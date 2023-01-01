logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Можно ли нанимать на работу самозанятых: плюсы, минусы и рекомендации
Перейти

Можно ли нанимать на работу самозанятых: плюсы, минусы и рекомендации

#Фриланс и самозанятость  #Трудовое право  #ТК РФ  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Представители бизнеса и руководители компаний
  • HR-менеджеры и специалисты по трудовым отношениям
  • Юридические консультанты и бухгалтеры

Формально отношения с самозанятыми строятся за рамками трудового законодательства. Но что это значит для бизнеса? Снижение налоговой нагрузки и возможность сэкономить до 43% на обязательных платежах звучит заманчиво. Однако за кажущейся свободой скрываются юридические риски, которые могут обернуться штрафами от 50 до 200 тысяч рублей и переквалификацией договоров. Разберемся, как выстроить легальное сотрудничество с самозанятыми и не попасть под прицел налоговой инспекции.

Юридический статус самозанятых в 2023 году

Режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) существует в России с 2019 года и уже не считается экспериментом. По данным ФНС, к началу 2023 года количество зарегистрированных самозанятых превысило 6 млн человек. Эти цифры показывают растущую популярность данного налогового режима.

Самозанятые имеют право оказывать услуги физическим и юридическим лицам без регистрации ИП при соблюдении следующих условий:

  • годовой доход не превышает 2,4 млн рублей;
  • нет наемных работников;
  • деятельность не связана с перепродажей товаров;
  • нет работодателя или заказчика, с которым заключен трудовой договор.

Основное преимущество самозанятости — льготное налогообложение: 4% с доходов от физических лиц и 6% от юридических лиц и ИП. При этом самозанятые не платят страховые взносы в фонды социального страхования, что кардинально отличает их от штатных сотрудников.

Параметр Самозанятый Штатный сотрудник
Налог на доходы 4% или 6% 13% НДФЛ
Страховые взносы Нет 30% от ФОТ (платит работодатель)
Социальные гарантии Минимальные Полный пакет
Регулирование отношений Гражданско-правовое Трудовой кодекс

Важно понимать, что юридически компания не может "нанять" самозанятого в классическом понимании этого слова. Самозанятый — это исполнитель по гражданско-правовому договору, а не сотрудник. Именно это различие вызывает большинство юридических коллизий при сотрудничестве.

Экономические выгоды найма самозанятых для бизнеса

Павел Сергеев, финансовый директор

В прошлом году наша технологическая компания столкнулась с необходимостью оптимизировать расходы на персонал. Перед нами стоял выбор: сокращать штат или искать альтернативные решения. Проанализировав структуру затрат, мы выявили, что около 25% нашего персонала — это сотрудники, выполняющие проектную работу без необходимости постоянного присутствия в офисе.

Мы предложили им перейти на самозанятость с увеличением базовой ставки на 15%. Самозанятые получили более высокий "чистыми", а компания снизила налоговую нагрузку почти на 35%. За год экономия составила около 4,2 млн рублей. Это позволило нам сохранить команду и даже инвестировать в новые направления. Ключевым фактором успеха стало четкое документирование: мы разработали детальные ТЗ для каждого проекта и включили конкретные KPI в договоры.

Финансовая выгода — главное преимущество сотрудничества с самозанятыми. Компания освобождается от обязанности перечислять страховые взносы, которые составляют до 30% от фонда оплаты труда. Это существенная экономия, особенно при больших объемах выплат.

Дополнительные экономические преимущества привлечения самозанятых:

  • Отсутствие обязательств по предоставлению оплачиваемых отпусков, больничных и других социальных гарантий;
  • Снижение административной нагрузки на HR и бухгалтерию;
  • Возможность привлекать специалистов для решения конкретных задач без долгосрочных обязательств;
  • Упрощенный документооборот: не требуется вести кадровый учет, оформлять трудовые книжки;
  • Возможность быстрого масштабирования проектных команд.

Экономия на налогах и взносах может достигать 43% по сравнению с оформлением сотрудника по трудовому договору. Это особенно заметно при высоких гонорарах специалистов.

Пример расчета для специалиста с ежемесячным вознаграждением 100 000 рублей:

Статья расходов Штатный сотрудник Самозанятый
Выплата "на руки" 87 000 ₽ (за вычетом НДФЛ) 100 000 ₽
НДФЛ 13% 13 000 ₽ 0 ₽
Страховые взносы 30% 30 000 ₽ 0 ₽
Налог НПД 0 ₽ 6 000 ₽ (платит самозанятый)
Итого затраты компании 143 000 ₽ 100 000 ₽

При этом самозанятый получает 94 000 рублей "чистыми" (за вычетом 6% НПД), что на 7 000 рублей больше, чем штатный сотрудник. Это создает выгодную ситуацию для обеих сторон: компания снижает затраты, а исполнитель увеличивает доход.

Риски и подводные камни сотрудничества с самозанятыми

Несмотря на привлекательные экономические выгоды, сотрудничество с самозанятыми сопряжено со значительными рисками. Основная опасность — возможная переквалификация отношений из гражданско-правовых в трудовые при налоговой проверке.

Ключевые риски, с которыми сталкиваются компании:

  • Доначисление НДФЛ, страховых взносов, пеней и штрафов за весь период сотрудничества;
  • Административная ответственность за нарушение трудового законодательства (штрафы до 100 000 рублей);
  • Необходимость предоставления всех трудовых гарантий задним числом, включая отпускные и компенсации;
  • Репутационные риски и потенциальные проверки других договоров с самозанятыми.

Налоговые органы и трудовая инспекция используют ряд признаков для определения подмены трудовых отношений. Основные признаки, которые могут привести к переквалификации:

  • Исполнитель выполняет работу лично, без привлечения третьих лиц;
  • Компания обеспечивает исполнителя рабочим местом и оборудованием;
  • Существует подчинение правилам внутреннего трудового распорядка;
  • Выплаты происходят регулярно, фиксированными суммами;
  • Исполнитель интегрирован в организационную структуру компании;
  • Отсутствие конкретного результата работы или услуги;
  • Длительные отношения без чётко определенных проектов.

Показательны примеры судебной практики. В деле № А40-103451/2021 суд встал на сторону налоговой инспекции, признав отношения компании с 15 самозанятыми трудовыми. Основанием послужили регулярные выплаты фиксированных сумм, использование корпоративной почты и отсутствие конкретных заданий. Компании пришлось доплатить более 5 млн рублей налогов и взносов.

Анна Карпова, налоговый консультант

Ко мне обратился клиент — владелец маркетингового агентства, получивший требование о предоставлении документов от налоговой. Проверяющие заинтересовались тем, что компания сотрудничала с 12 самозанятыми, но не имела штатных сотрудников, кроме директора.

При анализе документов я обнаружила несколько красных флагов. Договоры с самозанятыми были составлены формально, без детализации проектов. Выплаты производились в фиксированном размере ежемесячно. В корпоративном чате исполнители получали ежедневные указания и отчитывались о выполнении рутинных задач. Все это свидетельствовало о трудовых отношениях.

Мы разработали стратегию минимизации рисков: переработали все договоры, включив детальные ТЗ для каждого проекта, изменили схему оплаты на привязку к результатам работ, скорректировали бизнес-процессы. Часть сотрудников, выполняющих постоянные функции, перевели в штат. Это позволило выдержать проверку с минимальными потерями. Незначительные доначисления были произведены только за предыдущий год.

Критерии выбора: кого оформлять самозанятым, а кого — нет

Правильный выбор формата сотрудничества — ключевой фактор минимизации рисков. Не все функции и роли в компании подходят для оформления через самозанятость. Необходимо четко понимать, в каких случаях такая форма взаимодействия будет юридически корректной.

Подходящие для самозанятости виды работ и специалисты:

  • Проектная работа с измеримым результатом (разработка дизайна, написание кода, создание контента);
  • Консультационные услуги специалистов узкого профиля;
  • Разовые или нерегулярные работы (организация мероприятий, маркетинговые исследования);
  • Услуги, оказываемые удаленно, с использованием собственного оборудования;
  • Работы, где специалист самостоятельно определяет способы достижения результата.

Не рекомендуется оформлять как самозанятых:

  • Линейных руководителей и менеджеров с подчиненными;
  • Сотрудников, выполняющих рутинные, повторяющиеся функции;
  • Специалистов, интегрированных в рабочие процессы компании;
  • Персонал, требующий постоянного контроля и руководства;
  • Сотрудников на должностях, связанных с материальной ответственностью.

При принятии решения рекомендуется использовать следующую матрицу оценки:

Критерий Возможна самозанятость Требуется трудовой договор
Характер работы Проектный, с конкретным результатом Процессный, без четкого результата
Регулярность Нерегулярная, разовая Постоянная, ежедневная
Контроль Контроль только результата Контроль процесса работы
Интеграция Автономная работа Включение в команду
Подчинение Нет подчинения трудовому распорядку Соблюдение графика, правил

Практический критерий: если специалист выполняет ту же работу, что и штатные сотрудники, на тех же условиях, с высокой вероятностью отношения будут признаны трудовыми.

Оформление отношений: договоры и документооборот

Правильное оформление документов — фундаментальный элемент защиты компании при сотрудничестве с самозанятыми. Грамотно составленный договор и сопутствующие документы существенно снижают риск переквалификации отношений.

