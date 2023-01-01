Можно ли брать два отпуска подряд с перерывом на выходные: правила ТК

Для кого эта статья:

Сотрудники и работники, интересующиеся планированием отпусков и использованием трудовых прав

HR-специалисты и менеджеры по кадрам, отвечающие за оформление отпусков

Юридические консультанты и адвокаты, работающие в области трудового права Планирование отпуска часто превращается в стратегическую игру, где каждый день на счету. Вопрос о возможности оформления двух отпусков подряд с перерывом на выходные интересует многих сотрудников, стремящихся максимально продлить время отдыха. В 2025 году правила остаются неизменными — Трудовой кодекс предоставляет определённую свободу в этом вопросе, но с важными нюансами. Выясним, как правильно оформить такой отпуск, избежать нарушений законодательства и при этом получить максимум от законного отдыха 🏖️.

Правила оформления двух отпусков подряд по Трудовому кодексу

Трудовой кодекс РФ не запрещает работнику брать два отпуска подряд, разделенных только выходными днями. Это абсолютно законно, если соблюдаются определенные условия. Главный аспект, который нужно учитывать — это правильное документальное оформление 📝.

Согласно статье 125 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем. При этом законодательство требует, чтобы хотя бы одна из частей отпуска была не менее 14 календарных дней.

Когда мы говорим о двух отпусках подряд с перерывом на выходные, возможны следующие варианты:

Разделение одного ежегодного отпуска на части с перерывом на выходные

Использование разных видов отпусков последовательно (например, основной и дополнительный)

Использование отпусков за разные рабочие периоды последовательно

Важно понимать юридическую разницу между этими вариантами, поскольку она влияет на процедуру оформления и расчет компенсаций.

Вид оформления Особенности Документальное оформление Один отпуск с разделением на части Одна часть должна быть не менее 14 дней Один приказ с указанием всех периодов Два разных вида отпусков Могут следовать непосредственно друг за другом Отдельный приказ на каждый вид отпуска Отпуска за разные периоды Используются накопленные дни отпуска за разные годы Отдельные приказы с указанием периодов, за которые предоставляется отпуск

При оформлении необходимо соблюдать принцип, что выходные дни не входят в период отпуска, если они не попадают внутрь отпускного периода. То есть, если первый отпуск заканчивается в пятницу, а второй начинается в понедельник, суббота и воскресенье не считаются днями отпуска и не оплачиваются как отпускные.

Для грамотного оформления рекомендуется:

Заблаговременно составить заявление на отпуск, четко указав даты начала и окончания каждой части

Получить согласование руководителя

Проследить за корректным оформлением приказа(ов) об отпуске

Убедиться, что отпускные будут выплачены вовремя (не позднее чем за 3 дня до начала отпуска)

Марина Соколова, HR-директор с 15-летним стажем В прошлом году ко мне обратился руководитель отдела продаж, который планировал длительную поездку за границу. Он хотел взять 10 дней отпуска, затем попадали выходные, и еще 14 дней отпуска. Сначала он думал, что необходимо оформлять единый отпуск на 26 дней, включая выходные. Я объяснила, что выгоднее оформить два отдельных периода отпуска с перерывом на выходные. Мы подготовили два приказа: первый — на 10 дней с пятницы по следующую неделю до четверга, второй — на 14 дней с понедельника по воскресенье через 2 недели. Между ними — суббота и воскресенье, которые не вошли в отпуск. В результате сотрудник "выиграл" два дня отпуска, которые иначе были бы включены в общий период. Это особенно важно для руководящих должностей, где каждый день отпуска на счету. При этом все было оформлено строго по ТК РФ, без нарушений.

Как разделить ежегодный отпуск с перерывом на выходные дни

Разделение ежегодного отпуска на части с перерывом на выходные — распространенная практика, позволяющая работникам оптимизировать свой отдых 🌴. Рассмотрим наиболее эффективные способы такого разделения.

Первое, что нужно понимать: выходные дни, попадающие внутрь отпускного периода, включаются в отпуск и оплачиваются. Но выходные между двумя частями отпуска — это просто выходные, они не относятся к отпуску.

Для корректного разделения отпуска необходимо следовать определенному алгоритму:

Определите общее количество отпускных дней, которыми вы располагаете Учтите требование о том, что одна часть должна быть не менее 14 календарных дней Спланируйте разбивку отпуска так, чтобы части заканчивались перед выходными и начинались после них Составьте заявление с четким указанием дат начала и окончания каждой части Согласуйте график с руководством заблаговременно

Оптимальные варианты планирования:

Первая часть отпуска заканчивается в пятницу, вторая начинается в понедельник

При длительном отпуске: разбить его на 3-4 части с перерывами на выходные

Использовать праздничные дни в сочетании с выходными для увеличения перерыва между частями отпуска

Стоит помнить, что при разделении отпуска отпускные выплачиваются за весь период сразу, если иное не оговорено в локальных нормативных актах организации.

Период Пример разделения 28-дневного отпуска (оптимальный вариант) Экономия дней отпуска Летний сезон 14 дней (пн-вс, пн-вс) + выходные + 7 дней (пн-вс) 2 дня (сб, вс между частями) Зимние праздники 7 дней (до праздников, завершая пт) + выходные + праздники + 7 дней (после, начиная с пн) До 4-6 дней (выходные + праздники) Майские праздники 3 дня (перед праздниками) + праздничные и выходные + 4 дня (после праздников) До 5-6 дней (праздники + выходные)

Если вместо разделения одного отпуска используются отпуска за разные периоды, процесс будет аналогичным, но с отдельным оформлением документации для каждого периода.

Юридические аспекты оформления отпусков с минимальным перерывом

С юридической точки зрения оформление отпусков с минимальным перерывом на выходные требует особого внимания к деталям ⚖️. Любая ошибка может привести к неправильным начислениям или нарушениям трудового законодательства.

Трудовой кодекс РФ предусматривает следующие правовые основы для оформления таких отпусков:

Статья 114 ТК РФ гарантирует работникам ежегодный оплачиваемый отпуск

Статья 115 ТК РФ устанавливает стандартную продолжительность отпуска — 28 календарных дней

Статья 120 ТК РФ указывает, что праздничные дни, приходящиеся на отпуск, не включаются в число календарных дней отпуска

Статья 123 ТК РФ регламентирует порядок определения очередности предоставления отпусков

Статья 124 ТК РФ определяет случаи продления или перенесения отпуска

Статья 125 ТК РФ регулирует разделение отпуска на части

Статья 126 ТК РФ описывает условия замены отпуска денежной компенсацией

Статья 127 ТК РФ регламентирует предоставление отпуска с последующим увольнением

При оформлении отпусков с перерывом на выходные особенно важны следующие юридические нюансы:

Документальное оформление: Необходимо точно указывать даты начала и окончания каждой части отпуска. Это критически важно для правильного расчета отпускных и учета отработанного времени. Согласование с работодателем: Несмотря на то что разделение отпуска — это право работника, оно должно быть согласовано с работодателем. Отказ может быть обоснован производственной необходимостью. Порядок оплаты: Отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). Учет отпускных дней: При оформлении отпусков за разные рабочие периоды необходимо корректно вести учет использованных и оставшихся дней. Право на отзыв из отпуска: Работодатель имеет право отозвать работника из отпуска, но только с его согласия (ст. 125 ТК РФ), что может повлиять на планы по последовательному использованию отпусков.

Особое внимание следует уделить юридической разнице между несколькими сценариями:

1. Разделение одного отпуска с перерывом на выходные: В этом случае оформляется один приказ о предоставлении отпуска с конкретным указанием дат для каждой части. Важно, чтобы одна из частей была не менее 14 календарных дней.

2. Оформление двух последовательных отпусков за разные рабочие периоды: Здесь необходимо оформить два отдельных приказа, в каждом из которых должен быть указан рабочий период, за который предоставляется отпуск. Это важно для корректного учета использованных дней отпуска в личной карточке работника.

3. Комбинирование основного и дополнительного отпусков: При оформлении основного и дополнительного отпусков последовательно также требуется указывать их различный характер, что влияет на порядок расчета компенсаций.

С точки зрения судебной практики, споры по вопросам оформления отпусков с минимальным перерывом редки, однако они возникают при нарушении процедуры согласования или при неправильном расчете отпускных. Основными причинами исков становятся нарушения при отзыве из отпуска или несоблюдение минимальной продолжительности одной из частей (14 дней).

Права работника при планировании отпуска с выходными между частями

Работнику необходимо четко понимать свои права при планировании отпуска с разбивкой на части и с выходными между ними 📊. Трудовой кодекс предоставляет сотрудникам определенные гарантии, которые нельзя игнорировать.

Основные права работника при планировании таких отпусков:

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск: Каждый работник имеет право на отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 114, 115 ТК РФ), независимо от способа его использования. Право на разделение отпуска на части: По соглашению с работодателем отпуск можно разделить на части, при условии, что одна из частей будет не менее 14 дней (ст. 125 ТК РФ). Право на своевременную оплату отпуска: Отпускные должны быть выплачены не позднее чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). Право на учет мнения работника при составлении графика отпусков: График отпусков составляется с учетом пожеланий сотрудников и утверждается не позднее чем за две недели до начала нового календарного года (ст. 123 ТК РФ). Право на отказ от отзыва из отпуска: Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ).

Часто возникают ситуации, когда работодатель пытается ограничить права сотрудников при планировании отпуска. Важно знать, что следующие требования работодателя незаконны:

Запрет на разделение отпуска на части без обоснованной производственной необходимости

Принудительное включение выходных дней между частями отпуска в отпускной период

Отказ в предоставлении отпуска согласно утвержденному графику

Принудительный отзыв из отпуска без согласия работника

Требование "компенсировать" выходные дни между частями отпуска рабочими днями

При возникновении спорных ситуаций работник имеет право:

Обратиться в комиссию по трудовым спорам предприятия

Подать жалобу в трудовую инспекцию

Обратиться в суд для защиты своих прав

Проконсультироваться с профсоюзной организацией, если она есть на предприятии

Алексей Петров, юрист по трудовым спорам В моей практике был показательный случай. Сотрудник крупной компании запланировал отпуск на 10 дней, затем два выходных, а после еще 8 дней отпуска. Он подал соответствующее заявление, которое было одобрено руководителем, но кадровик оформил весь период как непрерывный отпуск в 20 дней, включив выходные. Сотрудник обнаружил ошибку, только когда получил отпускные. Когда он обратился в отдел кадров, ему сказали, что "так правильно". Мужчина обратился за консультацией, и мы составили официальное обращение к работодателю с указанием на нарушение ТК РФ. После получения официального письма компания быстро исправила ошибку, пересчитала отпускные и правильно оформила приказы. Этот случай показывает, как важно знать свои права и контролировать правильность оформления документов. Часто такие ошибки происходят не из-за злого умысла, а из-за непонимания некоторых нюансов ТК РФ.

Оптимальные схемы использования отпуска для максимального отдыха

Грамотное планирование отпусков с использованием выходных дней позволяет значительно увеличить период отдыха без дополнительных затрат отпускных дней 🗓️. Рассмотрим наиболее эффективные схемы для 2025 года.

Базовые принципы оптимального планирования отпуска:

Привязка начала и окончания отпуска к выходным и праздничным дням

Использование "мостов" — рабочих дней между праздниками и выходными

Стратегическое разделение отпуска на части с учетом производственного календаря

Комбинирование отпусков за разные периоды для создания длительных перерывов

Самые эффективные схемы использования отпуска в 2025 году:

Схема 1: Максимизация зимних праздников Возьмите 3 дня отпуска перед новогодними каникулами (с 29 по 31 декабря 2024) и 5 дней после (с 9 по 15 января 2025). В результате получите непрерывный отдых 22 дня, потратив всего 8 дней отпуска.

Схема 2: Майские праздники При грамотном использовании 4 дней отпуска между майскими праздниками (с 2 по 8 мая) можно получить непрерывный отдых в 10 дней.

Схема 3: Двухэтапный летний отпуск 14 дней отпуска (завершая в пятницу) + выходные + 7 дней отпуска (начиная с понедельника). Итого: 23 дня отдыха при использовании 21 дня отпуска.

Схема 4: "Длинный уикенд" Берите отпуск с понедельника по среду или с четверга по пятницу, присоединяя его к выходным. Так вы получите 5 дней отдыха, используя всего 3 дня отпуска.

Схема 5: Использование отпуска за разные периоды Если у вас накопились неиспользованные дни отпуска за предыдущие периоды, их можно использовать последовательно, оформив разными приказами и разделив выходными.

Для планирования важно учитывать несколько факторов:

Производственную необходимость и политику компании по отпускам

Сезонность работы вашей организации

Личные предпочтения по периодам отпуска

График отпусков коллег, особенно если требуется передача дел

Стоимость отдыха и проезда в разные сезоны

При планировании отпуска помните о следующих рекомендациях:

Планируйте отпуск заблаговременно, согласуя его с руководством и коллегами Оформляйте все документы правильно, четко указывая периоды отпуска Контролируйте правильность расчета отпускных Помните, что трудовой распорядок может вносить ограничения в планирование отпуска Если планируете поездку, учитывайте дни на дорогу при планировании

Практические примеры расчета оптимальных периодов отпуска в 2025 году:

Период Схема отпуска Дни отпуска Фактические дни отдыха Январь 2025 Отпуск с 9 по 15 января (после новогодних каникул) 5 дней 14 дней (с учетом каникул и выходных) Май 2025 Отпуск с 2 по 8 мая (между праздниками) 4 дня 10 дней Июнь 2025 Отпуск с 9 по 20 июня + выходные + с 23 по 27 июня 17 дней 19 дней Ноябрь 2025 Отпуск с 3 по 7 ноября (включая праздник 4 ноября) 4 дня 9 дней

Используя эти схемы, вы сможете максимально эффективно спланировать свой отдых в течение года, сохранив часть отпускных дней для непредвиденных ситуаций или накопив их для более продолжительного отпуска в будущем.