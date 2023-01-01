Можно ли нанимать на работу самозанятых: плюсы, минусы и рекомендации

Для кого эта статья:

Представители бизнеса и руководители компаний

HR-менеджеры и специалисты по трудовым отношениям

Юридические консультанты и бухгалтеры

Формально отношения с самозанятыми строятся за рамками трудового законодательства. Но что это значит для бизнеса? Снижение налоговой нагрузки и возможность сэкономить до 43% на обязательных платежах звучит заманчиво. Однако за кажущейся свободой скрываются юридические риски, которые могут обернуться штрафами от 50 до 200 тысяч рублей и переквалификацией договоров. Разберемся, как выстроить легальное сотрудничество с самозанятыми и не попасть под прицел налоговой инспекции.

Юридический статус самозанятых в 2023 году

Режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) существует в России с 2019 года и уже не считается экспериментом. По данным ФНС, к началу 2023 года количество зарегистрированных самозанятых превысило 6 млн человек. Эти цифры показывают растущую популярность данного налогового режима.

Самозанятые имеют право оказывать услуги физическим и юридическим лицам без регистрации ИП при соблюдении следующих условий:

годовой доход не превышает 2,4 млн рублей;

нет наемных работников;

деятельность не связана с перепродажей товаров;

нет работодателя или заказчика, с которым заключен трудовой договор.

Основное преимущество самозанятости — льготное налогообложение: 4% с доходов от физических лиц и 6% от юридических лиц и ИП. При этом самозанятые не платят страховые взносы в фонды социального страхования, что кардинально отличает их от штатных сотрудников.

Параметр Самозанятый Штатный сотрудник Налог на доходы 4% или 6% 13% НДФЛ Страховые взносы Нет 30% от ФОТ (платит работодатель) Социальные гарантии Минимальные Полный пакет Регулирование отношений Гражданско-правовое Трудовой кодекс

Важно понимать, что юридически компания не может "нанять" самозанятого в классическом понимании этого слова. Самозанятый — это исполнитель по гражданско-правовому договору, а не сотрудник. Именно это различие вызывает большинство юридических коллизий при сотрудничестве.

Экономические выгоды найма самозанятых для бизнеса

Павел Сергеев, финансовый директор В прошлом году наша технологическая компания столкнулась с необходимостью оптимизировать расходы на персонал. Перед нами стоял выбор: сокращать штат или искать альтернативные решения. Проанализировав структуру затрат, мы выявили, что около 25% нашего персонала — это сотрудники, выполняющие проектную работу без необходимости постоянного присутствия в офисе. Мы предложили им перейти на самозанятость с увеличением базовой ставки на 15%. Самозанятые получили более высокий "чистыми", а компания снизила налоговую нагрузку почти на 35%. За год экономия составила около 4,2 млн рублей. Это позволило нам сохранить команду и даже инвестировать в новые направления. Ключевым фактором успеха стало четкое документирование: мы разработали детальные ТЗ для каждого проекта и включили конкретные KPI в договоры.

Финансовая выгода — главное преимущество сотрудничества с самозанятыми. Компания освобождается от обязанности перечислять страховые взносы, которые составляют до 30% от фонда оплаты труда. Это существенная экономия, особенно при больших объемах выплат.

Дополнительные экономические преимущества привлечения самозанятых:

Отсутствие обязательств по предоставлению оплачиваемых отпусков, больничных и других социальных гарантий;

Снижение административной нагрузки на HR и бухгалтерию;

Возможность привлекать специалистов для решения конкретных задач без долгосрочных обязательств;

Упрощенный документооборот: не требуется вести кадровый учет, оформлять трудовые книжки;

Возможность быстрого масштабирования проектных команд.

Экономия на налогах и взносах может достигать 43% по сравнению с оформлением сотрудника по трудовому договору. Это особенно заметно при высоких гонорарах специалистов.

Пример расчета для специалиста с ежемесячным вознаграждением 100 000 рублей:

Статья расходов Штатный сотрудник Самозанятый Выплата "на руки" 87 000 ₽ (за вычетом НДФЛ) 100 000 ₽ НДФЛ 13% 13 000 ₽ 0 ₽ Страховые взносы 30% 30 000 ₽ 0 ₽ Налог НПД 0 ₽ 6 000 ₽ (платит самозанятый) Итого затраты компании 143 000 ₽ 100 000 ₽

При этом самозанятый получает 94 000 рублей "чистыми" (за вычетом 6% НПД), что на 7 000 рублей больше, чем штатный сотрудник. Это создает выгодную ситуацию для обеих сторон: компания снижает затраты, а исполнитель увеличивает доход.

