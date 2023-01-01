Можно ли работать на 2-х работах официально: все о правовых аспектах

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, рассматривающие возможность получения второго официального места работы

Люди, интересующиеся правовыми аспектами трудового законодательства в России

Специалисты и юристы, работающие в области трудового права, ищущие информацию о совмещении и совместительстве Финансовая стабильность заставляет многих россиян искать дополнительные источники дохода. По данным исследований, в 2024 году каждый третий гражданин России рассматривает возможность работать на двух официальных должностях. Но возникает резонный вопрос: насколько это законно и какие юридические тонкости нужно учесть? Разберём правовые аспекты второго трудоустройства, чтобы вы могли принимать финансовые решения, основываясь на букве закона, а не на советах знакомых. ??

Официальное трудоустройство на двух работах: законно ли?

Российское трудовое законодательство предусматривает возможность для граждан работать на нескольких работах официально. Статья 60.1 Трудового кодекса РФ прямо указывает на право работника заключать трудовые договоры с несколькими работодателями. Это означает, что совмещение двух полноценных рабочих мест абсолютно законно. ??

Согласно статистике Росстата, в 2024 году около 8% трудоспособного населения России имеют второе официальное место работы. Из них 65% оформлены по совместительству, а 35% используют другие формы вторичной занятости.

Анна Воронцова, старший юрист по трудовому праву

У меня был клиент, работавший системным администратором в крупной компании по основному месту работы. Когда он захотел устроиться на вторую работу в небольшую фирму, его беспокоил вопрос законности такого решения. Мы изучили его трудовой договор на основной работе — никаких ограничений не было. Согласно ТК РФ, он имел полное право на вторую работу по совместительству. Единственным условием было не использовать ресурсы первого работодателя и не допускать конфликта интересов. Клиент официально оформил вторую работу, при этом специально выбрал компанию из другой сферы бизнеса, чтобы исключить конфликт интересов. Сейчас он успешно совмещает две должности более 3 лет.

Важно понимать, что хотя законодательство разрешает работать в нескольких местах, существует ряд ключевых моментов, которые необходимо учитывать:

Вторая работа не должна нарушать условия основного трудового договора

Работодатель имеет право установить в трудовом договоре запрет на работу у конкурентов

Для некоторых категорий работников существуют законодательные ограничения

Трудовые договоры должны быть оформлены надлежащим образом с каждым работодателем

Разберем основные формы двойного трудоустройства, разрешенные российским законодательством:

Форма трудоустройства Особенности Оформление Внешнее совместительство Работа в свободное от основной работы время у другого работодателя Отдельный трудовой договор Внутреннее совместительство Работа в свободное от основной работы время у того же работодателя Отдельный трудовой договор Совмещение должностей Выполнение дополнительной работы в основное рабочее время Дополнительное соглашение к основному трудовому договору

Следует отметить, что при внешнем совместительстве работник может трудиться у неограниченного числа работодателей, если это не противоречит его основному трудовому договору и не нарушает законодательные ограничения для отдельных категорий специалистов. ??

Совместительство и совмещение: в чём отличия при работе

Многие ошибочно считают термины «совместительство» и «совмещение» синонимами. Однако с точки зрения трудового законодательства это совершенно разные понятия, с различными юридическими и налоговыми последствиями. ??

Совместительство (ст. 60.1 и гл. 44 ТК РФ) — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. При этом:

Оформляется отдельным трудовым договором

Может быть внутренним (у того же работодателя) или внешним (у другого работодателя)

Имеет ограничение по времени — не более 4 часов в день и не более половины нормы рабочего времени в месяц

Требуется оформление трудовой книжки (по желанию работника при внешнем совместительстве)

Предполагает начисление отпуска и других социальных гарантий

Совмещение (ст. 60.2 ТК РФ) — это выполнение работником дополнительной работы по другой должности в течение установленной продолжительности рабочего дня. В этом случае:

Оформляется дополнительным соглашением к имеющемуся трудовому договору

Возможно только у одного работодателя

Выполняется в рамках основного рабочего времени

Не отражается в трудовой книжке

Устанавливается доплата за совмещение

Может быть прекращено в любое время по инициативе любой из сторон

Сергей Климов, руководитель отдела кадров

Я сталкивался с ситуацией, когда наш бухгалтер хотела увеличить доход и рассматривала вариант второй работы. Мы предложили ей два варианта: либо совмещение должностей внутри компании (бухгалтер + специалист по документообороту), либо внешнее совместительство с гибким графиком. Она выбрала совместительство в другой компании, поскольку там была возможность удаленной работы вечерами. Мы помогли ей корректно оформить все документы, объяснив разницу между формами вторичной занятости. Для совместительства потребовался отдельный трудовой договор, а её рабочее время на второй работе не могло превышать 4 часов в день. Благодаря этому решению она увеличила доход на 40%, при этом не нарушая трудовое законодательство.

