Можно ли работать в госучреждении и быть самозанятым: правовой аспект

Балансирование между стабильной работой в госучреждении и дополнительным доходом как самозанятый — привлекательная перспектива для многих бюджетников. Однако российское законодательство устанавливает четкие границы такого совмещения, где один неверный шаг может привести к серьезным последствиям — от выговора до увольнения. В 2025 году правовое регулирование этого вопроса стало еще более детализированным, что требует от госслужащих и работников бюджетной сферы тщательного анализа своих возможностей. Разберемся, кому разрешено совмещать государственную службу с самозанятостью, а кому придется выбирать что-то одно.

Самозанятость и госслужба: что говорит закон

Правовое регулирование вопроса совмещения работы в государственных учреждениях с самозанятостью определяется несколькими ключевыми законодательными актами. Основными из них являются Федеральный закон №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Также важно учитывать Налоговый кодекс РФ в части положений о налоге на профессиональный доход (НПД).

Статья 17 закона №79-ФЗ устанавливает прямой запрет для государственных гражданских служащих на осуществление предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц. Поскольку самозанятость юридически является формой предпринимательской деятельности без образования юридического лица, она попадает под этот запрет для большинства госслужащих.

Мария Петрова, старший юрисконсульт В моей практике был показательный случай с Анной, консультантом одного из федеральных министерств. Она зарегистрировалась как самозанятая, чтобы монетизировать свое хобби — преподавание иностранных языков по выходным. Через два месяца во время плановой проверки служба безопасности обнаружила ее профиль на платформе для репетиторов, где она указывала статус самозанятой. Результатом стало дисциплинарное взыскание и выбор: либо госслужба, либо преподавание. Анна выбрала карьеру в министерстве, но потеряла возможность легально получать дополнительный доход. Этот случай наглядно демонстрирует, что даже безобидное на первый взгляд совмещение деятельностей может иметь серьезные последствия для госслужащего.

Важно понимать разницу между понятиями «госслужащий» и «работник государственного учреждения». Не все, кто работает в государственных структурах, являются госслужащими в правовом смысле. Сотрудники бюджетных организаций, таких как больницы, школы, музеи и библиотеки, работают по Трудовому кодексу и не имеют статуса госслужащих.

Законодательный акт Ключевые положения относительно совмещения ФЗ №79 «О государственной гражданской службе РФ» Запрет на предпринимательскую деятельность, включая самозанятость ФЗ №273 «О противодействии коррупции» Ограничения по совмещению, требования по декларированию доходов Трудовой кодекс РФ Регулирует работу бюджетников, не имеющих статуса госслужащих Налоговый кодекс РФ (положения о НПД) Определяет налоговый режим для самозанятых, не содержит прямых запретов

Также существуют подзаконные акты — постановления Правительства, приказы министерств, положения и регламенты конкретных государственных органов, которые могут содержать дополнительные ограничения для своих работников.

Основные принципы законодательства в этой области можно свести к следующим пунктам:

Прямой законодательный запрет на самозанятость распространяется на государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, сотрудников силовых структур

Работники государственных и муниципальных учреждений, не имеющие статуса госслужащих, могут регистрироваться как самозанятые с определенными ограничениями

Для всех категорий работников запрещено использовать служебное положение, рабочее время и ресурсы госучреждения для личной предпринимательской деятельности

Во всех случаях действует запрет на конфликт интересов между основной работой и дополнительной деятельностью

В 2025 году законодательство стало более детализированным в вопросах определения конфликта интересов при совмещении, что требует от работников госсектора внимательного изучения нормативных ограничений применительно к своей конкретной должности. ??

Категории госслужащих: кому нельзя быть самозанятым

Законодательство устанавливает четкое разграничение между различными категориями работников государственного сектора. Не все, кто получает зарплату из бюджета, имеют одинаковые ограничения. Рассмотрим основные категории госслужащих и связанные с ними запреты на самозанятость.

Абсолютный запрет на регистрацию в качестве самозанятого распространяется на:

Федеральных государственных гражданских служащих (сотрудники министерств, федеральных агентств, служб)

Государственных гражданских служащих субъектов РФ (работники региональных администраций, комитетов, департаментов)

Муниципальных служащих (сотрудники администраций городов, районов, сельских поселений)

Сотрудников силовых ведомств (МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и др.)

Военнослужащих всех видов и родов войск

Прокурорских работников

Сотрудников Следственного комитета РФ

Судей всех уровней

Для этих категорий работников самозанятость приравнивается к предпринимательской деятельности, которая им запрещена в силу прямого указания в законе. Нарушение этого запрета является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Антон Соколов, начальник юридического отдела К нам обратился Павел, специалист-эксперт одного из территориальных управлений федерального ведомства. Он увлекался фотографией и планировал зарегистрироваться как самозанятый для официального оформления своего хобби. Павел был уверен, что его должность не слишком высокая и запреты на него не распространяются. Мы провели анализ его должностного положения и выяснили, что даже на этой позиции он имеет статус государственного гражданского служащего категории «специалисты». При проверке его служебного контракта обнаружилось прямое указание на запрет предпринимательской деятельности. Вместо рискованной регистрации самозанятости мы предложили Павлу легальное решение — получить разрешение руководителя на иную оплачиваемую деятельность в свободное от службы время. Такая возможность предусмотрена частью 2 статьи 14 ФЗ №79. Это позволило ему законно получать доход от фотосъемок, но без регистрации в качестве самозанятого.

