Можно ли работать во время декретного отпуска: законные способы

Для кого эта статья:

Молодые матери, находящиеся в декретном отпуске

Женщины, интересующиеся возможностями сохранения карьеры во время декрета

Люди, желающие получить информацию о правовых аспектах работы в декрете и возможностях дистанционной занятости Декретный отпуск — это не приговор для вашей карьеры или финансового благополучия! Многие женщины задаются вопросом: "Законно ли работать, находясь в декрете?" 🤔 Ответ — да, но с важными нюансами. Исследования показывают, что 67% мам хотели бы продолжать профессиональную деятельность во время отпуска по уходу за ребенком. И это абсолютно понятное желание — сохранить финансовую независимость, профессиональные навыки и не выпадать из рабочего ритма. Давайте разберемся в правовых тонкостях и рассмотрим все легальные варианты, которые позволят совместить материнство и карьеру.

Можно ли работать в декретном отпуске: правовой аспект

Прежде всего, давайте разберемся с терминологией. В российском законодательстве "декретным отпуском" называют два периода: отпуск по беременности и родам (70-140 дней) и отпуск по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет. Правовые возможности для работы в эти периоды существенно различаются.

Во время отпуска по беременности и родам (БиР) законодательство не предусматривает возможности официального трудоустройства. Этот период считается временной нетрудоспособностью, и женщина получает соответствующее пособие, размер которого зависит от её заработка за последние два года. Выход на работу в этот период автоматически прекращает выплату пособия по БиР.

Совсем иная ситуация с отпуском по уходу за ребенком. Статья 256 Трудового кодекса РФ прямо указывает, что женщина может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.

Вид отпуска Возможность работать Влияние на пособия По беременности и родам (БиР) Нет Выход на работу прекращает выплату пособия По уходу за ребенком до 1,5 лет Да (неполный день или удаленно) Сохраняется право на пособие По уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет Да (неполный день или удаленно) Сохраняется право на компенсационную выплату

Важно понимать, что понятие "неполное рабочее время" законодательно не определено четко. На практике это может быть сокращение рабочего дня даже на 1 час или уменьшение количества рабочих дней в неделю. При этом оплата труда производится пропорционально отработанному времени.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска

Стаж работы на условиях неполного рабочего времени засчитывается в общий трудовой стаж

Работа во время отпуска по уходу за ребенком может осуществляться как у основного работодателя, так и у другого

Существует также возможность передать право на отпуск по уходу за ребенком другому члену семьи (отцу ребенка, бабушке, дедушке), что позволит маме вернуться к полноценной работе, а пособие будет получать иной родственник.

Елена Соколова, юрист по трудовому праву

В моей практике был интересный случай с клиенткой Анной. Она работала ведущим бухгалтером в крупной компании и, находясь в отпуске по уходу за ребенком, хотела продолжать вести несколько важных клиентов. Руководство сопротивлялось, ссылаясь на то, что "в декрете работать нельзя". Мы составили официальное заявление о выходе на работу на условиях неполного рабочего дня (6 часов вместо 8) с сохранением отпуска по уходу за ребенком. После консультации с юристами компания согласилась. Анна успешно совмещала работу с уходом за ребенком, работая преимущественно из дома, а компания сохранила ценного сотрудника. Главный вывод: знание своих прав и грамотное их оформление — ключ к успешному совмещению декрета и карьеры.

Как влияет работа на декретные пособия и выплаты

Один из главных вопросов, который волнует молодых мам: не потеряют ли они положенные выплаты, если начнут работать? Ответ зависит от типа пособия и формата работы. 🧮

Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за весь период отпуска по БиР (от 140 до 194 дней в зависимости от обстоятельств). При выходе на работу до окончания этого срока, выплата прекращается с даты выхода. Пересчет уже полученных средств не производится.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет можно получать, даже работая неполный день. Размер этого пособия составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих года, но не менее минимального размера, установленного законодательством.