Сравним ключевые отличия совместительства и совмещения для более четкого понимания:

Критерий Совместительство Совмещение Время выполнения В свободное от основной работы время В рамках основного рабочего времени Оформление Отдельный трудовой договор Дополнительное соглашение Продолжительность Не более 4 часов в день В рамках основного рабочего дня Количество работодателей Может быть несколько Только один (текущий) Запись в трудовой книжке По желанию работника Не вносится Отпуск Предоставляется Отдельно не предоставляется

Выбор между совместительством и совмещением зависит от ваших личных обстоятельств, возможностей организации рабочего времени и финансовых целей. При совмещении вы не расширяете круг работодателей, но получаете доплату за дополнительный функционал. При совместительстве вы можете диверсифицировать источники дохода, но должны учитывать время на перемещение между работами. ??

Ограничения для работы на двух работах по ТК РФ

Несмотря на общую законность двойного трудоустройства, Трудовой кодекс и федеральные законы устанавливают ряд ограничений для определенных категорий работников. Эти ограничения направлены на обеспечение безопасности, качества работы и предотвращение чрезмерных нагрузок. ??

Рассмотрим основные категории работников, для которых существуют ограничения:

Несовершеннолетние работники — могут работать по совместительству только в свободное от учебы время, при этом общая продолжительность работы не должна превышать установленных норм (ст. 282 ТК РФ).

Работники вредных и опасных производств — не могут работать по совместительству на аналогичных вредных и опасных работах (ст. 282 ТК РФ).

— не могут работать по совместительству на аналогичных вредных и опасных работах (ст. 282 ТК РФ). Руководители организаций — могут работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа или собственника имущества организации (ст. 276 ТК РФ).

Руководители организаций — могут работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа или собственника имущества организации (ст. 276 ТК РФ).

— имеют серьезные ограничения на совместительство согласно ФЗ "О государственной гражданской службе" и ФЗ "О муниципальной службе". Педагогические работники — имеют особый порядок работы по совместительству, регулируемый Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 №41.

Медицинские работники — могут работать по совместительству, но с учетом особенностей, установленных отраслевыми нормативными актами.

Отдельно стоит отметить абсолютные запреты на совместительство для следующих категорий:

Судьи

Прокуроры и следователи прокуратуры

Сотрудники полиции

Сотрудники ФСБ

Работники, не достигшие 18 лет, на работах с вредными и/или опасными условиями труда

Существуют также временные ограничения для совместительства. Стандартная норма — не более 4 часов в день и не более половины месячной нормы рабочего времени. Однако в дни, когда работник свободен от основной работы, он может трудиться по совместительству полный рабочий день (ст. 284 ТК РФ). ??

Важно учитывать и договорные ограничения. Внимательно изучите свой основной трудовой договор — в нем могут содержаться положения, запрещающие:

Работу у конкурентов

Совместительство без согласования с работодателем

Использование коммерческой информации, оборудования или иных ресурсов работодателя

Нарушение таких ограничений может привести к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, а в некоторых случаях — к гражданско-правовой или даже уголовной ответственности, если речь идет о разглашении коммерческой тайны или конфликте интересов. ??

Как оформить вторую работу официально: документы и сроки

Корректное оформление второго трудоустройства — важный шаг для защиты ваших трудовых прав и получения всех социальных гарантий. Процедура различается в зависимости от выбранной формы дополнительной занятости. ??

Для оформления внешнего совместительства (у другого работодателя) вам потребуются:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС

ИНН

Документ об образовании

Справка о характере и условиях труда с основного места работы (для вредных/опасных условий)

Важно: с 2021 года предоставление трудовой книжки при трудоустройстве по совместительству не является обязательным, так как работодатель может получить необходимые сведения из электронной базы Пенсионного фонда России. Однако работник имеет право попросить работодателя внести запись о работе по совместительству в трудовую книжку.

Для оформления внутреннего совместительства (у того же работодателя):

Заявление на имя работодателя о приеме на работу по совместительству

Дополнительные документы обычно не требуются, так как они уже есть у работодателя

Для оформления совмещения должностей:

Заявление на имя работодателя о желании выполнять дополнительную работу

Дополнительное соглашение к действующему трудовому договору

Приказ работодателя о совмещении должностей

Процесс оформления второй работы включает следующие этапы:

Этап Действия работника Действия работодателя Сроки Подготовка Подготовка необходимых документов — До обращения к работодателю Заявление Подача заявления о приеме на работу Рассмотрение заявления Как правило, 1-3 рабочих дня Договор Подписание трудового договора Подготовка и подписание трудового договора 1-2 рабочих дня Оформление — Издание приказа о приеме на работу В день подписания договора Учет — Внесение записи в трудовую книжку (по желанию работника) В течение 5 рабочих дней

При оформлении второй работы обратите внимание на следующие важные моменты: ??

Испытательный срок — при приеме на работу по совместительству испытательный срок может устанавливаться по соглашению сторон. Ненормированный рабочий день — на совместителей не может быть возложен режим ненормированного рабочего дня. Отпуск — отпуск по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. Если стаж работы по совместительству меньше 6 месяцев, работодатель обязан предоставить отпуск авансом. Больничные — оплачиваются пропорционально отработанному времени из расчета среднего заработка по каждому месту работы. Увольнение — помимо общих оснований, трудовой договор с совместителем может быть прекращен в случае приема работника, для которого эта работа будет основной.

Для совмещения должностей требуется заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором должны быть четко прописаны:

Дополнительная трудовая функция

Срок выполнения дополнительной работы

Объем дополнительной работы

Размер доплаты за совмещение

Помните, что и работник, и работодатель имеют право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы при совмещении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. ??

Налоги и страховые взносы при работе на двух местах

Один из ключевых вопросов при официальном трудоустройстве на двух работах — особенности налогообложения и уплата страховых взносов. Понимание этих нюансов поможет избежать неприятных сюрпризов при получении зарплаты и годовом декларировании доходов. ??

НДФЛ (налог на доходы физических лиц)

При работе на двух и более местах каждый работодатель выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ с выплачиваемой заработной платы по ставке 13% (для резидентов РФ) или 15% (для нерезидентов). Важные особенности:

Стандартные налоговые вычеты (на детей и др.) могут быть предоставлены только одним работодателем по выбору работника

Если общий годовой доход превысит 5 млн рублей, к сумме превышения будет применена повышенная ставка 15%

Нужно учитывать, что каждый работодатель рассчитывает налог независимо, без учета доходов от других работодателей

Если суммарный доход приближается к 5 млн рублей в год, или вы имеете право на налоговые вычеты, которые не были учтены работодателями, вам потребуется самостоятельно подать налоговую декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года. ??

Страховые взносы

Каждый работодатель обязан начислять и уплачивать страховые взносы с заработной платы работника, в том числе и совместителя:

Пенсионное страхование — 22% от зарплаты до предельной базы (в 2024 году — 1,917,000 руб.), 10% свыше

Медицинское страхование — 5.1% от всей зарплаты (без предельной базы)

Социальное страхование — 2.9% до предельной базы (в 2024 году — 1,150,000 руб.)

Страхование от несчастных случаев и профзаболеваний — от 0.2% до 8.5% в зависимости от класса профессионального риска

Особенности начисления взносов при двойном трудоустройстве:

Каждый работодатель исчисляет взносы независимо от других Предельная база для исчисления взносов определяется отдельно каждым работодателем Если сумма выплат у одного работодателя превысила предельную базу, это не влияет на расчет взносов у другого работодателя

Это может привести к ситуации, когда при работе на двух местах сумма страховых взносов будет выше, чем если бы вы получали такую же совокупную зарплату у одного работодателя. Однако это не должно отражаться на вашей чистой заработной плате, так как взносы уплачивает работодатель. ??

Больничные и декретные выплаты

При наличии нескольких мест работы у вас есть право на получение пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам от всех работодателей, если в двух предшествующих годах вы работали у этих же работодателей. В противном случае пособие выплачивается по одному из мест работы по выбору.

Для расчета пособий учитывается заработок за предыдущие два года у всех работодателей, но в пределах установленного лимита (в 2024 году — 2,032,258 руб. за 2022 год и 2,209,892 руб. за 2023 год). ??

Практические рекомендации по оптимизации налогообложения:

Выберите основное место работы для получения стандартных налоговых вычетов (обычно там, где выше заработная плата)

Если у вас есть право на имущественные или социальные вычеты, подайте декларацию 3-НДФЛ по окончании года

Рассмотрите возможность оформления одной из работ как договора гражданско-правового характера (ГПХ), если это возможно, для оптимизации страховых взносов

При приближении дохода к 5 млн рублей в год проконсультируйтесь с налоговым специалистом для минимизации налоговой нагрузки

Помните, что работа по совместительству или совмещение должностей — это не только дополнительный доход, но и дополнительные пенсионные баллы, что в будущем положительно скажется на размере вашей пенсии. ??