Особое внимание стоит уделить понятию «иная оплачиваемая деятельность», которая при определенных условиях разрешена для госслужащих. Эта деятельность:

Должна осуществляться в свободное от службы время

Не должна приводить к конфликту интересов

Требует предварительного уведомления представителя нанимателя

Не должна иметь признаков предпринимательской деятельности

Но даже при соблюдении этих условий госслужащий не может зарегистрироваться как самозанятый, поскольку такая регистрация автоматически придает его деятельности предпринимательский характер.

Категория работников Статус госслужащего Возможность самозанятости Сотрудники федеральных министерств и ведомств Являются госслужащими Запрещено Работники региональных органов власти Являются госслужащими Запрещено Сотрудники муниципалитетов Являются муниципальными служащими Запрещено Учителя государственных школ Не являются госслужащими Разрешено с ограничениями Врачи государственных больниц Не являются госслужащими Разрешено с ограничениями Сотрудники государственных музеев, библиотек Не являются госслужащими Разрешено с ограничениями

Важно понимать, что даже для тех, кому запрещена самозанятость, законодательство предусматривает перечень разрешенных видов дополнительной деятельности. Госслужащие могут:

Заниматься преподавательской деятельностью (по согласованию)

Вести научную работу

Заниматься творческой деятельностью

Участвовать в деятельности некоммерческих организаций на безвозмездной основе

При этом доходы от такой деятельности должны декларироваться в установленном порядке. В 2025 году контроль за соблюдением этих требований стал более строгим, с использованием цифровых технологий для выявления незаконной предпринимательской активности госслужащих. ??

Госучреждения без статуса госслужбы: возможности совмещения

В отличие от госслужащих, работники бюджетных учреждений, не имеющие статуса государственных или муниципальных служащих, обладают гораздо большей свободой в вопросе совмещения основной работы с самозанятостью. К таким работникам относятся сотрудники:

Государственных и муниципальных образовательных учреждений (школы, детские сады, вузы)

Учреждений здравоохранения (больницы, поликлиники, медицинские центры)

Учреждений культуры (библиотеки, музеи, дома культуры)

Научно-исследовательских институтов

Спортивных школ и объектов

Социальных служб и центров

Трудовые отношения этих работников регулируются не законодательством о госслужбе, а Трудовым кодексом РФ, который не содержит прямых запретов на предпринимательскую деятельность или самозанятость.

Однако даже для этой категории существуют определенные ограничения и условия:

Самозанятость не должна противоречить трудовому договору (в некоторых учреждениях в контракты включаются дополнительные ограничения) Дополнительная работа не должна выполняться в основное рабочее время Запрещено использовать материальные ресурсы государственного учреждения для собственного бизнеса Недопустим конфликт интересов между основной работой и самозанятостью

Особенно актуален вопрос самозанятости для педагогов и медицинских работников, которые часто ищут возможности дополнительного заработка. В 2025 году около 35% учителей и 42% врачей государственных учреждений имеют дополнительный источник дохода, в том числе через статус самозанятого.

Приведем примеры допустимых вариантов совмещения основной работы в госучреждении с самозанятостью:

Учитель школы может зарегистрироваться как самозанятый для проведения частных уроков, не связанных с его официальными должностными обязанностями

Врач государственной поликлиники может оказывать консультационные услуги онлайн в свободное от основной работы время

Научный сотрудник НИИ вправе выполнять аналитические исследования для коммерческих компаний как самозанятый

Библиотекарь может использовать статус самозанятого для ведения блога или создания контента на литературную тематику

Инженер государственного предприятия может оказывать услуги технического консультирования в статусе самозанятого

При этом следует избегать ситуаций, когда дополнительная деятельность пересекается с должностными обязанностями или может создать конфликт интересов. Например, врачу государственной клиники не рекомендуется предлагать своим пациентам платные услуги в качестве самозанятого. Это может быть расценено как использование служебного положения в личных целях.

Важно также учитывать внутренние регламенты и кодексы поведения, действующие в конкретном учреждении. Некоторые организации вводят более строгие ограничения, чем предусмотрено законодательством. Поэтому перед регистрацией в качестве самозанятого рекомендуется ознакомиться с локальными нормативными актами своего работодателя. ??

Процедура оформления самозанятости для работников бюджетной сферы

Для тех категорий бюджетников, которым разрешено совмещать основную работу с самозанятостью, процедура оформления имеет определенные особенности. Рассмотрим пошаговый алгоритм регистрации и дальнейшие действия с учетом специфики работы в государственном учреждении.

