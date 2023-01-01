Можно ли писать заявление на отпуск с выходного дня: правила оформления

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Сотрудники компаний, планирующие отпуск

HR-менеджеры и специалисты по трудовым отношениям

Тем, кто интересуется трудовым законодательством и правами работников Планирование отпуска — дело серьезное, особенно когда хочется выжать максимум из каждого дня отдыха ???. Многие работники стремятся объединить официальный отпуск с выходными, чтобы продлить время релакса. Но возникает вопрос: можно ли оформить отпуск, начинающийся с субботы или воскресенья? Как правильно составить заявление, чтобы не возникло проблем с бухгалтерией и не потерять отпускные дни? Разберемся в тонкостях трудового законодательства и практических нюансах оформления отпуска, стартующего с выходного дня.

Оформление заявления на отпуск с выходного дня: законно ли?

Согласно Трудовому кодексу РФ, работник имеет полное право начать свой отпуск в любой день недели, включая выходные. В статье 125 ТК РФ нет ограничений, которые запрещали бы начало отпуска с выходного дня. Юридически отпуск — это календарные дни отдыха, которые предоставляются работнику вне зависимости от того, рабочий это день или выходной.

Однако на практике некоторые работодатели предпочитают оформлять отпуска с понедельника или другого рабочего дня, что создает определенные заблуждения среди работников. Рассмотрим ключевые аспекты, которые подтверждают законность оформления отпуска с выходного дня:

Отпуск считается в календарных днях (ст. 120 ТК РФ), а не в рабочих.

Выходные и праздничные дни, попадающие на период отпуска, входят в отпуск и оплачиваются.

Праздничные дни не включаются в отпуск и не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ).

Работник вправе самостоятельно выбирать даты отпуска при согласовании с работодателем.

Важно понимать: хотя законодательство позволяет начинать отпуск с выходного дня, работодатель может установить внутренние правила оформления отпусков в компании. Если в организации существует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок предоставления отпусков, работнику следует ознакомиться с ним перед подачей заявления.

Распространенное заблуждение Правовая реальность Отпуск должен начинаться только с понедельника ТК РФ не устанавливает такого требования Начало отпуска с выходного — потеря дней отдыха Все календарные дни отпуска оплачиваются независимо от графика работы Работодатель имеет право отказать в отпуске с выходного Работодатель может?? только по производственной необходимости, но не из-за дня недели Бухгалтерия не сможет правильно рассчитать отпускные Современные системы учета позволяют точно рассчитать отпускные с любого дня

Алексей Ветров, юрист по трудовому праву К нам обратилась Марина, менеджер крупной торговой компании. Ей отказали в отпуске, начинающемся с воскресенья, мотивируя это тем, что "у нас так не принято". Мы составили обоснованное заявление со ссылками на статьи ТК РФ и внутреннее положение об отпусках, где не было подобных ограничений. В результате руководство пересмотрело решение. Ключевым аргументом стал факт, что отпуск исчисляется в календарных днях, и день недели юридически значения не имеет. Это стандартная ситуация, когда локальные "традиции" компании ошибочно воспринимаются как правовая норма.

Как правильно указать даты при начале отпуска с выходного

Корректное оформление заявления на отпуск, начинающийся с выходного дня, требует внимания к деталям и четкого указания дат. Это поможет избежать недопонимания с работодателем и возможных ошибок при расчете отпускных ??.

При составлении заявления на отпуск с выходного дня необходимо:

Указать точную дату начала отпуска (например, "с 23.07.2025" — суббота). Обозначить количество календарных дней отпуска. Указать конкретную дату окончания отпуска (например, "по 05.08.2025" включительно). При необходимости сослаться на график отпусков или причину выбора дат.

Пример формулировки в заявлении: "Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней с 23 июля 2025 года по 05 августа 2025 года включительно".

Обратите внимание, что правильное указание дат с использованием слова "включительно" для последнего дня отпуска помогает избежать недоразумений при расчете отпускных и определении даты выхода на работу.

Если вы планируете взять только часть отпуска, важно правильно рассчитать дни. Например, если из положенных 28 календарных дней вы хотите использовать 7, начиная с субботы, ваш отпуск будет включать два выходных и пять рабочих дней.

Ситуация Правильное оформление Неправильное оформление Отпуск с субботы на 14 дней "с 10.08.2025 по 23.08.2025 включительно" "с 10.08.2025 на 14 дней" (нет конкретной даты окончания) Отпуск с воскресенья на 7 дней "с 17.08.2025 по 23.08.2025 включительно" "с 17.08.2025 по 24.08.2025" (ошибка в расчете дней) Отпуск с праздничным днем "с 01.05.2025 по 15.05.2025 включительно" (14 календарных дней + 1 праздничный) "с 01.05.2025 на 14 дней" (не учтен праздничный день)

Возможные сложности при оформлении отпуска с выходных

Несмотря на законность отпуска, начинающегося с выходного дня, работники могут столкнуться с определенными трудностями при его оформлении. Понимание этих проблем поможет подготовиться и найти решение заранее ???.

Распространенные сложности и способы их преодоления:

Отказ работодателя — некоторые организации имеют негласное правило начинать отпуск только с понедельника. Решение: ссылка на статьи ТК РФ и отсутствие запрета в локальных нормативных актах.

— некоторые организации имеют негласное правило начинать отпуск только с понедельника. Решение: ссылка на статьи ТК РФ и отсутствие запрета в локальных нормативных актах. Проблемы с расчетом отпускных — бухгалтерия может некорректно рассчитать сумму, если не привыкла к отпускам, начинающимся с выходных. Решение: заранее обсудить вопрос с бухгалтерией и проверить расчеты.

