Можно ли работать по ГПХ и быть самозанятым: законные варианты

Для кого эта статья:

Фрилансеры и самозанятые

Предприниматели и малые бизнесы

Налоговые консультанты и финансовые аналитики Жонглирование налоговыми режимами стало своеобразной финансовой акробатикой для фрилансеров и предпринимателей 2025 года. Совмещение работы по ГПХ и статуса самозанятого — это не просто юридическая хитрость, а легальная стратегия оптимизации налоговой нагрузки. Тем не менее, здесь скрывается немало правовых нюансов и ограничений, незнание которых может привести к штрафам и доначислениям. Сегодня разберемся, можно ли законно сочетать эти форматы работы и как извлечь из этого максимальную выгоду 💼

Можно ли работать по ГПХ и быть самозанятым: правовые аспекты

Законодательство России не устанавливает прямых запретов на одновременную работу в разных правовых статусах. Режим самозанятости (НПД — налог на профессиональный доход) может совмещаться с получением дохода по гражданско-правовым договорам. Ключевое требование — соблюдение установленных правовых границ для каждого формата 📋

Основные правовые аспекты, которые необходимо учитывать при совмещении:

Самозанятый не может оказывать услуги своему текущему работодателю, с которым состоит в трудовых отношениях, а также в течение двух лет после увольнения

Доход от самозанятости не должен превышать 2,4 млн рублей в год (в 2025 году)

При работе по ГПХ заказчик выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ 13% с вознаграждения

Самозанятый может заключать ГПХ с юридическими и физическими лицами, если предмет договора не пересекается с его трудовыми обязанностями по основному месту работы

Важный аспект: самозанятый НЕ может заключать ГПХ с заказчиком на те же виды деятельности, которые он выполняет как самозанятый. Это может быть признано схемой уклонения от налогообложения 🚫

Критерий Самозанятость ГПХ Налоговая ставка 4% с физлиц, 6% с юрлиц 13% НДФЛ (основная ставка) Кто платит налоги Самостоятельно плательщик НПД Налоговый агент (заказчик) Страховые взносы Не обязательны Обязательны (22% в ПФР, 5,1% в ФОМС, 2,9% в ФСС) Правовой статус Специальный налоговый режим Форма договора

С юридической точки зрения, гражданско-правовой договор и самозанятость — это разные правовые институты, которые могут существовать параллельно. Однако важно понимать их фундаментальные различия для правильного налогового учета 🧩

Анна Левицкая, налоговый консультант В моей практике был показательный случай с клиентом Михаилом, который работал IT-специалистом по трудовому договору и решил подрабатывать дизайном сайтов как самозанятый. Через три месяца ему поступило предложение от компании, конкурирующей с его работодателем, заключить ГПХ на доработку их сайта. Мы тщательно проанализировали ситуацию и решили, что он может заключить этот договор, поскольку: 1) дизайн сайтов не был частью его трудовых обязанностей; 2) это был не его нынешний работодатель. Михаил легально совмещал работу по ТД, ГПХ и самозанятость, получая дополнительный доход с минимальной налоговой нагрузкой.

Ограничения при совмещении статуса самозанятого и ГПХ

При совмещении работы по ГПХ и самозанятости существуют определенные лимиты и ограничения, нарушение которых может привести к серьезным последствиям. Рассмотрим наиболее критичные из них 🔍

Финансовые ограничения:

Годовой доход от самозанятости не должен превышать 2,4 млн рублей

При превышении лимита необходимо перейти на иной налоговый режим

Доход по ГПХ не ограничен, но облагается по стандартной ставке НДФЛ

Деятельностные ограничения:

Запрет на оказание услуг в качестве самозанятого текущему работодателю

Запрет на перевод существующих трудовых отношений в формат самозанятости

Нельзя замаскировать трудовые отношения под ГПХ или самозанятость

Запрет на продажу товаров в режиме самозанятости (кроме товаров собственного производства)

Особенно важно соблюдать требования независимости деятельности. Налоговые органы применяют комплексный анализ для выявления фактических трудовых отношений, замаскированных под самозанятость или ГПХ ⚖️

Вид ограничения Детали Последствия нарушения Работа с бывшим работодателем Запрет на работу как самозанятый в течение 2 лет Переквалификация в трудовые отношения, доначисление налогов Превышение лимита дохода Более 2,4 млн руб. в год как самозанятый Утрата статуса самозанятого, переход на общий режим Продажа товаров Запрещено, кроме товаров собственного производства Доначисление НДФЛ 13% и страховых взносов Один заказчик Постоянная работа только с одним заказчиком Риск переквалификации в трудовые отношения

Существенное ограничение связано с видами деятельности: самозанятость не подходит для перепродажи товаров, работы с подакцизными товарами, добычи ископаемых и ряда других видов бизнеса 🚷

Налоговые преимущества при работе с двумя статусами

Грамотное совмещение статуса самозанятого и работы по ГПХ открывает значительные налоговые преимущества. Правильная структура доходов позволяет существенно снизить совокупную налоговую нагрузку 💰

Ключевые преимущества с точки зрения налогообложения:

