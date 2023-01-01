Можно ли работать в полиции если у родственников есть судимость: закон

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Кандидаты в полицию, обеспокоенные влиянием судимости родственников на трудоустройство.

Специалисты кадровых служб в правоохранительных органах, занимающиеся отбором кандидатов.

Учащиеся и студенты юридических факультетов, интересующиеся карьерой в правоохранительных органах. Вопрос о влиянии судимости родственников на карьеру в правоохранительных органах волнует многих кандидатов в полицию. Тревога понятна — служба требует безупречной репутации, но значит ли это, что грехи семьи становятся непреодолимым барьером? Законодательство 2025 года предусматривает нюансы, которые необходимо учитывать при планировании карьеры в погонах. Судимость брата, сестры или родителей — не приговор для вашего будущего в полиции, но и не формальность, которую можно проигнорировать. ?? Разберемся в правовых аспектах и реальной практике трудоустройства.

Влияние судимости родственников на службу в полиции

Вопрос о влиянии судимости родственников на возможность службы в полиции затрагивает сложный баланс между презумпцией индивидуальной ответственности и необходимостью обеспечения безопасности в правоохранительных органах. Закон не устанавливает прямого запрета на службу лиц, чьи родственники имеют судимость, однако эта информация подвергается тщательному анализу при проверке кандидата. ??

Ключевой принцип российского законодательства — каждый человек отвечает только за свои поступки. Тем не менее, при поступлении в полицию проводится комплексная проверка кандидата, включающая изучение его социальных связей и окружения.

Алексей Петров, бывший сотрудник отдела кадров МВД

В моей практике был показательный случай. Анатолий, выпускник юридического факультета, подал документы на службу в полицию. При проверке выяснилось, что его старший брат отбывал наказание за мошенничество. Кадровая служба провела дополнительное расследование, которое показало, что Анатолий не поддерживал контактов с братом уже более 5 лет, имел безупречную репутацию и положительные характеристики. После углубленного собеседования и психологической оценки, Анатолий был принят на службу и впоследствии зарекомендовал себя как профессиональный и принципиальный сотрудник. Этот случай демонстрирует, что судимость родственника — не приговор, но повод для более тщательной проверки.

Отношение к судимости родственников различается в зависимости от следующих факторов:

Тяжесть совершенного преступления родственником

Давность судимости и факт ее погашения

Степень родства с судимым лицом

Характер взаимоотношений кандидата с судимым родственником

Наличие контактов в настоящее время

Наиболее пристальное внимание уделяется близким родственникам — родителям, супругам, детям, братьям и сестрам. Судимость дальних родственников обычно не имеет существенного влияния на решение о принятии на службу.

Степень родства Степень влияния на решение Факторы смягчения Родители, супруг/супруга Высокая Отсутствие контактов, погашенная судимость Братья/сестры Средняя Раздельное проживание, отсутствие финансовых связей Дети Высокая Совершеннолетие, отдельное проживание Дальние родственники Низкая Отсутствие регулярных контактов

Важно понимать, что кадровые службы МВД оценивают не факт судимости родственника как таковой, а риски, которые могут возникнуть в связи с этим для службы кандидата в полиции. Прежде всего, проверяется возможность давления на сотрудника со стороны криминальных элементов через родственные связи.

Законодательная база: ограничения при поступлении

Правовое регулирование вопросов поступления на службу в органы внутренних дел и ограничения, связанные с судимостью родственников, определяются несколькими ключевыми законодательными актами. Юридический ландшафт 2025 года включает обновленные положения, которые необходимо учитывать кандидатам. ?????

Основополагающими документами являются:

Федеральный закон "О полиции" №3-ФЗ

Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел" №342-ФЗ

Приказ МВД России "Об утверждении Порядка отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел"

Внутренние регламенты МВД по проверке кандидатов

Согласно статье 17 ФЗ "О службе в органах внутренних дел", прямого указания на запрет приема на службу лиц, имеющих судимых родственников, не существует. Однако статья 14 этого же закона определяет обязанность гражданина предоставлять полные и достоверные сведения о себе и близких родственниках при поступлении на службу.

Закон устанавливает следующие ограничения, связанные непосредственно с самим кандидатом:

Ограничение Правовое обоснование Примечание Наличие судимости у самого кандидата п. 2 ч. 1 ст. 14 ФЗ "О службе в ОВД" Абсолютное ограничение Наличие судимости, которая снята или погашена п. 2 ч. 1 ст. 14 ФЗ "О службе в ОВД" Абсолютное ограничение для тяжких и особо тяжких преступлений Прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям п. 3 ч. 1 ст. 14 ФЗ "О службе в ОВД" Оценивается индивидуально Судимость родственников Не указано прямо Оценивается в рамках проверки на благонадежность

Мария Соколова, юрист по трудовому праву

Недавно ко мне обратился Игорь, который хотел поступить на службу в полицию, но опасался отказа из-за судимости отца за экономическое преступление. Мы детально изучили его ситуацию: отец Игоря был осужден 12 лет назад, судимость погашена, отношения поддерживались на минимальном уровне. Я посоветовала Игорю не скрывать этот факт, но подготовить документы, подтверждающие его собственную безупречную репутацию: характеристики с места учебы, рекомендации от уважаемых людей, документы о волонтерской деятельности. Игорь прошел дополнительное собеседование с психологом и службой безопасности, где честно рассказал о ситуации и своем отношении к ней. В результате он был принят на службу, хотя процесс проверки занял на месяц дольше обычного.

Важно подчеркнуть, что законодательство делает акцент на индивидуальной оценке каждого кандидата. Наличие судимости у родственника автоматически не означает отказ в приеме на службу, но запускает механизм дополнительной проверки благонадежности.

Кандидатам следует учитывать, что сокрытие информации о судимости родственников рассматривается как предоставление заведомо ложных сведений и является основанием для отказа в приеме на службу согласно п. 9 ч. 1 ст. 14 ФЗ "О службе в органах внутренних дел".

Процедура проверки кандидата с судимыми родственниками

Процесс проверки кандидата, имеющего родственников с судимостью, отличается повышенной тщательностью и включает несколько дополнительных этапов. Понимание этой процедуры поможет кандидатам подготовиться и правильно выстроить стратегию прохождения отбора. ??

Стандартная процедура проверки включает следующие этапы:

Заполнение анкеты с указанием всех близких родственников Предоставление сведений о судимости родственников в специальной форме Проверка по информационным базам МВД Проведение специальной проверки кадровой службой Дополнительное психологическое тестирование Расширенное собеседование с сотрудниками кадрового аппарата Собеседование с руководством подразделения

При наличии судимых родственников особое внимание уделяется характеру преступления, за которое был осужден родственник. Преступления террористической, экстремистской направленности, тяжкие преступления против государственной власти или коррупционные деяния вызывают наибольшие опасения у проверяющих органов.

Кадровые службы МВД используют следующие методы проверки кандидатов с судимыми родственниками:

Углубленное изучение биографии кандидата

Проверка социальных связей и контактов

Анализ финансового положения и источников дохода

Запросы в учреждения, где отбывал/отбывает наказание родственник

Беседы с соседями, коллегами, знакомыми

Проверка на полиграфе (при необходимости)

Одним из ключевых аспектов проверки является оценка характера взаимоотношений кандидата с судимым родственником. Кадровым службам важно понять, поддерживает ли кандидат отношения с этим человеком, насколько тесны их контакты, существует ли финансовая зависимость.

Для успешного прохождения проверки рекомендуется:

Предоставлять максимально честную и полную информацию

Подготовить объяснение характера взаимоотношений с судимым родственником

Собрать положительные характеристики с предыдущих мест работы/учебы

Запастись рекомендациями от уважаемых лиц

Быть готовым к детальному обсуждению личной жизни и связей

Следует учитывать, что сроки проверки кандидата с судимыми родственниками могут быть увеличены по сравнению со стандартной процедурой. Если обычная проверка занимает 1-2 месяца, то в случае с судимостью родственников этот срок может растянуться до 3-4 месяцев.