— бухгалтерия может некорректно рассчитать сумму, если не привыкла к отпускам, начинающимся с выходных. Решение: заранее обсудить вопрос с бухгалтерией и проверить расчеты. Конфликт с графиком работы — при сменном графике или особом режиме работы могут возникнуть сложности. Решение: заблаговременное согласование с руководителем и кадровой службой.

— при сменном графике или особом режиме работы могут возникнуть сложности. Решение: заблаговременное согласование с руководителем и кадровой службой. Внутренние регламенты компании — некоторые организации имеют свои правила оформления отпусков. Решение: изучение локальных нормативных актов перед подачей заявления.

Отдельно стоит отметить особенности оформления отпуска с выходного дня для сотрудников с нестандартным графиком работы. Например, если у вас плавающие выходные или сменный график, необходимо четко указывать в заявлении, что для вас является рабочим и выходным днем в запрашиваемый период.

Елена Соколова, HR-директор В нашей IT-компании был интересный случай с разработчиком Антоном. Он запланировал поездку в Азию и подал заявление на отпуск с воскресенья, чтобы сэкономить отпускные дни. Руководитель проекта возразил, ссылаясь на "корпоративные традиции". Мы провели разъяснительную работу с менеджментом, показав, что такая практика не только законна, но и помогает сотрудникам эффективнее планировать отдых. В итоге компания пересмотрела подход к планированию отпусков, что положительно сказалось на удовлетворенности персонала. Теперь у нас около 30% сотрудников начинают отпуск с выходных, что позволяет им оптимизировать личное время и лучше восстанавливаться.

Рекомендации по согласованию отпуска с работодателем

Успешное согласование отпуска, начинающегося с выходного дня, во многом зависит от правильного подхода к коммуникации с работодателем и грамотного оформления документов. Следующие рекомендации помогут минимизировать риск отказа ??.

Заблаговременное планирование — подавайте заявление минимум за две недели до предполагаемого отпуска, а лучше за месяц. Обоснование необходимости — если отпуск с выходного связан с конкретными обстоятельствами (билеты, бронирование отеля, семейные события), укажите это в устной беседе с руководителем. Согласование с коллегами — предварительно договоритесь о замещении с коллегами и укажите это в заявлении. Официальное оформление — составьте заявление по всем правилам, с четким указанием дат и ссылками на законодательство при необходимости. Проверка локальных нормативных актов — изучите внутренние документы компании, чтобы убедиться в отсутствии ограничений.

При составлении заявления используйте четкие и недвусмысленные формулировки. Вот пример грамотного заявления:

*Директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера отдела продаж Петрова П.П.

Заявление

Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней с 15 августа 2025 года (суббота) по 28 августа 2025 года (пятница) включительно в соответствии с графиком отпусков. На период моего отсутствия обязанности будут выполнять менеджер Сидоров С.С. (согласовано).

12.07.2025 __/Петров П.П./*

Важный аспект при согласовании отпуска — правильный выбор момента для разговора с руководителем. Лучше обсудить планы на отпуск в спокойной обстановке, когда руководитель не перегружен срочными задачами. Подготовьте аргументы, почему вам важно начать отпуск именно с выходного дня.

Практические советы по оптимизации отдыха с выходными

Грамотное планирование отпуска с учетом выходных и праздничных дней может значительно увеличить фактическое время отдыха. Рассмотрим стратегии, которые помогут максимально эффективно использовать отпускные дни ??.

Объединение с государственными праздниками — планируйте отпуск до или после праздничных дней, чтобы продлить отдых.

— планируйте отпуск до или после праздничных дней, чтобы продлить отдых. Стратегия "мостиков" — берите отпуск между праздником и выходным, создавая непрерывный период отдыха.

— берите отпуск между праздником и выходным, создавая непрерывный период отдыха. Разделение отпуска на части — используйте возможность брать отпуск частями (ст. 125 ТК РФ), комбинируя его с выходными.

— используйте возможность брать отпуск частями (ст. 125 ТК РФ), комбинируя его с выходными. Учет сезонности — планируйте отпуск в низкий сезон для экономии средств при поездках.

— планируйте отпуск в низкий сезон для экономии средств при поездках. Планирование по кварталам — распределяйте отпускные дни равномерно в течение года для регулярного отдыха.

Оптимальные комбинации отпуска и выходных для максимального отдыха:

Стратегия Описание Пример (2025 год) Длинный отпуск с захватом двух уик-эндов Взять 9 рабочих дней отпуска между двумя выходными Отпуск с 9 по 23 августа (взяв 9 дней, отдыхаете 15) Майские праздники Взять отпуск между 1 и 9 мая Отпуск с 1 по 11 мая (взяв 4 дня, отдыхаете 11) Новогодние каникулы Продлить новогодние праздники отпуском После праздников 1-10 января взять отпуск до 17-го (взяв 5 дней, отдыхаете 17) Мини-отпуск Взять отпуск с четверга по вторник Отпуск с 14 по 19 мая (взяв 3 дня, отдыхаете 6)

При планировании отпуска учитывайте специфику вашей работы и периоды пиковой нагрузки в компании. Если вы заранее знаете о важных проектах или сезонной активности, планируйте отпуск на периоды относительного затишья — так вы повысите шансы на одобрение и избежите стресса при возвращении.

Дополнительно рекомендуется:

Составить личный календарь отпусков на год вперед с учетом всех выходных и праздников.

Согласовывать длительные отпуска минимум за 1-2 месяца.

Уточнять у HR-отдела или руководителя популярные периоды отпусков, чтобы не планировать свой отдых на время, когда многие коллеги также отсутствуют.

Оставлять 3-4 дня отпуска в резерве на случай непредвиденных обстоятельств.