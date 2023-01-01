Можно ли нанимать на работу самозанятых: плюсы, минусы и рекомендации#Фриланс и самозанятость #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Представители бизнеса и руководители компаний
- HR-менеджеры и специалисты по трудовым отношениям
- Юридические консультанты и бухгалтеры
Формально отношения с самозанятыми строятся за рамками трудового законодательства. Но что это значит для бизнеса? Снижение налоговой нагрузки и возможность сэкономить до 43% на обязательных платежах звучит заманчиво. Однако за кажущейся свободой скрываются юридические риски, которые могут обернуться штрафами от 50 до 200 тысяч рублей и переквалификацией договоров. Разберемся, как выстроить легальное сотрудничество с самозанятыми и не попасть под прицел налоговой инспекции.
Юридический статус самозанятых в 2023 году
Режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) существует в России с 2019 года и уже не считается экспериментом. По данным ФНС, к началу 2023 года количество зарегистрированных самозанятых превысило 6 млн человек. Эти цифры показывают растущую популярность данного налогового режима.
Самозанятые имеют право оказывать услуги физическим и юридическим лицам без регистрации ИП при соблюдении следующих условий:
- годовой доход не превышает 2,4 млн рублей;
- нет наемных работников;
- деятельность не связана с перепродажей товаров;
- нет работодателя или заказчика, с которым заключен трудовой договор.
Основное преимущество самозанятости — льготное налогообложение: 4% с доходов от физических лиц и 6% от юридических лиц и ИП. При этом самозанятые не платят страховые взносы в фонды социального страхования, что кардинально отличает их от штатных сотрудников.
|Параметр
|Самозанятый
|Штатный сотрудник
|Налог на доходы
|4% или 6%
|13% НДФЛ
|Страховые взносы
|Нет
|30% от ФОТ (платит работодатель)
|Социальные гарантии
|Минимальные
|Полный пакет
|Регулирование отношений
|Гражданско-правовое
|Трудовой кодекс
Важно понимать, что юридически компания не может "нанять" самозанятого в классическом понимании этого слова. Самозанятый — это исполнитель по гражданско-правовому договору, а не сотрудник. Именно это различие вызывает большинство юридических коллизий при сотрудничестве.
Экономические выгоды найма самозанятых для бизнеса
Павел Сергеев, финансовый директор
В прошлом году наша технологическая компания столкнулась с необходимостью оптимизировать расходы на персонал. Перед нами стоял выбор: сокращать штат или искать альтернативные решения. Проанализировав структуру затрат, мы выявили, что около 25% нашего персонала — это сотрудники, выполняющие проектную работу без необходимости постоянного присутствия в офисе.
Мы предложили им перейти на самозанятость с увеличением базовой ставки на 15%. Самозанятые получили более высокий "чистыми", а компания снизила налоговую нагрузку почти на 35%. За год экономия составила около 4,2 млн рублей. Это позволило нам сохранить команду и даже инвестировать в новые направления. Ключевым фактором успеха стало четкое документирование: мы разработали детальные ТЗ для каждого проекта и включили конкретные KPI в договоры.
Финансовая выгода — главное преимущество сотрудничества с самозанятыми. Компания освобождается от обязанности перечислять страховые взносы, которые составляют до 30% от фонда оплаты труда. Это существенная экономия, особенно при больших объемах выплат.
Дополнительные экономические преимущества привлечения самозанятых:
- Отсутствие обязательств по предоставлению оплачиваемых отпусков, больничных и других социальных гарантий;
- Снижение административной нагрузки на HR и бухгалтерию;
- Возможность привлекать специалистов для решения конкретных задач без долгосрочных обязательств;
- Упрощенный документооборот: не требуется вести кадровый учет, оформлять трудовые книжки;
- Возможность быстрого масштабирования проектных команд.
Экономия на налогах и взносах может достигать 43% по сравнению с оформлением сотрудника по трудовому договору. Это особенно заметно при высоких гонорарах специалистов.
Пример расчета для специалиста с ежемесячным вознаграждением 100 000 рублей:
|Статья расходов
|Штатный сотрудник
|Самозанятый
|Выплата "на руки"
|87 000 ₽ (за вычетом НДФЛ)
|100 000 ₽
|НДФЛ 13%
|13 000 ₽
|0 ₽
|Страховые взносы 30%
|30 000 ₽
|0 ₽
|Налог НПД
|0 ₽
|6 000 ₽ (платит самозанятый)
|Итого затраты компании
|143 000 ₽
|100 000 ₽
При этом самозанятый получает 94 000 рублей "чистыми" (за вычетом 6% НПД), что на 7 000 рублей больше, чем штатный сотрудник. Это создает выгодную ситуацию для обеих сторон: компания снижает затраты, а исполнитель увеличивает доход.
