Можно ли кидать фото паспорта для работы: безопасность и риски

Специалисты в области HR и кадрового менеджмента При поиске работы часто возникает щекотливый момент — работодатель просит выслать фото паспорта еще до официального трудоустройства. Многие соискатели испытывают тревогу: законно ли такое требование? Не станет ли отправленный документ инструментом для мошенников? 📱 Как защитить свои персональные данные в эру цифрового рекрутинга, когда границы между законными требованиями работодателей и потенциальными угрозами безопасности размыты? Давайте разберемся в тонкостях этого непростого вопроса.

Законность передачи фото паспорта работодателю

С юридической точки зрения, работодатель имеет право запрашивать копию паспорта соискателя, но только на определенных этапах трудоустройства. Согласно ФЗ №152 "О персональных данных" и Трудовому кодексу РФ, существует чёткий регламент сбора персональных данных.

Важно понимать: запрос паспортных данных на этапе первичного собеседования обычно не обоснован. Легитимным этот запрос становится только при оформлении трудовых отношений.

Елена Павлова, HR-директор Недавно ко мне обратилась Марина, которая откликнулась на вакансию бухгалтера. На первом же интервью потенциальный работодатель запросил фото паспорта "для подготовки документов". Это насторожило девушку. Я посоветовала уточнить цель запроса и этап процесса найма. Выяснилось, что компания просто хотела ускорить процесс. Марина предложила компромисс: предоставить данные после положительного решения о найме, но перед подписанием договора. Такой подход устроил обе стороны — компания получила необходимую информацию на правомерном этапе, а Марина защитила свои персональные данные от преждевременного сбора.

Законодательство устанавливает следующие правила относительно обработки паспортных данных:

Работодатель имеет право запрашивать паспортные данные только с конкретной целью, связанной с трудоустройством

Компания обязана получить согласие на обработку персональных данных

Работодатель несёт ответственность за защиту полученной информации

Соискатель может отозвать своё согласие на обработку персональных данных

Этап трудоустройства Законность запроса паспортных данных Рекомендуемые действия соискателя Первичное рассмотрение резюме Не обосновано Отказать в предоставлении Собеседование Обычно не обосновано Уточнить цель запроса, предложить предоставить после принятия решения о найме Принято решение о найме Обосновано для подготовки документов Предоставить с мерами предосторожности Оформление трудового договора Полностью обосновано Предоставить оригинал при личной встрече

При удаленном трудоустройстве ситуация усложняется, поскольку работодателю нужны ваши данные для оформления документов, но вы не можете предъявить оригинал лично. В этом случае запрос фотографии паспорта становится обоснованным, но с соблюдением всех положений о защите персональных данных.

Риски отправки фотографий документов в интернете

Отправляя фотографию паспорта через интернет, вы действительно подвергаете себя определенным рискам. Давайте рассмотрим основные угрозы и поймем их серьезность. 🔍

Кража личности — злоумышленники могут использовать ваши паспортные данные для регистрации компаний-однодневок или оформления кредитов

Оформление фиктивных договоров — ваши данные могут быть использованы для создания поддельных договоров

Регистрация SIM-карт — преступники могут зарегистрировать на ваше имя SIM-карты для мошеннических схем

Утечка данных из компании — даже если сама компания надежна, всегда существует риск внутреннего нарушения безопасности

Фишинговые атаки — мошенники могут использовать информацию из документа для более убедительных фишинговых сообщений

Согласно статистике МВД РФ, в 2024 году количество преступлений, связанных с кражей персональных данных, выросло на 18% по сравнению с предыдущим годом. Особенно уязвимы те, кто активно ищет работу и отправляет копии документов множеству потенциальных работодателей.

Александр Соколов, специалист по кибербезопасности К нам обратился Игорь, который разослал фотографии своего паспорта нескольким работодателям. Через месяц он обнаружил, что на его имя оформлен микрозайм в МФО, о котором он ничего не знал. Расследование показало, что одно из "собеседований" было фиктивным — под видом HR-менеджера действовал мошенник. Мы помогли Игорю составить заявление в полицию и собрать доказательства для опровержения займа. Наше первое действие было блокировка его кредитной истории через бюро кредитных историй — это предотвратило дальнейшие попытки оформления займов. История Игоря показательна: прежде чем отправлять паспорт, необходимо убедиться в легитимности компании и предпринять меры для защиты документа.

Особенно опасны ситуации, когда фото паспорта попадает в руки профессиональных мошенников, которые специализируются на преступлениях с использованием персональных данных. Важно понимать, что даже частичная информация из паспорта может представлять угрозу.