Риски и подводные камни сотрудничества с самозанятыми

Несмотря на привлекательные экономические выгоды, сотрудничество с самозанятыми сопряжено со значительными рисками. Основная опасность — возможная переквалификация отношений из гражданско-правовых в трудовые при налоговой проверке.

Ключевые риски, с которыми сталкиваются компании:

Доначисление НДФЛ, страховых взносов, пеней и штрафов за весь период сотрудничества;

Административная ответственность за нарушение трудового законодательства (штрафы до 100 000 рублей);

Необходимость предоставления всех трудовых гарантий задним числом, включая отпускные и компенсации;

Репутационные риски и потенциальные проверки других договоров с самозанятыми.

Налоговые органы и трудовая инспекция используют ряд признаков для определения подмены трудовых отношений. Основные признаки, которые могут привести к переквалификации:

Исполнитель выполняет работу лично, без привлечения третьих лиц;

Компания обеспечивает исполнителя рабочим местом и оборудованием;

Существует подчинение правилам внутреннего трудового распорядка;

Выплаты происходят регулярно, фиксированными суммами;

Исполнитель интегрирован в организационную структуру компании;

Отсутствие конкретного результата работы или услуги;

Длительные отношения без чётко определенных проектов.

Показательны примеры судебной практики. В деле № А40-103451/2021 суд встал на сторону налоговой инспекции, признав отношения компании с 15 самозанятыми трудовыми. Основанием послужили регулярные выплаты фиксированных сумм, использование корпоративной почты и отсутствие конкретных заданий. Компании пришлось доплатить более 5 млн рублей налогов и взносов.

Анна Карпова, налоговый консультант Ко мне обратился клиент — владелец маркетингового агентства, получивший требование о предоставлении документов от налоговой. Проверяющие заинтересовались тем, что компания сотрудничала с 12 самозанятыми, но не имела штатных сотрудников, кроме директора. При анализе документов я обнаружила несколько красных флагов. Договоры с самозанятыми были составлены формально, без детализации проектов. Выплаты производились в фиксированном размере ежемесячно. В корпоративном чате исполнители получали ежедневные указания и отчитывались о выполнении рутинных задач. Все это свидетельствовало о трудовых отношениях. Мы разработали стратегию минимизации рисков: переработали все договоры, включив детальные ТЗ для каждого проекта, изменили схему оплаты на привязку к результатам работ, скорректировали бизнес-процессы. Часть сотрудников, выполняющих постоянные функции, перевели в штат. Это позволило выдержать проверку с минимальными потерями. Незначительные доначисления были произведены только за предыдущий год.

Критерии выбора: кого оформлять самозанятым, а кого — нет

Правильный выбор формата сотрудничества — ключевой фактор минимизации рисков. Не все функции и роли в компании подходят для оформления через самозанятость. Необходимо четко понимать, в каких случаях такая форма взаимодействия будет юридически корректной.

Подходящие для самозанятости виды работ и специалисты:

Проектная работа с измеримым результатом (разработка дизайна, написание кода, создание контента);

Консультационные услуги специалистов узкого профиля;

Разовые или нерегулярные работы (организация мероприятий, маркетинговые исследования);

Услуги, оказываемые удаленно, с использованием собственного оборудования;

Работы, где специалист самостоятельно определяет способы достижения результата.

Не рекомендуется оформлять как самозанятых:

Линейных руководителей и менеджеров с подчиненными;

Сотрудников, выполняющих рутинные, повторяющиеся функции;

Специалистов, интегрированных в рабочие процессы компании;

Персонал, требующий постоянного контроля и руководства;

Сотрудников на должностях, связанных с материальной ответственностью.

При принятии решения рекомендуется использовать следующую матрицу оценки:

Критерий Возможна самозанятость Требуется трудовой договор Характер работы Проектный, с конкретным результатом Процессный, без четкого результата Регулярность Нерегулярная, разовая Постоянная, ежедневная Контроль Контроль только результата Контроль процесса работы Интеграция Автономная работа Включение в команду Подчинение Нет подчинения трудовому распорядку Соблюдение графика, правил

Практический критерий: если специалист выполняет ту же работу, что и штатные сотрудники, на тех же условиях, с высокой вероятностью отношения будут признаны трудовыми.