После 1,5 лет и до достижения ребенком 3 лет выплачивается лишь символическая компенсация в размере 50 рублей ежемесячно (в некоторых регионах эта сумма может быть увеличена региональными доплатами). Эта компенсация также сохраняется при работе на условиях неполного рабочего дня.

Вид заработка в декрете Влияние на пособие до 1,5 лет Особенности оформления Работа по основному месту на неполный день Не влияет, пособие сохраняется Заявление работодателю о выходе на неполный день Работа по совместительству на неполный день Не влияет, пособие сохраняется Новый трудовой договор с указанием неполного времени Самозанятость/ИП Не влияет на пособие от работодателя Регистрация в налоговой службе Неофициальный заработок (фриланс) Не влияет, но имеет налоговые риски Не требуется

При этом важно учитывать, что региональные выплаты и пособия могут иметь собственные условия. Например, в некоторых регионах существуют дополнительные выплаты малообеспеченным семьям с детьми до 3 лет, которые могут прекращаться, если доход семьи превышает установленный порог.

Ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет, введенное с 2020 года для малообеспеченных семей, учитывает все доходы семьи, включая заработки в декрете

Материнский капитал никак не зависит от факта работы во время декретного отпуска

При расчете пенсионных баллов период ухода за ребенком до 1,5 лет учитывается независимо от того, работала мать в этот период или нет

При планировании работы в декрете стоит также учитывать, что дополнительный доход может повлиять на возможность получения некоторых льгот, например, субсидий на оплату ЖКХ или статуса малообеспеченной семьи.

Легальные способы трудоустройства во время декрета

Существует несколько законных способов продолжать трудовую деятельность, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Выбор конкретного варианта зависит от ваших профессиональных навыков, желаемой нагрузки и отношений с текущим работодателем. 👩‍💻

Первый и наиболее распространенный вариант — продолжить работу у своего текущего работодателя на условиях неполного рабочего времени. Для этого необходимо написать заявление о выходе на работу на условиях неполной занятости с сохранением отпуска по уходу за ребенком. Работодатель не имеет права отказать в таком режиме работы.

Другой вариант — трудоустройство по совместительству в другую организацию. В этом случае важно, чтобы в трудовом договоре был четко указан режим неполного рабочего времени, иначе могут возникнуть проблемы с выплатой пособия по уходу за ребенком.

Работа по срочному трудовому договору на время замены временно отсутствующего сотрудника

Выполнение разовых работ по договорам гражданско-правового характера (договор подряда, оказания услуг)

Регистрация в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя

Удаленная работа на зарубежные компании (при соблюдении налогового законодательства РФ)

Отдельного внимания заслуживает работа в качестве самозанятого. Этот налоговый режим позволяет легально оказывать услуги или выполнять работы для физических и юридических лиц с минимальной налоговой нагрузкой (4% при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями). Регистрация происходит буквально за пару минут через приложение "Мой налог", а отчетность максимально упрощена. 📱

Марина Петрова, карьерный консультант

Когда Ольга, директор по маркетингу крупной торговой компании, ушла в декрет со вторым ребенком, она была полна решимости не терять профессиональные связи. Мы разработали для нее стратегию "мягкого декрета": она договорилась с работодателем о сохранении за ней проектной работы с оплатой по договору ГПХ (договор гражданско-правового характера). Параллельно Ольга зарегистрировалась как самозанятая и начала консультировать несколько небольших компаний. Такой подход позволил ей сохранить профессиональный профиль, поддерживать доход семьи и при этом уделять достаточно времени детям. Когда через 2 года она решила вернуться к полноценной работе, у нее не было "провала в резюме", а был актуальный опыт и свежие кейсы. Ее история показывает, что декрет — это не пауза в карьере, а время для гибкого профессионального переформатирования.