Основные типы договоров с самозанятыми:

  • Договор оказания услуг (наиболее распространенный);
  • Договор подряда (для работ с материальным результатом);
  • Договор авторского заказа (для результатов интеллектуальной деятельности);
  • Агентский договор (для представительских функций).

Ключевые элементы, которые должны содержаться в договоре:

  • Четкое описание предмета договора (конкретные услуги/работы);
  • Детальное техническое задание с измеримыми результатами;
  • Сроки выполнения работ/оказания услуг;
  • Порядок сдачи-приемки результатов (акты, отчеты);
  • Стоимость работ и порядок расчетов, привязанный к результату;
  • Условия о самостоятельном определении порядка выполнения работ;
  • Положение о возможности привлечения третьих лиц (если применимо);
  • Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

Обязательные сопроводительные документы:

  • Акты выполненных работ/оказанных услуг;
  • Чеки, выданные самозанятым через приложение "Мой налог";
  • Техническое задание с детализацией работ;
  • Отчеты о выполнении работ (желательно с конкретными метриками).

Важно избегать формулировок, характерных для трудовых отношений. Исключите из договора:

  • Термины "работник", "сотрудник", "должность", "заработная плата";
  • Указания на подчинение правилам внутреннего распорядка;
  • Формулировки о ежедневном контроле работы;
  • Положения о регулярных фиксированных выплатах;
  • Требования личного выполнения всех работ.

Дополнительные рекомендации по документообороту:

  • Заключайте отдельный договор на каждый проект или четко разграничивайте этапы долгосрочного сотрудничества;
  • Формируйте список конкретных задач с измеримыми KPI;
  • Производите оплату только после подписания актов выполненных работ;
  • Храните переписку, подтверждающую автономность работы исполнителя;
  • Своевременно обновляйте договоры и технические задания при изменении характера работ.

Практические рекомендации для безопасного найма самозанятых

Для минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми важно не только правильно оформить документы, но и выстроить корректные рабочие процессы. Ниже представлены практические рекомендации, которые помогут сделать взаимодействие безопасным с юридической точки зрения.

Стратегические рекомендации:

  • Проводите юридический аудит существующих отношений с самозанятыми не реже раза в полгода;
  • Разработайте внутренние политики взаимодействия с исполнителями на НПД;
  • Диверсифицируйте модели сотрудничества — не переводите всех сотрудников на самозанятость;
  • Обучите руководителей правильному взаимодействию с самозанятыми (без элементов трудовых отношений);
  • Создайте резервный фонд на случай налоговых претензий.

Тактические рекомендации для повседневной работы:

  • Не включайте самозанятых в организационную структуру компании;
  • Избегайте предоставления корпоративной почты и других атрибутов штатного сотрудника;
  • Не требуйте от самозанятых соблюдения рабочего графика или присутствия в офисе;
  • Не выдавайте им корпоративное оборудование на постоянной основе;
  • Не включайте их в корпоративные мероприятия обязательного характера;
  • Не назначайте регулярные статусные совещания, характерные для трудовых отношений.

Финансовые рекомендации:

  • Привяжите оплату к конкретным результатам, а не к затраченному времени;
  • Варьируйте суммы выплат в зависимости от фактически выполненных работ;
  • Не устанавливайте фиксированную "ежемесячную оплату";
  • Проводите расчеты только после подписания актов выполненных работ;
  • Требуйте предоставления чека самозанятого при каждой выплате.

Документационные рекомендации:

  • Составляйте детальные технические задания для каждого проекта;
  • Документируйте любые изменения в объеме работ дополнительными соглашениями;
  • Сохраняйте электронную переписку, подтверждающую коммерческий характер отношений;
  • Создавайте базу данных самозанятых с информацией о размещенных заказах и результатах;
  • Периодически запрашивайте справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД.

Действия при налоговой проверке:

  • Немедленно обратитесь к квалифицированному налоговому юристу;
  • Подготовьте полный комплект документов, подтверждающих гражданско-правовой характер отношений;
  • Соберите доказательства экономической самостоятельности исполнителей (работа с другими заказчиками);
  • Документально обоснуйте различия в характере работ самозанятых и штатных сотрудников;
  • При наличии рисков рассмотрите возможность добровольного перевода части исполнителей в штат.

Сотрудничество с самозанятыми остается зоной повышенного внимания налоговых органов, но при правильном подходе открывает значительные возможности для оптимизации бизнес-процессов. Ключ к успешному взаимодействию — не просто формальное соблюдение требований, а построение реальных гражданско-правовых отношений. Правильно структурированное сотрудничество с самозанятыми — это баланс экономической выгоды и юридической защищенности, позволяющий бизнесу гибко реагировать на меняющиеся рыночные условия.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