Какие документы вправе запрашивать работодатель

Трудовой кодекс РФ четко определяет перечень документов, которые работодатель имеет право запросить при трудоустройстве. Это важно знать, чтобы не предоставлять избыточную информацию. 📋

Согласно статье 65 ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Трудовую книжку (кроме случаев трудоустройства впервые или по совместительству)

Документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (если работа требует специальных знаний)

Документ воинского учета (для военнообязанных)

СНИЛС

Справку о наличии/отсутствии судимости (для определенных должностей)

Важный момент: большинство документов требуются именно при заключении трудового договора, а не на этапе собеседования или предварительного отбора.

Документ Этап, на котором может быть запрошен Форма предоставления Законность запроса до решения о найме Паспорт Заключение трудового договора Оригинал для ознакомления, копия для хранения Низкая Резюме Любой Электронная или бумажная Высокая Диплом об образовании Собеседование/заключение договора Можно показать на собеседовании, копия при оформлении Средняя Рекомендации с предыдущих мест работы Отбор кандидатов Контакты для связи или письменные рекомендации Высокая СНИЛС Заключение трудового договора Оригинал для ознакомления, номер для учета Низкая

При дистанционном трудоустройстве (особенно актуальном в 2025 году) работодатель может запросить электронные копии документов до подписания договора, но должен обеспечить защищенный канал передачи данных и получить согласие на обработку персональных данных.

Важно помнить, что никакие дополнительные документы, не предусмотренные законодательством, работодатель требовать не имеет права. Особенно это касается сведений о частной жизни, политических убеждениях, религиозных взглядах.

Способы безопасной передачи фото паспорта для работы

Если вы всё же решили предоставить фотографию паспорта потенциальному работодателю, существуют способы минимизировать риски. Следующие методы помогут защитить ваши данные при передаче документов. 🛡️

Используйте водяные знаки с указанием назначения, например: "Для трудоустройства в компанию XYZ, дата"

Частично закрывайте информацию, которая не требуется для идентификации (например, можно оставить только первые и последние цифры номера)

Пересылайте файлы через защищенные каналы связи с ограниченным сроком доступа

Используйте низкое разрешение фотографии — достаточное для прочтения данных, но затрудняющее подделку

Отправляйте документы только с официального адреса электронной почты компании

Особенно эффективным методом является использование водяных знаков, которые делают фотографию непригодной для использования в мошеннических схемах, но сохраняют её информативность для легитимных целей трудоустройства.

Пример эффективного подхода: отправьте два разных фото — одно с видимыми серией и номером паспорта, но закрытыми персональными данными, другое с видимыми персональными данными, но закрытыми серией и номером. Таким образом, работодатель получает всю необходимую информацию, но мошенники не смогут использовать ни одну из фотографий в полном объёме.

Также можно использовать специальные сервисы для безопасной передачи документов, которые шифруют информацию и позволяют установить срок доступа к файлам. После истечения этого срока файлы автоматически удаляются с сервера.

Прежде чем отправлять документы, убедитесь, что компания зарегистрирована официально. Проверьте её наличие в реестрах, отзывы сотрудников, наличие официального сайта и офиса. Спросите, какие меры безопасности используются для хранения персональных данных.

Как распознать мошенников при трудоустройстве

В процессе поиска работы важно уметь отличать настоящих работодателей от мошенников, особенно когда речь идет о предоставлении личных документов. На что обращать внимание? 🕵️

Признаки, которые могут указывать на мошенническую схему:

Слишком привлекательные условия работы при минимальных требованиях к кандидату

Настойчивые требования предоставить паспортные данные до собеседования

Нечеткое описание обязанностей или размытое представление о компании

Отсутствие официального сайта или несоответствие домена названию компании

Общение только через мессенджеры, отказ от видеосвязи

Запрос дополнительных данных, не связанных с трудоустройством (например, данных банковских карт)

Необычный формат собеседования (только письменно, без личной или видео встречи)

Особенно настораживающим сигналом является ситуация, когда работодатель требует предоставить фотографию паспорта сразу после первого контакта, до какого-либо собеседования или обсуждения условий работы.

В 2024-2025 годах значительно увеличилось количество мошеннических схем с "удаленной работой" или "работой на дому", где злоумышленники под предлогом оформления контракта собирают персональные данные соискателей. Будьте особенно внимательны к таким предложениям.

Проверка легитимности компании перед отправкой документов:

Проверьте компанию по ИНН или ОГРН в официальных реестрах (ФНС) Изучите отзывы о компании на специализированных сайтах Проверьте наличие компании на карте и фактический адрес офиса Проверьте социальные сети компании на активность и подлинность При возможности, свяжитесь с сотрудниками компании через официальные каналы

Если вы сомневаетесь в легитимности запроса или компании, предложите альтернативное решение: предоставить данные при личной встрече или отправить документы только после подписания соглашения о конфиденциальности.