Риски и подводные камни сотрудничества с самозанятыми
Несмотря на привлекательные экономические выгоды, сотрудничество с самозанятыми сопряжено со значительными рисками. Основная опасность — возможная переквалификация отношений из гражданско-правовых в трудовые при налоговой проверке.
Ключевые риски, с которыми сталкиваются компании:
- Доначисление НДФЛ, страховых взносов, пеней и штрафов за весь период сотрудничества;
- Административная ответственность за нарушение трудового законодательства (штрафы до 100 000 рублей);
- Необходимость предоставления всех трудовых гарантий задним числом, включая отпускные и компенсации;
- Репутационные риски и потенциальные проверки других договоров с самозанятыми.
Налоговые органы и трудовая инспекция используют ряд признаков для определения подмены трудовых отношений. Основные признаки, которые могут привести к переквалификации:
- Исполнитель выполняет работу лично, без привлечения третьих лиц;
- Компания обеспечивает исполнителя рабочим местом и оборудованием;
- Существует подчинение правилам внутреннего трудового распорядка;
- Выплаты происходят регулярно, фиксированными суммами;
- Исполнитель интегрирован в организационную структуру компании;
- Отсутствие конкретного результата работы или услуги;
- Длительные отношения без чётко определенных проектов.
Показательны примеры судебной практики. В деле № А40-103451/2021 суд встал на сторону налоговой инспекции, признав отношения компании с 15 самозанятыми трудовыми. Основанием послужили регулярные выплаты фиксированных сумм, использование корпоративной почты и отсутствие конкретных заданий. Компании пришлось доплатить более 5 млн рублей налогов и взносов.
Анна Карпова, налоговый консультант
Ко мне обратился клиент — владелец маркетингового агентства, получивший требование о предоставлении документов от налоговой. Проверяющие заинтересовались тем, что компания сотрудничала с 12 самозанятыми, но не имела штатных сотрудников, кроме директора.
При анализе документов я обнаружила несколько красных флагов. Договоры с самозанятыми были составлены формально, без детализации проектов. Выплаты производились в фиксированном размере ежемесячно. В корпоративном чате исполнители получали ежедневные указания и отчитывались о выполнении рутинных задач. Все это свидетельствовало о трудовых отношениях.
Мы разработали стратегию минимизации рисков: переработали все договоры, включив детальные ТЗ для каждого проекта, изменили схему оплаты на привязку к результатам работ, скорректировали бизнес-процессы. Часть сотрудников, выполняющих постоянные функции, перевели в штат. Это позволило выдержать проверку с минимальными потерями. Незначительные доначисления были произведены только за предыдущий год.
Критерии выбора: кого оформлять самозанятым, а кого — нет
Правильный выбор формата сотрудничества — ключевой фактор минимизации рисков. Не все функции и роли в компании подходят для оформления через самозанятость. Необходимо четко понимать, в каких случаях такая форма взаимодействия будет юридически корректной.
Подходящие для самозанятости виды работ и специалисты:
- Проектная работа с измеримым результатом (разработка дизайна, написание кода, создание контента);
- Консультационные услуги специалистов узкого профиля;
- Разовые или нерегулярные работы (организация мероприятий, маркетинговые исследования);
- Услуги, оказываемые удаленно, с использованием собственного оборудования;
- Работы, где специалист самостоятельно определяет способы достижения результата.
Не рекомендуется оформлять как самозанятых:
- Линейных руководителей и менеджеров с подчиненными;
- Сотрудников, выполняющих рутинные, повторяющиеся функции;
- Специалистов, интегрированных в рабочие процессы компании;
- Персонал, требующий постоянного контроля и руководства;
- Сотрудников на должностях, связанных с материальной ответственностью.
При принятии решения рекомендуется использовать следующую матрицу оценки:
|Критерий
|Возможна самозанятость
|Требуется трудовой договор
|Характер работы
|Проектный, с конкретным результатом
|Процессный, без четкого результата
|Регулярность
|Нерегулярная, разовая
|Постоянная, ежедневная
|Контроль
|Контроль только результата
|Контроль процесса работы
|Интеграция
|Автономная работа
|Включение в команду
|Подчинение
|Нет подчинения трудовому распорядку
|Соблюдение графика, правил
Практический критерий: если специалист выполняет ту же работу, что и штатные сотрудники, на тех же условиях, с высокой вероятностью отношения будут признаны трудовыми.
Оформление отношений: договоры и документооборот
Правильное оформление документов — фундаментальный элемент защиты компании при сотрудничестве с самозанятыми. Грамотно составленный договор и сопутствующие документы существенно снижают риск переквалификации отношений.