Оформление отношений: договоры и документооборот

Правильное оформление документов — фундаментальный элемент защиты компании при сотрудничестве с самозанятыми. Грамотно составленный договор и сопутствующие документы существенно снижают риск переквалификации отношений.

Основные типы договоров с самозанятыми:

Договор оказания услуг (наиболее распространенный);

Договор подряда (для работ с материальным результатом);

Договор авторского заказа (для результатов интеллектуальной деятельности);

Агентский договор (для представительских функций).

Ключевые элементы, которые должны содержаться в договоре:

Четкое описание предмета договора (конкретные услуги/работы);

Детальное техническое задание с измеримыми результатами;

Сроки выполнения работ/оказания услуг;

Порядок сдачи-приемки результатов (акты, отчеты);

Стоимость работ и порядок расчетов, привязанный к результату;

Условия о самостоятельном определении порядка выполнения работ;

Положение о возможности привлечения третьих лиц (если применимо);

Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

Обязательные сопроводительные документы:

Акты выполненных работ/оказанных услуг;

Чеки, выданные самозанятым через приложение "Мой налог";

Техническое задание с детализацией работ;

Отчеты о выполнении работ (желательно с конкретными метриками).

Важно избегать формулировок, характерных для трудовых отношений. Исключите из договора:

Термины "работник", "сотрудник", "должность", "заработная плата";

Указания на подчинение правилам внутреннего распорядка;

Формулировки о ежедневном контроле работы;

Положения о регулярных фиксированных выплатах;

Требования личного выполнения всех работ.

Дополнительные рекомендации по документообороту:

Заключайте отдельный договор на каждый проект или четко разграничивайте этапы долгосрочного сотрудничества;

Формируйте список конкретных задач с измеримыми KPI;

Производите оплату только после подписания актов выполненных работ;

Храните переписку, подтверждающую автономность работы исполнителя;

Своевременно обновляйте договоры и технические задания при изменении характера работ.

Практические рекомендации для безопасного найма самозанятых

Для минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми важно не только правильно оформить документы, но и выстроить корректные рабочие процессы. Ниже представлены практические рекомендации, которые помогут сделать взаимодействие безопасным с юридической точки зрения.

Стратегические рекомендации:

Проводите юридический аудит существующих отношений с самозанятыми не реже раза в полгода;

Разработайте внутренние политики взаимодействия с исполнителями на НПД;

Диверсифицируйте модели сотрудничества — не переводите всех сотрудников на самозанятость;

Обучите руководителей правильному взаимодействию с самозанятыми (без элементов трудовых отношений);

Создайте резервный фонд на случай налоговых претензий.

Тактические рекомендации для повседневной работы:

Не включайте самозанятых в организационную структуру компании;

Избегайте предоставления корпоративной почты и других атрибутов штатного сотрудника;

Не требуйте от самозанятых соблюдения рабочего графика или присутствия в офисе;

Не выдавайте им корпоративное оборудование на постоянной основе;

Не включайте их в корпоративные мероприятия обязательного характера;

Не назначайте регулярные статусные совещания, характерные для трудовых отношений.

Финансовые рекомендации:

Привяжите оплату к конкретным результатам, а не к затраченному времени;

Варьируйте суммы выплат в зависимости от фактически выполненных работ;

Не устанавливайте фиксированную "ежемесячную оплату";

Проводите расчеты только после подписания актов выполненных работ;

Требуйте предоставления чека самозанятого при каждой выплате.

Документационные рекомендации:

Составляйте детальные технические задания для каждого проекта;

Документируйте любые изменения в объеме работ дополнительными соглашениями;

Сохраняйте электронную переписку, подтверждающую коммерческий характер отношений;

Создавайте базу данных самозанятых с информацией о размещенных заказах и результатах;

Периодически запрашивайте справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД.

Действия при налоговой проверке:

Немедленно обратитесь к квалифицированному налоговому юристу;

Подготовьте полный комплект документов, подтверждающих гражданско-правовой характер отношений;

Соберите доказательства экономической самостоятельности исполнителей (работа с другими заказчиками);

Документально обоснуйте различия в характере работ самозанятых и штатных сотрудников;

При наличии рисков рассмотрите возможность добровольного перевода части исполнителей в штат.