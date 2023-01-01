Можно ли получить отпускные и продолжать работать: правовой аспект

Специалисты в области HR и кадрового управления, стремящиеся повысить свою квалификацию Мечта о двойном доходе — получать отпускные и одновременно зарабатывать — заставляет многих искать лазейки в трудовом законодательстве. Однако тонкая грань между законным совмещением и нарушением ТК РФ вызывает множество вопросов у сотрудников и работодателей. Действительно ли можно официально находиться в отпуске, получать за него компенсацию и при этом продолжать трудиться? Давайте разберемся в юридических нюансах этого вопроса и выясним, как не нарушить закон, стремясь к дополнительному заработку. 🧐

Можно ли получить отпускные и работать: что говорит закон

Трудовой кодекс РФ однозначно определяет отпуск как время отдыха, в течение которого сотрудник освобождается от выполнения трудовых обязанностей, но сохраняет место работы и получает отпускные выплаты. Ключевой момент — именно освобождение от работы, что прямо противоречит идее продолжать трудиться у того же работодателя в период отпуска.

Статья 106 ТК РФ гласит, что время отдыха — это период, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. А статья 114 ТК РФ подтверждает, что ежегодный оплачиваемый отпуск — это именно время отдыха.

Строго говоря, закон не предусматривает ситуации, когда человек официально находится в отпуске и одновременно работает на той же должности у того же работодателя. Это юридическое противоречие, которое может трактоваться как нарушение трудового законодательства обеими сторонами.

Однако существуют законные способы совмещения отпуска и работы:

Работа по совместительству у другого работодателя (статья 60.1 ТК РФ)

Выполнение работы по гражданско-правовому договору

Отзыв из отпуска с согласия работника (статья 125 ТК РФ) с последующим предоставлением неиспользованной части отпуска

Рассмотрим ключевые правовые возможности и ограничения:

Ситуация Юридический статус Возможные последствия Работа на той же должности во время отпуска Незаконно Налоговые проверки, штрафы для работодателя, возможность взыскания двойной оплаты Работа по совместительству у другого работодателя Законно Полностью разрешено законом, без ограничений Отзыв из отпуска с согласия сотрудника Законно при соблюдении всех формальностей Обязательно письменное согласие сотрудника, перенос неиспользованной части отпуска Работа по ГПД во время отпуска Законно при отсутствии признаков трудовых отношений Риск переквалификации в трудовые отношения при проверках

Антон Селезнев, руководитель HR-департамента В нашей практике был случай, когда сотрудник IT-отдела, находясь в отпуске, неофициально продолжал выполнять свои обязанности удаленно. Работодатель, радуясь вдвойне — и работу получал, и отпускные выплачивал "по закону" — не задумывался о последствиях. Проблема возникла при налоговой проверке: выяснилось, что сотрудник имел доступ к корпоративным системам и активно их использовал в период отпуска. В результате компании пришлось доплатить работнику за фактически отработанное время в двойном размере согласно статье 236 ТК РФ, плюс выплатить штраф за нарушение трудового законодательства. Общая сумма санкций превысила предполагаемую "экономию" почти в три раза, не говоря уже о репутационных издержках.

Правовые аспекты работы во время отпуска

При рассмотрении вопроса о законности работы во время отпуска необходимо учитывать различные сценарии и их правовые последствия. Ключевой вопрос: в каком качестве и у какого работодателя планируется работать в период отпуска? 🤔

Рассмотрим несколько основных вариантов с точки зрения законодательства:

Внешнее совместительство (работа у другого работодателя) — полностью законно и никак не связано с вашим основным отпуском. Вы можете продолжать работать по совместительству, даже находясь в отпуске по основному месту работы. Внутреннее совместительство (вторая должность у того же работодателя) — здесь ситуация сложнее. Если вы официально оформлены как внутренний совместитель, то формально должны уходить в отпуск по обеим должностям одновременно (согласно статье 286 ТК РФ). Гражданско-правовой договор (ГПД) во время отпуска — законно, если не имеет признаков трудовых отношений и оформлен корректно. Неофициальная работа в период отпуска — прямое нарушение трудового законодательства, чреватое серьезными последствиями как для работника, так и для работодателя.

Особое внимание следует уделить отзыву из отпуска. Согласно статье 125 ТК РФ, отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена в удобное для работника время в текущем году или присоединена к отпуску на следующий год.

Важные правовые нюансы при отзыве из отпуска:

Согласие работника должно быть зафиксировано в письменной форме

От некоторых категорий работников (беременные женщины, несовершеннолетние и др.) получить согласие на отзыв из отпуска нельзя даже при их желании

При отзыве из отпуска необходим перерасчет отпускных

Рассмотрим также правовые риски при различных вариантах работы во время отпуска:

Тип занятости во время отпуска Кто несет риски Потенциальные санкции Неофициальное продолжение работы Работодатель (основной риск)<br>Работник (меньший риск) Для работодателя: штраф от 30 000 до 50 000 руб.<br>Возможность взыскания компенсации работнику Фиктивный отзыв из отпуска Работодатель Административная ответственность<br>Доначисление налогов и взносов ГПД с признаками трудовых отношений Работодатель (основной риск) Переквалификация договора<br>Штрафы за уклонение от оформления трудовых отношений Внешнее совместительство Отсутствуют Законная деятельность, санкции не предусмотрены

Показательно решение Верховного суда РФ от 2024 года, в котором подтверждается, что при установлении факта работы в период отпуска сотрудник имеет право требовать компенсацию за фактически отработанное время сверх полученных отпускных.

Как оформить работу в период оплаченного отпуска

Если вы всё-таки решили совместить отпуск с работой, существуют легальные способы это сделать. Давайте рассмотрим конкретные алгоритмы действий для различных сценариев. 📝

Вариант 1: Официальный отзыв из отпуска

Это самый прозрачный и юридически безопасный вариант для работы у вашего основного работодателя во время запланированного отпуска.

Работодатель направляет письменное уведомление об отзыве с указанием производственной необходимости Работник предоставляет письменное согласие на отзыв из отпуска Издается приказ об отзыве из отпуска с указанием дат Бухгалтерия производит перерасчет отпускных Неиспользованные дни отпуска фиксируются для последующего использования

Вариант 2: Оформление ГПД на время отпуска

Подходит для выполнения разовых работ, не совпадающих с вашими основными трудовыми функциями.

Заключается гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг

Важно: предмет ГПД должен существенно отличаться от ваших основных трудовых функций

Оплата производится за конкретный результат работы, а не за процесс труда

Работа не должна выполняться по строгому графику и под непосредственным руководством работодателя

Вариант 3: Официальное оформление внешнего совместительства

Наиболее безопасный вариант — работа у другого работодателя во время вашего отпуска по основному месту.

Заключение трудового договора с другим работодателем (можно заранее или непосредственно перед отпуском) Предоставление необходимых документов (паспорт, СНИЛС, документ об образовании) Важно: по законодательству вы не обязаны сообщать новому работодателю о наличии основного места работы Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день (если в этот день вы работаете по основному месту) или полного рабочего дня (если в этот день вы свободны от основной работы)

При оформлении любого из этих вариантов необходимо учитывать следующие нюансы:

Никогда не соглашайтесь на "неофициальное" совмещение отпуска и работы у одного работодателя — это прямое нарушение закона

При работе по ГПД следите за тем, чтобы договор не имел признаков трудовых отношений (фиксированного графика, подчинения правилам внутреннего распорядка и т.д.)

Храните все документы, связанные с оформлением работы во время отпуска (приказ об отзыве, договоры и т.д.)

Марина Воробьева, HR-директор У нас в компании был интересный случай с талантливым маркетологом Еленой. Она планировала длительный отпуск — 28 дней, но в этот период должен был запуститься важный проект с ее участием. Мы предложили несколько вариантов: отзыв из отпуска, перенос части отпуска или заключение ГПД на консультирование по проекту. Елена выбрала комбинированный вариант: две недели полноценного отпуска, а затем официальный отзыв на 7 дней для работы над проектом с переносом этих дней на следующий квартал. Остальные 7 дней отпуска она использовала по плану. Это решение позволило соблюсти все юридические формальности: был издан приказ об отзыве с письменного согласия Елены, произведен перерасчет отпускных, а неиспользованные дни документально зафиксированы. Компания получила нужного специалиста в критический момент, а сотрудница — законную оплату и за отпуск, и за отработанное время, без риска претензий со стороны трудовой инспекции.

Финансовые и налоговые последствия двойного дохода

Получение двойного дохода (отпускные плюс зарплата или гонорар) неизбежно влечет за собой финансовые и налоговые последствия, которые необходимо учитывать при планировании такой стратегии. 💰

В первую очередь, стоит понимать, что с точки зрения налогового законодательства, любой полученный вами доход подлежит налогообложению. Рассмотрим налоговые аспекты различных вариантов:

Легальный отзыв из отпуска — при этом варианте с зарплаты за отработанный период будет удержан стандартный НДФЛ (13%), а неиспользованная часть отпускных либо возвращается работодателю, либо учитывается при последующем использовании этих дней отпуска

— при этом варианте с зарплаты за отработанный период будет удержан стандартный НДФЛ (13%), а неиспользованная часть отпускных либо возвращается работодателю, либо учитывается при последующем использовании этих дней отпуска Работа по ГПД — доход облагается НДФЛ по ставке 13%, при этом страховые взносы будут меньше, чем по трудовому договору

— доход облагается НДФЛ по ставке 13%, при этом страховые взносы будут меньше, чем по трудовому договору Внешнее совместительство — полный налоговый вычет НДФЛ и страховые взносы как с обычной зарплаты

Особого внимания заслуживает вопрос о пересечении предельной величины базы для исчисления страховых взносов при работе на нескольких работодателей. В 2024 году эта сумма составляет 1 917 000 рублей для пенсионного страхования и 2 047 000 рублей для социального страхования. Если ваш суммарный доход превысит эти величины, вы можете столкнуться с переплатой страховых взносов, которую придется возвращать через налоговую.

Рассмотрим финансовые аспекты разных вариантов совмещения отпуска и работы на примере:

Вариант Доход Уплачиваемые налоги и взносы Чистый доход Только отпуск (14 дней) 50 000 руб. (отпускные) 6 500 руб. (НДФЛ) 43 500 руб. Отзыв из отпуска через 7 дней 25 000 руб. (отпускные) + 50 000 руб. (зарплата) 9 750 руб. (НДФЛ) 65 250 руб. Отпуск + ГПД 50 000 руб. (отпускные) + 40 000 руб. (доход по ГПД) 11 700 руб. (НДФЛ) 78 300 руб. Отпуск + внешнее совместительство 50 000 руб. (отпускные) + 45 000 руб. (зарплата) 12 350 руб. (НДФЛ) 82 650 руб.

При работе по совместительству или договорам ГПД во время отпуска необходимо также учитывать следующие финансовые аспекты:

Двойная налоговая нагрузка — при наличии нескольких источников дохода НДФЛ удерживается с каждого из них, что может привести к потере некоторых налоговых льгот, например, имущественного вычета Необходимость подачи налоговой декларации — если у вас несколько источников дохода, возможно, потребуется самостоятельно подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ Влияние на пособия по временной нетрудоспособности — доходы от работы по совместительству учитываются при расчете пособий по временной нетрудоспособности, что может увеличить их размер в будущем Риск потери права на определенные льготы — при существенном увеличении дохода вы можете потерять право на некоторые социальные льготы, предоставляемые малообеспеченным гражданам

Важное замечание: при неофициальной (незадокументированной) работе во время отпуска существует риск не только административной ответственности, но и финансовых потерь. В случае выявления такого нарушения работодатель будет обязан выплатить вам заработную плату за фактически отработанное время, но при этом может потребовать возврата полученных отпускных за эти дни, а также столкнется со штрафами.

