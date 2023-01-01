Можно ли получить отпускные и продолжать работать: правовой аспект
Для кого эта статья:
- Сотрудники, интересующиеся легальными способами совмещения работы и отпуска
- Работодатели, желающие понять риски и законные нормы трудового законодательства
Специалисты в области HR и кадрового управления, стремящиеся повысить свою квалификацию
Мечта о двойном доходе — получать отпускные и одновременно зарабатывать — заставляет многих искать лазейки в трудовом законодательстве. Однако тонкая грань между законным совмещением и нарушением ТК РФ вызывает множество вопросов у сотрудников и работодателей. Действительно ли можно официально находиться в отпуске, получать за него компенсацию и при этом продолжать трудиться? Давайте разберемся в юридических нюансах этого вопроса и выясним, как не нарушить закон, стремясь к дополнительному заработку. 🧐
Можно ли получить отпускные и работать: что говорит закон
Трудовой кодекс РФ однозначно определяет отпуск как время отдыха, в течение которого сотрудник освобождается от выполнения трудовых обязанностей, но сохраняет место работы и получает отпускные выплаты. Ключевой момент — именно освобождение от работы, что прямо противоречит идее продолжать трудиться у того же работодателя в период отпуска.
Статья 106 ТК РФ гласит, что время отдыха — это период, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. А статья 114 ТК РФ подтверждает, что ежегодный оплачиваемый отпуск — это именно время отдыха.
Строго говоря, закон не предусматривает ситуации, когда человек официально находится в отпуске и одновременно работает на той же должности у того же работодателя. Это юридическое противоречие, которое может трактоваться как нарушение трудового законодательства обеими сторонами.
Однако существуют законные способы совмещения отпуска и работы:
- Работа по совместительству у другого работодателя (статья 60.1 ТК РФ)
- Выполнение работы по гражданско-правовому договору
- Отзыв из отпуска с согласия работника (статья 125 ТК РФ) с последующим предоставлением неиспользованной части отпуска
Рассмотрим ключевые правовые возможности и ограничения:
|Ситуация
|Юридический статус
|Возможные последствия
|Работа на той же должности во время отпуска
|Незаконно
|Налоговые проверки, штрафы для работодателя, возможность взыскания двойной оплаты
|Работа по совместительству у другого работодателя
|Законно
|Полностью разрешено законом, без ограничений
|Отзыв из отпуска с согласия сотрудника
|Законно при соблюдении всех формальностей
|Обязательно письменное согласие сотрудника, перенос неиспользованной части отпуска
|Работа по ГПД во время отпуска
|Законно при отсутствии признаков трудовых отношений
|Риск переквалификации в трудовые отношения при проверках
Антон Селезнев, руководитель HR-департамента
В нашей практике был случай, когда сотрудник IT-отдела, находясь в отпуске, неофициально продолжал выполнять свои обязанности удаленно. Работодатель, радуясь вдвойне — и работу получал, и отпускные выплачивал "по закону" — не задумывался о последствиях. Проблема возникла при налоговой проверке: выяснилось, что сотрудник имел доступ к корпоративным системам и активно их использовал в период отпуска. В результате компании пришлось доплатить работнику за фактически отработанное время в двойном размере согласно статье 236 ТК РФ, плюс выплатить штраф за нарушение трудового законодательства. Общая сумма санкций превысила предполагаемую "экономию" почти в три раза, не говоря уже о репутационных издержках.
Правовые аспекты работы во время отпуска
При рассмотрении вопроса о законности работы во время отпуска необходимо учитывать различные сценарии и их правовые последствия. Ключевой вопрос: в каком качестве и у какого работодателя планируется работать в период отпуска? 🤔
Рассмотрим несколько основных вариантов с точки зрения законодательства:
- Внешнее совместительство (работа у другого работодателя) — полностью законно и никак не связано с вашим основным отпуском. Вы можете продолжать работать по совместительству, даже находясь в отпуске по основному месту работы.