Основные типы договоров с самозанятыми:
- Договор оказания услуг (наиболее распространенный);
- Договор подряда (для работ с материальным результатом);
- Договор авторского заказа (для результатов интеллектуальной деятельности);
- Агентский договор (для представительских функций).
Ключевые элементы, которые должны содержаться в договоре:
- Четкое описание предмета договора (конкретные услуги/работы);
- Детальное техническое задание с измеримыми результатами;
- Сроки выполнения работ/оказания услуг;
- Порядок сдачи-приемки результатов (акты, отчеты);
- Стоимость работ и порядок расчетов, привязанный к результату;
- Условия о самостоятельном определении порядка выполнения работ;
- Положение о возможности привлечения третьих лиц (если применимо);
- Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
Обязательные сопроводительные документы:
- Акты выполненных работ/оказанных услуг;
- Чеки, выданные самозанятым через приложение "Мой налог";
- Техническое задание с детализацией работ;
- Отчеты о выполнении работ (желательно с конкретными метриками).
Важно избегать формулировок, характерных для трудовых отношений. Исключите из договора:
- Термины "работник", "сотрудник", "должность", "заработная плата";
- Указания на подчинение правилам внутреннего распорядка;
- Формулировки о ежедневном контроле работы;
- Положения о регулярных фиксированных выплатах;
- Требования личного выполнения всех работ.
Дополнительные рекомендации по документообороту:
- Заключайте отдельный договор на каждый проект или четко разграничивайте этапы долгосрочного сотрудничества;
- Формируйте список конкретных задач с измеримыми KPI;
- Производите оплату только после подписания актов выполненных работ;
- Храните переписку, подтверждающую автономность работы исполнителя;
- Своевременно обновляйте договоры и технические задания при изменении характера работ.
Практические рекомендации для безопасного найма самозанятых
Для минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми важно не только правильно оформить документы, но и выстроить корректные рабочие процессы. Ниже представлены практические рекомендации, которые помогут сделать взаимодействие безопасным с юридической точки зрения.
Стратегические рекомендации:
- Проводите юридический аудит существующих отношений с самозанятыми не реже раза в полгода;
- Разработайте внутренние политики взаимодействия с исполнителями на НПД;
- Диверсифицируйте модели сотрудничества — не переводите всех сотрудников на самозанятость;
- Обучите руководителей правильному взаимодействию с самозанятыми (без элементов трудовых отношений);
- Создайте резервный фонд на случай налоговых претензий.
Тактические рекомендации для повседневной работы:
- Не включайте самозанятых в организационную структуру компании;
- Избегайте предоставления корпоративной почты и других атрибутов штатного сотрудника;
- Не требуйте от самозанятых соблюдения рабочего графика или присутствия в офисе;
- Не выдавайте им корпоративное оборудование на постоянной основе;
- Не включайте их в корпоративные мероприятия обязательного характера;
- Не назначайте регулярные статусные совещания, характерные для трудовых отношений.
Финансовые рекомендации:
- Привяжите оплату к конкретным результатам, а не к затраченному времени;
- Варьируйте суммы выплат в зависимости от фактически выполненных работ;
- Не устанавливайте фиксированную "ежемесячную оплату";
- Проводите расчеты только после подписания актов выполненных работ;
- Требуйте предоставления чека самозанятого при каждой выплате.
Документационные рекомендации:
- Составляйте детальные технические задания для каждого проекта;
- Документируйте любые изменения в объеме работ дополнительными соглашениями;
- Сохраняйте электронную переписку, подтверждающую коммерческий характер отношений;
- Создавайте базу данных самозанятых с информацией о размещенных заказах и результатах;
- Периодически запрашивайте справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД.
Действия при налоговой проверке:
- Немедленно обратитесь к квалифицированному налоговому юристу;
- Подготовьте полный комплект документов, подтверждающих гражданско-правовой характер отношений;
- Соберите доказательства экономической самостоятельности исполнителей (работа с другими заказчиками);
- Документально обоснуйте различия в характере работ самозанятых и штатных сотрудников;
- При наличии рисков рассмотрите возможность добровольного перевода части исполнителей в штат.
Сотрудничество с самозанятыми остается зоной повышенного внимания налоговых органов, но при правильном подходе открывает значительные возможности для оптимизации бизнес-процессов. Ключ к успешному взаимодействию — не просто формальное соблюдение требований, а построение реальных гражданско-правовых отношений. Правильно структурированное сотрудничество с самозанятыми — это баланс экономической выгоды и юридической защищенности, позволяющий бизнесу гибко реагировать на меняющиеся рыночные условия.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву