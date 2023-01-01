logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Можно ли работать по ГПХ и быть самозанятым: законные варианты
Перейти

#Фриланс и самозанятость  #Трудовое право  #ТК РФ  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Фрилансеры и самозанятые
  • Предприниматели и малые бизнесы

  • Налоговые консультанты и финансовые аналитики

    Жонглирование налоговыми режимами стало своеобразной финансовой акробатикой для фрилансеров и предпринимателей 2025 года. Совмещение работы по ГПХ и статуса самозанятого — это не просто юридическая хитрость, а легальная стратегия оптимизации налоговой нагрузки. Тем не менее, здесь скрывается немало правовых нюансов и ограничений, незнание которых может привести к штрафам и доначислениям. Сегодня разберемся, можно ли законно сочетать эти форматы работы и как извлечь из этого максимальную выгоду 💼

Можно ли работать по ГПХ и быть самозанятым: правовые аспекты

Законодательство России не устанавливает прямых запретов на одновременную работу в разных правовых статусах. Режим самозанятости (НПД — налог на профессиональный доход) может совмещаться с получением дохода по гражданско-правовым договорам. Ключевое требование — соблюдение установленных правовых границ для каждого формата 📋

Основные правовые аспекты, которые необходимо учитывать при совмещении:

  • Самозанятый не может оказывать услуги своему текущему работодателю, с которым состоит в трудовых отношениях, а также в течение двух лет после увольнения
  • Доход от самозанятости не должен превышать 2,4 млн рублей в год (в 2025 году)
  • При работе по ГПХ заказчик выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ 13% с вознаграждения
  • Самозанятый может заключать ГПХ с юридическими и физическими лицами, если предмет договора не пересекается с его трудовыми обязанностями по основному месту работы

Важный аспект: самозанятый НЕ может заключать ГПХ с заказчиком на те же виды деятельности, которые он выполняет как самозанятый. Это может быть признано схемой уклонения от налогообложения 🚫

Критерий Самозанятость ГПХ
Налоговая ставка 4% с физлиц, 6% с юрлиц 13% НДФЛ (основная ставка)
Кто платит налоги Самостоятельно плательщик НПД Налоговый агент (заказчик)
Страховые взносы Не обязательны Обязательны (22% в ПФР, 5,1% в ФОМС, 2,9% в ФСС)
Правовой статус Специальный налоговый режим Форма договора

С юридической точки зрения, гражданско-правовой договор и самозанятость — это разные правовые институты, которые могут существовать параллельно. Однако важно понимать их фундаментальные различия для правильного налогового учета 🧩

Анна Левицкая, налоговый консультант

В моей практике был показательный случай с клиентом Михаилом, который работал IT-специалистом по трудовому договору и решил подрабатывать дизайном сайтов как самозанятый. Через три месяца ему поступило предложение от компании, конкурирующей с его работодателем, заключить ГПХ на доработку их сайта. Мы тщательно проанализировали ситуацию и решили, что он может заключить этот договор, поскольку: 1) дизайн сайтов не был частью его трудовых обязанностей; 2) это был не его нынешний работодатель. Михаил легально совмещал работу по ТД, ГПХ и самозанятость, получая дополнительный доход с минимальной налоговой нагрузкой.

Ограничения при совмещении статуса самозанятого и ГПХ

При совмещении работы по ГПХ и самозанятости существуют определенные лимиты и ограничения, нарушение которых может привести к серьезным последствиям. Рассмотрим наиболее критичные из них 🔍

Финансовые ограничения:

  • Годовой доход от самозанятости не должен превышать 2,4 млн рублей
  • При превышении лимита необходимо перейти на иной налоговый режим
  • Доход по ГПХ не ограничен, но облагается по стандартной ставке НДФЛ

Деятельностные ограничения:

  • Запрет на оказание услуг в качестве самозанятого текущему работодателю
  • Запрет на перевод существующих трудовых отношений в формат самозанятости
  • Нельзя замаскировать трудовые отношения под ГПХ или самозанятость
  • Запрет на продажу товаров в режиме самозанятости (кроме товаров собственного производства)

Особенно важно соблюдать требования независимости деятельности. Налоговые органы применяют комплексный анализ для выявления фактических трудовых отношений, замаскированных под самозанятость или ГПХ ⚖️

Вид ограничения Детали Последствия нарушения
Работа с бывшим работодателем Запрет на работу как самозанятый в течение 2 лет Переквалификация в трудовые отношения, доначисление налогов
Превышение лимита дохода Более 2,4 млн руб. в год как самозанятый Утрата статуса самозанятого, переход на общий режим
Продажа товаров Запрещено, кроме товаров собственного производства Доначисление НДФЛ 13% и страховых взносов
Один заказчик Постоянная работа только с одним заказчиком Риск переквалификации в трудовые отношения

Существенное ограничение связано с видами деятельности: самозанятость не подходит для перепродажи товаров, работы с подакцизными товарами, добычи ископаемых и ряда других видов бизнеса 🚷

Налоговые преимущества при работе с двумя статусами

Грамотное совмещение статуса самозанятого и работы по ГПХ открывает значительные налоговые преимущества. Правильная структура доходов позволяет существенно снизить совокупную налоговую нагрузку 💰

Ключевые преимущества с точки зрения налогообложения:

  • Существенное снижение налоговой ставки для части доходов (4-6% вместо 13%)
  • Отсутствие обязательных страховых взносов для самозанятых (экономия до 30% от дохода)
  • Возможность получить налоговый вычет в размере 10 000 рублей при работе в статусе самозанятого
  • Упрощенный документооборот и отсутствие обязательной отчетности
  • Возможность законно разделить потоки доходов между разными налоговыми режимами