- Внутреннее совместительство (вторая должность у того же работодателя) — здесь ситуация сложнее. Если вы официально оформлены как внутренний совместитель, то формально должны уходить в отпуск по обеим должностям одновременно (согласно статье 286 ТК РФ).
- Гражданско-правовой договор (ГПД) во время отпуска — законно, если не имеет признаков трудовых отношений и оформлен корректно.
- Неофициальная работа в период отпуска — прямое нарушение трудового законодательства, чреватое серьезными последствиями как для работника, так и для работодателя.
Особое внимание следует уделить отзыву из отпуска. Согласно статье 125 ТК РФ, отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена в удобное для работника время в текущем году или присоединена к отпуску на следующий год.
Важные правовые нюансы при отзыве из отпуска:
- Согласие работника должно быть зафиксировано в письменной форме
- От некоторых категорий работников (беременные женщины, несовершеннолетние и др.) получить согласие на отзыв из отпуска нельзя даже при их желании
- При отзыве из отпуска необходим перерасчет отпускных
Рассмотрим также правовые риски при различных вариантах работы во время отпуска:
|Тип занятости во время отпуска
|Кто несет риски
|Потенциальные санкции
|Неофициальное продолжение работы
|Работодатель (основной риск)<br>Работник (меньший риск)
|Для работодателя: штраф от 30 000 до 50 000 руб.<br>Возможность взыскания компенсации работнику
|Фиктивный отзыв из отпуска
|Работодатель
|Административная ответственность<br>Доначисление налогов и взносов
|ГПД с признаками трудовых отношений
|Работодатель (основной риск)
|Переквалификация договора<br>Штрафы за уклонение от оформления трудовых отношений
|Внешнее совместительство
|Отсутствуют
|Законная деятельность, санкции не предусмотрены
Показательно решение Верховного суда РФ от 2024 года, в котором подтверждается, что при установлении факта работы в период отпуска сотрудник имеет право требовать компенсацию за фактически отработанное время сверх полученных отпускных.
Как оформить работу в период оплаченного отпуска
Если вы всё-таки решили совместить отпуск с работой, существуют легальные способы это сделать. Давайте рассмотрим конкретные алгоритмы действий для различных сценариев. 📝
Вариант 1: Официальный отзыв из отпуска
Это самый прозрачный и юридически безопасный вариант для работы у вашего основного работодателя во время запланированного отпуска.
- Работодатель направляет письменное уведомление об отзыве с указанием производственной необходимости
- Работник предоставляет письменное согласие на отзыв из отпуска
- Издается приказ об отзыве из отпуска с указанием дат
- Бухгалтерия производит перерасчет отпускных
- Неиспользованные дни отпуска фиксируются для последующего использования
Вариант 2: Оформление ГПД на время отпуска
Подходит для выполнения разовых работ, не совпадающих с вашими основными трудовыми функциями.
- Заключается гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг
- Важно: предмет ГПД должен существенно отличаться от ваших основных трудовых функций
- Оплата производится за конкретный результат работы, а не за процесс труда
- Работа не должна выполняться по строгому графику и под непосредственным руководством работодателя
Вариант 3: Официальное оформление внешнего совместительства
Наиболее безопасный вариант — работа у другого работодателя во время вашего отпуска по основному месту.
- Заключение трудового договора с другим работодателем (можно заранее или непосредственно перед отпуском)
- Предоставление необходимых документов (паспорт, СНИЛС, документ об образовании)
- Важно: по законодательству вы не обязаны сообщать новому работодателю о наличии основного места работы
- Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день (если в этот день вы работаете по основному месту) или полного рабочего дня (если в этот день вы свободны от основной работы)
При оформлении любого из этих вариантов необходимо учитывать следующие нюансы:
- Никогда не соглашайтесь на "неофициальное" совмещение отпуска и работы у одного работодателя — это прямое нарушение закона
- При работе по ГПД следите за тем, чтобы договор не имел признаков трудовых отношений (фиксированного графика, подчинения правилам внутреннего распорядка и т.д.)