Удаленная работа и частичная занятость в декрете

Удаленная работа — идеальный формат для мам в декрете, позволяющий совмещать заботу о ребенке с профессиональной деятельностью. С 2020 года в Трудовом кодексе появилась целая глава, посвященная дистанционной работе, что сделало этот формат еще более защищенным с юридической точки зрения. 🏠

Договориться о переходе на удаленный формат можно как с текущим работодателем (оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору), так и найти новую удаленную работу. Многие компании охотно берут на удаленку высококвалифицированных специалистов, особенно в сферах IT, маркетинга, дизайна, копирайтинга и т.д.

Частичная занятость предполагает сокращение рабочего времени — либо уменьшение продолжительности рабочего дня, либо сокращение количества рабочих дней в неделю. Важно, что оформление неполного рабочего времени не влияет на продолжительность ежегодного отпуска, стаж и другие трудовые права.

Как организовать рабочий процесс, находясь в декрете:

Выделите конкретное время для работы, когда ребенок спит или находится под присмотром других членов семьи

Создайте домашний офис — выделите рабочую зону, даже если это просто угол в общей комнате

Используйте технологии для оптимизации рабочих процессов — облачные сервисы, системы управления проектами, мессенджеры

Договоритесь с работодателем о гибком графике — например, выполнение заданий не привязано к конкретному времени суток

Расставьте приоритеты и не беритесь за слишком большой объем работы — переработки в декрете особенно изнурительны

Многие фриланс-биржи и агрегаторы удаленной работы имеют специальные разделы или фильтры для поиска проектов с частичной занятостью. Такие платформы как FL.ru, Upwork, Freelance.ru предлагают множество возможностей для нахождения подходящих заказов.

Если вы работаете на международные компании, обратите внимание на разницу во времени — она может быть как преимуществом (например, для проведения переговоров во время дневного сна ребенка), так и недостатком (необходимость быть на связи в ночное время).

Самозанятость и фриланс: альтернатива для мам в декрете

Самозанятость и фриланс стали настоящим спасением для многих мам в декрете. Эти форматы обеспечивают максимальную гибкость, позволяя самостоятельно определять объем работы, график и клиентов. 🧠

С 2019 года в России действует специальный налоговый режим для самозанятых — "Налог на профессиональный доход". Он доступен во всех регионах и предлагает комфортную налоговую ставку: 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими. Регистрация происходит через мобильное приложение "Мой налог" без посещения налоговой инспекции.

Преимущества самозанятости для мам в декрете:

Простая регистрация и минимальная отчетность

Отсутствие обязательных страховых взносов

Возможность легально выставлять счета клиентам, в том числе юридическим лицам

Получение налогового вычета в размере 10 000 рублей

Сохранение права на получение всех декретных пособий

Если ваша деятельность предполагает более серьезные масштабы или вам нужен статус предпринимателя для работы с определенными клиентами, можно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Для мам в декрете оптимальным будет выбор УСН (упрощенная система налогообложения) со ставкой 6% от доходов.

Наиболее востребованные направления фриланса для мам в декрете в 2025 году:

Направление *Средний доход (руб/мес) Требуемые навыки Порог входа Копирайтинг и SMM 30 000 – 80 000 Грамотность, понимание маркетинга Низкий Дизайн 40 000 – 120 000 Владение графическими редакторами Средний IT-разработка 80 000 – 250 000 Программирование Высокий Онлайн-преподавание 30 000 – 100 000 Экспертиза в предмете, коммуникабельность Средний Проджект-менеджмент 50 000 – 150 000 Организаторские способности Средний

*Указаны средние доходы при частичной занятости (15-25 часов в неделю)

Важный аспект для фрилансеров и самозанятых — организация рабочих процессов. В отличие от офисной работы, здесь вы сами отвечаете за дисциплину, отчетность и коммуникацию с клиентами. Рекомендуется установить четкие временные границы для работы, использовать системы тайм-трекинга и управление задачами (Trello, Notion, Asana), а также создать удобное рабочее пространство дома.

Не стоит забывать о профессиональном развитии — многие онлайн-курсы предлагают гибкий график обучения, идеально подходящий для мам в декрете. Инвестиции в новые навыки могут значительно повысить ваш доход и конкурентоспособность на рынке труда после выхода из декрета.