом и защитить как работодателя, так и сотрудника. 📝

Правила оформления ссылок на ТК РФ в трудовой книжке

Трудовая книжка — документ строгой отчётности, требующий соблюдения регламентированных правил заполнения. С 1 сентября 2023 года вступил в силу Приказ Минтруда России №320н от 19.05.2021, утверждающий новый порядок ведения и хранения трудовых книжек. Этот нормативный акт — ключевой ориентир для кадровых специалистов.

При внесении записей в трудовую книжку на основании Трудового кодекса необходимо придерживаться следующих правил:

Использовать полное наименование без сокращений: "Трудовой кодекс Российской Федерации" После полного наименования в скобках допустимо указать сокращение (ТК РФ) Обязательно указывать конкретную статью, часть и пункт Запись должна быть точной, без искажений формулировок закона

При внесении записи об увольнении полная формулировка выглядит следующим образом: "Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации".

Правильно Неправильно Трудовой кодекс Российской Федерации ТК РФ п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ часть 1 статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации часть 1 статьи 80 ТК

Существует распространенное заблуждение, что стандарт оформления юридических документов, допускающий сокращение "ТК РФ" в деловой переписке и договорах, применим к трудовым книжкам. Однако это не так. Трудовая книжка — особый документ, регламентируемый собственными правилами оформления.

Андрей Викторович, главный специалист по кадровому делопроизводству В 2022 году как эксперт я участвовал в трудовом споре, где факт сокращения "ТК РФ" в трудовой книжке стал причиной судебного разбирательства. Сотрудник, уволенный по сокращению штата, обжаловал решение, указав на нарушение процедуры оформления. Суд признал запись недействительной именно из-за неправильного указания основания — кадровик использовал сокращение "ст. 81 ТК РФ" вместо полного наименования кодекса. В результате работодатель понес дополнительные затраты: выплатил компенсацию за вынужденный прогул, возместил судебные издержки и моральный вред. Формальная, на первый взгляд, ошибка обошлась компании в сумму, превышающую полугодовой оклад сотрудника.

Допустимые сокращения при заполнении трудовых книжек

Хотя полное наименование "Трудовой кодекс Российской Федерации" является обязательным, некоторые сокращения в трудовой книжке всё же допустимы. Важно чётко понимать, какие элементы можно сокращать, а какие — нет. 📚

Согласно актуальным требованиям 2025 года, допустимы следующие сокращения:

"статья" → "ст."

"часть" → "ч."

"пункт" → "п."

"подпункт" → "пп."

Таким образом, корректная запись может выглядеть так: "Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации".

При этом категорически запрещено сокращать:

Трудовой кодекс Российской Федерации

Названия организаций

Наименования должностей

Причины увольнения

В ситуациях, когда основанием для записи служат иные нормативные акты, необходимо придерживаться аналогичных правил — указывать полное наименование закона, постановления или приказа.

Категория сокращений Допустимо сокращать Нельзя сокращать Структурные элементы нормативного акта ст., ч., п., пп., абз. Трудовой кодекс, Федеральный закон Организационно-правовая форма ООО, ПАО, АО (только в наименовании организации) Общество с ограниченной ответственностью (при указании вида компании) Должности и профессии – Любые должности и профессии Причины и основания записи – Любые причины и основания

Марина Сергеевна, руководитель отдела кадров Помню случай, когда я только начинала карьеру в HR. При оформлении увольнения ценного сотрудника по собственному желанию, я, стремясь сэкономить место в графе "Основание", написала: "ст. 80 ТК РФ". Через два месяца бывший сотрудник обратился за трудовой книжкой для нового места работы, и новый работодатель отказался его принимать из-за неправильного оформления записи об увольнении. Человеку пришлось потратить время на восстановление корректной записи, а компания едва не получила репутационный ущерб. С тех пор я всегда проверяю записи трижды и использую только полные наименования нормативных актов — это гарантирует юридическую чистоту документа и спокойствие сотрудника.

Требования к содержанию и формулировкам записей

Помимо правильного оформления ссылок на Трудовой кодекс, существуют и другие требования к формулировкам записей в трудовой книжке. Следование этим требованиям гарантирует юридическую чистоту документа и защищает интересы как работодателя, так и работника. 👨‍⚖️

Основные требования к содержанию записей:

Точное соответствие формулировок приказу Использование установленных законом формулировок при указании оснований увольнения Отсутствие сокращений в наименованиях должностей и организаций Исключение аббревиатур, не являющихся частью официального названия организации Недопустимость использования штампов и факсимиле

При увольнении работника формулировка причины должна в точности соответствовать тексту Трудового кодекса. Например, при увольнении по собственному желанию запись должна содержать формулировку "по инициативе работника", а не просто "по собственному желанию".