Существенное снижение налоговой ставки для части доходов (4-6% вместо 13%)

Отсутствие обязательных страховых взносов для самозанятых (экономия до 30% от дохода)

Возможность получить налоговый вычет в размере 10 000 рублей при работе в статусе самозанятого

Упрощенный документооборот и отсутствие обязательной отчетности

Возможность законно разделить потоки доходов между разными налоговыми режимами

Особенно выгодным становится разделение видов деятельности: наиболее доходные направления можно оформлять через ГПХ с минимальными рисками, а регулярные, но менее объемные — через самозанятость 📊

Виктор Семенов, финансовый аналитик Мой клиент Елена работала графическим дизайнером в крупной компании по трудовому договору, но мечтала развивать собственные проекты. После нашей консультации она начала принимать заказы как самозанятая (логотипы, иллюстрации) от частных лиц, платя всего 4% налога с этих доходов. Для крупного корпоративного проекта она заключила ГПХ с компанией, не связанной с ее основным работодателем. Такая комбинация позволила ей получать доход из трех источников по разным ставкам налогообложения. В итоге за год она сэкономила около 130 000 рублей на налогах по сравнению с вариантом оформления ИП на УСН. Сейчас Елена полностью ушла в фриланс, сохранив комбинацию моделей работы.

Сравнительный анализ налоговой нагрузки различных форматов работы на примере дохода 100 000 рублей:

Трудовой договор: 13 000 рублей НДФЛ + около 30 000 рублей страховые взносы (уплачивает работодатель)

ГПХ: 13 000 рублей НДФЛ + около 22 000 рублей страховые взносы (уплачивает заказчик)

Самозанятый (с физлица): 4 000 рублей налога на профдоход

Самозанятый (с юрлица): 6 000 рублей налога на профдоход

Самозанятый режим дает существенное преимущество в части налогообложения, особенно при работе с физическими лицами. Однако следует учитывать, что самозанятые не формируют страховой пенсионный стаж автоматически 🕰️

Риски и подводные камни совмещения ГПХ и самозанятости

Несмотря на явные налоговые преимущества, совмещение статусов несет определенные риски, о которых необходимо знать каждому, кто выбирает такую стратегию работы. В 2025 году налоговые органы усилили контроль за подобными схемами работы ⚠️

Наиболее распространенные риски:

Переквалификация отношений в трудовые с доначислением НДФЛ и страховых взносов

Претензии налоговых органов по дроблению бизнеса и получению необоснованной налоговой выгоды

Потеря статуса самозанятого при нарушении условий его применения

Отсутствие социальных гарантий, характерных для трудовых отношений

Отсутствие формирования пенсионного стажа и накоплений при работе в статусе самозанятого

Особенно тщательно налоговые органы проверяют случаи, когда физическое лицо работает с одним заказчиком длительное время. Это может быть признаком маскировки трудовых отношений 🔎

Признаки, которые повышают риски переквалификации:

Ежемесячная фиксированная оплата, аналогичная заработной плате

Наличие графика работы и рабочего места, предоставляемого заказчиком

Подчинение правилам внутреннего трудового распорядка

Длительный период сотрудничества с одним и тем же заказчиком

Отсутствие других клиентов/заказчиков или их незначительное количество

Для минимизации рисков требуется особое внимание к оформлению договоров, четкое определение предмета сотрудничества и результата работ, который измеряется не временем, а конечным продуктом или услугой 📝

Как законно оформить работу по ГПХ будучи самозанятым

Правильное оформление отношений — ключ к законному совмещению ГПХ и самозанятости. Важно не только соблюдать формальные процедуры, но и выстраивать фактические отношения в соответствии с выбранными форматами 📋

Пошаговый алгоритм законного оформления:

Зарегистрируйтесь в качестве плательщика НПД через приложение «Мой налог» Определите, какие виды деятельности вы будете выполнять как самозанятый, а какие по ГПХ Проверьте, что клиенты для самозанятости и контрагенты по ГПХ не пересекаются с вашим работодателем по ТД Составьте грамотные договоры ГПХ с четким определением результата работ/услуг Для самозанятости формируйте чеки в приложении «Мой налог» при каждом поступлении оплаты Для ГПХ получайте акты выполненных работ/услуг после завершения каждого этапа Ведите раздельный учет доходов по разным форматам работы

Особое внимание уделите содержанию договора ГПХ. Он должен четко отражать гражданско-правовой характер отношений и не содержать элементов трудового договора 🔖

Ключевые элементы договора ГПХ:

Конкретное описание работ/услуг с измеримым результатом

Сроки выполнения (начало и окончание работ)

Стоимость работ/услуг (общая или с разбивкой по этапам)

Порядок сдачи-приемки результата (акты)

Условия о том, что исполнитель самостоятельно определяет способ выполнения работ

Указание на отсутствие подчинения правилам внутреннего распорядка заказчика

В 2025 году ФНС особенно тщательно отслеживает случаи маскировки трудовых отношений под ГПХ или самозанятость. Чтобы минимизировать риски, важно вести деятельность с разными заказчиками и формализовать все процессы взаимодействия 🛡️