Альтернативные решения для дополнительного заработка

Если ваша основная цель — увеличить доход во время отпуска, существуют более безопасные с правовой точки зрения альтернативы, чем попытки работать и получать отпускные одновременно. 🌟

Рассмотрим варианты, которые позволяют легально получать дополнительный доход, не нарушая трудовое законодательство:

Дробление отпуска на части — согласно ч. 1 ст. 125 ТК РФ, отпуск может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем. Одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней, остальные можно распределить по своему усмотрению. Между периодами отпуска вы официально работаете и получаете зарплату.

— согласно ч. 1 ст. 125 ТК РФ, отпуск может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем. Одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней, остальные можно распределить по своему усмотрению. Между периодами отпуска вы официально работаете и получаете зарплату. Фриланс во время отпуска — выполнение разовых заказов для третьих лиц с оформлением отношений через договоры ГПХ или самозанятость. Это абсолютно законно, если не противоречит положениям вашего трудового договора (например, условиям о неконкуренции).

— выполнение разовых заказов для третьих лиц с оформлением отношений через договоры ГПХ или самозанятость. Это абсолютно законно, если не противоречит положениям вашего трудового договора (например, условиям о неконкуренции). Монетизация хобби — временная подработка, связанная с вашими увлечениями: фотография, дизайн, копирайтинг, консультирование и пр.

— временная подработка, связанная с вашими увлечениями: фотография, дизайн, копирайтинг, консультирование и пр. Компенсация за неиспользованный отпуск — согласно ст. 126 ТК РФ, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника. Это позволяет получить дополнительные средства и при этом продолжать работать.

— согласно ст. 126 ТК РФ, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника. Это позволяет получить дополнительные средства и при этом продолжать работать. Регистрация в качестве самозанятого — специальный налоговый режим с льготными условиями позволяет легально оказывать услуги с минимальной налоговой нагрузкой (4-6%).

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и ограничения. Например:

Режим самозанятости не предполагает работу на бывшего работодателя в течение 2 лет после увольнения (это может быть расценено как попытка ухода от налогов)

При монетизации хобби стоит проверить, не требуется ли для вашей деятельности специальная лицензия или разрешение

Компенсация за неиспользованный отпуск возможна только для дней сверх обязательных 28 календарных дней

Сравним различные варианты легальных альтернатив по финансовой эффективности и сложности оформления:

Дробление отпуска: простота оформления — ⭐⭐⭐⭐⭐, финансовая эффективность — ⭐⭐⭐ Фриланс через ГПХ: простота оформления — ⭐⭐⭐, финансовая эффективность — ⭐⭐⭐⭐ Самозанятость: простота оформления — ⭐⭐⭐⭐, финансовая эффективность — ⭐⭐⭐⭐⭐ Компенсация за неиспользованный отпуск: простота оформления — ⭐⭐, финансовая эффективность — ⭐⭐⭐ Официальное совместительство: простота оформления — ⭐⭐, финансовая эффективность — ⭐⭐⭐⭐

При выборе оптимальной стратегии учитывайте также следующие факторы:

Условия трудового договора — некоторые договоры содержат ограничения на работу в других компаниях или запрет на конкурирующую деятельность

Ваш статус в компании — руководителям и материально ответственным лицам часто сложнее совмещать работу в разных местах

Налоговые последствия — разные формы заработка имеют разную налоговую нагрузку

Риск репутационных потерь — некоторые работодатели негативно воспринимают подработки сотрудников, даже если они формально законны

Важно помнить, что главная цель отпуска — восстановление сил и работоспособности. Выбирая вариант дополнительного заработка, стоит соизмерять финансовую выгоду с необходимостью полноценного отдыха и восстановления.