Важно помнить, что причина увольнения, указанная в трудовой книжке, может существенно повлиять на дальнейшую карьеру сотрудника. Поэтому при ее формулировке необходимо проявлять особую внимательность.

Примеры корректных формулировок записей об увольнении:

"Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации"

"Трудовой договор расторгнут в связи с сокращением численности работников организации, пункт 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации"

"Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации"

Отдельного внимания заслуживает указание реквизитов документов-оснований. Если запись вносится на основании приказа, необходимо указать его дату и номер полностью, без сокращений: "Приказ от 15.01.2025 № 23-к".

Ответственность за неправильное оформление документа

Неправильное оформление трудовой книжки, включая некорректное указание ссылок на Трудовой кодекс, влечет за собой административную и финансовую ответственность. Понимание последствий некорректного оформления — важный стимул для соблюдения всех требований законодательства. ⚠️

Ответственность за нарушения в оформлении трудовых книжек многоуровневая:

Административная ответственность: Согласно статье 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства влечет предупреждение или штраф.

Согласно статье 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства влечет предупреждение или штраф. Финансовые последствия: Компенсация морального вреда и расходов работника при признании записи недействительной.

Компенсация морального вреда и расходов работника при признании записи недействительной. Трудовые споры: Некорректная запись может стать основанием для восстановления на работе уволенного сотрудника.

Некорректная запись может стать основанием для восстановления на работе уволенного сотрудника. Репутационные риски: Систематические нарушения привлекают внимание трудовой инспекции.

Размеры штрафов за нарушение правил ведения трудовых книжек в 2025 году:

На должностных лиц — от 1 000 до 5 000 рублей

На индивидуальных предпринимателей — от 1 000 до 5 000 рублей

На юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении штрафы значительно увеличиваются:

На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

На индивидуальных предпринимателей — от 10 000 до 20 000 рублей

На юридических лиц — от 50 000 до 70 000 рублей

Важно понимать, что исправление неправильной записи в трудовой книжке — процедура сложная и регламентированная. Каждое исправление требует документального обоснования и должно быть заверено подписью руководителя и печатью организации. Частые исправления снижают юридическую чистоту документа и могут вызвать подозрения у будущих работодателей.

Рекомендации кадровым специалистам по работе с ТК РФ

Для безупречного оформления трудовых книжек и минимизации рисков правовых последствий кадровым специалистам следует придерживаться ряда профессиональных рекомендаций. Эти советы помогут избежать типичных ошибок и сделают процесс документооборота максимально эффективным. 🔍

Практические советы для HR-специалистов:

Создайте и регулярно обновляйте шаблоны записей для типовых ситуаций (прием, перевод, увольнение) Используйте актуальные справочники и методические материалы по кадровому делопроизводству Проводите внутренний аудит трудовых книжек не реже 1 раза в год Организуйте перекрестную проверку записей с коллегами Заведите картотеку часто используемых оснований с выверенными формулировками

Особое внимание следует уделять записям об увольнении. Рекомендуется:

Сверять формулировку основания с текстом Трудового кодекса

Использовать полные наименования нормативных актов

Проверять актуальность ссылок на законодательство

Согласовывать сложные случаи с юридическим отделом

Вести журнал учета ошибок для предотвращения их повторения

Поскольку законодательство постоянно меняется, важно следить за обновлениями нормативной базы. Рекомендуется подписаться на профессиональные издания и участвовать в семинарах по кадровому делопроизводству.

Для удобства использования Трудового кодекса при оформлении записей предлагается следующий алгоритм:

Этап Действие Что проверить 1. Подготовка Определение основания для записи Актуальность статьи ТК РФ 2. Формулирование Составление текста записи Соответствие формулировки закону 3. Оформление Внесение записи в трудовую книжку Полное наименование кодекса 4. Проверка Вычитка записи Отсутствие недопустимых сокращений 5. Заверение Подпись, печать, ознакомление работника Правильность реквизитов документа-основания

Важно помнить, что в случае сомнений всегда следует выбирать более полный вариант записи. Избыточная информация в трудовой книжке не является нарушением, в отличие от использования недопустимых сокращений.