Особенно выгодным становится разделение видов деятельности: наиболее доходные направления можно оформлять через ГПХ с минимальными рисками, а регулярные, но менее объемные — через самозанятость 📊

Виктор Семенов, финансовый аналитик

Мой клиент Елена работала графическим дизайнером в крупной компании по трудовому договору, но мечтала развивать собственные проекты. После нашей консультации она начала принимать заказы как самозанятая (логотипы, иллюстрации) от частных лиц, платя всего 4% налога с этих доходов. Для крупного корпоративного проекта она заключила ГПХ с компанией, не связанной с ее основным работодателем. Такая комбинация позволила ей получать доход из трех источников по разным ставкам налогообложения. В итоге за год она сэкономила около 130 000 рублей на налогах по сравнению с вариантом оформления ИП на УСН. Сейчас Елена полностью ушла в фриланс, сохранив комбинацию моделей работы.

Сравнительный анализ налоговой нагрузки различных форматов работы на примере дохода 100 000 рублей:

  • Трудовой договор: 13 000 рублей НДФЛ + около 30 000 рублей страховые взносы (уплачивает работодатель)
  • ГПХ: 13 000 рублей НДФЛ + около 22 000 рублей страховые взносы (уплачивает заказчик)
  • Самозанятый (с физлица): 4 000 рублей налога на профдоход
  • Самозанятый (с юрлица): 6 000 рублей налога на профдоход

Самозанятый режим дает существенное преимущество в части налогообложения, особенно при работе с физическими лицами. Однако следует учитывать, что самозанятые не формируют страховой пенсионный стаж автоматически 🕰️

Риски и подводные камни совмещения ГПХ и самозанятости

Несмотря на явные налоговые преимущества, совмещение статусов несет определенные риски, о которых необходимо знать каждому, кто выбирает такую стратегию работы. В 2025 году налоговые органы усилили контроль за подобными схемами работы ⚠️

Наиболее распространенные риски:

  • Переквалификация отношений в трудовые с доначислением НДФЛ и страховых взносов
  • Претензии налоговых органов по дроблению бизнеса и получению необоснованной налоговой выгоды
  • Потеря статуса самозанятого при нарушении условий его применения
  • Отсутствие социальных гарантий, характерных для трудовых отношений
  • Отсутствие формирования пенсионного стажа и накоплений при работе в статусе самозанятого

Особенно тщательно налоговые органы проверяют случаи, когда физическое лицо работает с одним заказчиком длительное время. Это может быть признаком маскировки трудовых отношений 🔎

Признаки, которые повышают риски переквалификации:

  • Ежемесячная фиксированная оплата, аналогичная заработной плате
  • Наличие графика работы и рабочего места, предоставляемого заказчиком
  • Подчинение правилам внутреннего трудового распорядка
  • Длительный период сотрудничества с одним и тем же заказчиком
  • Отсутствие других клиентов/заказчиков или их незначительное количество

Для минимизации рисков требуется особое внимание к оформлению договоров, четкое определение предмета сотрудничества и результата работ, который измеряется не временем, а конечным продуктом или услугой 📝

Как законно оформить работу по ГПХ будучи самозанятым

Правильное оформление отношений — ключ к законному совмещению ГПХ и самозанятости. Важно не только соблюдать формальные процедуры, но и выстраивать фактические отношения в соответствии с выбранными форматами 📋

Пошаговый алгоритм законного оформления:

  1. Зарегистрируйтесь в качестве плательщика НПД через приложение «Мой налог»
  2. Определите, какие виды деятельности вы будете выполнять как самозанятый, а какие по ГПХ
  3. Проверьте, что клиенты для самозанятости и контрагенты по ГПХ не пересекаются с вашим работодателем по ТД
  4. Составьте грамотные договоры ГПХ с четким определением результата работ/услуг
  5. Для самозанятости формируйте чеки в приложении «Мой налог» при каждом поступлении оплаты
  6. Для ГПХ получайте акты выполненных работ/услуг после завершения каждого этапа
  7. Ведите раздельный учет доходов по разным форматам работы

Особое внимание уделите содержанию договора ГПХ. Он должен четко отражать гражданско-правовой характер отношений и не содержать элементов трудового договора 🔖

Ключевые элементы договора ГПХ:

  • Конкретное описание работ/услуг с измеримым результатом
  • Сроки выполнения (начало и окончание работ)
  • Стоимость работ/услуг (общая или с разбивкой по этапам)
  • Порядок сдачи-приемки результата (акты)
  • Условия о том, что исполнитель самостоятельно определяет способ выполнения работ
  • Указание на отсутствие подчинения правилам внутреннего распорядка заказчика

В 2025 году ФНС особенно тщательно отслеживает случаи маскировки трудовых отношений под ГПХ или самозанятость. Чтобы минимизировать риски, важно вести деятельность с разными заказчиками и формализовать все процессы взаимодействия 🛡️

Эффективное совмещение статусов — это баланс налоговой оптимизации и правовой безопасности. Помните, что низкие налоговые ставки для самозанятых — это не лазейка для серых схем, а стимул для вывода доходов из тени. Работая одновременно по ГПХ и в качестве самозанятого, вы можете законно снижать налоговую нагрузку, но только при условии строгого соблюдения всех ограничений и требований. Правильная стратегия приносит не только финансовую выгоду, но и уверенность в завтрашнем дне.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

