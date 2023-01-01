Можно ли ходить на собеседование во время работы: правила и советы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессионалы, рассматривающие смену работы, но уже состоящие в трудовых отношениях.

Работники, желающие освоить навыки эффективного поиска работы без потери репутации на текущем месте.

Специалисты, интересующиеся правовыми аспектами и этичными практиками в процессе поиска новой работы. Поиск новой работы, когда вы еще официально трудоустроены — ситуация деликатная иrequiring стратегического подхода. Каждый второй профессионал сталкивается с дилеммой: как посетить собеседование, не создавая проблем на текущем месте? Всегда ли обязательно брать отгул? Можно ли пойти на интервью в обеденный перерыв? И главное — что будет, если работодатель узнает о ваших "походах налево"? Рассмотрим законные и этичные способы балансирования между текущими обязанностями и амбициями по развитию карьеры. ????

Можно ли ходить на собеседование во время работы?

Короткий ответ: да, можно. Длинный ответ: это зависит от того, как вы это организуете. С юридической точки зрения, никто не может запретить вам искать новые возможности для карьерного роста. Трудовой кодекс РФ не содержит прямых запретов на поиск работы во время текущей занятости.

Однако есть тонкая грань между вашим правом на поиск новой работы и обязанностями перед текущим работодателем. Рассмотрим ключевые моменты, которые помогут сохранить баланс:

Использование рабочего времени для посещения собеседований без согласования с работодателем может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины

Разглашение конфиденциальной информации текущего работодателя потенциальному — прямое нарушение ваших обязательств

Использование корпоративных ресурсов (транспорта, оборудования) для поиска работы может создать правовые проблемы

Марина Соколова, карьерный консультант

Мой клиент Андрей работал ведущим специалистом в крупной IT-компании и получил приглашение на собеседование от конкурирующей фирмы. Он решил пойти на него, не предупредив руководство, просто "отлучившись" на пару часов. К сожалению, его отсутствие совпало с внезапным визитом важного клиента, который хотел обсудить именно его проект. Руководитель обзвонил всех коллег, пытаясь найти Андрея, и в итоге узнал о собеседовании от общего знакомого. Результат: потерянное доверие, испорченные отношения и преждевременное увольнение. Андрей мог бы избежать этой ситуации, если бы взял официальный отгул или запланировал собеседование после рабочего дня.

Некоторые компании в своих внутренних правилах имеют пункты, прямо запрещающие поиск работы в рабочее время или использование корпоративных ресурсов для этих целей. Однако важно понимать, что эти правила имеют ограничения в юридической силе и не могут полностью запретить вам искать новую работу. ??

Для этичного поиска работы во время текущей занятости рекомендую следующие подходы:

Вариант действий Преимущества Риски Планирование собеседований в нерабочее время Отсутствие конфликта с рабочим графиком, сохранение репутации Ограниченная доступность вакансий, требующих дневных встреч Использование отпуска или отгулов Законное отсутствие на работе, спокойствие Расход ценных дней отдыха Гибкий график/удаленная работа Возможность подстроить рабочий график Доступно не всем специалистам Обеденные перерывы для коротких интервью Не требует отгулов, минимальное отсутствие Ограниченное время, спешка, стресс

Правовые аспекты поиска работы при текущей занятости

Разбираясь в правовых тонкостях поиска работы во время текущей занятости, важно понимать баланс между вашими правами как работника и обязательствами перед работодателем. По данным исследований 2024 года, более 70% специалистов ищут новую работу, не увольняясь с текущей, что делает эту тему актуальной как никогда.

Ключевые правовые аспекты, которые следует учитывать:

Трудовой договор и внутренние правила — всегда проверяйте, есть ли в вашем контракте пункты, касающиеся поиска работы или конкуренции

— всегда проверяйте, есть ли в вашем контракте пункты, касающиеся поиска работы или конкуренции Соглашение о конфиденциальности — распространение информации о работодателе может иметь серьезные последствия

— распространение информации о работодателе может иметь серьезные последствия Использование больничных для собеседований — это не только этически сомнительно, но и может квалифицироваться как мошенничество

— это не только этически сомнительно, но и может квалифицироваться как мошенничество Конфликт интересов — особенно важно, если вы рассматриваете работу у конкурентов

Если вы работаете с конфиденциальной информацией, ваш текущий трудовой договор может содержать условия о неконкуренции или запрет на работу у конкурентов в течение определенного периода после увольнения. Нарушение этих условий может привести к судебным искам.

Правовой аспект Что говорит закон (2025) Возможные последствия нарушения Использование отгулов/отпусков Полностью законно Отсутствуют при соблюдении процедуры Использование больничного не по назначению Незаконно, ст. 159 УК РФ (мошенничество) Дисциплинарное взыскание, увольнение, в тяжелых случаях — уголовная ответственность Разглашение коммерческой тайны Запрещено, ст. 183 УК РФ Штрафы, уголовная ответственность Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины Нарушение трудовой дисциплины От замечания до увольнения по ст. 81 ТК РФ

Отдельно стоит обратить внимание на использование больничных листов для посещения собеседований. Это не только нарушает ваши обязательства перед работодателем, но также создает проблемы в отношениях с медицинскими учреждениями и фондом социального страхования. В 2025 году контроль за использованием больничных ужесточился с внедрением цифровых больничных и их интеграцией с другими системами. ??

Как организовать время для собеседований без риска

Грамотное планирование собеседований — ключ к сохранению баланса между текущими обязанностями и поиском новых возможностей. Рассмотрим стратегии, которые помогут вам минимизировать риски и стресс.

Алексей Петров, HR-директор

Когда я сам искал новую работу, будучи руководителем отдела персонала, я применил принцип "кластеризации" собеседований. Я взял двухдневный отпуск и назначил 5 собеседований подряд в разных компаниях. Это было выматывающе, но эффективно — я не только сэкономил отпускные дни, но и смог свежо сравнить все предложения, не растягивая процесс на недели. В результате я получил три предложения о работе и смог выбрать лучшее, при этом мой текущий работодатель ничего не заподозрил до момента, когда я сам решил сообщить о своем уходе. Этот подход особенно хорош для тех, кто живет в больших городах с высокой концентрацией потенциальных работодателей.

Эффективные стратегии планирования собеседований:

Раннее утро или конец дня — многие компании готовы проводить собеседования до или после стандартного рабочего времени

— многие компании готовы проводить собеседования до или после стандартного рабочего времени "Сэндвич-собеседования" — встречи, вписанные между другими рабочими встречами или в обеденный перерыв

— встречи, вписанные между другими рабочими встречами или в обеденный перерыв Удаленные интервью — многие компании после пандемии предлагают первые этапы собеседований онлайн

— многие компании после пандемии предлагают первые этапы собеседований онлайн Группировка собеседований — планирование нескольких интервью в один день отгула

— планирование нескольких интервью в один день отгула Гибкий график — если у вас есть такая возможность, используйте её для посещения собеседований

При планировании учитывайте не только время самого собеседования, но и время на дорогу, подготовку и "охлаждение" после интервью. Возвращение на работу сразу после эмоционально насыщенной встречи может выдать ваши планы коллегам. ??

Для удаленных собеседований выбирайте нейтральные локации или специальные приложения, которые обеспечат конфиденциальность:

Не проводите видеоинтервью на рабочем компьютере или в офисе

Используйте личный телефон вместо рабочего для коммуникации с рекрутерами

Создайте отдельный email для поиска работы

Настройте приватность в профессиональных социальных сетях

Общение с текущим работодателем: стратегии и риски

Вопрос о том, стоит ли сообщать текущему работодателю о поиске новой работы, не имеет универсального ответа. Это зависит от корпоративной культуры, ваших отношений с руководством и конкретной ситуации в компании.

Рассмотрим плюсы и минусы открытого подхода:

Преимущества открытости: возможность получить контрпредложение, более гибкий график для собеседований, сохранение доверительных отношений

возможность получить контрпредложение, более гибкий график для собеседований, сохранение доверительных отношений Риски открытости: возможное изменение отношения к вам, исключение из важных проектов, ускоренный поиск вашей замены

Если вы решили не информировать работодателя о поиске работы, важно минимизировать риски раскрытия этой информации:

Не обсуждайте собеседования с коллегами, даже с теми, кому доверяете

Не используйте рабочие устройства для поиска работы или переписки с рекрутерами

Сохраняйте прежний уровень вовлеченности в рабочие процессы

Будьте осторожны с информацией, которую размещаете в профессиональных соцсетях

Обращайте внимание на дресс-код при собеседованиях — внезапно официальный костюм в обычно неформальном офисе может вызвать вопросы

В некоторых случаях открытый разговор с руководством о карьерных амбициях может привести к улучшению вашей позиции в текущей компании. По данным исследований 2025 года, около 35% специалистов, открыто обсудивших свои карьерные цели с руководством, получили повышение или изменение условий работы без необходимости менять компанию. ??

Если вы решили сообщить о поиске работы, делайте это профессионально:

Подчеркните, что цените опыт в компании, но ищете новые возможности для роста

Будьте готовы к контрпредложению и заранее решите, при каких условиях вы останетесь

Обещайте и обеспечьте плавную передачу дел, если решите уйти

Избегайте критики текущего работодателя в разговоре

Помните, что в небольших профессиональных сообществах информация о вашем поиске работы может распространиться неожиданными путями. Особенно это касается узкоспециализированных областей, где HR-специалисты часто знают друг друга. ??

Практические советы для успешного поиска новой работы

Поиск новой работы, пока вы трудоустроены, имеет свои преимущества: вы не испытываете острого финансового давления и можете быть более избирательны в выборе предложений. Используйте эти преимущества с максимальной эффективностью.

Вот практические рекомендации, которые помогут сделать процесс поиска работы более эффективным и менее стрессовым:

Определите четкие критерии для новой работы — знание того, что вы ищете, сократит время на рассмотрение неподходящих вакансий

— знание того, что вы ищете, сократит время на рассмотрение неподходящих вакансий Оптимизируйте резюме под конкретные вакансии — это повысит шансы на приглашение

— это повысит шансы на приглашение Подготовьте ответы на часто задаваемые вопросы — особенно о причинах смены работы

— особенно о причинах смены работы Используйте технологии для экономии времени — настройте уведомления о вакансиях, используйте платформы для автоматизированной подачи резюме

— настройте уведомления о вакансиях, используйте платформы для автоматизированной подачи резюме Выбирайте качество, а не количество — сфокусируйтесь на позициях, которые действительно вас интересуют

При подготовке к собеседованиям во время работы особенно важна эффективность использования времени:

Создайте шаблоны сопроводительных писем с изменяемыми блоками

Подготовьте и отрепетируйте краткий рассказ о себе и вашем опыте

Исследуйте потенциальных работодателей заранее — это сэкономит время на собеседовании

Заранее подготовьте документы, которые могут потребоваться (портфолио, рекомендации, примеры работ)

Большое преимущество поиска работы "с позиции силы" (когда у вас уже есть работа) — возможность вести более уверенные переговоры об условиях труда. Исследования показывают, что кандидаты, трудоустроенные на момент собеседования, получают в среднем на 10-15% более высокие предложения по зарплате, чем безработные кандидаты с аналогичными навыками. ??

Не забывайте о психологическом аспекте: поиск работы может быть стрессовым, особенно когда вы балансируете между текущими обязанностями и собеседованиями. Выделяйте время для отдыха и восстановления, чтобы избежать выгорания в процессе поиска.

И наконец, будьте готовы к тому, что поиск идеальной работы может занять время. По статистике 2025 года, средний срок поиска новой работы для специалистов среднего и высшего звена составляет 3-6 месяцев. Планируйте свои действия с учетом этого временного горизонта, но не откладывайте начало поиска, если чувствуете, что пришло время для перемен. ??