Факторы, влияющие на принятие решения о трудоустройстве

Решение о приеме на службу кандидата с судимыми родственниками принимается на основе комплексной оценки множества факторов. Понимание этих критериев поможет кандидату адекватно оценить свои шансы и подготовиться к потенциальным вопросам. ??

Ключевыми факторами, влияющими на решение, являются:

Характер и тяжесть преступления, совершенного родственником

Время, прошедшее с момента осуждения/освобождения родственника

Степень родства и интенсивность контактов

Личные качества и достижения самого кандидата

Специфика должности, на которую претендует кандидат

Региональные особенности и кадровая потребность подразделения

Неблагоприятными факторами, существенно снижающими шансы на трудоустройство, считаются:

Судимость близкого родственника за преступления против государственной власти

Судимость за коррупционные преступления

Связь родственника с организованными преступными группировками

Совместное проживание с судимым родственником

Финансовая зависимость от судимого родственника

Попытки скрыть информацию о судимости родственника

Благоприятными факторами, повышающими шансы на положительное решение, являются:

Погашенная судимость родственника за преступление небольшой или средней тяжести

Отсутствие или минимальные контакты с судимым родственником

Высокие личные и профессиональные достижения кандидата

Наличие положительных рекомендаций от уважаемых людей

Открытость и честность кандидата при обсуждении семейной ситуации

Решение принимается коллегиально, с учетом мнения кадровой службы, психологов, руководителей подразделения и службы безопасности. В сложных случаях может подключаться вышестоящее руководство.

Следует отметить, что практика принятия решений в разных регионах и подразделениях может отличаться. В крупных городах с высокой конкуренцией за должности проверка обычно более строгая, в то время как в удаленных районах с кадровым дефицитом подход может быть более гибким.

Альтернативные пути службы в правоохранительных органах

Если наличие судимости у родственников становится серьезным препятствием для службы в полиции, существуют альтернативные варианты построения карьеры в правоохранительной системе или смежных областях. Рассмотрим возможные направления, где фактор судимости родственников может иметь меньшее значение или оцениваться по другим критериям. ??

Перспективные направления службы с менее строгими требованиями к семейному окружению:

Направление Особенности Преимущества Федеральная служба судебных приставов Менее строгая проверка по сравнению с полицией Стабильность, социальные гарантии Таможенная служба Отдельные должности с менее строгой проверкой родственников Карьерный рост, достойная оплата Ведомственная охрана Акцент на личных качествах кандидата Режим работы, близость к правоохранительной системе Частные охранные предприятия Минимальная проверка родственников Возможность построения карьеры в безопасности

Помимо перечисленных вариантов, стоит рассмотреть карьеру в следующих структурах:

Государственные экспертные учреждения системы МВД (для лиц с профильным образованием)

Административно-хозяйственные подразделения правоохранительных органов

IT-подразделения силовых структур (при наличии соответствующей квалификации)

Аналитические центры правоохранительных органов

Государственные юридические бюро и службы

Для повышения шансов на трудоустройство в альтернативные структуры рекомендуется:

Получить профильное образование в области юриспруденции, информационной безопасности или экономики Пройти специализированные курсы повышения квалификации Рассмотреть возможность начала карьеры с гражданских должностей в правоохранительных органах Развивать уникальные компетенции, востребованные в узких областях (например, финансовый анализ, компьютерная экспертиза) Наработать положительную репутацию в смежных областях

Важно помнить, что наличие судимости у родственников — не приговор для карьеры в правоохранительной системе в целом. Часто решающими факторами становятся профессионализм, личные качества и готовность к открытому диалогу о семейной ситуации.

Альтернативным путем может стать также карьера в юридической сфере с последующим переходом в правоохранительные органы после достижения профессиональных высот и укрепления репутации. Успешная карьера в адвокатуре, юридическом консалтинге или судебной системе может компенсировать негативное влияние судимости родственников при последующем трудоустройстве в полицию.