Шаги по оформлению статуса самозанятого для работника бюджетной сферы:

Проверить свой статус и убедиться в отсутствии законодательных запретов на самозанятость Изучить трудовой договор и локальные нормативные акты организации на предмет дополнительных ограничений При необходимости получить письменное разрешение работодателя (если это предусмотрено внутренними правилами) Зарегистрироваться как плательщик налога на профессиональный доход через приложение «Мой налог» Определить виды деятельности, не пересекающиеся с должностными обязанностями Уведомить руководство о факте регистрации (если это требуется внутренними регламентами)

После регистрации важно строго разграничивать основную работу и деятельность в качестве самозанятого. Вот ключевые правила, которых следует придерживаться:

Не заниматься деятельностью самозанятого в рабочее время

Не использовать рабочее оборудование, расходные материалы и другие ресурсы работодателя

Не привлекать коллег к выполнению работ в рамках самозанятости

Не рекламировать свои услуги как самозанятого на рабочем месте

Избегать оказания услуг контрагентам основного работодателя, если это может создать конфликт интересов

Для работников бюджетных учреждений особенно важно правильно документировать доходы от самозанятости. В 2025 году усилился контроль за доходами сотрудников бюджетной сферы, особенно занимающих руководящие должности.

Действие Особенности для работников бюджетной сферы На что обратить внимание Регистрация в приложении «Мой налог» Стандартная процедура, идентичная для всех категорий граждан Указывать только те виды деятельности, которые не пересекаются с основной работой Уведомление работодателя Может быть обязательным по внутренним правилам учреждения Проверить локальные нормативные акты на наличие такого требования Декларирование доходов Для некоторых категорий (руководители) обязательно ежегодное декларирование Сохранять все чеки и отчеты о доходах от самозанятости Выбор клиентов Ограничения на работу с контрагентами основного работодателя Избегать ситуаций с потенциальным конфликтом интересов Реклама услуг Запрет на использование связи с госучреждением в рекламе Не упоминать место основной работы при продвижении услуг

Налоговые аспекты самозанятости для работников бюджетной сферы не отличаются от общих правил: ставка 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами или ИП. Налог рассчитывается автоматически в приложении «Мой налог» на основании зарегистрированных доходов.

Для некоторых категорий работников бюджетной сферы (например, руководителей государственных учреждений) действует обязанность по ежегодному декларированию доходов. В этом случае доходы от самозанятости должны быть отражены в декларации наряду с основной заработной платой и другими источниками дохода.

Важно помнить, что статус самозанятого не отменяет обязательства по уплате НДФЛ с зарплаты по основному месту работы. Льготный налоговый режим распространяется только на доходы от деятельности в качестве самозанятого. ??

Правовые риски при совмещении госслужбы с самозанятостью

Совмещение работы в государственных структурах с самозанятостью может повлечь серьезные правовые последствия, особенно если не учтены все ограничения и запреты. Рассмотрим основные риски и возможные последствия нарушений законодательства в этой сфере.

Для госслужащих, которым запрещена предпринимательская деятельность, регистрация в качестве самозанятого может повлечь следующие последствия:

Дисциплинарное взыскание (замечание, выговор)

Увольнение в связи с утратой доверия

Административная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства

Включение в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (что существенно затруднит дальнейшее трудоустройство на госслужбу)

Для работников бюджетной сферы, не имеющих статуса госслужащих, риски связаны преимущественно с возможным нарушением трудового договора и внутренних регламентов:

Дисциплинарное взыскание при нарушении условий трудового договора

Увольнение при систематическом нарушении трудовой дисциплины

Материальная ответственность при использовании ресурсов работодателя

Репутационные риски в профессиональном сообществе

Особо следует выделить риски, связанные с конфликтом интересов. Это ситуация, когда личная заинтересованность работника может повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей. Примеры потенциального конфликта интересов:

Преподаватель государственного вуза предлагает платные услуги репетитора своим студентам

Сотрудник контролирующего органа консультирует как самозанятый компании, которые проверяет по основной работе

Врач государственной клиники направляет пациентов на платные консультации к себе же как к самозанятому специалисту

Работник госзакупок оказывает консультационные услуги поставщикам, участвующим в тендерах его организации

В 2025 году усилилась практика выявления незаконной предпринимательской деятельности госслужащих с использованием цифровых технологий. Налоговые органы и органы противодействия коррупции проводят регулярные автоматизированные проверки, сопоставляя данные о зарегистрированных самозанятых с реестрами госслужащих.

Как минимизировать правовые риски при совмещении работы в госучреждении с самозанятостью:

Точно определить свой правовой статус и применимые ограничения Получить официальное разрешение работодателя (если это требуется и возможно) Выбирать виды деятельности, максимально далекие от основных должностных обязанностей Вести самозанятую деятельность только в нерабочее время Документировать все доходы и своевременно уплачивать налоги Избегать клиентов, с которыми взаимодействуете по основной работе Регулярно отслеживать изменения в законодательстве и локальных нормативных актах

В случае возникновения сомнений относительно совместимости должности с самозанятостью рекомендуется обратиться за консультацией в юридический отдел организации или к независимым юристам, специализирующимся на трудовом и административном праве.

Особую осторожность следует проявлять при работе с персональными данными и конфиденциальной информацией. Использование служебной информации для извлечения выгоды в рамках самозанятой деятельности может повлечь не только увольнение, но и уголовную ответственность в некоторых случаях. ??