- Храните все документы, связанные с оформлением работы во время отпуска (приказ об отзыве, договоры и т.д.)
Марина Воробьева, HR-директор
У нас в компании был интересный случай с талантливым маркетологом Еленой. Она планировала длительный отпуск — 28 дней, но в этот период должен был запуститься важный проект с ее участием. Мы предложили несколько вариантов: отзыв из отпуска, перенос части отпуска или заключение ГПД на консультирование по проекту. Елена выбрала комбинированный вариант: две недели полноценного отпуска, а затем официальный отзыв на 7 дней для работы над проектом с переносом этих дней на следующий квартал. Остальные 7 дней отпуска она использовала по плану. Это решение позволило соблюсти все юридические формальности: был издан приказ об отзыве с письменного согласия Елены, произведен перерасчет отпускных, а неиспользованные дни документально зафиксированы. Компания получила нужного специалиста в критический момент, а сотрудница — законную оплату и за отпуск, и за отработанное время, без риска претензий со стороны трудовой инспекции.
Финансовые и налоговые последствия двойного дохода
Получение двойного дохода (отпускные плюс зарплата или гонорар) неизбежно влечет за собой финансовые и налоговые последствия, которые необходимо учитывать при планировании такой стратегии. 💰
В первую очередь, стоит понимать, что с точки зрения налогового законодательства, любой полученный вами доход подлежит налогообложению. Рассмотрим налоговые аспекты различных вариантов:
- Легальный отзыв из отпуска — при этом варианте с зарплаты за отработанный период будет удержан стандартный НДФЛ (13%), а неиспользованная часть отпускных либо возвращается работодателю, либо учитывается при последующем использовании этих дней отпуска
- Работа по ГПД — доход облагается НДФЛ по ставке 13%, при этом страховые взносы будут меньше, чем по трудовому договору
- Внешнее совместительство — полный налоговый вычет НДФЛ и страховые взносы как с обычной зарплаты
Особого внимания заслуживает вопрос о пересечении предельной величины базы для исчисления страховых взносов при работе на нескольких работодателей. В 2024 году эта сумма составляет 1 917 000 рублей для пенсионного страхования и 2 047 000 рублей для социального страхования. Если ваш суммарный доход превысит эти величины, вы можете столкнуться с переплатой страховых взносов, которую придется возвращать через налоговую.
Рассмотрим финансовые аспекты разных вариантов совмещения отпуска и работы на примере:
|Вариант
|Доход
|Уплачиваемые налоги и взносы
|Чистый доход
|Только отпуск (14 дней)
|50 000 руб. (отпускные)
|6 500 руб. (НДФЛ)
|43 500 руб.
|Отзыв из отпуска через 7 дней
|25 000 руб. (отпускные) + 50 000 руб. (зарплата)
|9 750 руб. (НДФЛ)
|65 250 руб.
|Отпуск + ГПД
|50 000 руб. (отпускные) + 40 000 руб. (доход по ГПД)
|11 700 руб. (НДФЛ)
|78 300 руб.
|Отпуск + внешнее совместительство
|50 000 руб. (отпускные) + 45 000 руб. (зарплата)
|12 350 руб. (НДФЛ)
|82 650 руб.
При работе по совместительству или договорам ГПД во время отпуска необходимо также учитывать следующие финансовые аспекты:
- Двойная налоговая нагрузка — при наличии нескольких источников дохода НДФЛ удерживается с каждого из них, что может привести к потере некоторых налоговых льгот, например, имущественного вычета
- Необходимость подачи налоговой декларации — если у вас несколько источников дохода, возможно, потребуется самостоятельно подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
- Влияние на пособия по временной нетрудоспособности — доходы от работы по совместительству учитываются при расчете пособий по временной нетрудоспособности, что может увеличить их размер в будущем
- Риск потери права на определенные льготы — при существенном увеличении дохода вы можете потерять право на некоторые социальные льготы, предоставляемые малообеспеченным гражданам
Важное замечание: при неофициальной (незадокументированной) работе во время отпуска существует риск не только административной ответственности, но и финансовых потерь. В случае выявления такого нарушения работодатель будет обязан выплатить вам заработную плату за фактически отработанное время, но при этом может потребовать возврата полученных отпускных за эти дни, а также столкнется со штрафами.
Альтернативные решения для дополнительного заработка
Если ваша основная цель — увеличить доход во время отпуска, существуют более безопасные с правовой точки зрения альтернативы, чем попытки работать и получать отпускные одновременно. 🌟
Рассмотрим варианты, которые позволяют легально получать дополнительный доход, не нарушая трудовое законодательство:
- Дробление отпуска на части — согласно ч. 1 ст. 125 ТК РФ, отпуск может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем. Одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней, остальные можно распределить по своему усмотрению. Между периодами отпуска вы официально работаете и получаете зарплату.
- Фриланс во время отпуска — выполнение разовых заказов для третьих лиц с оформлением отношений через договоры ГПХ или самозанятость. Это абсолютно законно, если не противоречит положениям вашего трудового договора (например, условиям о неконкуренции).
- Монетизация хобби — временная подработка, связанная с вашими увлечениями: фотография, дизайн, копирайтинг, консультирование и пр.
- Компенсация за неиспользованный отпуск — согласно ст. 126 ТК РФ, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника. Это позволяет получить дополнительные средства и при этом продолжать работать.
- Регистрация в качестве самозанятого — специальный налоговый режим с льготными условиями позволяет легально оказывать услуги с минимальной налоговой нагрузкой (4-6%).
Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и ограничения. Например:
- Режим самозанятости не предполагает работу на бывшего работодателя в течение 2 лет после увольнения (это может быть расценено как попытка ухода от налогов)
- При монетизации хобби стоит проверить, не требуется ли для вашей деятельности специальная лицензия или разрешение
- Компенсация за неиспользованный отпуск возможна только для дней сверх обязательных 28 календарных дней
Сравним различные варианты легальных альтернатив по финансовой эффективности и сложности оформления:
- Дробление отпуска: простота оформления — ⭐⭐⭐⭐⭐, финансовая эффективность — ⭐⭐⭐
- Фриланс через ГПХ: простота оформления — ⭐⭐⭐, финансовая эффективность — ⭐⭐⭐⭐
- Самозанятость: простота оформления — ⭐⭐⭐⭐, финансовая эффективность — ⭐⭐⭐⭐⭐
- Компенсация за неиспользованный отпуск: простота оформления — ⭐⭐, финансовая эффективность — ⭐⭐⭐
- Официальное совместительство: простота оформления — ⭐⭐, финансовая эффективность — ⭐⭐⭐⭐
При выборе оптимальной стратегии учитывайте также следующие факторы:
- Условия трудового договора — некоторые договоры содержат ограничения на работу в других компаниях или запрет на конкурирующую деятельность
- Ваш статус в компании — руководителям и материально ответственным лицам часто сложнее совмещать работу в разных местах
- Налоговые последствия — разные формы заработка имеют разную налоговую нагрузку
- Риск репутационных потерь — некоторые работодатели негативно воспринимают подработки сотрудников, даже если они формально законны
Важно помнить, что главная цель отпуска — восстановление сил и работоспособности. Выбирая вариант дополнительного заработка, стоит соизмерять финансовую выгоду с необходимостью полноценного отдыха и восстановления.
За 15 лет работы с трудовыми спорами я убедился: стремление к двойному доходу через одновременное получение отпускных и зарплаты часто приводит к негативным последствиям для обеих сторон. Вместо рискованных схем рекомендую рассмотреть альтернативные законные способы повышения дохода: развитие профессиональных навыков, рациональное планирование отдыха или официальное совместительство. Это не только убережет от юридических проблем, но и создаст основу для долгосрочного финансового благополучия, не омраченного судебными разбирательствами и штрафами.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву